DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEHİT POLİSLERE DİYARBAKIR'DA UĞURLAMA TÖRENİ

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Şehit 4 polis gözyaşları arasında memleketlerine uğurlanırken, saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Veteriner Fakültesi karşısındaki hafriyat alanında araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından mezarlık duvarı altına konulduğu belirtilen yaklaşık 200 kilo patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu dün şehit olan 4 polis memuru için Emniyet Müdürlüğü binasında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Belediye başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, polis ve şehit yakınlarının katıldığı törende önce şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şehit polis memurlar Kadir Miraç Özcan, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Mahmut Ava'nın cenaze töreninde şehit yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri ayakta güçlükle kaldıkları gözlenen ve sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına müdahale ederken, şehitler için dualar edildi.

"HALA TELEFONA CEVAP VERMİYOR"

Törenin bitmesi ile birlikte şehit yakınları katafalkta bulunan şehitlerin tabutlarının başına geçerek gözyaşı döktü. Diyarbakır'da 8 aydan bu yana görev yapan ve 1.5 yaşında Umay adında çocuğu olan şehit polis memuru Miraç Kadir Özkan'ın eşi Semra Özcan'ın sözleri törene katılanları ağlattı. Eşinin tabutuna sarılarak koklayan ve gözyaşlarına boğulan Semra Özcan, "Bak kızın aynı sana benziyor. O da senin gibi güzel. Kalk ne olur. Bana niye bu kez telefon etmedin? Önceki bombada hemen aradın beni aşkım; 'Ben iyiyim' dedin. Bu kez aramadın, ben aradım telefona cevap vermedin. Niye telefona cevap vermedin? Oh ne güzel kokuyor, çok güzel kokuyorsun bir tanem. Sen beni niye aramadın aşkım, önceki patlamadan kurtuldu ya hemen aradı 'iyiyim' dedi aşkım. Ama ben aradım açmadın, hala arıyorum açmıyor. Koyamam onu kara toprağa çok gen daha 27 yaşında, almayın beni ne olur. Kalk hadi kalk, o şehit oldu, ölmedi" diyerek feryat etti.

"ÇAKALLARI SEVİNDİRMEYECEĞİME SÖZ VERDİM'

Şehit polislerden Mahmut Ava'nın 3 aylık hamile eşi Gülseren Ava ise, eşinin polis şapkasını takarak yakınlarıyla birlikte tabutun başına geldi. Burada ağıtlar yakan Ava'nın eşi Gülseren Ava, "Ne olur gitmesin, götürmeyin, ayırmayın bizi ne olur. Ben ağlamayacağıma, çakalları sevindirmeyeceğime söz verdim. Sizlerde ağlamayın, ne olur ağlamayın" dedi. Şehit polislerin cenazelerini aralarında Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Ali Demir'inde bulunduğu polisler ve askerler kaldırarak tekbir eşliğinde ambulansa bıraktı. Şehit polislerden Kadir Miraç Özcan'ın cenazesi Trabzon'a, Şenali Ocak'ın İzmir'e, Ali Sevim'in Eskişehir'e, Mahmut Ava'nın cenazesi ise, Osmaniye'ye gönderildi.

"ONLARIN ÇOCUKLARI BABASIZ KALDI"

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili kapsamlı araştırmaların sürdüğünü söyledi. Şehit ve yaralı polislerin harfiyat alanında güvenlik amaçlı görevlendirildiklerini belirterek, "O aslanlar, harfiyat alanına kimse yaklaşmasın, çocuklar yaklaşmasın içerisinde patlayacı madde bulunabilir diye görev yapıyorlardı. Çocuklara ölmesin diye bekliyorlardı. Ama onların çocukları babasız kaldı" dedi. Hafriyat alanında gerçekleşen ve 4 polisin şehit olması, 2 polhisin yaralanması ile sonuçlanan saldırıdan sonra başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözalatına alınırken, gözaltına alınanlardan birinin olay sırasında yardım bahanesı ile olay yerine gelip bir polisin silahını aldığı belirtildi. Saldırı noktasından 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan ve Emniyet müdürlüğüne götürülen sepetli 2 motorsikletin ise incelenmesi sürüyor. Polis, soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi'nde bulunan güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.



