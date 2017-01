DHA YURT BÜLTENİ-5

1)AYVACIK BEŞİK GİBİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, dün (Cumartesi) saat 16.52'den bu yana 2.1 ile 4.6 büyüklüğünde 61 depremin meydana gelmesi tedirginlige neden oldu.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ilk olarak saat 16.52'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O sarsıntının ardından bugün sat 12.09 itibariyle 2.1 ile 4.6 büyüklüğünde 60 deprem daha yaşandı. Sarsıntılar ilçede tedirginlik yarattı. Yaşanan depremlerin ardından bir değerlendirme yapan AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Dün öğleden buyana bölgemizde çok sayıda deprem meydana geldi. Depremler yaşanmaya da devam ediyor. Saat 01.38'de meydana gelen 4.8 ve saat 07.03'deki 4.4 büyüklüğündeki depremleri ilçede hissettik. Yaşanan depremleri takip ediyoruz. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. Meydana gelen depremlerden kaynaklanan bir tedirginlik söz konusu" dedi. Ayvacık'ta yaşanan Murat Cahit Uysal da, "Gece bir sarsıntısı hissettik. Ev halkı korktu. Saat 07.00 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden sonra dışarıya çıktık. Bu depremin ardından küçük sarsıntılar olduğunu da hissettik. Allah bir daha göstermesin. Ayvacık olarak çok korktuk" dedi. Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar Köyü merkezli 40'a yakın deprem meydana gelirken, 01.38'deki depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitisü ise 4.8 olarak açıkladı.

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK, (Çanakkale), ()

2)ÇOCUĞU TERLİKLE DÖVEN HOCA: ÜZGÜNÜM, BİR HATA YAPTIM

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde, Kur'an kursundu küçük yaştaki çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım" dedi.

Erenler Çaybaşı Yatılı Kur'an Kursu'nda meydana gelen olayda kursta görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle dövmesi sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, hocanın ardı ardına terlikle çocuğa vurması tepki çekti. Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman olayın 15 Temmuz darbe girişiminden önce meydana geldiğini belirterek, "Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır" diye açıklamada bulundu.



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından hem küçük çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Şükrü Yılmaz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım. Bu olayın ardından emekliye ayrıldım" dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, 'Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

3)İKİZ ÇOCUĞUNDAN BİRİNİ KAYBEDEN ANNE OĞLUNUN TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

İSTANBUL Zeytinburnu’nda ikiz kardeşi ve dedesi ile yolda yürürken, 7 katlı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu’nun Kumru İlçesi’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İkiz çocuklarından birini kaybeden anne Lena Özdener, çocuğunun tabutuna son kez dokunarak yürekleri dağladı. İstanbul Zeytinburnu’nda Mehmet Kaan Özdener ile ikiz kardeşi Ahmet Bilge Özdener, dedeleri Yavuz Özdener ile kreşten evlerine giderken, çöken 7 katlı binanın enkazında kaldı. Mehmet Kaan yaşamını yitirirken, ikiz kadeşi Ahmet Bilge ve dedesi Yavuz Özdener hafif yaralandı. Mehmet Kaan’ın cenazesi İstanbul’dan memleketi Ordu’nun Kumru İlçesi’ne getirildi. Bir torununu kaybeden dede Yavuz Özdener, cenazede güçlükle ayakta dururken taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne Lena Özdener, kaybettiği çocuğunun tabutu başına gelerek, son kez tabuta dokundu. Baba Orhan Yusuf Özdener'in de oldukça bitkin olduğu gözlendi.Kumru Merkez Camii’de öğleleyin kılınan cenaze namazına dede Yavuz Özdener, baba Orhan Yusuf Özdener, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından küçük Mehmet Kaan Özdener’in cenazesi Karacalı Mahallesi Aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



4)ŞEHİDİN SİLAH ARKADAŞLARINDAN VEFA ÖRNEĞİ

SURİYE'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu 25 gün önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın bazı silah arkadaşları şehidin ailesini ve kabrini ziyaret etti. İstanbul'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine sabah saatlerinde gelen Şehit Piyade Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın silah arkadaşları ilk olarak şehidin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşayan Asuman Şerbetçi'yi ziyaret etti. Ardından ilçe şehitliğine geçen şehidin silah arkadaşları Ali Sezai Yalçın'ın için dua etti. Ziyarette şehidin silah arkadaşlarına seslenen şehit Yalçın'ın arkadaşı Uzman Çavuş Fatih Genç her zaman ziyaret etmelerini, unutmamalarını istedi. Genç, "Kendinize fırsat yaratın. Her zaman gelin Allah’ın izniyle. Bekleyecektir, umacaktır. Sakın unutmayın. Gelin, mutlaka gelin ziyaret edin. Annesini de ziyaret edin. Kendisini de ziyaret edin. Şu yatanların hiç biri boşa değil. Bu şehitlerin sayesinde Türkiye hala dimdik ayakta. Bu topraklarda yaşamanın bedeli bu biliyor musunuz? Birileri can veriyor ki birileri yaşasın. Maalesef bu coğrafya böyle bir coğrafya. Asırlardır kan dökülmüş. Hala da dökülüyor" dedi.

