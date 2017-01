DHA YURT BÜLTENİ-5

Dağ kadrosundan 3 terörist yol kontrolünde yakalandı

Yakalanlar arasında 7 ayrı bombalı eyleme katılan örgütün bombacısı da yer alıyor

Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenleyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bismil ilçesinde yol kontrolleri sırasında bir araçta, örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O. ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınan N.C.'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.

Haber: DİYARBAKIR ()

================================================

Şehit eşinin fotoğrafını taşıdı (2) - yeniden



DİYARBAKIR'da, hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Furkan Demir için düzenlenen uğurlama töreninde, kendisi de polis olan eşi Kübra Demir, şehit eşinin fotoğrafını taşıdı. Bismil'de yol kontrolü sırasında, örgütün dağ kadrosundan gelen 3 teröristin yakalandığı belirtildi.

Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Furkan Demir için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali vekili Kürşat Güleryüz, 7'nci Kolordu komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu müdürleri, askeri erkanlar, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını polisler teselli ederken, şehidin kızkardeşleri polis üniforması giyerek uğurlama törenine katıldı. 23 yaşındaki şehit polis memuru Furkan Demir'in cenazesinin ambulanstan alınmasıyla başlayan törende şehidin tabutunun başındaki fotoğrafını ise polis eşi Kübra Demir taşıdı. Şehit Furkan Demir'in Çevik kuvvet Şube müdürlüğünde görevli polis eşi Kübra Demir, eşinin katafalka bırakılan cenazesi önünde de durarak tören boyunca fotoğrafını elinde tuttu.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Şehit polis memuru Demir'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende şehit polis memurunun okunan özgeçmişinde 3.5 yıllık polis memuru olduğu, Kocaeli'den Diyarbakır'a 2016 Ağustos ayında tayin olduğu ve 6 ay önce evlendiği belirtildi. Duaların okunmasının ardından şehit yakınları tabut başına gelerek gözyaşı dökerken, şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Kübra Demir de tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Demir'in cenazesinin katafalktan alınarak ambulansa götürülmesi sırasında da eşi Kübra Demir arkasından yürüyerek ambulansa kadar uğurladı. Şehit polis memuru Furkan Demir'in cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Törene katılanlar

-Şehit eşinin tabut önünde fotoğrafı taşıması

-Yakınlarının polis üniformasıyla törene katılması

-Şehit Demir'in uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

====================================

Gebze'de alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alışveriş merkezi güvenlik amacıyla kısa süreliğine boşaldı.

Bugün sabah saatlerinde, Gebze Center isimli alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan bir restoranın bacası tutuştu. Alışveriş merkezi çalışanları itfaiyeye haber verdi. Alışveriş merkezi yönetimi güvenlik amacıyla alışveriş merkezini boşalttı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alışveriş merkezinin önünde bekleyen işyerlerinde çalışanlar ve müşteriler kısa süre sonra yeniden içeri girdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenin müdahalesi

Alışveriş merkezinden görüntüler

Alışveriş merkezinin önünde bekleyenlerin içeri girmesi

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT / KOCAELİ ()

===================================================

Reyhanlı'da bir gece 10 araç yakıldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 4 ayrı mahallede toplam 10 araç kundaklandı.

Reyhanlı İlçesi'nin Bayır, Adabucak, Fidanlık ve Mustafa Kemal Mahallelerinde gece saat 03.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişi veya kişiler tarafından park halindeki otomobil ve minibüsler ateşe verildi. Aynı saatlerde ilçenin farklı mahallelerinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen 2'si Suriye vatandaşlarına ait 10 araç kullanılmaz hale geldi. Bir aracın yakılması güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI )

