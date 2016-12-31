DHA YURT BÜLTENİ-5

Sele kapılarak ölen genç çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

MERSİN'de sel sularına kapılarak yaşamlarını yitiren Serkan Genç ve Fatma genç çifti, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çiftin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, merkez Toroslar İlçesi Arpaçsaksarlar Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Gözyaşı döken yakınları, ağıtlar yaktı. Serkan Genç'in annesi Sevim Genç, "Gençliğini yaşayamadan, ekmek kapısında öldüler. Bir değil, ah iki değil hangisine yanayım? İyice süsleyin gelinimi de oğluma, cennette güzel gözüksün" diyerek ağladı. Fatma Genç'in annesi Nadire Kırmızı da gözyaşlarına boğuldu. Omuzlara alınan genç çiftin tabutları, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Arpaçsakarlar Mezarlığı'na kadar taşınıp gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Çiftin hayatını kaybettiği araçta bulunan 2 yaşındaki kızları Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu ile sel sırasında selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ı arama çalışmaları da sürüyor. Bugün güneşli bir havanın yaşandığı kentte, hayat normale dönerken selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze araçlarının gelişi

- Evin önündeki kalabalık

- Cenaze yakınlarının ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Yan yana tabutların görüntüsü

- Tabutların taşınması

- Aile yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE/MERSİN, ()-

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Tekirdağ’da 77 köy yolu kardan kapandı



TEKİRDAĞ'da dün aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentte 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tekirdağ’da dün aralıklarla yağan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının yüksek yerlerde 30 santimetreyi buldu. Tekirdağ merkeze bağlı köyler ile Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerindeki 77 köye ulaşım durdu. Aşırı kar yağışı nedeniyle gece trafiğe kapanan Tekirdağ- Malkara yolu karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritli trafiğe açıldı. Ayrıca Tekirdağ, Muratlı ve Şarköy ilçelerine tipi ve buzlanma nedeniyle gece boyunca onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlara AFAT ekipleri sıcak çay ve gıda malzemeleri vererek yardımda bulundu. Bazı vatandaşlar yakındaki benzin istasyonlarında misafir edildi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonrası trafiğe açılan yolda ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları

Yolda kalan araçlar

AFAD ekiplerinin yolda kalan vatandaşları ve aracı kurtarma çalışmaları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Siverek'te elektrik trafosu yandı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı.

Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafo, aşırı ısınmadan kaynaklı alev aldı. İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle trafo kullanılamaz hale gelirken mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alev alan trafo binası

- Kapıdan çıkan alevler

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Kalabalığı uzaklaştıran polis

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Siverek'te elektrik şirketi çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Anonim Şirketi'nde (DEDAŞ) çalışan 45 işçi, şirketin yol ve yemek haklarıyla ilgili açtıkları davadan vazgeçmeleri yönünde baskı yapıldığını öne sürerek, ahşap kablo makarasını ateşe verip, basın açıklamasıyla iş bırakma eylemi yaptı.

Güney Mahallesi'nde bulunan DEDAŞ Elektrik Arıza Bakım Şefliği'nde toplanan 45 işçi, şirketten yol ve yemek bedellerini almak için açtıkları davalardan vazgeçirilmek istendiğini öne sürdü. İşçiler, şeflik bahçesinde elektrik kablolarının sarıldığı tahta makarayı ateşe vererek basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Bülent Karaağaç, şöyle dedi:"TEDAŞ döneminden beri bizlere yatırılmayan yemek ve yol bedellerini almak için açmış olduğumuz davalardan vazgeçmemizi istiyorlar. Devlet bunlara ihaleyi tüm hakları ile verdi. 10 yıl önce devlete açtığımız davaların paraları firmadan tahsil edileceği için bizleri vazgeçirmeye çalışıyorlar. 'Sendikaya üye olmayacaksınız' diyorlar. Davanın emsalleri var. Dava açan ve hak kazanan işçi arkadaşlarımız var. Bizler hakkımızı istiyoruz."

İşçiler bahçede yaktıkları ateş önünde yapılan basın açıklamasının ardından iş bırakıp evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bahçede toplanan işçiler

- Ateş yakan işçiler

- Basın açıklamasının okunması

- Evlerine dönen işçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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13 yaşındaki Çiçek, 5 gündür kayıp

SAMSUN'un Bafra İlçesinde 13 yaşındaki Çiçek Taşkıran'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Samsun'un Bafra İlçesi Altınkaya Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi Çiçek Taşkıran, 5 gün önce okula gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek Taşkıran'ı ailesi merak edip okuluna gitti. Ancak aile kızlarından haber alamadı. Okula da gitmediği belirlenen Çiçek Taşkıran'ın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Baba Mehmet Taşkıran, "Kızımızın sağlığından endişe duyuyoruz. Nerede olduğunu ne durumda olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Anne Hamide Taşkıran ise, “Kızım daha 13 yaşında çok küçük tek başına ne yapar ? Sağ salim bulunmasını istiyorum. Kaçtı mı kaçırıldı mı bilmiyoruz. Ölü mü sağ mı haberimiz yok. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Beklemekten aramaktan başka bir çaremiz yok. Kaç gündür uyku uyumuyoruz boğazımızdan bir şey geçmiyorö dedi.

Haber: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),() -

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