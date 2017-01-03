DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MAHSUR KALAN HASTALAR KURTARILDI

ADANA'da yoğun kar yağışının devam ettiği Aladağ ve Pozantı İlçeleri'nde mahsur kalan hasta ve hamilelere, arazi araçları eşliğinde müdahale ediliyor.

Dün gece Pozantı İlçesi'ne bağlı Karakuş Mahallesi'nde yaşayan hamile Fadime Aydın, doğum sancısı tutunca çağrılan 112 Acil Sağlık Ekibi ve jandarma ekipleri tarafından alındı. Kar yağışının devam ettiği mahalleden güçlükle çıkarılan Aydın, doğum için Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede, mahsur kalan vatandaşlara havadan askeri helikopterle gıda yardımı devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Karda mahsur kalan vatandaşların görüntüsü

- Bir ilçe yetkilisinin konuşması

- Hamile kadının jandarma ekibi tarafından alınması

- Jandarma aracına bindirilmesi

SÜRE: 03'05" BOYUT: 346 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana), ()

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2)BOLU'DA SOĞUK HAVA DONDURDU

BOLU, gece sıfırın altında 26.1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk illerinden oldu. Kentte kaldırımlar, yollar, ağaçlar buz tuttu.Kentte kar yağışının ardından son 2 gündür soğuk hava etkili oldu. Sarıalan Yaylası mevkisindeki Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü istasyonunda gece hava sıcaklığı eksi 26.1 olarak ölçüldü. Gerede'nin Samat Köyü'nde sıfırın altında 24.2, Mudurnu İlçesi'nde ise 21.6 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde eksi 15 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, buz tutan araçlarının kapılarını güçlükle açıp, buzla kaplanan camları temizleyerek işe gitti. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar ise çalışmadı. Kent merkezinde caddeler, yollar buzla kaplandı. Ağaçların dalları buz tuttu. Bazı vatandaşlar soğuk havada yürüyerek iş yerlerine gitti. Vatandaşlar, buz sarkıtları ve kar kütleleri oluşan binaların saçaklarının altında yürümemeleri konusunda belediye haporlöründen yapılan anonsla uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Buz tutan ağaçlar

-Röportaj

-Vatandaşların görüntüsü

-Kentten görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.35 Boyut: 86.9 MB

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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3)EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle süs havuzlarının buz tuttuğu kentte, Selimiye Camii ve tarihi eserler yoğun sisten gözden kayboldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisindeki Edirne'de yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentteki süs havuzları buz tutarken, yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, Meriç ve Tunca nehirleri de gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Trafikteki araçlar

-Yoğun sis ve trafik

-Tunca Köprüsü

-Buz tutan süs havuzu

-Meriç Köprüsü

-Köprüden geçen araçlar

-Mimar Sinan heykeli

-Siste yürüyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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4)KAR KÜTLELERİ GÖLGELİĞİ ÇÖKERTTİ

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kar kütlelerinin üzerine düştüğü gölgelik çöktü.

Yalvaç'ta geçen pazar Yağhane Caddesi'nde bir restoranın önündeki tenteneleri çökerten kar kütleleri bu kez tuhafiyeci esnafının sergi açtığı pazar alanındaki gölgeliği yıktı. Ak Parti İlçe Başkanlığının da bulunduğu 4 katlı binadan düşen kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan gölgelik gürültüyle yere indi.



Binada işyeri bulunan esnaf 1 gün önceden belediye yetkililerini aradıklarını ve tehlikeyi işaret ettiklerini vurguladı. Süleyman Erol, "Uyarımızı dikkate almadılar. Bu kar kütlesiyle gölgelik birinin üzerine düşseydi sorumlusu kim olacaktı" dedi.

Olaydan sonra gelen belediyeye bağlı itfaiye ekipleri binanın çatısındaki kar kütlelerini kürekle indirdi. Çöken gölgelik ise vinç yardımıyla alındı.