- Şahıs aracın yanına gelmesi

- Aracı yakması

- Şahsın gidişi

***

- Yanan araçlardan genel ve detay görüntüler

- Mustafa Sasunlu'nun konuşması

- Diğer araçlardan ve araç sahiplerinden görüntü

- Ahmet Şanverdi'nin konuşması

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

==========================================

İnsan tacirlerine polisten darbe

Meslekleri şaşkına çevirdi

İZMİR merkezli olarak Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaşadışı yollardan göçmenleri Yunan adalarına kaçıran şebekeyi deşifre eden polis, operasyon düzenledi. Operasyonda, şebekenin 'Cabbar' kod adlı elebaşı M.A. ile Türk elebaşı M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. Yakalanan insan tacirleri arasında, ses sanatçısı ve gazetecilik eğitimi de almış modacının bulunduğu ortaya çıktı. Göçmenleri İtalya'ya büyük bir gemiyle kaçırmak üzere hazırlık yaparken çökertilen şebekenin yaklaşık 4 milyon TL haksız kazanç elde ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen ekim ayında merkezi İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şebekenin peşine düştü. Soruşturma sırasında, teknik ve fiziki takipte, şebekeye yönelik 14 ara operasyon düzenlenerek, 400 Suriye, 31 Fas, 17 Afganistan, 11 Bangladeş, 5 Gana, 4 Eritre, 4 Mali, 11 İran, 2 Irak, 2 Kongo, 2 Myanmar ve 2 Yemen vatandaşı olmak üzere toplam 491 göçmen yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, 4 lastik bot, 1 bot motoru, 24 araç, 188 can yeleği, 22 şambrel can simidi ve 6 pompa ele geçirildi, 34'ü Türk, 3'ü de Suriyeli olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 3'ü Suriyeli olmak üzere 30 kişi ise tutuklandı.

İTALYA HAZIRLIĞINDA ASIL DARBE İNDİRİLDİ

Avrupa'ya yasadışı yollardan giden göçmenlerin Türkiye'ye iadesini içeren Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasının ardından geçişlerin azalması üzerine kampanya yapan şebekenin, daha önce kişi başı bin dolar aldığı göçmenlerden, 500 dolar almaya başladığı tespit edildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin daha fazla para kazanmak için, büyük bir gemi temin edip göçmenleri, kişi başı 4 bin dolar karşılığında İtalya'ya kaçırmak üzere hazırlık yapmaya başladığı sırada polis asıl darbeyi vurdu. Operasyonda, şebekenin Suriye vatandaşı olan 'Cabbar' kod adlı elebaşı M.A. ile Türk vatandaşı olan elebaşı M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. 5 ilde 22 adreste yapılan operasyonlarda, 2 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca mermisi, göçmenlerin para hesaplarının yazılı olduğu ve Arapça şifreli ajanda, çok sayıda belge, 187 bin 300 TL değerinde 4 senet, 25 bin TL değerinde çek ve cep telefonları ele geçirildi.

ŞAŞIRTAN MESLEKLER

Bazı şebeke üyelerinin meslekleri ise şaşırttı. Buna göre zanlılardan Suriye uyruklu A.A.'nın (25) ülkesinde ses sanatçısı olduğu, İzmir'e geldikten sonra bir süre düğünlerde müzik yaptığı, ancak para kazanamayınca bu işi bıraktığı öğrenildi. Bir diğer zanlı Filistin uyruklu H.M.H.A.'nın (25) ise gazetecilik eğitimi aldığı, ancak modacılık yaptığı, İzmir'e geldikten sonra da bu mesleğini sürdürdüğü ortaya çıktı. Şebekedeki bazı zanlıların ise daha önce 3-4 kez Yunan adalarına kaçmayı denedikleri, her seferinde yakalanınca parasız kalıp şebeke üyesi oldukları bildirildi.

4 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şebeke üyelerinin Anada, Mersin, Gaziantep ve Kilis gibi illerden Suriyelilere ulaştıkları, Yunan adalarına geçmek isteyenleri önce İstanbul'a oradan da İzmir'e gönderdikleri, son olarak da Çeşme ve Dikili üzerinden yasadışı kaçışı organize ettikleri belirtildi. Çökertilen şebekenin daha öncekiler gibi göçmenlerden aldıkları para karşılığında şifreler verdikleri, kaçışın gerçekleşmesinin ardından da yurt dışındaki kasadan paranın göçmenlere verildiği öğrenildi. Zanlıların sabit bulunmayın sürekli mobil olarak hareket halinde oldukları da kaydedildi. Polisteki ifadelerine başvurulan 4 zanlı serbest bırakılırken, diğer 23 zanlı adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlılar adliyeye sevk edilirken görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

=====================================================

Adliyedeki hain saldırıyı önleyen kahraman polisin çocuklarına onur belgesi

O Türkiye'yi onurlandı, çocukları da onu

İZMİR Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısını canı pahasına önleyip şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in çocukları Nisa Nur Sekin, Burak Tolunay Sekin ve Zeynep Dila Sekin'e, babalarının ismini taşıyan okulda karneleri ile onur belgeleri verildi. Şehit polisin çocuklarına karneleri ile hediyelerini veren İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Babaları Türkiye'yi onurlandırdı, çocukları da onu onurlandırdı" dedi.

Geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. İki terörist de öldürülüp, etkisiz hale getirildi. Fethi Sekin kahramanca davranışıyla canı pahasına, çok daha büyük bir saldırı olmasını önledi. Saldırıdan sonra şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi Bayraklı ilçesindeki da evinin yakınındaki okula verildi. 2016 - 2017 eğitim yılında ilk dönemin sona erdiği gün, şehit polisin çocukları da unutulmadı. Şehit polis Sekin'in çocukları Mustafa Taşdemir İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Nur Sekin, Osman Çınar Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin ile Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrenci Zeynep Dila Sekin için, babaları Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismini taşıyan okulda karne töreni düzenlendi.

KARNE VE HEDİYELERİ VALİ VERDİ

Tören için okula gelen Vali Erol Ayyıldız, ilk olarak ziyaret ettiği, birinci sınıf öğrencilerine karneleri ile hediyelerini verdi. Erol Ayyıldız, zaman zaman da çocukların sıralarında yanlarına oturup, onlarla kısa süreli sohbetler etti. Erol Ayyıldız, daha sonra Fethi Sekin'in eşi Raiba Sekin'in de hazır bulunduğu törende, Nisa Nur Sekin, Burak Tolunay Sekin, Zeynep Dila Sekin'e karneleri ile başarılarından dolayı onur belgelerini verdi. Erol Ayyıldız ile beraberindeki yöneticiler, şehit polisin ailesiyle, öğretmenler odasında sohbet etti. Öğretmenler Odası'nda eşi için yapılmış köşeyi dikkatle inceleyen ve hüzünlendiği gözlenen Rabia Sekin, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayıp, konuşmak istemediğini ifade etti. Aile tören sonrasında okuldan ayrıldı.

KARNE BİLGİSİNİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VERDİ

Tören sonrasında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir genelinde 688 bin 690 öğrencinin karne aldığını, bunlardan 56 bin 506'sına ilk kez karne verildiğini ifade etti. Fethi Sekin'in çocuklarının kendilerine emanet olduğunu, eğitimleriyle yakından ilgileneceklerini söyleyen Ömer Yahşi, il genelinde karne dağıtımında bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karne dağıtımından görüntü.

- Fethi Sekin'in ailesinin görüntüsü.

- Fethi Sekin'in çocuklarına karnelerinin verilmesinden görüntü.

- Milli Eğitim müdürünün açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=====================================================

Beşiktaş saldırısında yaralandı, 55 gün sonra konuşmaya başladı



İSTANBUL'da, geçen 10 Aralık'taki saldırıda yaralanan ve konuşma yeteneğini yitiren 22 yaşındaki Enes İzci, egzersizlerle olaydan 55 gün sonra konuşmaya başladı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınında ile Maçka Demokrasi Parkı içersinde gerçekleştirilen ve 45 kişinin şehit olduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda Nişantaşı Üniversitesi'ne diplomasını almak için Adıyaman'dan İstanbul'a giden Fizik Tedavi Bölümü mezunu Enes İzci de yaralandı. Enes İzci, başına isabet eden şarapnel parçasıyla konuşma yeteneğini kaybetti. Mahmut ve Filiz İzci çiftinin 1'i kız, 3 çocuğunun en büyüğü olan Enes İzci, İstanbul'da 2 ameliyattan sonra tamamlanan tedavi sonrası taburcu edildi. Adıyaman'daki evine getirilen Enes İzci, egzersizlerle saldırıdan 55 gün sonra konuşmaya başladı.

