DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAYSERİ'DE 14 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU BOMBALI SALDIRIDA, GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ



KAYSERİ’de geçen 17 Aralık'ta, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik, bombalı araçla yapılan ve 14 askerin şehit olduğu terör saldırısında, gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Saldırının ardından halen 3 askerin tedavisi sürüyor. Kayseri’de geçen 17 Aralık’da bomba yüklü araçla, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 56 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından bombacının kıyafetinin cebinden çıkan Komando Tugayı'nın krokisi ile bölgedeki hassas noktaları gösteren çizimlerdeki parmak izlerinden Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da yapılan operasyonlarla, gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Adana’da yakalanan 4 kişinin de bu sabah Kayseri’ye getirildiği, yapılan çalışma sonucu terör örgütüne sahte kimlik, plaka, ruhsat ve sürücü belgesi düzenleyen bir sahtekarlık şebekesinin de İstanbul’da çökertildiği belirlendi.



Araç üzerinde yapılan çalışmada ise kontak anahtarının orijinal olduğu, Şanlıurfa’dan çalınan hafif ticari aracın kapısının açık olduğu, Makine Mühendisleri Odasından alınan raporla kesinleşti.



PKK’LI TERÖRİST ARACI KOZAN’DA TESLİM ALMIŞ



Örgüt içinde ‘Çektar' kod adıyla bilinen terör örgütü PKK’nın yan kuruluşu TAK mensubu teröristin üzerinden 'Mehmet Oluk' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sürücü belgesinin yanı sıra, olay sırasında patlatılan çalıntı hafif ticari aracın trafik sigortasının da aynı isim üzerine düzenlediği anlaşıldı. Sahte kimliğin, UYAP sorgulamasında sabıkası olmayan kişi adına düzenlendiği, o nedenle arka koltuğun altına gizlenen fabrikasyon bomba taşıyan aracın, olası bir polis çevirmesi veya denetim noktasında durdurulması halinde bile, takılan ikiz plakayla kontrol noktasından rahatlıkla geçebilecek belgelere sahip olduğu ortaya çıktı.



Van nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar’ın bombalı aracı Adana’nın Kozan İlçesinde teslim aldığı, daha sonra örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler tarafından kendisine verilen kroki ile Kahramanmaraş- Kayseri karayolunu kullanarak, gece yarısı Sarız İlçesi üzerinden Kayseri-Malatya karayolunu izleyip, Komando caddesine ulaştığı ve Talas Caddesinde, olay sabahı Mehmetçikleri taşıyan otobüse soldan yanaşıp, patlamayı gerçekleştirdiği bildirildi.



TERÖRİSTİN CESEDİ HALEN MORGDA



PKK’nın TAK koluna mensup terörist Kasım Yıldırımçakar’ın cesedinin, halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morgunda bulunduğu ve Ankara’ya gönderilen DNA örneğinin, aile yakınlarıyla örtüşüp örtüşmediği konusundaki kriminal karşılaştırmanın sürdüğü beliurtildi.

3 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, bombalı aracın patlaması sonucu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesinde yatan 2’si yoğun bakımdaki 5 hastadan 2’si bu sabah taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2, ortopedi servisinde ise 1 Mehmetçiğin bulunduğu belirlendi.

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()-

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2)YÖK BAŞKANI PROF.DR. SARAÇ: AÇIK UÇLU SORU SORULMASI SÜRECİNE GEÇMEMİZ LAZIM

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, açık uçlu soru ile ilgili yaptığı açıklamada, “Onlarca yıldır beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Onu da bu sene çok yumuşak bir geçişle geçeceğiz. Tedirginliğe de ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerinin düşmesine sebep olacak bir durum yokö dedi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan "Sağlık'ta Şiddet, Hekime Saygı" konulu konferansa katılmak için Samsun’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberinde ki heyet Samsun Valisi İbrahim Şahin’i ziyaret etti. Valilik şeref defterinin imzalamasının ardından makamda gerçekleşen ziyarette açık uçlu soru hakkında açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Öncelikle açık uçlu soru hususunda şuna açıklık getirelim. Bu öğrencilerimize şimdiye kadar ki çalışma stillerini değiştirecekleri bir radikal bir değişiklik değil. Öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir geçiş sürecini bu sene başlatıyoruz. ÖSYM Başkanımızında ifade ettiği gibi tedirginliğe hiç mahal olmayacak şekilde bir tek kelimenin bir rakamsal sonucun kodlanması şeklinde başlanacak. Ama aşağıda şu şıklardan birisi şeklinde olmayacak. Ama onu bulduktan sonra kodlayacaksınız. Tek bir kelime ya da tek bir rakam olarak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus şu, üzerine dikkat çekmek istediğimiz hususta şu öğrencilerimize çalışma stillerini, usullerini ve usturuplunu değiştirecek radikal bir değişiklik yok. Öğrencilerimiz dün nasıl çalışıyorlar ise bugünde aynı şekilde çalışacaklar. Ama artık onlarca yıldır beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Onu da bu sene çok yumuşak bir geçişle geçeceğiz. Tedirginliğe de ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerinin düşmesine sebep olacak bir durum yok. Ama bu şunu ifade ediyor. YÖK olarak biz, nasıl eğitim sürecinde niteliği yükseltmeye çalışıyor isek bu ölçme ve değerlendirme üniversiteye giriş sınavlarında da nitelikli bilgiyi daha iyi ölçmeye yönelik gelişimlerimizi başlattık ve devamını da sürdüreceğiz diye düşünüyoruzö dedi.



