DHA YURT BÜLTENİ-5

Gazino çıkışı ölümlü kaza: 3 ölü, 5 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, hafif ticari araç ile içinde gazino çalışanı 5 kişinin bulunduğu otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada; 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan-Güney Karayolu Bozalan Mevkii'nde meydana geldi. Güney İlçesi'nin Eziler Mahallesi'ndeki Söğütönü Gazinosu'nda çalışan Mehmet Ali Kılınç (32), yönetimindeki 15 AF 538 plakalı otomobil ile Denizli yönüne giderken, karşı yönden gelen Murat Kırmızıgül'ün (27) kullandığı 20 EP 085 plakalı hafif ticari araçla karşılıklı çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kılınç ile aracında bulunan Zeynep Mutlu (24) ile Musa Çevik (47) kaza yerinde öldü. Otomobildeki Ömererdi Pala (23) ve Ramazan Özkurt (33) ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Murat Kırmızıgül, Ali Rıza Kundakçı (44) ve Bekir Ertan (36) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Buldan Devlet, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Mehmet Ali Kılınç ile Zeynep Mutlu ve Musa Çevik'in cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin çalıştıkları gazinonun kapanmasının ardından Denizli'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Lice ve Hani'de 9 sığınak ortaya çıkarıldı 4 PKK'lı yakalandı



DİYARBAKIR'ın Hani ile Lice İlçesi arasındaki dağlık ve ormanlık alanda yürütülen operasyonda, içerisinde uyuşturucu madde, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı imale edilmesinde kullanılan çok sayıda mühimmat ve gıda maddesi bulunan 9 sığınak bulundu. Operasyonda, bölücü terör örgütüne işbirlikçilik yapan 3 ve adam öldürmeden aranan 1 olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin 11 Ocak tarihinde başlattığı ve dün sona eren 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üsçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu' kapsamında, bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait 9 sığınak bulundu. Operasyon kapsamında örgüte işbirlikçilik yapan 3 ve kasten adam öldürmeden aranan 1 olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hani ve Lice İlçesi arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren başlayan Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Operasyonu 13 Ocak 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam (28) ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, biri silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 ayrı sığınak içerisinde, 18 kilogram kubar esrar maddesi, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet leşker kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirilmiş, 2 ayrı jelikan bidon içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 100 kilogram Amonyum Nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile araziye gömülü jelikan bidon içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram Amonyum Nitrat, bin 100 adet torpil olarak isimlendirilen patlayıcı madde, 25 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 34 adet büyük pil, 20 adet küçük pil ile muhtelif malzeme ele geçirilerek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Haber: DİYARBAKIR, ()-

Aranan 3 PKK'lı teslim oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde aranan 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü, PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak perşembe günü 3 PKK'lının Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandıkları belirince, gözaltına alındıkları soruturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber: HAKKARİ, ()-

Çatışmalarda kısmen yıkılan barandayla sardıkları evde yaşıyorlar

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen operasyonlar sırasında evleri bir bölümü yıkılan Güleryüz ailesinin fertleri burayı branda ile kapatmaya çalışırken, yetkililerden yardım istedi.

Yüksekova İlçesi'nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren yasak sırasında düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Güleryüz ailesinin oturduğu ev de kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs'ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı ardından, yanlarına yerleştikleri akrabalarının evinden ayrılarak ilçenin Kuruköy Mahallesi'ne dönen 12 kişilik Güleryüz ailesi, evlerinin kısmen yıkıldığını görünce zor günler geçirmeye başladı. Kış aylarında soğuk havada çaresiz kalan aile, yıkılan evin bir bölümünü komşularının desteği ile branda ile kapatıp burada yaşamaya başladı.

Evin bir odası ile mutfak bölümünün duvarının yıkıldığını anlatan 79 yaşındaki Musatafa Güleryüz, yıkılan duvarları onaramadıkları için burasını brandayla sanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bir oda ve mutfağın bir bölümünü barandayla kapattıkları için soğuktan korunamadıklarını anlatan Güleryüz, yanında kaldığı oğulunun inşaatlarda çalıştığını, yaşlı eşive torunlarının zor günler geçirdiklerini, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. 7'nci sınıf öğrencisi Sevnur Güleryüz ise barandayla sarılı evlerinin soğuk olması nedeniyle ders çalışamadıklarını belirterek kendilerine yardım edilmesini istedi.