Kırmızı ışıkta beklerken büyük bir gürültü duyduğunu ve patlama sonrasını hatırlamadığını anlatan İzci, "Beşiktaş'tan dolmuş taksiye bindik, stadyumun üst tarafından gidiyorduk. Bir kalabalık vardı, sadece polisleri gördüm. Işıklarda araç beklerken sonra yüksek bir ses geldi, patlama oldu. Görmedim ama bizim tam arkamızda meydana geldi. Patlamadan sonra benim bilincim kapandı. Arkadaşım beni salladı. Arkadaşım 'Başından yaralanmışsın hemen hastaneye gitmemiz lazım' dedi. Herkes bağırıyor, bir yere gidemiyoruz. Her yer duman, kimseye bir şeyler soramıyoruz. Koşa koşa Taksim'e kadar gittik. Başımdan kan geliyor ama ben bir şey hissetmiyorum. Kan geliyor ama ağrı yok. Yolda hemen bir sivil araç durduk. Araç sahibi de polisti. Bizi hemen hastaneye götürdü" dedi.

DİPLOMASINI HASTANEDE ALDI

Patlamadan sonra konuşamadığını ifade eden İzci, şunları söyledi: "Ben patlamadan sonra hiçbir şekilde konuşamadım. Çünkü parça benim konuşma merkezime isabet etmiş, hemen ameliyata aldılar. 2 operasyon geçirdim. 14 saat ameliyatım sürmüş. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü öğrencisiydim. İstanbul'a diplomamı almak için gitmiştim ama yaralandığımı duyan üniversite yetkilileri ben yoğun bakımdan çıktıktan sonra diplomamı hastaneye getirdiler. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bugünlerin hepsi geçecek, bugünlerin hepsini unutacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman 18 yaşındadır. Hiçbir zaman yaşlanmayacak. Ben bugün gazi oldum, şehit de olabilirdim. Belki yarın şehit de olabilirim. Hiçbir güç ülkemizi bölmeye yetmeyecek."

Doktorları İzci'nin patlamaya bağlı travma sonucu konuşma yetisini kaybettiğini, tedavsinin ardından egzersiz yöntemi ile yeniden konuşmaya başladığını belirterek, ani şok

durumlarında benzer vakaların meydana geldiğini ve bu kişlerin 1 ila 3 ay arasında yeniden normale döndükleri söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Enes İzci'nin evi ve diploması

- Enes İzci'nin olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

========================================

Zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, kırmızı ışıkta duran öndeki araca arkadan çarpan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek yine kırmızı ışıkta duran kamyona çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün 08.00 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Dalaman'dan Muğla yönüne giden Nevzat Sağdıç (70), yönetimindeki 48 D 5857 plakalı hafif ticari araçla, önündeki kırmızı ışıkta duran Ramazan Alp'ın kullandığı 48 D 5002 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulup takla atarak karşı şeride geçen Sağdıç'ın aracı, bu kez, yine kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Turan yönetimindeki 48 K 9522 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada sürücü Sağdıç ile oğlu Kürşat Sağdıç (32) yaralandı. Yaralılar ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası yol, Fethiye yönüne bir süre kapandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı bir işyeri tarafınan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

================================================

Savcı itiraz etti, FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 17 kişi tutuklandı



MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılan 1'i kadın 17 kişi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince geçtiğimiz hafta içinde düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında 17 Ocak'ta adliyeye çıkartıldı. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 17 zanlı, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Zanlıların serbest kalması üzerine soruşturmayı yürüten terör savcısının itirazı üzerine mahkemece serbest bırakılan 17 zanlı için dün akşam saatlerinde yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler FETÖ'ye finans sağladığı öne sürülen İsak İçel, Abdullah Bilir, Ali Keleş, Ali Mutluay, Ali Tepe, Bünyamin Duran, Demet Deviren, Emrah Biderci, Erhan Gürpınar, Faik Boztaş, Faik Çağlar, İbrahim Bezmez, İbrahim Orğun, Murat Harman, Mustafa Demirdöğmez, Mustafa Görüş ve Osman Yazgan'ı dün adreslerinden gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde yeniden mahkemeye çıkartılan 17 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında arama kararı bulunan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Ali Ekber ŞEN/MERSİN, ()

====================================================

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski müdürü FETÖ'den tutuklandı



KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 polisten 2'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, 2012- 2014 yılları arasında Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapan Osman Turhan ile komiser yardımcısı R.S., polis memurları O.Ü., C.Y., Y.S. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli polislerden Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski müdürü Osman Turhan ile komiser yardımcısı R.S. tutuklandı. Diğer 4 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () -

=================================================

Öğrencilerden Başika'daki askerlere mektup

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde Şehit Peyami Ortaokulu öğrencileri, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlere mektuplar yazarak, duygularını dile getirdikleri videolar çekti. Kalp şeklindeki kutuya konulan mektuplar ve videoların olduğu harici bellekler garnizon komutanına teslim edildi.

Pamukova Şehit Peyami Ortaokulu öğrencileri Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlere moral vermek amacıyla mektuplar yazarak, duygularını dile getirdikleri videolar çekti. Kalp şeklindeki kutunun içerisine mektuplar ve harici bellekler konulurken, bazı çocuklar kutunun içerisine çikolata ve yapay çiçek koydu. Öğrenciler mektuplarını kalpler, gülen yüzler, çiçekler ve kelebeklerle süsledi. İçerisinde mektup ve harici belleklerin olduğu kalp şeklindeki kutu Başika Kampı'na gönderilmek üzere Pamukova Garnizon Komutanı Binbaşı Mutlu Artan'a teslim edildi.

Şehit Peyami Ortaokulu Müdürü Nurullah İnanç sevgilerini, minnettarlıklarını ve dualarını dile getirdiklerini belirterek, "Çok farklı duygular yaşamamıza vesile olan bu etkinlik inşallah orada görev yapan askerlerimizi de mutlu eder. Bir nebze de olsa desteklerimizi hissetmelerine vesile olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mektuplardan görüntü

Kutunun subaya teslim edilmesi

Konuşmalar

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ / SAKARYA ()

===========================================================

Tarım işçisi çocuklar okula gitmiyor, günde 9 saat çalışıyor



ADANA'da Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA), İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bernard Van Leer Vakfı işbirliği ile mevsimlik tarım işçileri üzerinde yaptığı araştırma sonucu hazırlanan rapor, çocukların kötü yaşam koşullarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Karataş İlçesi'ne bağlı Tuzla ve Karagöçer ile Yüreğir İlçesi'ne bağlı Kadıköy bölgelerindeki 3 çadır alanında, Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Doç. Dr. Emre Erdoğan yönetimindeki araştırma ekibi, Türkiye'de mevsimlik gezici tarım işçisi alan diğer bölgelere de uygulanabilir bir yöntem oluşturması için rapor hazırladı.

TARIM İŞÇİLERİ UMUTSUZ

Yaklaşık 4 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya katılanların, yaşadıkları sorunlarda bir iyileşmenin olamayacağına dair umutsuzluk içinde olduğu belirtildi. Anketlere katılanların yaş ortalamasının 21 olduğu, 5 yaş ve altındaki nüfusun toplam içerisindeki oranın ise yüzde 14 olduğu vurgulandı. Rapora göre, 6-10 yaş grubu da eklendiğinde çadır alanlarında yaşayan her 3 kişiden biri 10 yaş altında, her hanede yaklaşık 4 çocuk bulunuyor. Bazı hanelerde ise çocuk sayısı 13'e kadar ulaşıyor. Anket yapılan aileler içinde 20 -25 yıldır evine hiç dönmeden sacdan ve naylon çadırlarda yaşayan aileler bulunuyor. Günlük ortalama 40 lira yevmiye ile çalışan tarım işçileri, günde 9 saat mesai yapıyor.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TARLADA ÇALIŞIYOR

Rapora göre çadırda yaşayan çocukların yüzde 80'i okul öncesi eğitim alamıyor. Yüzde 29'u çalıştığı için okula gidemiyor. Çadırlardaki her 3 haneden 2'sinde okula devam edemeyen 1 çocuk bulunuyor. Çadırlardaki çocukların yüzde 64'ü herhangi bir eğitim alamıyor, 6-10 yaş arası çocukların yüzde 7'si tarlada çalışıyor. Bu oran 10-14 yaş diliminde erkek çocuklarda yüzde 52'i, kız çocuklarında yüzde ise yüzde 60'a yükseliyor. 15-18 yaş diliminde ise tarlada çalışanların oranı yüzde 91'dir. Tarlada çalışan çocuklar yetişkinlerle bir tutularak aynı performansı göstermesi bekleniyor. Kadınların ilk çocuklarını ortalama 21 yaşında doğurduğu, yaklaşık yüzde 8'lik bir kesimin ise ilk doğumunu 15 yaşından daha küçükken yaptığı saptandı.

