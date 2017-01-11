DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İZMİR'DEKİ SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ

İzmir'de 5 Aralık'ta Adliye'ye yapılan iki kişinin öldüğgü dokuz kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

İZMİR/



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2)GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SALDIRGANININ BABASI: OĞLUMUN AKLİ DENGESİ BOZUK

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde bir polisin yaralandığı çatışmada ölü ele geçirilen saldırganın akli dengesi bozuk olan 30 yaşındaki Müslüm Kasar olduğu ortaya çıktı. İlk anda terör eylemi sanılan ve kentte tedirginliğe yol açan saldırganın babası Musa Kasar, oğlunun cenazesinin almak için geldiği morgda, "Oğlumun akli dengesi yerinde değildir. Raporu da var. Oğluma terörist denilmesinden rahatsız oluyorum" dedi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne dün saat 15.20'de gelen bir kişi, üzerindeki kurusıkıdan çevrilme tabancayla polise ateş açarak içeri girmeye çalıştı. Polisin de ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 1 polis yaralanırken, saldırgan ise öldürüldü. Olayın terör saldırısı sanılması üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İkinci bir terörist olduğu iddiası üzerine bölgede geniş çaplı operasyon düzenlendi, ancak sonuç alınamadı. Akşam saatlerinde terörist sanılan saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu saptandı.



Yapılan inceleme sonrası saldırgan Müslüm Kasar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece evinde inceleme yapılan ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan saldırgan Kasar'ın cesedi, yakınları tarafından da teşhis edildi.



5 YILLIK EVLİ



5 yıllık evli ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kasar'ın, akli dengesinin yerinde olmadığı ve ailesine ait bakkal dükkanında çalıştığı öğrenildi. 1 polisi yaraladıktan sonra, öldürülen Müslüm Kasar'ın babası Musa Kasar bugün oğlunun cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan baba Kasar, oğlunun akıl sağlığının bozuk olduğuna dair raporu bulunduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını belirterek şöyle dedi:



MONT ALMAK İÇİN ÇARŞIYA ÇIKMIŞTI



"Benim oğlum tedavi gören bir insan. Defalarca hastanelere götürdük. İlaç kullandı ve ilaç kullanmaya devam ediyor. Oğlum askere de gitti, fakat burada kendisinin durumunu görenler ona silah bile vermediler. Olayın yaşandığı gün de kendisine mont almak için çarşıya gitti. Nerden bulduğunu bilmediğim bir silahla emniyete ateş edince öldürülmüş. Oğluma terörist denilmesinden rahatsız oluyorum. Benim oğlum raporlu bir engelli. Akli dengesi yok fakat herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı da yok."



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÖNLEMLER ARTIRILDI



Saldırının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki önlemler bir kez daha arttırılarak, demir bariyerler yerleştirildi. Saldırıda yaralanan ve özel bir hastaneye götürülen polis memuru Hakan İmarak'ın tedavisi ise sürüyor. Polisle girdiği çatışmada öldürülen Müslüm Kasar'ın cenazesinin ise öğle saatinde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Adli Tıp Kurumu



- Kurum önündeki kalabalık



- Polise saldıran Müslüm Kasar'ın babası Musa Kasar'ın konuşması



- Emniyet önündeki çalışmalar



- Yeni bariyerlerin emniyet müdürlüğü çevresine yerleştirilmesi



- Genel ve detay görüntüler



(Haber: Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet SOLDOĞAN -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB, 74 MB

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3)HDP HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYASI DİYARBAKIR'A ALINDI



HAKKARİ'de, haklarında dava açılan tutuklu HDP milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın dosyaları güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a alınırken, Diyarbakır'da haklarında dava açılan görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in davalarının ise başka ile alınması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı belirtildi. Birleştirilen Kışanak ve Tuncel'in davalarının hangi ilde görüleceği ile ilgili kararı Yargıtay'ın ilgili dairesi verecek.