Haber-Kamera : Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

İHH'dan terör mağduru muhtaç ailelere gıda ve battaniye yardımı

İNSANİ Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şubesi, Silopi İlçesi'ndeki, yatalak ve engellileri bulunan yardıma muhtaç ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu.

İHH Şırnak Şubesi, Silopi Engelliler Derneği Aracılığı ile tespiti yapılan yatalak ve engelli hastası bulunan muhtaç durumdaki 10 aileyi evinde ziyaret ederek, gıda ve battaniye yardımında bulundu. Ziyaret edilen evlere bizzat giden İHH Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar, engelli vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Daha önce de Silopi Engelliler Derneği aracılığı yardıma muhtaçlara çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Tatar, bu kez 10 aileye gıda ve battaniye malzemesi dağıttıklarını ifade ederek, "Abdullah başkanımızın raporları ile inşallah desteklerimiz daha da artacak. Engelli vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıp, onlarla ilgileneceğiz. Onların destekçisi olacağız" dedi.

Silopi Engelliler Yardımlaşma Dayanışma Ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer de, yardımlarından ötürü Tatar'a teşekkür ederek, "İHH, engelli kardeşlerimize ikinci kez yardımda bulunuyor. Engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. ilçemizde yardıma muhtaç engelli vatandaşımız çok olduğu için bu tür yardımlara ihtiyacımız vardır. Engellilerimiz için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-

Kazada 2 kişinin ölümüne neden olan müteahit için mahkemelerden farklı karar



İZMİR'de, 60 yaşındaki Lütfiye Yurdaer ile 10 gün sonra gelin olmaya hazırlanan yeğeni 26 yaşındaki Ecem Haliloğlu'na otomobille çarpıp ölümlerine neden olduktan 3 ay sonra Ankara'da teslim olduğu mahkemece serbest bırakılan müteahhit N.D.'nin, tutuklanması için yapılan itirazda 2 ayrı ağır ceza mahkemesi farklı kararlar verdi.

İzmir'deki 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, acılı ailenin N.D.'nin tutuklanmasına ilişkin istemini reddetti, itirazı inceleyen 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise sanığın tutuklanması gerektiğini, ancak bunun kanunen mümkün olmadığını ifade edip, dosyayı tekrar ilk mahkemeye gönderdi. 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi buna rağmen tutuklama kararı vermedi, sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Kaza, geçen 11 Ağustos'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne giden Ankaralı müteahhit N.D., yönetimindeki 06 DM 4333 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Yurdaer ile kaza tarihinden 10 gün sonra evlenmeye hazırlanan Ecem Haliloğlu'na çarptı. Sürücü N.D., kazanın ardından otomobilini terk edip kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, kaldırıldıkları hastanede öldü.

Araştırma yapan polis, ilk olarak aracın plakasından sahibine ulaştı. Otomobilin sahibi, kaza anında aracın kendisinde olmadığını söyledi. Soruşturmada, otomobili akrabası olan müteahhit N.D.'nin ödünç aldığı belirlendi.

3 AY KAÇTI, ANKARA'DA TESLİM OLDU

Lütfiye Yurdaer ve Ecem Haliloğlu'na çarparak ölümlerine neden olan, ardından kaçan müteahhit N.D., kazadan 3 ay sonra, 24 Kasım 2016 tarihinde Ankara'da savcılığa teslim oldu. N.D., ifadesinde, "Tedavi için Ankara'da idim. 1 yıldır yatak istirahatliydim. İzmir'de iyi bir doktor olduğunu söylediler. Bunun üzerine oraya gittim. Olay tarihinde saat 01.30'da kaza meydana geldi. Aracı ben kullanıyordum. 3 şeritli yol karanlıktı. Olay sırasında alkolsüzdüm. Maktuller yaya idi. Başka araçtan kaçtıklarını düşünüyorum. Bir anda önüme çıktılar. Görmem ile vurmam bir oldu. Aracın sağ ön kısmı ile çarptım. Olaydan dolayı üzgünüm" dedi.