Görüşülen ailelerin yüzde 29'unun kaybetmiş olduğu bir çocuğu bulunuyor. Hayatını kaybeden çocukların üçte ikisi bir yaşından küçük olduğu da dikkat çekiyor. Mevsimlik tarım işçileri banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını da çadırlarının yanına kurdukları derme çatma alanlarda görmeye çalışıyor. İşçilerin yüzde 87'sinin yeşil kartı bulunuyor. Tarım işçileri içme suyunu ise çadır alanına getirilen tankerden karşılıyor.

GEZİCİLİK KALICILIĞA DÖNÜŞMÜŞ

Raporun sonucu ise araştırmacılar tarafından şöyle değerlendirildi: "Çukurova Bölgesi'nde mevsimlik tarım işçiliği yıllardan beri süregelmektedir. Hasat dönemlerinde başta Şanlıurfa olmak üzere çeşitli illerden bölgeye mevsimlik tarımda çalışmaya işçiler gelmektedir. Zaman içerisinde dışsal ve içsel faktörler sonucunda gerek göçün kayağı değişmiş, gerekse de bölgede 12 ay boyunca iş gücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle 'gezicilik' kalıcılığa dönüşmüş olsa da mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin durumu bölgenin en önemli sorununu oluşturmaktadır. Nesilden nesle aktarılan sorunların iç içe geçmişliği hem mevsimlik tarımda çalışan ailelerin kendi ifadelerinde, hem de alanda faaliyet gösteren farklı aktörlerin dillendirmeleriyle çözümsüzlük ve iyileşmenin olmayacağına dair bir umutsuzluk şeklinde yer almaktadır. Çocuklar başta olmak üzere çadır alanlarında yaşayanlar en temel haklara erişiminde sorun yaşamakta ve hayatlarını risk altında sürdürmektedir. Çukurova'da 18 yaş altı çocuk emeği tarımda yaygın biçimde vardır. Türkiye'de yoksulluk ve yoksunluk açısından en kırılgan grup olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirme, çocukların sağlık, eğitime erişimlerini güçlendirmeye ve çalışmalarını sağlamaya dair geliştirilecek her kalıcı çözüm Çukurova için değil Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan sorunların çözümü için örnek bir model geliştirme yolunda önemli bir kaktı sağlayacaktır. Kalıcı ve sürdürebilir bir müdahalenin kamu ve sivil toplumun, sorunun aciliyeti ve çok boyutluluğunu kabul ederek işbirliğine gitmesi ve bu alanda somut projeler geliştirmesiyle mümkündür. Mevcut projemizle, bu katkıyı sağlamak amacıyla önümüzdeki süreçte ilgili tüm taraflarla görüşerek, paydaşların desteklediği kalıcı bir çözüm paketi üretmeye hedeflemekteyiz."

Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA,()-

===============================================

Öğrenciler, tatil sevinci, karne heyecanı yaşadılar

TÜRKİYE genelinde 2016-2017 döneminde eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler. Öğrenciler karne heyecanı ile tatil sevincini birlikte yaşadılar.

Kayseri'deki okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini aldılar. Refika Küçükçalık Orta Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Baha Başçelik ve Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da katıldı. Öğrencilere karneleri ile birlikte hediye edilen kitapları dağıtan Vali Yardımcısı Başçelik, "Bu sene yarıyıl tatilinde öğretmenler öğrencilere ödev vermediler. Öğrenciler, tatilde bol bol dinlenecekler, kitap okuyacaklar ve sosyal-kültürel etkinliklere katılacaklar. Biz öğrencilerimize bu şekilde tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini öneriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin tatilde bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünleri fazla kullanmamalarını, dinlenmelerini istiyoruz. Dinlersinler ki ikinci yarıya dinç ve zinde girsinler" dedi.

