DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ALINDA BOT İZİ ÇIKARTAN POLİS DAYAĞINA YARGITAY AYARI: İŞKENCE OLABİLİR

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi'nde, 2013 yılında gözaltına aldıkları Meshut ve Mervan Eşen kardeşleri, alında bot izi çıkacak şekilde dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 polisin yargılaması uyuşmazlığına, Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay'ın polislerin 'işkence' suçuyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğine karar vermesi üzerine 3 polis, olaydan 3 yıl sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmaya başlandı.

Bismil Anadolu Teknik Lisesi'nde 3 Nisan 2013 günü 2 öğrenci arasında kavga çıkınca, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre müdahaleye giden polisler öğrencilere kelepçe takarken, veli toplantısı için okulda bulunan 31 yaşındaki Meshut Eşen olayı cep telefonu ile kaydetmeye başladı. İddiaya göre çekimi fark eden polisler öğrencileri bırakıp, yanına geldikleri Meshut Eşen'i tartaklayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Eşen, iddiaya göre bir odaya kapatılıp 3 polis tarafından beyzbol sopası ve copla dövüldü.



SORMAYA GİDEN KARDEŞİNE DE DAYAK



Ağabeyinin gözaltına alındığını duyarak, polis kuzeni ile birlikte Emniyete gelen kardeşi Mervan Eşen de iddiaya göre başka bir odaya alınarak dövüldü. Polis şiddeti nedeniyle alnında bot izi çıkacak şekilde yaralanan Meshut Eşen ve dövülen Mervan Eşen serbest bırakıldıktan sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAŞINDA TRAVMAYA BAĞLI DOKU KALINLAŞMASI

Burada ilk müdahale yapılan Meshut Eşen, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 2 gün tedavi altında kalan kaldıktan sonra taburcu edilen Eşen, eve getirildikten iki saat sonra fenalaşarak, bu kez Batman'daki özel hastaneye kaldırıldı. Yeniden tedavi altına alınan Eşen'in başında travmaya bağlı doku kalınlaşması tespit edildi. Uzun süre tedavi edilen Meshut Eşen, olayın şokunu atlatamadığı için daha sonra psikiyatri tedavisi de gördü.

3 POLİSE 15'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Olaydan sonra Eşen ailesi polisler hakkında suç duyurusunda bulunurken, 2013 yılında başlatılan soruşturma, 2015 yılı Ekim ayında tamamlandı. İddianamede şüpheli polisler M.E.K. (34), H.A. (25) ve A.T. (34) hakkında, mağdurlar Mervan Eşen ve Meshut Eşen'e karşı 'Kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle yaralama' ve 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mağdurların Bismil Emniyet Müdürlüğü kamera kayıtlarından teşhis ettiği şüphelilerin suçlamaları kabul etmediğini belirten savcı, mağdur Mervan'ın göğüs ve her iki bacaktan basit tıbbi müdahale ile göderilebilir şekilde, Meshut'un ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandığının Adli Tıp Kurumu raporu ile saptandığını kaydetti. Olay anında Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan 5 polisin bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığını kaydeden savcı, bu polislerin de bağrışma sesi gelen odaya gittiklerini, kapıyı açmaya çalıştıklarını, ancak açamadıklarını belirtti.

POLİS KUZEN: AĞZI BURNU KAN İÇİNDE, ALNINDA BOT İZİ

Mağdurların kuzeni olan ve aynı birimde polis memuru olarak görev yapan S.K. iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:

"Meshut'un gözaltına alındığını duyunca emniyete gittim. Meshut'u gördüğümde alnında bot izi net şekilde görünüyordu. Ağız ve burnu kanıyordu. Tişörtü kanlıydı ve yarı baygın yatıyordu. Komiser, diğer kuzenim Mervan'ı emniyete çağırmamı söyledi. Mervan gelince komiserin yanına gittik. Şüpheli A.T. Mervan'ı alarak odaya götürdü. Ben içeri girmek isteyince A.T. akrabalık nedeniyle içeriye girmemi engelledi. Sonra içeriden sesler duymam üzerine odaya girdim. Mervan'ın ağız ve burnunun kanar vaziyette yerde olduğunu gördüm."