Gazetecilerin Samsun’da bulunan ve KHK ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne devredilen Canik Başarı Üniversitesi’nin kamu üniversitesi ya da teknik üniversite mi olarak hizmet vereceği ile ile ilgili de soruları yanıtlayan Prof.Dr. Yekta Saraç, “Samsun güzel bir ilimiz Yüksek öğretimde burada nitelikli bir hizmet veriyor. Buradaki eğitimde nasıl niteliği nasıl daha da ilerletebiliriz, üniversitemizin bizden beklentileri nelerdir bunları müzakere edeceğizö diye konuştu.



Gerçekleşen ziyarete ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Sinop üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın’da katıldı.

Görüntü dökümü



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-Samsun Valisi İbrahim Şahin'in YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ı karşılaması



-YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın şeref defterini imzalaması



-YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın açıklamaları



-Hediye takdimi

(SÜRE : 02.30- BOYUT :80.06)



Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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3)BATMANLI TEOG BİRİNCİSİ SİMANUR,GALATASARAY LİSESİ'Nİ İSTİYOR

BATMAN Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Simanur Beyaz, TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye 1'incileri arasında yer aldı. Simanur Beyaz, en büyük hedefinin Galatasaray Lisesi'nde okumak olduğunu söyledi. Pazarlamacılık yapan bir babanın 3 çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Simanur Beyaz'ın, devlet okulunda gördüğü eğitimle ve dersaneye gitmeden, kendi imkanları ile hazırlandığı TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak, büyük bir başarıya ulaşması Batman'da büyük bir sevinç yaşattı.



Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Simanur Beyaz, başarısını öğretmenleri ve ailesine borçlu olduğunu belirterek, "Sınavda sorulan 120 sorunun tümünü doğru yanıtladığım için çok mutluyum. Başarımı öğretmenim ve aileme borçluyum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sınava hazırlık sürecinde bol bol soru çözdüm. Sınava yaz tatili ortasında hazırlanmaya başladım. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Çünkü konular daha iyi kavranılıyor. Ayrıca derste öğretmenlerimi iyi dinlemem başarımda büyük bir etken oldu. Galatasaray Lisesi'nde okumayı çok istiyorum. En büyük hedefim Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmek" dedi.



Simanur Beyaz'ın sınıf öğretmeni Tuncay Açıcı ise, Simanur'u aldığı başarıdan kutlayarak, "Çok gururluyuz. Öğrencimizden böyle bir başarı bekliyorduk. Kendisi 5'inci sınıftan beri istekli, gayretli bir şekilde çalışıyordu. Bir öğrencinin başarılı olması için sadece ders çalışması yetmiyor. Ya da hiç ara vermeden ders çalışmak, doğru bir tutum değil. Her türlü aktiviteye yeterli vakit ayırdı. Başarılı oldu. Hem bizi, hem şehrimizi, hem arkadaşlarını gururlandırdı, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Simanur'un babası Süleyman Beyaz da, kızının başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kızım ilkokuldan beri başarılıydı. Bizi gururlandırıp, sevindirdi. Bu başarıda öğretmenlerin katkısı çoktur. Çocuğun bulunduğu ortam da çok önemli. Küçük yaşta ağabeyinin etkisi de oldu. O da Fen Lisesi son sınıfta. Büyük çocuk başarılı olunca ondan sonraki çocuklar da başarılı oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Simanur'un sınıfta oturması



-Öğrenci arkadaşlarının konuşması



-Öğretmen Tuncay Açıcı'nın konuşması



-Baba Süleyman Beyaz'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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4)ADANA'NIN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı.



Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta, ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ile milletvekilleri, gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.



MEYDANDA BÜYÜK TÖREN



Büyük kutlama töreni ise Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı törene katılanlar, Türk bayraklarını dalgalandırdı. Vali Mahmut Demirtaş, törene katılanların kurtuluş gününü kutladı.



Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kurtuluş mücadelesinde yaşamını yitiren şehitleri ve gazileri saygıyla anarak, "Türkiye Cumhuriyeti, ulu önderimiz Atatürk'ün de söylediği gibi sonsuza kadar yaşayacak" dedi. Şiirlerin okunduğu törende, kurtuluş mücadelesini temsilen Pozantı İlçesi'nden bisikletlerle getirilen Türk bayrağı Vali Demirtaş'a teslim edildi.



Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na ilişkin olarak "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" demişti.

Görüntü Dökümü



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- Kuva-i Milliye Mücahitler derneği üyelerinden görüntüsü



- Mehter takımının görüntüsü



- Bando takımının gösterisi



- Vali Demirtaş ve Belediye Başkanı Sözlü'nün törene katılanlarla selamlaşması



- Atatürk anıtının görüntüsü



- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



- Törene katılan dernek ve gruplardan görüntüler



- Vali Demirtaş'ın konuşması



- İstiklal Marşı ve protokolün görüntüsü



- Tören alanındaki kalabalıktan genel görüntü



- Bando takımı



- Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün konuşması



- Törene katılanların ellerindeki Türk bayrakları



- Şiir okunması



- Bayrak teslimi



- Vali Demirtaş'ın tören alanından ayrılması



SÜRE: 04'09" BOYUT: 464 MB



Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

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5)AYVACIK'TA 57 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 57 mülteci jandarma tarafından yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Behramkale Köyü sahili Biber Deresi Mevkisi'nde kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 mülteciyi yakaladı. Mültecilerin ifadelerinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları anlaşıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen mülteciler, kimlik tespitlerinin yapılıp, ifadelerinin alınmasını ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü



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-Yakalanan mültecilerin görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()