Hakkında tutuklama istemli arama kararı olmayan N.D., Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alınmasının ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede N.D. hakkında, 'Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, İzmir'de dava açıldı.

MAHKEMELER, TUTUKLAMA KARARINDA TOPU BİRBİRİNE ATTI

Müteahhit N.D.'nin tutuklanmaması Ecem ile teyzesinin acılı ailesinin tepkisine neden oldu. Ailenin avukatı Murat Sevengül, müteahhitin tutuklanması için davanın görüleceği İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, tutuklamanın bir tedbir, asıl olanın ise, yargılamanın tutuksuz yapılması olduğunu bildirerek, bu aşamada yerinde görülmeyen tutuklama istemini reddetti. Mahkeme kararında, bir üst mahkeme olan 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceği belirtildi.

Ailenin avukatı bu kez İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bu mahkeme, N.D.'yi bir alt mahkemenin tutuklama vermesi gerektiğini belirterek, "Mahkememizce her ne kadar sanığın tutuklu yargılanması gerektiği yönünde kanaat oluşmuş ise de, belirtilen talebe ilişkin olarak verilen 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararına itirazın kanunen mümkün olmaması ve bu nedenle mahkememizin verilen kararı kaldırma yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, taleplerin usulen reddine" kararı verdi.

Ailenin Avukatı Murat Sevengül, bu karar ardından yeniden 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yine tutuklama kararı vermeyen mahkeme müteahit N.D.'nin yurt dışına çıkışını yasakladı. Bu karara itiraz için de yine 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni adres gösterdi. Bu karara da itiraz eden Avukat Murat Sevengül, mahkemelerin tutuklama kararı vermeyip, 'Topu birbirlerine attıklarını' öne sürdü. Sevengül, üst mahkeme sıfatıyla İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği kararı beklediklerini söyledi.

11 AĞUSTOS 2016

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR, ()-

Sibirya soğuklarında kanalizasyon patladı, sanayi sitesi buz tuttu (2) (Yeniden)



KIŞ mevsiminin etkili olduğu, Sibirya soğuklarının görüldüğü Erzurum'da kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesi'ni su bastı. Tamir için getirilen çok sayıda iş makinesi ve TIR buza gömüldü.

Erzurum Çevre yolu üzerindeki Aziziye Oto Sanayi Sitesi, 300 metre kadar uzağından geçen kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Sanayi sitesine dolan su, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde buz tuttu. Buzların içinde kalan ve tamir için getirilen onlarca iş makinesi, ağır tonajlı araçların bazıları vinçlerle yerinden çıkarılmaya çalışıldı. İşyeri sahiplerinden Necati Taşçıoğlu, şöyle dedi: "Burası iş makinelerin ve ağır tonajlı araçların tamirinin yapıldığı Aziziye Oto Sanayi Sitesi. Ama bugünlerde korku filmlerinin çekildiği yeri anımsatıyor. Siteye yaklaşık 300 metre uzaklıktan geçen kanalizasyonun geçtiği bendin kırılması sonucu sular buraya doldu. Gece sular donunca, tamir için getirilen tüm araçlar buza gömüldü. 48 işyerinin bulunduğu sanayi sitesinde hayat adeta dondu."

Sanayi Sitesinde Lastik Kaplama işi yaptığını belirten Muhammet Yaşarbaş ise "Gelen müşteri buzlu ortamı görünce geri dönüyor. İşlerimiz yüzde 80 düştü. Buza gömülen makineleri de çıkaramadığımız için tamir edemiyoruz. Belediyeden yardım bekliyoruz" dedi.

İşyeri sahiplerinden Mustafa Han da "Biz burada iş makinaları bakım, tamirini yapıyoruz. Dün lastikli loder geldi. Müşteri mecburi makinasını suyun içinde park edip gitti. Sabah geldiğimizde lastikleri buz tutmuştu. Tenekelerde ateş yakıp saatlerce ısıtarak çözebildik. Başka bir makine ile de çekerek götürdük. Bir saatlik işimiz nerede ise bir günümüzü aldı. Tamiriçin gelen tüm makineler yarım metrelik buzun içinde kaldı. Sanayi sitesinde yaşam felç olmuş durumda" diye konuştu.