SAVCI 'KASTEN YARALAMA'DAN DAVA AÇTI

Emniyet binasındaki kamera kayıtlarının sadece koridora giriş ve çıkışları gösterdiği belirtilen iddianamede, olayın geçtiği iddia edilen odanın görüntülerinin bulunmadığı ifade edildi. İddianamede, işkencenin Türk Ceza Kanunu'nda tanımlandığını belirten savcı, işkence teşkil eden fiillerin ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmesi halinde işkence suçu oluşturacağını ifade etti. Savcı, bu nedenle eylemin 'Kasten yaralama' suçunu oluşturduğunu kaydetti.

'DAHA SERT ZIPLA AYAKKABI NUMARAN ÇIKACAK MI?'

İddianamenin kabul edilmesi üzerine sanık polisler M.E.K., H.A. ve A.T.'nin tutuksuz yargılanmasına 22 Ekim 2015 günü Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesi alınan Meshut Eşen, okuldaki olayda polislerin copla öğrencileri dövdüğünü belirterek şunları anlattı:

"Cep telefonu ile görüntülemeye başladım. Polis öğrencileri bırakıp bana yöneldi ve copla dövmeye başladı. Polis aracı ile beni götürdüler ve halsiz düşmeme rağmen araçta da vurdular. Bir polis, 'Kameranın olmadığı yere götürün' dedi. Sonra beş polis bana vurdu. İkisinin elinde beyzbol sopası vardı, diğerleri coplarla vuruyordu. Kafama, bacaklarıma ve kaval kemiklerime vuruyorlardı. Biri duvardan destek alıp alnımın üzerinde zıplıyordu. Arkadaşlarına 'Alnında ayakkabı numaram çıkacak, bakın ayakkabı numaram çıkmış mı? Çıkmamışsa devam edeceğim' diyordu. Polislerden biri diğerine 'Daha sert zıpla bakalım ayak numaran çıkacak mı' diyordu. Ayakkabımı çıkarmışlardı. Bir süre tekmeledikten sonra ikisi birden ayağıma copla vurmaya başladı. Diğer polisler kapı kilitli olduğu için giremediler. En son göğsüme 3- 4 tekme vurunca kendimden geçmişim."

AĞZIM, BURNUM KAN İÇİNDEYDİ

Mervan Eşen de, polislerin aracın içinde ağabeyini dövdüğünü gördüğünü öne sürerek şunları kaydetti:

"Emniyete gittiğimde polis olan teyzemin oğlu ile beraber içeri girdik. İçeri girer girmez polisler beni alarak bir odaya götürdü. Odada 8 kişi vardı. 2'si yanıma geldi ve hiçbir şey söylemeden vurma başladılar. Biri tekme atıyor, diğeri copla vuruyordu. Ayakkabımı çıkarıp ayağıma jopla vurdular. Bunlar döverken diğer polisler müdahale etmedi. Kendimden geçene kadar beni dövdüler. Kendime geldiğimde yerde, ağzım ve yüzüm kanlar içindeydi."

Duruşmada bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Psikolog İlham Yılmaz da, mağdurların üzerindeki travmanın halen devam ettiğini ve mağdurların hayatında ciddi sıktıntı yaşadığını ifade etti. Mağdur avukatları ise olayın 'Kasten yaralama' değil 'işkence' suçu olduğu için dosyanın görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

'İŞKENCE' Mİ, 'YARALAMA MI?' ANLAŞMAZLIĞI

Kararını 10 Şubat 2016 günü açıklayan Bismil Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemlerinin kasten yaralama fiilini aşacak ve insan ahlak ve onuru ile bağdaşmayacak düzeyde olduğunu belirtti. Eylemin işkence olup olmadığının takdir yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girdiğini belirten Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Görevsizlik kararı üzerine yargılamaya 8 Nisan 2016 günü Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada karar veren mahkeme, iddianamede işkence suçuna vücut verecek herhangi bir fiilden bahsedilmediğini ve yaralama eyleminden dolayı yargılama yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirtti. Bu mahkemede açılan davanın sonucunda, eylemin işkence suçuna uyacağı bahsiyle görevsizlik kararı verildiğini belirten Ağır Ceza Mahkemesi, karşı görevsizlik kararı verip, uyuşmazlığın giderilmesi için dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