Görüntü Dökümü

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- Çöken gölgelikten görüntü

- Çatıdaki kar kütleleri

- İşyeri sahibinin tepkisi

- Bir kişinin belediyeye tepkisi

- Çatıdaki kar kütlelerinin kürekle indirilmesi

- Düşen kütlenin gölgeliği çökertmesi

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, ()

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5)ONAÇ GÖLÜ'NÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

BURDUR'un Bucak İlçesi'ndeki Onaç Baraj Gölü'nün yüzeyi aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Bucak'ta yaklaşık 1 aydır soğuk hava etkili oluyor. İlçe merkezinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte gece sıfırın altına düşen sıcaklık akarsu ve göllerde donmalara neden oluyor. Bucak yakınlarındaki Onaç Baraj Gölü'nün yüzeyi de soğuk nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede gölün yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Gölün çevresi de soğuktan nasibini aldı. Ağaçların dallarında kar birikintileri toplanırken, bazıları da soğuk nedeniyle dondu. Bu durum ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Görüntü Dökümü



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- Baraj gölünün buz tutan yüzeyi



- Gölden detaylar



- Göle atılmış taşlar



- Çevreden görüntüler

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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6)KAYSERİ'DE SALDIRIDAN SONRA, KOMANDOLAR İLK ÇARŞI İZNİNE ÇIKTI

Kayseri'de 17 Aralık'ta 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu, 56 Mehmetçiğin yaralandığı saldırı sonrasında komandolar, ilk çarşı iznine çıktılar.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 otobüsle polisin güvenlik önlemleri eşliğinde, Zincidere 1. Komando Tugayı'ndan kent merkezine getirilen komandolar, saldırı sonrasında ilk kez çarşı iznini kullandılar. Otobüsler, farklı güzergahlar takip ederek, askerleri şehir merkezine yakın farklı yerlerde indirdi. Askerlerin, toplu olarak dolaşmadıkları ve eskiden bilinen her zaman gittikleri yerlere gitmedikleri görüldü. Bu arada askerler, ilk fırsatta telefonla yakınlarını arayarak hasret giderdiler.



KOMANDO ÇARŞISI BOŞ

Askerlerin çarşı iznine çıktıkları zaman en çok gittikleri yer olan Komando Çarşısı ise saldırıdan sonra boşaldı. Çarşı esnafı, saldırının kendi işlerini de olumsuz etkilediğini belirttiler. Saldırı sonrasında askerlerin çarşı izinlerinin iptal edildiğini, bu nedenle 17 Aralık'tan bu yana hiçbir askerin çarşıya gelmediğini söylediler. Komando Çarşısı'nda askerlerin buluşma yeri olan Şafak Çay Ocağı da sessizliğe büründü. Çay Ocağı'nın işletmecisi Abdulsamet Salar, çarşı iznine çıkan askerlerin mutlaka uğradığı çay ocağına, patlamadan sonra gelen giden olmadığını söyledi. Salar, "Burada askerler buluşur, sohbet eder, müzik dinler, yakınlarıyla telefonla görüşüp hasret giderir, stres atarlardı. Ancak şimdilerde gelen giden yok. Allah bu teröristleri kahretsin. Böyle hain bir saldırı oldu, silahsız askerlere bombayla saldırdılar. Askerin karşısına çıkmaya cesareti olmayanlar, böyle bir kahpelik yaptı. Ama Türk komandosu onlara gereken dersi veriyor, verecek de Allah'ın izniyle. Patlama olduğu öğrenilince buradaki tüm askerler hemen çıkıp tugaya geri döndüler. Patlamanın yaşandığı dakikalarda, burada farklı araçlarla çarşı iznine çıkan askerler vardı. Allah bir daha böyle acı göstermesin" diye konuştu.



DUVARLAR, ASKER FOTOĞRAFLARIYLA DOLU

Çay ocağının her yanını asker fotoğraflarıyla donatan Salar, "Buraya 13 yıl önce bir asker hatıra olsun diye fotoğrafını asmış. Daha sonra her gelen asker de o fotoğrafın yanına kendi fotoğraflarını asmış ve böylece bir alışkanlık, gelenek oldu fotoğraf asma işi. Şimdi işyerinin bütün duvarları asker fotoğraflarıyla doldu. Askerler, fotoğraflara bakıyorlar, daha önce Kayseri'de vatani görevini yapan akrabalarını, arkadaşlarını fotoğraflarda görüyorlar. Güzel bir çalışma oldu, şimdi burada 3 bine yakın fotoğraf var. Fotoğraf asma işi bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Komando Çarşısı'ndaki çay ocağından görüntü