ERZURUM TEKMAN: - 30.7

Öte yandan kar yağışının olmadığı bölgede gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman'da 30.7, Erzurum'un Horasan'da 28.7, Ardahan'ın Göle'de 28.5, Erzurum'un Pasinler'de 28, Ağrı'nın Tutak'ta 27, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum Havalimanı'nda 25, Ardahan'da 24, Karsta 23, Erzurum'da 20, Muş'ta 16 dereceyi buldu.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

Nişanlısıyla tartıştı, silahı başına dayadı

ANTALYA'da nişanlısıyla tartışan 25 yaşındaki Yasin A., çenesinin altına dayadığı pompalı tüfekle intihar edeceğini söyledi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere de tüfeğini doğrultan Yasin A., güçlükle eyleminden vazgeçirildi.

Polis ve sağlık ekiplerine alarma geçiren olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokakta elinde tüfekle yürüyen ve içki için Yasin A.'yı fark etti. Polis, Yasin A.'yı, tüfeği bırakıp teslim olması için uyardı. İkazı dikkate almayan Yasin A., tüfeğin namlusunu polise çevirdi. Tüfekle kısa süre bekleyen Yasin A., daha sonra ara sokaklarda kaçmaya başladı. Boş bir arsaya kadar koşan Yasin A., çenesinin altına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. Buna rağmen eyleminden vazgeçmeyen Yasin A., zaman zaman silahını polise de doğrulttu.

Kepez İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Ahmet Taşır da olay yerine gelerek, Yasin A.'dan silahını bırakmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan Yasin A., kimsenin yanına yaklaşmamasını istedi. Güvenlik gerekçesiyle cadde ve sokakları trafiğe kapatan polis, "Sana zarar gelmesini istemiyoruz. Tüfeği bırak" diye uyarıda bulundu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çevrede önlem aldığı olay sırasında, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Haber verilmesi üzerine gelen Yasin A.'nin annesi Leyla A. ve nişanlısı C.C. de silahı bırakmasını istedi. Oğlunun teslim olması için yalvaran Leyla A., sorunlarını çözeceğini söyledi. Polise uzun süre direnen Yasin A., ekiplerin de ısrarıyla yaklaşık 2.5 saat süren eylemine son verdi. Silahı kaldırıma atan Yasin A., ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

Buz tutmuş gölde mandaların beslenmesini sualtından görüntülediler



VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde bir soğuklardan dolayı bir bölümü donan Kaz Gölü'ndeki mandalar Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

Van Gölü'ndeki araştırmalarıyla ilk kez bir batık Rus Şilebi'ni görüntüleyen Sualtı Görüntü Yönetmeni Tansin Ceylan ve ekibinde bulunan Mustafa Akkuş, Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok, Çaldıran İlçesi'nde sıfırın altında 25 derece soğuktan dolayı donan Kaz Gölü'nde beslenen mandaları görüntüledi.

DOĞADA EŞİNE AZ RASTLANIR

Muradiye Şelelesi'ni besleyen akarsulardan biri olan ve üzerinde bulunan Kaz Gölü'nde doğada benzerine çok az rastlanan bir olayı görüntülediklerini ifade eden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, bölgenin fotoğrafçılar açısından pek çok zenginliğe sahip olduğunu ifade etti. Kaz Gölü'nün dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle dedi: "Kaz Gölü'nün büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Hatta bazı alanlar 1 derece olduğu için açıklıklar mevcut. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu gölden özellikle mandalar faydalanıyor ve hayvanlar alışagelmiş bir içgüdüyle çoban olmaksızın göle gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz."

Haber-Kamera: MURADİYE(Van), ()-

Ganos Dağı'ndaki yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

TEKİRDAĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle Ganos Dağı'ndaki Kartaltepe Tabiat Parkı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Tekirdağ'da 10 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı ve doğadaki hayvanları olumsuz etkiledi. Tekirdağ Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Ganos Dağı'ndaki Kartaltepe Tabiat Parkı'nda yiyecek bulmakta zorlanan tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan, gibi yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, son yılların en sert kış mevsimlerinden birinde olduklarını belirterek, şöyle dedi: "Son yıllarda göremediğimiz kış şartları yaşamaktayız. İlimizde ve bizim de görev alanımız içerisinde bulunan av ve yaban hayatı destekleme çalışmalarımız bu süreçte devam ediyor. İlimizde özellikle Kartaltepe Tabiat Parkı ve Saray İlçesi'ndeki Çamlıkoy Tabiat Parkı ve çevresindeki yaban hayvanlarını destekleme anlamında çalışmalarımız var. Çünkü malumunuz soğuk hava şartlarında diğer bütün canlılar olduğu gibi av ve yaban hayatı da etkilenmekte."

