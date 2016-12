DHA YURT BÜLTENİ-5

Osmaniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı

Kaza anı

OSMANİYE'de servis minibüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 19'u öğrenci 20 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Yeni Belediye Binası önünde meydana geldi. Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali Gök (56), yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Enes İyin (16), Beyza Kılıçal (15), Arif Keleş (17), Emre Karbeyaz (15), Mustafa Yaşar (15), Hatice Bakıcı (16), Ali Çam Sarı (15), Üzeyir Gündeş (15), Serhatcan Özdemir (15), Azad İkto (14), Oktay Köken (15), Çiğdem Özkan(15), Dilara Tosun (15), Ayşe Sümeyye Keleş (15), Veysel Gül (16), Hira Nur Emek (16), Mehmet Turan (15), Elif Çolak (15) ve Eda Kurnaz (15) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Servis sürücüsü Ali Gök ise minibüste sıkıştı. Osmaniye Belediyesi Kurtarma görevlileri tarafından kurtarılan Gök'te hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Karasu ile Adapazarı arasındaki yol ulaşıma kapandı

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde tarlalarda biriken yağmur sularının yola taşması sonucu Karasu-Adapazarı yolu ulaşıma kapandı.

Sakarya'da dün yağmur yağışı etkili olurken, Adapazarı ile Karasu arasındaki yolun Ferizli Limandere mevkiinde tarlalarda biriken sular yola taştı. Duble yol sularla kaplanınca ulaşıma kapatıldı. Duble yolun ulaşıma kapanması üzerine ulaşım Karasu ile Adapazarı'nda daha önce kullanılan yoldan sağlandı. Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.

Yoldan görüntüler

HABER-KAMERA: Mustafa ÜSTÜBİ / SAKARYA

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 'hadi vurun beni' dedi

ANTALYA'da kullandığı plakasız motosikletle devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 22 yaşındaki E.B., kovalamaca sırasında "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi'nde önünde meydana geldi. Arkasında yolcu konumundaki arkadaşıyla plakasız motosikletle seyir halinde bulunan E.B., polisin 'dur' ihtarında aldırış etmeyip kaçmaya başladı. Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı. Işıklar Caddesi'nde arkadaşını indirip Çağlayan Mahallesi'ne kadar kaçan E.B, park halindeki dört otomobile motosikletiyle çarpıp zarar verdi. Bülent Ecevit Bulvarı'nda motosikleti bırakıp kaçmaya devam eden E.B., trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.B., gözaltına alındı.

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Mersin'de kaçak otomobil operasyonu

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yurt dışından sahte belgeler hazırlanarak Türkiye'ye getirilerek satılmak istenen Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi. Araçları satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde sahte belgelerle yurt dışından getirilen lüks araçların piyasaya sürülmek istendiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Erdemli İlçesi'nde 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 4 Gürcistan plakalı lüks otomobil ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin)

İskenderun’da geri dönüşüm tesisi yandı (Ek Görüntü)

Zumba dansıyla 'savaşa hayır' dediler

ANTALYA'da dans eğitmeni Işıl Çelik, öğrencileri ile birlikte kent merkezinde 'zumba dansı' yaparak, 'savaşa hayır' mesajı verdi. Çelik ve öğrencilerini her yaştan Antalyalı ilgiyle izledi.

Antalya'da daha önce 'Kadına Şiddete Hayır' organizasyonunda görev alan dans eğitmeni Işıl Çelik, bu kez 'savaşa hayır' demek için Antalyalılara sürpriz yaptı. 5 öğrencisiyle birlikte kentin merkezi olan Kazım Özalp Caddesi Attalos Meydanı'na gelen Işıl Çelik, müzik açarak dans etmeye başladı. Işıl Çelik ve ekibi, büyük ilgi gördü. Başlarında Noel Baba şapkası ile zumba dansı yapan Işıl Çelik ve öğrencileri, gördükleri ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Zumbanın bütün dünya ritimlerini temsil ettiğini söyleyen Işıl Çelik, dünyaya ve ülkemize barış, mutluluk mesajları vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Işıl Çelik, "2017 yılını çocuklarımızla, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmek istiyoruz. Savaşların bitmesi, dünyaya barış ve huzur gelmesini istiyoruz. Bunu temsilen bugün burada gösteri yaptık. Herkes beğendi. Biz de keyifle dans ettik. Grup üyesi arkadaşlarıma bu cesareti gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Dünyayı sevgi kurtaracak, başka yolu yok. Lütfen savaşlar bitsin, acılar bitsin. İnsanlar barış ve huzur içerisinde, bir araya yaşasın. Bu mesajı verip, sesimizi duyurbildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Gösteriyi izleyenler ise dans grubunun performansını beğenerek, verilen mesajın anlamlı olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 1 ay yasak getirildi



VAN Valiliği, kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu amaçla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

Haber: Gülay KUYUCU/VAN