Hakkari'de haklarında açılan soruşturmalar nedeniyle 4 ve 7 Kasım'da tutuklanan HDP milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın dosyaları Hakkari Başsavcılığının, milletvekillerinin duruşmaya getirilmesinin 'güvenlik açısından riskli' olduğu gerekçesi ile başka bir ile nakledilmesi talebini Adalet Bakanlığına iletmesinden sonra dosyalar Diyarbakır'a alındı. Yargıtay'ın ilgili dairesi tarafından HDP'li 3 vekil ile ilgili bu karar verilirken, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise, görevden alınan tutuklu Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'in davalarını birleştirerek, bu davaların Diyarbakır'da yapılması halinde 'kamu güvenliği açısından tehlike' yaratacağı gerekçesiyle Başsavcılık üzerinden bu davaların başka ilde görülmesi için Adalet Bakanlığına başvurdu.Diyarbakır'da 25 Ocak'ta görülmeye başlanacak olan Kışanak ve Tuncel davası ile ilgili kararı Yargıtay'ın vereceği belirtildi.

TUTUKLU SİYASETÇİLER VE KIŞANAK İÇİN NE KADAR HAPİS İSTENİYOR

Diyarbakır'da yargılanacak olan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 20 yıla kadar, Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında 85 yıla kadar ve Milletvekili Selma Irmak hakkında ise 105 yıla kadar hapis isteniyor. Davalarının güvenlik gerekçesiyle başka ile gitmesi talep edilen görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak 230 yıla kadar, DBP Eş Genel başkanı Sabahat Tuncel ise 135 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

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4)KAYIP İHBARI YAPILDI, EŞİ VE OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Ramazan Çiçek'in, eşi ve oğlu tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızının ihbarıyla ortaya çıkan cinayetin ardından öldürülen Çiçek'in eşi ve oğlu tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Ramazan Çiçek'in 47 yaşındaki karısı Nesriye Çiçek geçen 8 Ocak günü polise başvurarak, eşinin kayıp olduğunu söyledi. 4 Ocak'tan itibaren eşine ulaşamadığını söyleyen Nesriye Çiçek'in başvurusunun ardından güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Her yerde aranan Ramazan Çiçek'in evli olan kızı Şefika A., dün sabah polisi arayarak babasının annesi ve ağabeyi tarafından öldürüldüğünü ihbar etti.



ÖLDÜRÜP, FIRAT NEHRİ'DE ATMIŞLAR



Bunun üzerine polis, Çiçek ailesinin evinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede evde kan izlerine rastlayan polis, seyyar satıcının eşi Nesriye ve 24 yaşındaki oğlu İsmail Çiçek'i gözaltına aldı. Anne ve oğlu polisteki sorgulamasında ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada Ramazan Çiçek'i iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Nesriye Çiçek ve oğlu İsmail, cinayetin ardından Ramazan Çiçek'in cesedini bulunmaması için Fırat Nehri'ne attıklarını ve kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.



Suçlarını itiraf ettikleri sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Öte yandan şüpheli anne ve oğlun yer göstermesinin ardından dalgıç polisler, Fırat Nehri'nde Ramazan Çiçek'in cesedinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Nizip Adliyesi



- Şüpheli anne ve oğul



- Şüphelilerin adliyeye götürülüşü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB

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(EKİYLE TEKRAR)

5)REİNA' NIN SOSYAL MEDYA HESABINA MESAJ YAZAN KİŞİ TUTUKLANDI



İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'daki terör saldırısından önce eğlence merkezinin sosyal medya hesabına, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' yazan 'Woo George' adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddiasıyla Düzce'de gözaltına alınan F.S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, 'Woo George' adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' mesajları yazıldı. Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TUTUKLAMA GEREKÇESİ



Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantısı saptanmayan F.S.M., eğlence merkezinin sosyal medya hesabına yazdığı mesajlar ile 'halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçlamasıyla tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-

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6)GAZİANTEP'TE SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GAZİANTEP'te, bir işyerine düzenlenen operasyonda 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.E. isimli kişinin Bekir Bey Mahallesi'ndeki işyerine savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında şüpheli C.E.'nin üzerinde bir, işyerinin değişik yerlerinde de 3 tabanca ele geçirildi. 4 tabancaya el koyan polis, işyerinde yaptığı aramada ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi. Tabanca ve uyuşturuculara el koyan polis tarafından gözaltına alınan C.E., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından sorgulanmasına başlandı.

Görüntü Dökümü



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- Polisin işyeri baskını



- Şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulunması



- İşyerinde tabanca ve uyuşturucu bulunması



- Şüphelinin gözaltına alınması



- Ele geçirilen tabancalar ve uyuşturucu



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)