Yaban hayvanlarının sert kış şartlarından olumsuz etkilenebileceklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti: "Bu etkileri minimuma indirmek amacıyla yoğun popülasyonların olduğu bölgelerde özellikle, ormanlık alanlarda, gölet kenarlarında, sulak alanlarda karma yem, fırın artıkları, sap, saman veya kasap atıklarını bu hayvanlara beslenme ve destekleme anlamında dağıtımını yapıyoruz, desteklemesini yapıyoruz. Telef olmalarını engellemek istiyoruz. Çünkü amacımız yaban hayatını desteklemek ve bu popülasyonların minimum zarar görmesini sağlamak bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor."

Yaban hayata bırakılan yiyeceklerden genellikle, tilki, çakal, yaban domuzu, tavşan gibi yaban hayvanlarının faydalandığını aktaran Gökay İnal, kuşlar içinde karma yem denilen buğday, arpa ve mısır gibi tahılların karışımından oluşan yemlerin bırakıldığını söyledi.

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

Suriyeli sanatçı Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı



ÜLKESİNDEKİ savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeli sanat tarihi mezunu 36 yaşındaki Abdulsettar Al Sattuf, Osmanlı padişahlarının resimlerini kullanarak mozaik tablo yaptı. Sattuf yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu 36 Osmanlı padişahını mozaiklere işledi.

Al Sattuf, iç savaş nedeniyle 2012 yılında yaşadığı İdlib İli'nden yanına ailesini de alarak Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne geldi. Türkiye'ye minnet borcunu ödemek için sanatsal bir çalışma yapmaya karar veren Al Sattuf, 36 padişah ile Osmanlı armasını bir mozaikte buluşturdu. Yaklaşık 1.5 milyon mozaik taşı kullandığı eseri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etmek isteyen Al Sattuf şöyle konuştu: "Ben aslında İdlib'te oturuyordum. Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdim. İç savaş nedeniyle ailemle Türkiye'ye geldim. Türkiye kardeş bildiği Suriye halkını ülkesine aldı, ekmeğini paylaştı. Eğitimden sağlığa her konuda destek verdi, hastalarımızı ve yaralılarımızı tedavi etti, çocuklarımızın eğitim öğretim görmesini sağladı. Ben de bunun küçük bir karşılığı olarak imkanlarımla bir şeyler yapmak istedim. Aklıma, mozaikle Osmanlı döneminin padişahlarının resimlerini yapmak geldi. Eserim tamamlandı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için sabırsızlıkla bekliyorum."

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara 190 kiloluk Sumo Güreşi şampiyonunu tuş etti

KIRKPINAR Başpehlivanı Recep Kara, 190 kilo Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile Ordu’da gösteri maçı için mindere çıktı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakada Kara, rakibi Ergeshov'u minderde tuş etmeyi başardı.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde Recep Kara Spor Salonu’nda bugün başlayan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kırkpınar Başpehlivanı Ordulu Recep Kara ile 190 kiloluk Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov bir gösteri maçı yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Recep Kara, rakibi Almaz Ergeshov'u minderde tuş ederek yenmeyi başardı. Ordulu olduğu için gurur duyduğunu, isminin de müsabakanın olduğu salona verilmesi nedeniyle Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür eden Recep Kara, "Ata sporumuzu yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ordulu olduğum için çok gurur duyuyorum. Ata sporumuzu her yerde başarıyla temsil etmeye çalışıyorum. Rakibim oldukça güçlüydü, kendisiyle dostluk maçı yaptık teşekkür ediyorum. Şükürler olsun kazandım, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış seremonisinde konuşan Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu’da gerçekleştirilen şampiyonun son derece önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da, Recep Kara ve Almaz Ergeshov’un gösteri maçıyla birlikte iki farklı kültürü Ordu’da buluşturduklarını söyledi.