YARGITAY: AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANSINLAR

Uyuşmazlık nedeniyle dosyanın gönderildiği Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 28 Haziran 2016 günü verdiği kararda, sanıkların üzerine atılan suçun niteliği, iddianamede olayın anlatılış biçimi ve Bismil Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre; Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ve sanık polislerin bu mahkemede yargılanmasına oybirliği ile karar verdi. Yargıtay kararının ardından 3 polisin tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı.

SANIK POLİS H.A.: POLİSLERİ DÖVÜYORLARDI

Ankara'dan SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan sanık polis H.A. şu savunmayı yaptı:

"Olay yerinde 100 kişilik grup kavga ediyordu. Polislerden M.E.K.'nin 3 kişi tarafından sürüklenerek götürüldüğünü ve polis memuru A.T.'nin yerde Meshut Eşen tarafından dövüldüğünü gördüm. Diğer arkadaşı yerden kaldırırken, şahıslar bana yönelmeye başladı. Meshut Eşen'i gözaltına aldım. Ancak bir türlü ekip aracına bindiremedik. Bu sırada polis memuru M.E.K.'ye kafa attı. 3- 4 polis, Meshut Eşen'e özellikle üst bölgesi, sırt ve omuz bölgesine cop ile müdahale etti. Sonra şahsı emniyete götürüp oturttum. 2 saat sonra gittiğimde Meshut Eşen bizden özer diledi ve helallik istedi" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık polisler M.E.K. ve A.T. hakkında zorla getirme kararı çıkarıp, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ertelendi.

OLAYIN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, ()

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2)5 ÇOCUK ANNESİ SOKAKTA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

SİVAS'ta 29 yaşındaki 5 çocuk annesi ev hanımı Fadime Yılmaz evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. Polis market işletmecisi F.Y.'yi şüpheli olarak arıyor.Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 39'uncu sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde sokaktan geçenler, yerde kan izleri ve hemen ileride hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede kanlar içerisinde yerde yatan ve hayatını kaybettiği belirlenen kadının 38 yaşındaki Turan Yılmaz ile evli olan Fadime Yılmaz olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın olay yerinden yaklaşık 10 metre ötedeki bir apartman dairesinde oturduğu belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Kadının oturduğu binadan, hayatını kaybettiği yere kadar kan izleri ve ayakkabılarına rastlandı. Saldırıya uğrayan kadının kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 bıçak izine rastlandı. Olayın duyulması üzerine sokağa gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Fadime Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Sokakta oturan mahalle sakinlerinden Hüseyin Başçiftçi, sabah saatlerinde sadece bağrışma sesleri duyduğunu daha sonra da yerde yatan kadını fark ettiklerini ancak olayı görenin olmadığını söyledi.

MARKET SAHİBİ ŞÜPHELİ

Yapılan ilk incelemede sokak yakınlarındaki bir marketi işleten F.Y. şüpheli olarak aranmaya başlandı. Polis adresinde bulunamayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Yerde yatan kadının cesedi



-Polis ekiplerinin incelemesi



-Sokaktaki kan izleri ve kadının ayakkabıları



-Yakınlarının üzüntüsü



-Cesedinin incelenmesi ve götürülüşü



-Mahalle sakinlerinin konuşması



-Ölen kadının fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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3)SEVGİLİSİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ

ADANA'da ayrılmak istediği sevgilisi 26 yaşındaki Emre Arıkan tarafından vurulan 42 yaşındaki Fatma Taş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Arıkan'ın hayati tehlikesi sürüyor, olay sırasında yüzünü kurşun sıyıran Taş'ın kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar ise taburcu edildi.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini kabul etmeyen Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın da yüzünü kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gizem Taşar ayakta tedavi edilip taburcu edildi.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Fatma Taş, yapılan tüm müdahaleye karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Emre Arıkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Cenaze aracının gelişi



- Tabutun morga alınması



- Adli tıp dış görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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4)AKSEKİ'DE KAR ÇİLESİ

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu kapanırken, su ve elektrik kesintileri yaşandı. Bölge halkı yetkililerden yardım isterken, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan, "Büyükşehir'den yardım talep ediyoruz. Şu anda Akseki felaket durumda" dedi.



