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DHA YURT BÜLTENİ-5

SÜRE 04,34 BOYUT 145 MB ==================================================== 4)KUĞULU PARK'TA KAR SELFİESİ GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan Başkentliler, hafta sonunda parklarda kar keyfini doyasıya yaşıyorlar. Ankara'nın...

DHA YURT BÜLTENİ-5




SÜRE 04,34 BOYUT 145 MB



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4)KUĞULU PARK'TA KAR SELFİESİ



GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan Başkentliler, hafta sonunda parklarda kar keyfini doyasıya yaşıyorlar.

Ankara'nın simgesi durumunda ve kuğuları ile ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, son günlerde etkisini artırarak yağan karın oluşturduğu kartpostallık görüntüler önünde gezerken sık sık fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Aşırı soğuklar nedeniyle bir kısmı donan havuzda kuğuların dansını da izleyen vatandaşlar, gün boyu parkta gezinerek kar keyfi yaşadılar. Çocuklarını da beraberinde getiren aileler, karlar üzerinde gezmenin keyfini yaşarken, kartopu oynamayı da ihmal etmediler.



Kuğulu Park'ta aşırı soğuklara rağmen suda yüzen kuğuları, kazları ve ördeklerin yaşam mücadelesini izleyen vatandaşlar, kuğuları arkasına alarak beyaza bürünen parkta uzun süre selfie çekip, günün anısını fotoğraflamaya çalıştılar.

Görüntü dökümü



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- Beyaza bürünmüş Kuğulu Pak'tan detay görüntüler,



- Havuzda yaşayan kuğulurdan, kazlardan ve ördeklerden görüntüler,



- Kuğular önünde selfie çekmeye çalışan vatandaşlardan görüntüler,



- Parkta çocukları ile gezen vatandaşlardan detay görüntüler,



- Aşırı soğuklardan üşüyen ördeklerden detay görüntüler

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()-

 

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