5)BAKAN YARDIMCISI CEYLAN: DEPREME KARŞI 7.5 MİLYON BİNANIN YENİLENMESİ GEREKİYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, depreme karşı Türkiye'de bulunan binaların önemli bir bölümünün yenilenmesi gerektiğini açıklayarak, "Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7.5 milyonun yenilenmesi gerekiyor" dedi.MÜSİAD Karabük Şubesi'nin 2'inci Olağan Kongresi kent merkezinde bulunan bir restoranda yapıldı. Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Kongrede konuşan Ceylan, deprem konusunda Türkiye'de yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek, "Çok acılar yaşadık, çok kayıplarımız oldu. Türkiye deprem bölgesinde bulunuyor. Bilim adamları ve akademisyenler özellikle Marmara bölgesinde 2030 yıllarına kadar yine bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bu büyük depreme ve depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı mıyız? Evet bazı çalışmalarımız var, yeterli mi? Yeterli değil. Türkiye'nin konut stoğunun önemli bir bölümünün yenilenmeye ihtiyacı var, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bakanlık olarak bizim tahminlerimize göre Türkiye çapında 7.5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. 2-3 gün önce İstanbul'da boşaltılmış bir apartman aniden çöktü ve iki tane vatandaşımızı kaybettik maalesef. Buna benzer Türkiye'de deprem riski altında olan özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7.5 milyonun yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu.



Kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte yeni çalışmaların yapıldığını vurgulayan Ceylan şöyle konuştu:



"2012 yılında bir kentsel dönüşüm yasası mevzuatı değiştirilmiş. Bu çerçevede bu 4.5 yıl içinde bu mevzuat çerçevesinde teşviklerle ve desteklerle Türkiye'de bir milyon civarında bağımsız bölüm, konut kentsel dönüşüm tarzında dönüştürülmüş bulunmakta. Yeterli mi? Kesinlikle değil. En azından 7.5 milyona ulaşmamız lazım. Bu bir milyon adet konutun dönüştürülmesi ne kadar insanı ilgilendiriyor, sadece 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. O açıdan bakanlık olarak kentsel dönüşüm mevzuatını yeniden ele alıyoruz, almak durumundayız. Özellikle kentsel dönüşümü teşvik edecek finansman sıkıntısında dar boğazlar yaşanıyor. Tabi ki bakanlık olarak devletimizin imkanlarıyla riskli yapıların dönüştürülmesi ve kentsel dönüşüm projelerine çeşitli finansman destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Kira yardımları, vatandaşın yapmış olduğu dönüşüm projelerine faiz desteği, vergi, harç istisnaları gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz. Ama özellikle bu alandaki ilk sermaye son derece önem arz etmektedir. Türkiye'nin de bu büyük dönüşüm projelerine ihtiyacı var"

6)FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DURDU ARACI 10 METREDEN UÇTU

İZMİT'te, aracını park ederek göl manzarasının fotoğrafını çekmek isteyen kişinin aracı yaklaşık 10 metreden bir apartmanın önüne uçtu. Aracın uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, İzmit Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana geldi. M.K. otomobilini durdurarak, araçtan inip göl manzarasının fotoğrafını çekmek istedi. M.K. fotoğraf çektiği sırada aracının hareket ettiğini görünce peşinden koşmaya başladı. Araç demir korkulukları aşarak 10 metre yükseklikten apartmanın zemin katının önüne uçtu. Binaya çarparak durabilen araçta hasar meydana geldi.

Aracını kontrol eden sürücü yakınlarına ve çekiciye haber verdi. Bina sakinleri yaşanan sarsıntı ile deprem olduğunu sanırken, hasar gören araç çekici ile kaldırıldı.

7)4 ÇOCUK ANNESİ, 10 GÜNDÜR KAYIP

ADANA'dan 14 yıl önce Şırnak'a gelin giden 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Esmer Akdoğan'dan 10 gündür haber alınamıyor.