İki gün sürecek olan şampiyonaya 300’e yakın sporcu katılıyor.

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU- ()

Uludağ'da günübirlik hareketliliği



KAR kalınlığının 185 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa ve çevre illerden gelen tatilciler, Uludağ'da gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da, geçen hafta 260 santim olarak ölçülen kar kalınlığı lodos nedeniyle 185 santime düştü. Kayakseverlerin, "Beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da hafta sonu günübirlik tatilci hareketliliği yaşanıyor. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Yalova ve Balıkesir'den gelen tatilciler gün boyu kayak yapıyorlar. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Uludağ'da en fazla ilgi gören festivallerden 'Whitefest' yarın başlıyor. Birçok etkinliğin düzenleneceği festival kapsamında yarın akşam Berkay, salı gecesi ise Hadise konser verecek.

Önümüzdeki hafta yoğun kar yağışını beklendiği 6 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve işletme bulunuyor.

Haber: Haluk KAFAR/BURSA ()

İşadamı evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde oturan işadamı 51 yaşındaki İskender Korhan, evinde ölü bulundu.

Kemer'de müteahhitlik ve emlakçılık yapan işadamı İskender Korhan, Yeni Mahalle'deki evinde sabah eşi Dzina Borysevich tarafından televizyon karşısındaki koltukta hareketsiz otururken bulundu. Eşinin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri İskender Korhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Korhan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber: Levent YENİGÜN/KEMER, () -

Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama



KOCAELİ'de, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Çağlar Y., Hayal T., Benazir K. ve Seyfettin A.'yı gözaltına aldı. 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber: İZMİT(Kocaeli), ()-

Emekli Albay Önsel: FETÖ'de asıl kitle dışarıda



'AĞACIN Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabının yazarı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Antalya'daki bir konferansta 15 Temmuz'a giden süreç ve sonrasını anlattı. TSK'daki FETÖ yapılanmasını file benzeten Önsel, asıl kitlenin dışarıda olduğunu ileri sürdü.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Konferans Salonu'nda 11 Kasım Derneği'nin düzenlediği konferansın konuşmacı konuğu 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabının yazarı emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel oldu. 15 Temmuz'a giden süreç ve sonrasını anlatan Önsel, harp okullarındaki 1994 mezunlarının darbe girişimindeki rolüne dikkati çekti. 1986'da askeri liseye girenlerin, 1994 yılında harp okullarından mezun olduğunu belirten Mustafa Önsel, şöyle dedi: "Bu 94 devresi TSK tarihinde görülmedik biçimde, görülmedik sayıda kurmay çıkartıyor. 15 Temmuz'da saldıranlar bu 94'lülerin çok büyük bölümüydü. Birkaç örnek vereyim. Cumhurbaşkanı'nın yaveri. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı. Mevcut Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü. 1994'lü. O da şu anda içeride. Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı. O da 94'lü. Özel Kuvvetler'de o gece karargahı ele geçiren 94'lü. Özel Kuvvetler'den bir grupla o gece Genelkurmay karargahını ele geçiren ekibin başındaki kurmay albay 94'lü. Özel Kuvvetler Komutanı'nın aracının önünü kesip almaya çalışan kurmay albay da 94'lü. İstanbul'da köprüdeki o harekatı yönlendirenlerin de yine birkaçı 94'lü. Saymakla bitmez."

TSK'da 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terfi edip özellikle albaylıktan tuğgeneralliğe geçenlerin hepsinin Türkiye genelide tugaylara dağıtıldığına dikkat çeken Önsel, "Hepsi de o geceki kalkışmanın içindeydi. Ne tesadüf" dedi.

