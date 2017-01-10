DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 23 YARALI

ŞANLIURFA'da, buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hamurkesen Mahallesi yakınlarında buzlanma olan yolda biri yolcu otobüsü 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, kazada yaralanan 2'si ağır 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yerde yatan yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Polis ve jandarma ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 433 MB

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2)ANTALYA'DA KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI



ANTALYA'nın Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Korkuteli'de taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi. Antalya'nın kırsal ilçeleri Korkuteli, Elmalı ve Akseki'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Korkuteli, Korkuteli- Elmalı karayolu trafiğe kapandı. Korkuteli'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, taşımalı eğitim yapan okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kar yağışı Antalya- Burdur karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Burdur istikametine zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir, Korkuteli, Elmalı ve Akseki belediyelerine bağlı ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Akseki- Seydişehir yolunda ulaşım olumsuz etkileniyor. Konya yönüne seyreden araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü



(Akseki)

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- İlçeden kar manzaları

- Araçlardan görüntü

Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), ()

Görüntü DökümüKorkuteli)

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-Kar yağışı



- Sokaklardan genel görüntüler



Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), ()

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3)HDP'Lİ IRMAK'IN DAVASI GÜVENLİK NEDENİYLE DİYARBAKIR'A ALINDI



HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın 105 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a alındı. İstanbul Silivri Cezaevi'nde bulunan Irmak'ın ilk duruşmasının 12 Ocak perşembe günü Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği ve mahkemenin dosyayı Diyarbakır'a göndereceği belirtildi. Yürütülen PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan HDP Hakkari milletvekili Selma Irmak hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'Terör örgütü üyesi olma' ve 18 kez 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 105 yıl hapis istemiyle açılan davanın güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'da görüleceği belirtildi.

Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri cezaevinde bulunan Irmak'ın duruşmalara getirilmesinin riskli olduğunu belirterek, davanın nakli gerekçesiyle Adalet Bakanlığına başvurmuştu. Yargıtay'ın nakil talebi üzerine davanın Diyarbakır'a görülmesine karar verdiği belirtildi.

Irmak'ın Avukatı Erhan Ürküt, ilk duruşması 12 Ocak'ta Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak olan davanın dosyasının Diyarbakır'a gönderileceğini söyledi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()

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4)BAYKAN'DA MAĞARADA PKK'NIN SİLAHLARI BULUNDU



SİİRT'in Baykan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin bir ihbar sonucu kırsal alandaki bir mağara içerisinde yaptığı PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ve 20 litrelik 2 bidon dolusu mazot bulundu. Baykan İlçesi'nde alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, kırsal alandaki bir mağarada arama yaptı. Aramada, PKK'lı teröristlere ait 2 kaleşnikof tüfek ile bir miktar yakıt bulundu. Siirt Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan istihbarı bilgi neticesinde Baykan İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan bir mağara içerisince bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 pet şişe içerisinde benzin ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

SİİRT /