Görüntü Dökümü



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-Törenden görüntü



-Şehit polislerin uğurlanmasından görüntüler

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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2)AKSARAY'DA AĞIL ÇÖKTÜ: 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

AKSARAY'ın Gülağaç İlçesi'nde karın erimesi üzerine ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu 30 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu. Olay, bugün sabah saatlerinde Gülağaç İlçesi Akmezar Köyü'nde 61 yaşındaki Fatin Tan'a ait ağılda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonucu ağılın tavanında biriken karın erimesi sonucu ağırlaşan toprak tavan aniden çöktü. Çökme sonucu 30 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Bunun üzerine ağılın sahibi yaşlı kadın, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri yaklaşık çalışma sonucu enkaz altından 25 küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı, 5 küçükbaş hayvanda telef oldu.



Görüntü Dökümü

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- Göçen ağıldan detay

- AFAD'ın kurtarma çalışmaları

- Canlı kurtarılan küçükbaş hayvanlardan detay

- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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3)MALKOÇ: BM'YE KAYITLI MÜLTECİLERİN YARISINDAN FAZLASINI TÜRKİYE BARINDIRIYOR

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaklaşık 3 milyonu Suriyeli olmak üzere Türkiye'de 4 milyon mültecinin bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye barındırıyor. Kolay bir olay değil bu, olağanüstü bir olay" dedi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili rapor hazırlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Şeref Malkoç, ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Malkoç, daha sonra Fikri Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya geçti. Toplantıya Vali Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Fatih Mehmet Erkoç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Şeref Malkoç, mültecilerle ilgili çalışma sonuna bir rapor hazırlayacaklarını ve raporun da 2 Mart 2017'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre Merkezi'nde başlayacak olan uluslararası sempozyuma sunulacağını söyledi. Konuyla ilgili Ankara'da Sahil Güvelik Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma'dan AFAD'a bütün kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını dinlediklerini, son olarak sahaya inip dinlediklerini yerinde görmek istediklerini belirten Malkoç, yarın da Kilis'e gideceğini kaydetti. Şu ana kadar yaptıkları tespitlerde Türki milletiyle iftihar edilmesi gerektiğinin ortaya konduğunu ifade eden Malkoç, şunları söyledi:



"Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye barındırıyor. Kolay bir olay değil bu, olağanüstü bir olay. 3 milyona yakın Suriyeli var, Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, Somalili, Afrikalı, bunları da saydığımız zaman 4 milyon mülteci var ülkemizde. Türk Milleti, Maraşlılar, Gaziantepliler, Hataylılar, İstanbullular bu insanlarla ekmeklerini, okullarını, geleceklerini paylaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da milli geliri bizden daha fazla olan ülkeler 10 tane, 100-200 tane mülteci için tartışma yapıp kavga çıkarıyorlar 'Alalım mı almayalım mı?' diye."



'ASTANA'DA BARIŞIN KURUCUSU UNSURLARINDAN BİRİYİZ'



Şeref Malkoç, konuşmasının devamında, Türkiye'nin mültecilere yapmış olduğu hizmeti bütün dünyaya anlatacaklarını belirterek şöyle dedi:"Geçen sene bu zaman Suriye ile ilgili Cenevre'de barış konferansı düzenlendi. Bu toplantıya Türkiye gözlemci olarak bile çağırılmadı. Ama aradan bir yıl geçti ve geçen sene gözlemci olarak bile çağırılmayan Türkiye, Astana'da Suriye barış sürecinin başlatıcı ve kurucu unsurlarından bir oldu Rusya ile birlikte. Dışişleri bakanımızın açıklaması 'Amerika'yı da davet edeceğiz.' 1 yıl içerisinde bu kadar fark var. İnşallah 2018 Ocak ayına geldiğimiz hem Suriye'ye daha çok barış, huzur gelecek kadim Suriye şehirleri Halep ve Şam başta olmak üzere yeniden inşa dilecek. Biz kamu denetçiliği kurumu olarak, bu insanlığın vicdanını kanatan olaya halkımızın bulduğu çözümü yerinde göreceğiz. İnsan hakları açısından tespitler yapacağız ve daha iyi nasıl olabilir bunları raporlaştıracağız. Türkiye'nin bu hizmetinin, bu milletin, insanlığın onurunu temsil eden bu hizmetinin insanlığın vicdanını temsil eden bu hizmetini bütün dünyaya anlatmaya çalışacağız."