-Çay Ocağı'nın işletmecisi ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

3 dakika, 30 saniye/112 MB

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7)UYUŞTURUCU KULLANIP EVİNİ ATEŞE VERDİ

ADANA'da madde bağımlısı 25 yaşındaki Muhammet Çiçek, uyuşturucu kullandıktan sonra oturdukları evi ateşe verip izledi. Sokakta toplanan vatandaşların tepki gösterdiği Çiçek, gözaltına alındı.



Merkez Seyhan İlçesi’ne bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde annesi Zübeyde Çiçek ile birlikte yaşayan Muhammet Çiçek, oturdukları 3 katlı binanın 2'inci katındaki daireyi ateşe verdi. Evden dumanlar yükselmeye başlayınca Çiçek, dışarı çıktı.



Yangını fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını vatandaşlarla birlikte izleyen Muhammet Çiçek, polis tarafından gözaltına alındı. Evin yakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri Muhammet Çiçek'in üzerine yürüyerek, "Sen bile bile insanları yakmaya kalkışıyorsun. Bu senin yaptığın kaçıncı olay" diye tepki gösterdi.Daha önce de evi yakmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Çiçek, polis merkezine götürüldü. Yangın nedeniyle evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Yanan evden çıkan dumanlar



- Oturdukları evi ateşe veren Muhammet Çiçek'in konuşması



- Bir komşularının 'Korkuyla yaşıyoruz' demesi



- Yanan ev ve itfaiye ekibinin görüntüsü



- Yanan evin alt katında oturan kadının polise şikayet etmesi



- Kadının tekerlekli sandalyedeki kızının yanına gitmesi



- Detay görüntüler

SÜRE: 02'35" BOYUT: 290 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,()

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8)ERCİYES'TE SEZONUN İLK KAYAK YARIŞMASI YAPILDI

KAYSERİ Kayak İl Birinciliği Erciyes Dağı Hisarcık Kapıda bulunan pistte ilk gün yapılan Alp Disiplini yarışları ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayak İl birinciliği başladı. Bugün yapılan Alp Disiplini kategorisi ile başlayan yarışlar yarın yapılacak olan kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile devam edecek. Alp disiplini yarışları U21, U18, U16, U14, U12, U8-10 yaş gruplarında erkekler ve kadınlar branşında yapıldı. Sezonun ilk yarışı ile ilgili Kayak İl Temsilcisi Mahmut Yılmaz, "Kayseri’de yer alan Kayak Kulüpleri sporcuları Alp Disiplinli Kayak müsabakaları için mücadele ettiler.



Burada başarılı olan sporcular gelecek hafta yapılacak olan ve uluslararası alanlarda ülkemizi temsil edecek sporcular arasına isimlerini yazdıracaklar. Dün Alp Disiplinli yarışları yaptık. Bugün ise snowboard ve kayaklı koşu yarışlarını yapacağız. Onlar farklı branşlar. O kategorilerde de yarışlar yapılacakö dedi.

ERCİYES CUP HAZIRLIKLARI BAŞLADI



Bu sene ikincisi düzenlenecek olan ve toplam üç gün devam edecek olan Erciyes Cup hazırlıkları devam ediyor. Kayak İl Temsilcisi Mahmut Yılmaz Erciyes Cup ile alakalı olarak, "Erciyes Cup için dünyanın birçok yerinden kayak takımları gelecek. Ülkemizi milli takımımız temsil edecek. İnşallah o müsabakalar da güzel yarışlar olacak. Geçen sene ilkini düzenlemiştik. Bu sene ikincisini düzenleyeceğiz. Geçen sene katılan takımlar buradan memnun ayrıldılar. Bu sene daha güzel bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Erciyes Cup'ta ilk gün teknik toplantı yapılacak yarışlar iki gün sürecek" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü



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-Kayak yarışlarından görüntü



-Kayak İl Temsilcisi Mahmut Yılmaz ile röportaj



-Detay görüntüler

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, )



1 DOSYA 2 dakika/62,9 MB