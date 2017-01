DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN KILIÇ'TAN ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN İPTALİ İDDİALARINA TEPKİ

SARIKAMIŞ Harekatı’nın 102'nci yıldönümü anma etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'deki uluslararası organizasyonların terör nedeniyle ertelenmesi iddialarıyla ilgili olarak, "Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak boyuttadır ve çıkacaktır" dedi. Sarıkamış’ta iki günden beri yapılan anma törenlere katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, programların ardından Kars’ta bir dizi ziyarette bulundu.Valilikte Vali Rahmi Doğan’dan brifing alan bakanlar daha sonra AK Parti Kars İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Adem Çalkın, tarafından karşılanan Bakan Arslan ve Bakan Kılıç’a Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve AK Parti Kars eski Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç eşlik etti. Bakan Akif Çağatay Kılıç, bayrak, vatan ve toprak uğruna, gururla geleceğe yürüyeceklerini belirtti. Devlete sızan ve ihanet edenlerin sonuncusu ayıklanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini anlatan Kılıç, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, olağanüstü hal uygulaması içinde, ağır silahlı askerlerin nöbet tuttukları statlarda yapıldığını hatırlattı. Bakan Kılıç, şunları söyledi:"Kimse çıkıp 'Orada sıkıntı var' dedi mi? İki gün önce Florida'da biri çıktı, tüfekle oraya, buraya ateş etti ve 5 kişi öldü. Berlin'de Noel pazarının ortasına bir terörist daldı. Paris'te dört bomba patladı. Hatta Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak boyuttadır ve çıkacaktır." Bakan Ahmet Arslan ise 15 Temmuz'da çocukların ve gençlerinin bir gecede büyüdüğünü belirterek, "Gevşediğimiz gün, kaybettiğimiz gündür. Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dünyada söz sahibi oldukça, yolumuzu kesmek isteyenler de boş durmuyorlar. Bununla beraber oyunları gittikçe büyüyor. Onlar oyununu büyütsün, bizler Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızla bir olarak, omuz omuza 79 milyon olarak, içerideki ve dışarıdakilere karşı mücadelemizi elden bırakmayarak, o hainlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

2)MUĞLA'NIN 2 AYRI İLÇESİNDE DENİZ VE KAR KEYFİ

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Ortaca İlçesi'nde yüzünü gösteren güneş yazdan kalma bir gün yaşattı. Hafta sonu bazı kişiler kartopu oynamak için Köyceğiz'i, bazıları da güneşli havanın keyfini sürmek için Ortaca sahillerini tercih etti.

Son haftalarda aşırı yağışlar ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ege Bölgesi'nde, iki mevsim bir arada yaşandı. Ortaca'da hafta sonunda hava sıcakları artış gösterirken, özellikle pazar günü yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcaklığın 16 derecenin üstüne çıktığı Ortaca'da, pek çok vatandaş hafta sonu tatilini de fırsat bilerek piknik alanlarıyla deniz kenarlarına akın etti. Dalyan İztuzu plajı, Sarıgerme, bölge halkının en çok tercih ettiği yerlerin başında yer aldı. İztuzu ve Sarıgerme tesislerine gelen vatandaşlar, aileleri ve dostlarıyla piknik yaptı; balık tuttu ve sahilde gezdi.



Köyceğiz ilçsinde ise 900 rakımlı Ağla ve Çövenli yaylalarında 30 santimetreye kadar ulaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Birçok kişi bölgeye akın ederek beyaz örtünün keyfini çıkardı. Yaylada kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı.



Köyceğiz Ağla ve Çövenli Yaylası'nda kar keyfi yaşayan vatandaşlar, "Muğla'da 1 günde 2-3 mevsimi aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Şimdi burada kar oynarken, çok değil yarım saat ötede İztuzu ve Sarıgerme sahillerin de güneşli ve güzel bir günle karşılaşırsınız. Hatta denize bile girebilirsiniz. Bu doğanın Muğla'ya armağanıdır" dedi.

(Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

3)MUHTARIN KARLA MÜCADELESİ TAKDİR TOPLADI

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde bir muhtar, mahallenin yolunu kendi imkanlarıyla açınca halkın takdirini topladı. Savaştepe'nin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 3 çocuk babası 44 yaşındaki Mehmet Erdil, kar yağışının etkili olduğu kentte halkın mağdur olmaması için kolları sıvadı. Traktörün arkasına taktığı kazıma aletiyle mahallenin kapanan yollarını açmak için çalışmaya başladı. Saatlerdir karları temizlemek için çalıştığını söyleyen Muhtar Erdil, belediye ekiplerine yardımcı olmak istediğini belirterek, "Çocuklarımız yolların kardan temizlenmesiyle daha rahat bir şekilde okullarına gidip gelecek" dedi. Muhtar Erdil'in çalışması halktın takdirini topladı.

(Haber- Kamera Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

4)ADIYAMAN'DA 8 ASKERİ PERSONELE FETÖ GÖZALTISI

ADIYAMAN merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 askeri personel gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan askeri personellere operasyon düzenledi. Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 8 askeri personel gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı.