Adana'da yaşayan Nihari- Ramazan Akdoğan çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Esmer, 14 yıl önce Şırnak'ta koruculuk yapan Yusuf Güngör ile nikahsız evlilik yaptı. Merkez Seyhan İlçesi'nden Şırnak'a gelin giden Esmer Akdoğan'ın, İlhan, Hüseyin, Hacı ve Yaprak adını verdikleri 4 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Yusuf Güngör, 6 yıl önce nikahsız eşi Esmer'in üzerine başka bir kadın getirip resmi evlilik yaptı. Yusuf Güngör, nikahlı ve nikahsız 2 eşi ve çocukları ile birlikte aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yusuf ve ikinci eşi Zahide'den şiddet gördüğü öne sürülen Esmer Akdoğan, geçen hafta ortadan kayboldu.

Yusuf Güngör, 4 gün önce güvenlik güçlerine müracaat ederek eşinin kaybolduğunu bildirdi. Okuma ve yazma bilmeyen Esmer Akdoğan'ın Adana'da yaşayan ailesini de telefonla arayan Yusuf Güngör, "Esmer ile kavga ettik, cumartesi günü evden ayrıldı. Size geldiyse söyleyin Şırnak'a geri dönsün" dedi.

Adana'dan Şırnak'a giden baba Ramazan Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının bulunmasını istedi.

Esmer Akdoğan'dan gelecek iyi bir haberi beklediklerini söyleyen baba Ramazan Akdoğan, "Kızım çok saf ve iyi niyetli bir insan. Nikahsız evlendirdik. Eşi koruculuk yapıyordu. Sonra kendisi gibi koruculuk yapan ağabeyi şehit olunca, ona devlet memuriyet verildi. 6 sene önce başka bir kadınla evlenip, nikah yaptı. Kızımın çocuklarından en küçüğü olan Yaprak'ı da onun üzerine kaydettirdi. Sürekli işkence yapıyor, zulüm ediyorlar. Kızım bugüne kadar hiç sesini çıkartmadı, katlandı. Eğer kaçacak olsaydı, daha önce kaçardı. Onu öldürüp ortadan kaldırmış olabilirler. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

8)HDP'Lİ AYDOĞAN'IN TUTUKLANDIĞI DAVANIN DOSYASI DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 4 Kasım günü tutuklandığı soruşturmanın sonunda açılan davanın dosyası, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'yetkisizlik' kararı ile Diyarbakır'a gönderildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameyi kabul eden Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nursel Aydoğan'ın dosyasını 'yetkisizlik' kararı ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanığın işlediği iddia edilen suçların yerinin ve bu suçların son bulduğu yerin Diyarbakır olduğu gerekçe gösterildi.



Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nursel Aydoğan, 2011 yılında Diyarbakır’da katıldığı 5 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze töreni nedeniyle Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce geçen cuma günü de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

9)SANDIKLI'DA İNTİHAR

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Şükrü Yaman, tabancayla intihar etti. Sandıklı'ya bağlı Selçik Köyü'nde 2 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından tek başına yaşayan Şükrü Yaman, köy muhtarı Veli İncekara'yı telefonla arayarak eve gelmesini istedi. Bir süre sonra eve gelen muhtar, kapıyı açan olmayınca diğer köylülerden yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren muhtar ve köylüler Şükrü Yaman'ı yerde hareketsiz halde buldu. Çağrılan ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirilen Şükrü Yaman, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Yaman'ın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna getirildi.



Olay yerinde yapılan ilk incelemede Şükrü Yaman'ın tabancayla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10)ÖNCE MAAŞ ALAMAYAN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEM YAPTI

BİNGÖL’ün Genç İlçesi'ndeki Çaytepe Köyü’nde yapımı süren Palu-Genç-Muş demiryolu inşaatında çalışan ve önce 4 ay maaş alamadıklarını sonrada işten9 çıkarıldıklarını söyleyen 148 işçi şantiye alanında eylem yaptı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Genç İlçesi Çaytepe Köyü’nde yapımı süren 114 kilometrelik Palu-Genç-Muş demiryolu deplase çalışmaları yapım işinde çalışan 148 işçi, maaşlarını alamadıkları ve işten çıkarıldıkları gerekçesiyle şantiye alanında eylem yaptı. Şantiyede daha önce patlayıcı madde imha uzmanı olarak çalışan Hakan Kahraman, sorumlu firmanın kendilerini mağdur ettiğini ifade ederek, "4 aydır alacaklarımızı alamadık. 8 saat yerine, 12 saat çalıştırıp haklarımızdan mahrum ettiler. Taşeron firmasının battığını söyleyip hakkımızı vermediler. 15 gündür verdikleri sözü tutmuyorlar. Toplanıp tekrar buraya geldik, hakkımızı aramaya çalıştık. Firmanın genel müdürü söz verdiği halde bize sahip çıkmıyor. Hakkımızın olmadığını söylüyor. Mağduriyetten dolayı evine tüp alamayan, kömür alamayan arkadaşlarımız var. Buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizi işimizden de ettiler. 4 aylık alacaklarımız duruyor, ihbar tazminatlarımız, izinlerimiz, fazla mesailerimiz hiç bir şey ödenmedi. İşten çıkışlarımız verildi. Yılbaşından itibaren çıkışlarımız verildi. Mağduruz, çalışamıyoruz. İşsizlik başvurusunu da yapamıyoruz. Kimimizi istifa etti olarak göstermişler, kimimizi de işimizin feshedildiğini göstermişler" dedi. "