Akseki merkezi ve çevresinde bir süredir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yükseklerde 1 metreyi geçtiği ilçede yollar kardan kapanırken, su ve elektrik kesintileri yaşandı. Bölge halkı yolların açılması, elektrik ve su sağlanmasını istedi.



'1 AYDIR KAR ERİTİP İÇİYORUM'



Bademli Mahallesi sakinlerinden Osman Tuncer, "Eskiden burası belediye değilken bile karayolları ekipleri yolları açardı. Ben buraya sonradan gelmedim. Burada doğdum, büyüdüm. Van'ın Aşkale'sinin yollarını açıyorlar. Türkiye'nin, dünyanın gözbebeği Antalya'ya bağlıyız, suyumuz, elektriğimiz yok, ne de yolumuz açık. 1 aydır kar eritip içiyorum, böyle kepazelik olmaz" dedi.



'KİMSEDEN DESTEK GELMEDİ'



Havva Tilki, kar nedeniyle rezil olduklarını anlatırken, "Bize kimseden destek gelmedi. Obaya gidemiyoruz, yolumuz açılmadı. Saman bitti, yem veremedik. Canımızı zor kurtardık. Dünyaya geldiğimize pişman olduk" diye konuştu.



ÇALIŞMALARA ENGEL OLUNUYOR İDDİASI



CHP'li Akseki Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan ise Manavgat Belediyesi'nden yolların açılması için destek istediklerini ve 2 greyder, 2 TIR, öncü araç ve 7 personelin ilçeye gönderildiğini söyledi. Önce Akseki içi, daha sonra mahalle yollarının temizlenmeye başladığını kaydeden Erdoğan, iş makinelerinin çalışmasının engellendiğini öne sürdü. Akseki'nin 7 kilometre yakınındaki mahalle yollarının hala karla kaplı olduğunu belirten Erdoğan, "Biz yine Büyükşehir'den yardım talep ediyoruz. Şu anda Akseki felaket durumda. Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu hizmete engel olmak isteyen şahısları kınıyorum. Bu hizmete engel olan herkesi kınıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Greyderlerin mahalle yollarında kar açma çalışmaları



- RÖP 1: Osman Tuncer



- RÖP 2: Havva Tilki



- CHP'li Erdoğan Erdoğan'ın konuşması



- Yollardan kar görüntüleri



- İş makinelerinin çalışması

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ, ()



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5)İMAMIN ÇAĞRISIYLA YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR

MUŞ’un Korkut İlçesine bağlı Taşlıca köyü İmamı İbrahim Özkaya'nın çağrısı üzerine köylüler, kar nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Korkut ilçesine bağlı Taşlıca Köyü İmanı İbrahim Özkaya, yaban hayata destek vermeleri için köylülere cami hoparlöründen çağrı yaptı. Evlerinden getirdikleri yemlerle birlikte Kosor yaylasına çıkan köylüler, doğaya yem bıraktı. Yörenin karla kaplı olduğuna dikkati çeken imam Özkaya, bu zor günlerde hayvanlara merhamet edilmesi gerektiğini söyledi. Özkaya, bundan sonra da doğaya yem bırakmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü



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-Cami hoparlöründen köylülere anonsun yapılması



-Köylülerin evlerinden aldıkları yemleri getirmeleri



-Kosor dağına çıkmalarından detaylar



-Yemlerin bırakılması



-Röportajlar

haber- kamera: Eser Aydın / Muş, ()