-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

5)CİP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

İZMİT'te, kavşakta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Leyla Atakan Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Aydoğdu idaresindeki 41 GN 559 plakalı otomobil ile Orhan Ata idaresindeki 41 R 3329 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Aydoğdu hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Aydoğdu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Orhan Aydoğdu cipin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Haber Ergün AYAZ-Kamera:Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), () -

6)GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM

Görme engellilere özel okuma-yazma ve bilgisayar kursu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ndeki Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görme engellilerin yararlanması için ücretsiz Braille Alfabesi'yle (Körler Alfabesi) okuma-yazma kursu ve özel bilgisayar kursu veriliyor.



Engellilerin günlük hayata adapte olması ve sosyalleşmesi amacıyla 2012 yılında Alanya Belediyesi tarafından kurulan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görme engelliler için oluşturulan ücretsiz kursta, okuma-yazma eğitiminin yanı sıra sesli ve dokunsal komutlarla çalışan bilgisayarlarda, teknoloji ve bilgisayar dersi de veriliyor. Tüm engel gruplarına göre kurulan merkezde görme engelliler için özel dizayn edilen atölyede görme engelli bilgisayarı, görme engelli yazıcı, engelli oyun grubu, görme engelli satranç bölümü bulunuyor. Kursa gelen görme engelli kursiyerler kabartmalardan oluşan Braille Alfabesi'ni okuyup yazmayı öğreniyor. Okuma- yazma kursunda ilerleyen kursiyerler burada özel olarak dizayn edilmiş satranç ve bilgisayar kursunu da tamamlıyor.



'OLDUKÇA BAŞARILILAR'



Görme engelliler öğretmeni Burcu Cengiz, merkezde kabartmalı okuma- yazma olarak da bilinen Braille kursu verdiklerini söyledi. Kursa iki hafta önce 6 kursiyerle başladıklarını ve görme engellilerin yoğun ilgisi olduğunu belirten Cengiz, "Burada kabartmalı eğitim ve bilgisayar eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz oldukça başarılı. Kursun ikinci haftası olmasına rağmen gayet hızlı ilerliyorlar. Braille Alfabesi'ni ilk öğretmeye başladığımızda 'takoz' denen bir obje kullanıyoruz. Bu takozla kabartmalı alfabede her bir harfi temsil eden kabartma fonksiyonlarını anlatıyoruz. Kabartmalı harf kombinasyonlarının öğrenilmesinin ardından daha küçük takozlarda kelime ve cümle kurmayı gösteriyoruz" dedi.



'SAĞDAN SOLA YAZIYORUZ'



Burcu Cengiz, "Okumada takoz ve kabartmalardan yararlanıyoruz, fakat yazma eğitiminde bunun tersi yol izliyoruz. Yazma eğitiminde kabartmaların aksi şekilde tabletlere sıkıştırılan kağıtlara kabartmaları işliyoruz. Okuma da harfler soldan sağa dizilirken yazıda sağdan sola işliyoruz. Bunun nedeni ise kabartma oluşturacağımız kağıdı yazma işleminin ardından ters çevirip okuduğumuz için tersten yazmak zorundayız. Tabletlerimizle kelime yazmayı, cümle kurmayı ve işaretleri öğrenmemizin ardından da bilgisayar eğitimimize geçiyoruz" diye konuştu.



'KAYNAŞTIRMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Okuma- yazma kursunun ardından görme engelliler için tasarlanmış bilgisayarlarda eğitime devam edildiğini aktaran Burcu Cengiz, şöyle dedi:



"Braille klavyesini kullanarak görme engelli kursiyerlerimiz yazılarını yazabiliyor, yine kabartmalı şekilde çıktı alınan yazıcıdan yazılarını basabiliyor. Ayrıca sesli komutlarla da bilgisayar ve interneti kullanabiliyorlar. Braille Alfabesi'ni ve bilgisayarı öğrenmek çok önemli. Özellikle gelişim çağında bu öğrenildiğinde, kaynaştırma olarak akranlarıyla aynı dersleri görüp üniversite eğitimine kadar ilerleyebiliyor. Dolayısıyla bu eğitimlere ailelerin de duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an okuma-yazma eğitimini tamamlayarak kaynaştırmaya devam eden 3 öğrencimiz var. Birisi lise, diğer ikisi ise ilköğretim eğitimi alıyor. Arkadaşları ne şekilde sınava giriyorsa, onlar da aynı şekilde giriyorlar. Bilgisayarda onlar için özel olan 'Jaws' adındaki program sayesinde sesi yazıya veya yazıyı sese dönüştürebiliyorlar. Bu sayede not almaları ve derse çalışmaları da sağlanıyor."



Kursiyerlerden lise öğrencisi Ahmet Çetin, kursta aldığı eğitimler sayesinde okuldaki eğitiminin kolaylaştığını ve diğer arkadaşları gibi öğrenimine devam ettiğini söyledi.



Merkezde 2012 yılında ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen 'mimik' adlı yazılım sayesinde fiziksel engelleri nedeniyle bilgisayar kullanamayan ya da kullanmakta zorluk yaşayan engellilerin kaş kaldırma, göz kırpma, dudak veya baş hareketleriyle bilgisayar kullanmalarına yönelik Türkiye'de ilk uygulama yapıldı.

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