Karnelerini alan öğrencilere ayrıca kitap hediye edildi. Okulun anasınıfında okuyan minik öğrenciler ise ilk kez karne alma heyecanı yaşadılar. Minik öğrencilere karneleriyle birlikte, oyuncak bebek ve araba hediye edildi.

Görüntü Dökümü

-Öğrencilerin karnelerini göstermeleri

-Vali Yardımcısı Baha Başçelik'in karne vermesi

-İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın karne vermesi

-Vali Yardımcısı Başçelik'in konuşması

-Öğrencilere karne verilmesi

-Bir anasınıfı öğrencisinin İstiklal Marşı'nı okuması

-Öğrencilerin karnelerini sallayarak veda etmeleri

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

============================================

Kapkaç şüphelisi tutuklandı

ADANA'da Hande Deniz A.'nın omzundaki çantayı çalmak isterken, yere düşürüp yaralanmasına neden olan kapkaç şüphelisi 24 yaşındaki Nazım Kaplan yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'nde oturan Hande Deniz A., 6 Ocak'ta işten çıktı, evine giderken arkasından motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının omzundaki çantayı çalmak istedi. İçinde bir miktar para, kredi kartları olan çantayı bırakmayan Hande Deniz A., yere düştü. Sürüklenen Hande Deniz A., yaralandı. Çantayı alan kapkaççılar, ise ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.

Tedavi edilen Hande Deniz A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, kapkaç zanlılarının kaçış güzergahında güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgilerini de değerlendiren polis, motosikletin arkasında oturan ve Hande Deniz A.'nın omuzundaki çantayı çalan saldırganın Nazım Kaplan olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı bulunan Nazım Kaplan, ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Suçlamayı kabul etmeyen Nazım Kaplan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken motosiklet sürücüsü ise aranıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kapkaç zanlısının sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adlı Tıp Birimi dış görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

===================================================

Başkanla 'göz göze'

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Göz Göze Programı' ile mahalle muhtarları, Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ile kurulan video konferans sistemi ile canlı görüşmeye başladı.

805 mahalleye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının sorunlarına ve isteklerine vakit kaybetmeden cevap verebilmek adına 'Göz Göze Programı'nı hayata geçirdi. Programla randevu talebinde bulunan mahalle muhtarları, merkeze gelmelerine gerek kalmadan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile görüntülü ve canlı olarak görüşüp, taleplerini ilk ağızdan iletme fırsatı buluyor. Program kapsamında ilk video konferans görüşmesi, Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Aydıncık Hizmet Birimi binası ile bağlantı kurularak, ilçedeki mahalle muhtarları ile gerçekleştirildi. Mahalle muhtarlarının Başkan Kocamaz ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ilgili daire başkanları ve MESKİ yetkilileri de aynı sistem ile yayına katılarak, muhtarların talepleri değerlendirildi.

Video konferans teknolojisi ile muhtarlarla görüşen Kocamaz, programın sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması anlamında büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Belediye olarak oldukça geniş bir alana hizmet verdiklerini belirten Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir alana hizmet verme gayreti içerisinde. Tabi ki yılların ihmali var, eksikliklerimiz çok. Hem kaynağa hem zamana ihtiyacımız var ama her şeye rağmen Büyükşehir Belediyesi Mersin'in tamamında hizmet vermeye çalışıyor. Elbette muhtarlarımızın istek ve önerileri daha da fazla olabilir. Hepsini değerlendirmek bizim görevimiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Göz Göze Programı ile Başkan Kocamaz ile görüşen ve taleplerini ileten Aydıncık ilçesi mahalle muhtarları ise programın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Aydıncık İlçe muhtarlarının bir arada görüntüsü

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz makamında ekranı izlerken

- Ekrandan muhtarlar, daire müdürleri ve Başkan Kocamaz'ın görüntüsü

- Muhtarlardan genel ve detay

- Başkan Kocamaz anlatılanları dinlerken

- Başkan Kocamaz'ın konuşması

- Kocamaz'ın görüntüsü

- Mahalle muhtarları koşunurken

- Başkan Kocamaz'ın konuşması

Haber-Kamera: MERSİN, ()

===================================================