Şantiyede formen olarak görev yapan Hasan Dağ ise, firmanın söz verdiği halde haklarının verilmediğini ifade ederek, "Bize burada toplu çıkış verildi. Toplu çıkış verildiği için hiçbir hakkımızı alamıyoruz. Bzize söz verildi, 'hakkınız verilecek' denildi. Ama hakkımızı alamıyoruz. Eksi 25 derecede bekliyoruz. Buradaki tüm arkadaşlar mağdur" diye konuştu.



Firma yetkilileri tarafından ise, işten çıkarılmalar konusunda açıklama yapmadı.

11)ANTALYA'DA BİR GÜNDE İKİ MEVSİM

YURDUN birçok yerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalyalılar bir günde iki mevsimi yaşadı. Sabah güneşle uyanan Antalyalılar, öğleden sonra havanın bulutlanıp yağmur yağmasıyla kapalı mekanlara geçti.Öğlene kadar sahillere akın eden Antalyalılar, aileleriyle güzel havanın tadını çıkardı. Yabancı turistlerden bazıları ise denize girdi. Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Antalya'da denizin tadını kızıyla birlikte çıkaran Rus Aleni İvanova, ülkesinin kar altında olduğunu, kendilerinin ise Antalya'da denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yabancıların Antalya'ya tatile gelmeleri çağrısında bulunan Aleni İvanova, bir süre daha kentte kalacaklarını ve havanın iyi gitmesi halinde denize girmeye devam edeceklerini belirtti.Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşlendi ve kitap okudu. Antalya'da öğleden sonra ise hava bulutlandı ve yağmur yağdı.

12)TOROSLAR'DAN GETİRİLEN 100 TON KARLA OYNADILAR

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yüksek kesimlerden kamyonlarla kent merkezine getirilerek meydana dökülen 100 ton karla oynayan çocuklar ve aileleri eğlendi.



Alanya Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimleri olan Toros Dağları'ndan 5 kamyonla yaklaşık 100 ton kar getirildi. İskele Caddesi'ndeki Şelale Meydanı'na dökülen kar yığınlarını görenler meydanı doldurdu. Özellikle çocuklar kar kütlelerinin üzerine çıkarak kartopu oynarken, aileleri de eğlenceye katıldı.



Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçenin dağlık kesimlerinde son yılların en büyük kar yağışı yaşandığını belirterek, merkezdeki çocukların oynaması için kar getirdiklerini söyledi. Çocukların karı çok sevdiğini aktaran Yücel, "Küçük çocuklar ilk defa karla karşılaştı. Bu, görmeyen ve karla temas etmeyen çocuklarımız için aktivite yaptık. Kamyonlarla getirdiğimiz karla güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu" diye konuştu.

13)'YA 4 ÖDÜL

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda; haber, fotoğraf ve görüntü kategorilerinde Doğan Haber Ajansı 4 ödüle layık görülerek, en çok ödül kazanan kurum oldu.Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bir otelde yapılan törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmalarında gazetecilerin zor ve önemli bir meslek icra ettiklerini belirterek ödül alan isimleri kutladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise meslektaşlarının zor ve meşakkatli çalışmalar yaptığını ifade etti ve ortaya çıkan eserleri ödüllendirerek motivasyonlarını artırdıklarını söyledi.

18 ÖDÜLDEN 4'Ü 'YA

Konuşmaların ardından 2016 yılı Basın Ödülleri açıklandı. Haber, fotoğraf, televizyon görüntü, sayfa tasarımı, köşe yazısı ve radyo kategorilerinde düzenlenen yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda başarılı bulunan eser sahiplerine ödülleri verildi. Haber kategorisinde Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, fotoğraf kategorisinde muhabirleri Mücahit Yolcu ve Ahmet Özer ile televizyon görüntü kategorisinde muhabiri Eyyüp Burun ödüle layık görüldü.



6 kategoride verilen 18 ödülden 4'ünü olan , kentte en fazla ödül alan kurum oldu.



Törende ayrıca aralarında TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer ile Yavuz Donat, Oğuz Haksever, İsmail Küçükkaya, Balçiçek İlter ve Osman Altınışık'ın da bulunduğu gazeteci ve televizyonculara da 'Meslek Onur Ödülü' verildi.