Kendisinin Balyoz davasında tutuklanıp 19 Haziran 2014 tarihinde tahliye edildiğini anlatan Mustafa Önsel, FETÖ'nün darbeye hazırlandığını o günlerde gördüğünü söyledi. Tehlikeye dikkat çekmek için 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' kitabını yazdığını anlatan Önsel, "Yangın var diye yangını gösteriyordum. Adamlar hortumu bize tutuyordu. Biz diyorduk ki '110 general ve amiral bunlardan.' Bize 'ne diyorsun' diyorlardı. 'Olacak şey mi' diyorlardı. Böyle meczup tavrıyla karşılaştık. Bu fili anlatamadık" diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra herkesin fili gördüğünü söyleyen Önsel, "15 Temmuz bir darbe girişimi değil, bir istila hareketidir. Çocuklarımızı bizden çaldılar, bize yabancılaştırdılar. Bizim çocuklarımızla bizim vatanımızı istila etmeye kalktılar. O gece askerle askerin arasına, askerle polisin arasına, askerle halkın arasına kan girdi. Gazi meclisi bombaladılar. Meclisi düşman bombalayamadı, bu alçaklar bombaladı" dedi.

FETÖ ile mücadelede ise kertenkelenin kuyruğuyla çalışıldığını iddia eden Önsel, “Asıl kitle dışarıda. TSK'nın içindekilerin sayısını söylesem moraliniz bozulur. Emniyetin içinde de şu anda duruyorlar. Bürokraside de inanılmaz. FETÖ'cü olarak bilinen adamlara FETÖ soruşturması yaptırıyorlar" diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra dış güçlerin Türkiye'ye bir iç karışıklık ve müdahale düşündüğünü iddia eden emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, onun için 15 Temmuz öncesi ABD'nin 2 uçak gemisinin Irak Savaşı'ndan sonra ilk defa Doğu Akdeniz sularına girdiğini, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde ve Polonya'daki ABD üslerinde de bir hareketlilik yaşandığını ileri sürdü.

Tehlikenin devam ettiğini söyleyen Önsel, Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelebilmesi için birlik olması gerektiğini vurguladı.

Haber: Mustafa KOZAK/ ANTALYA, () -

Bakan Elvan: Kahramankazan halkına çok şey borçluyuz

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Kahramankazan'a bir dizi ziyaretlerde bulundu, taksici esnafıyla durakta hatıra fotoğrafı çektirdi, belediyede 15 Temmuz taziye defterine "Kahramankazan halkı 15 Temmuz gecesi bir destan yazdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne,Türk milletine, bayrağına, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Kahramankazan halkına çok şey borçluyuz diye yazdı. Elvan daha sonra ilçenin 9 şehidinden biri olan, anne ve babasını küçük yaşta kaybeden 19 yaşındaki Samet Cantürk'ün yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Lütfi Elvan, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte ziyaret ettiği esnaflarla bir süre sohbet etti. Elvan, ziyaret ettiği taksi durağında taksici esnafıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Elvan, belediyeyi ziyaretinde güller ve alkışlarla karşılandı. 15 Temmuz taziye defterini imzalayan Bakan Elvan, Kazan'ın adının Kahramankkazan olarak değişmesinin ardından, belediye tarafından yeni logo belirlenmesi için açılan yarışmaya yapılan başvuruları değerlendiren jüri üyelerinden bilgi aldı. Bakan Elvan, "Kahramankazan halkı 15 Temmuz gecesi yıllar boyu hatırlanacak bir destan yazıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine, bayrağına, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Kahramankazanlılar milli iradenin asla vazgeçilemez olduğunu, milli irade dışında hiçbir yaklaşımı, bir darbe girişimini tasvip etmeyeceğini, sadece ve sadece milli iradeyle bu ülkenin ayakta kalabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Özgürlük için mücadele etmiştir, demokrasi için mücadele etmiştir, devletimizin, milletimizin bekası için mücadele etmiştir. Gerçekten bugün bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktaysa,Kahramankazan halkına çok şey borçluyuz. 9 şehit verdik, 92 gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında verdikleri destek nedeniyle 'Abi' diye hitap etmekten onur duyudukları bakan Elvan'a Kahramankazan halkı adına teşekkür etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bakan Elvan daha sonra, Kahramankazan'ın 9 şehidinden biri olan ve anne ve babasını küçük yaşta kaybeden 19 yaşındaki Samet Cantürk'ün yakınlarını ziyaret etti. Elvan burada, şehit Cantürk'ü büyüten babaannesi Refika Cantürkve yakınları ile bir süre sohbet ederek, taziye dileklerini iletti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Bakan Elvan'a, Başkan Ertürk de eşlik etti.

Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), ()-