Görüntü Dökümü



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- Malkoç'un valilik ziyareti



- Malkoç'un konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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4)KIRIKKALE' DE ZEHİRLENEN GÜVERCİNLER İÇİN İNCELEME

KIRIKKALE'nin Hüseyin Kahya Parkı'nda önceki gün zehirli yem verilerek yüzlerce güvercin katledilirken, emniyet ve belediye birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvercinlerin katledilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Cumhuriyet meydanında hayvanlara yem atmak için seferber oldular.Güvercinlerin katledilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mobesa kameraları incelenirken, suçluların ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Belediye ve Emniyet birimleri, güvercinlerin zehirli yem verilerek katledilmesi konusunda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşılmadı. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Suçlular bulunacaktır" denildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma Derneği olarak bu konudakı çalışmalarını sürdürüldüğünü ifade etti. Kuşların katledilmesine sebep olan kişi veya kişilerin bulunması için gerekenin yapıldığını belirten Başkan Saygılı, "Hüseyin Kahya Park'ında yaşanan bu olay bizleri ve vatandaşlarımızı derinden üzdü. Bizler de yaşanan olayın ardından parka gelerek kuşlarımızı yemledik. Bu kuşlar, parkımız yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık 40 yıldır buradalar. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

ZEHİRLENEN GÜVERCİNLERE İLAÇ VERİLİP, KUSTURULDU

Emniyet Müdürlüğü'nün çevrede bulunan tüm mobese kameraları inceleyip, olay saatinde kimlerin yem verdiğini belirlemeye çalıştığını kaydeden Başkan Mehmet Saygılı, "Olay duyulduktan sonra belediye veterinerlik işleri ekiplerimiz güvercinlere müdahale ederek, ilaç verip kusturmuşlar. Kusturulan kuşlar iyileştiler. İnşallah yaşanan olayda kötü bir niyet yoktur. Eğer varsa da cezasını çekeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında kesin bir şey söylemek için erken. Ancak zehirli buğday verilme hadisesi varsa, bunun gece saatlerinde yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü gündüz böyle bir şeyin yapılmasına kimse müsaade etmez" şeklinde konuştu.

Hüseyin Kahya Park'ındaki güvercinlerin hem parkın, hem de şehrin bekçileri olduğunu anlatan Başkan Saygılı, "Hepimizin bu kuşlara sahip çıkması gerekir. Şehrimizde yaşayan en güzel hayvanlar şüphe yok ki güvercinlerdir. Bu kuşların hiç kimse zararı yoktur. Kırıkkale halkından aksi yönde bir davranış beklemiyorum " diye konuştu.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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5)DEDELER LEĞENLERLE KAYDI

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar köyünde yaşayan dedeler, Palandökendeki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı.



Geçiğimiz hafta Erzurum'a gelen İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 40 kadın üyesi, Erzurum'da internet üzerinden yayın yapan 'kartv'nin sahibi ve 'Kardan adam' programın yapımcısı Salih Yalçın tarafından düzenlenen 'Leğenboard yarışmasına' katılarak çocukluklarını yaşadı. Kadınların kaymasını televizyonlarda izleyen Aziziye ilçesine bağlı Başçakmaklar mahallesinde yaşayan eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken'de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" dediler. Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekip adeta kadınlara meydan okudular.



Çocukluklarının köylerinde kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen dedelerden Cafer Sönmez, "Kadınların leğenle Palandöken'de kaydığını görünce programın yapımcısını köyümüze devat ettik. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken'de buluşalım ve yarışalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Leğenle kayan dedeler



-Ayaklarına ip bağlanıp çekilmesi



-Dedelerin konuşması



-Türkü söylemeleri

Haber: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()



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6)BİTLİS’TE TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI

BİTLİS'in Güroymak İlçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmak' suçlamasıyla bu sabah Güroymak ilçesinde 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde Ö.S., E.O., O.E., R.Ş., M.Ş.T. ve Z.U. yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü



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Polis Kamera



-Operasyona çıkan zırhlı araçlar



-Yoldan detaylar



-Operasyona katılan ekipler



-Göz altına alınan şüphelilerinin hastane görüntüleri



-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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7)İŞYERİNİN YIKIMINA 'İNTİHAR' TEHTİDİYLE DİRENDİ

ŞANLIURFA’da, ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alınan işyerini yıktırmak istemeyen Berces Kaya, boyuna ip geçirerek 'intihar' tehtidiyle direndi. Gergin anların yaşandığı olayda, ekiplerin 15 günlük ek süre sözü verince, Berces Kaya eylemini sonlandırdı. Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevinin teras katının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Daha önceden tebligatla uyarılan ve mühürlenen işyerinin yıkımı için bu sabah saatlerinde belediye ekipleri işyerine geldi. Zabıta ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede önlem aldı. Araç ve yaya trafiğine kapanan yolda ekipler, ruhsatsız teras katın yıkım kararını işyeri sahibi Berces Kaya’ya iletildi. Bu duruma tepki gösteren Kaya, binanın giriş kapılarını kilitleyerek, kaçak işyerinin penceresine bağlı olan demir korkuluğun üzerine çıkıp boynuna ip doladı. Bunun üzerine ekipler, kapıların açılması için çilingir çağırdı. Çilingirin geldiğini gören işyeri sahibi Berces Kaya, ses sistemiyle anons ederek, ekiplerin kapıdan uzaklaşmasını istedi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı alanda, ekipler 15 günlük ek süre verdiklerini belirtince Kaya eylemini sonlandırırken, yaşananları alanda toplanan yüzlerce kişi de cep telefonlarıile kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- İş yerini yıkılmasını istemeyen Berces Kaya



- Çatıya çıkıp intihara kalkışması



- Sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesi



- Zabıta ve belediye çalışanları kapıyı açması



- Polisin ikna etmesi



- Toplanan meraklı vatandaşları polis dağıtması



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

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8)İSKENDERUN BELEDİYE GENÇLİKSPOR'DAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK

YALIN AYAK ANTRENMANA ÇIKTILAR

İSKENDERUN Belediye Gençlikspor Kulübü'nün sporcuları güvenlik güçlerinin soğuk kış günlerinde zor şartlarda teröre karşı verdikleri mücadeleye dikkat çekmek için yalın ayak antrenmana çıktı.Amatör kümede mücadele veren turuncu mavili takımın sporcuları, Türkiye’nin dört bir yanında ve özellikle doğuda kar altında soğukta terörle mücadele veren güvenlik güçlerinin mücadelelerine dikkat çekmek için yalın ayak antreman yaptı. Maça asker şapkasıyla çıkan futbolcuların tamamı asker selamı verdi. İskenderun Belediye Gençlikspor Kulübü koordinatörü Levent Erköse, amacımız atalarımızın ülkeleri için soğuktan donarak öldüğüne dikkat çekmek ve gelecek nesillere atalarının ülkelerini korumak için canlarını feda ettiğini anlatmak" dedi.

Konuşmaların ardından İskenderun Belediye Gençlikspor ile Erzin Belediyespor maçı oynandı.

Görüntü Dökümü

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- Çıplak ayaklarla sahaya çıkan sporcular

- Sporcuların koşması ve birlikte poz vermeleri

- Sporcularla röp.

- İskenderun Belediye Gençlikspor Kulübü Koordinatörü Levent Erköse’nin konuşması

- Asker şapkası ile selam vermeleri

SÜRE:3.57 sn BOYUT:189 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()