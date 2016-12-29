DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ DEĞERLENDİRME

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni askeri ücreti değerlendirerek, "Asgari ücret belirlenmiş. 1404 lira, 4 lira ilave ettiler. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, bakanlar, 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım. Çocukların okul masrafını, kirasını, yeme- içmesini karşılayabiliyorlar mı? Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini görsünler. 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım" dedi.

Bodrum'a dün (çarşamba) akşam gelerek geceyi kentte geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçedeki programına bu sabah başladı. Bugün saat 11.30'da ise geceyi geçirdiği The Marmara Otel'de düzenlenen 'Türkiye'deki ormancılık politikalarının toplumsal yansımaları, orman köylüleri ve kentler üzerindeki etkileri' konulu çalıştaya konuşmacı olarak katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dışında Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı (BYKB) Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu çalıştaya konuşmacı olarak yer aldı. CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ile birlikte çalıştaya yaklaşık 80 bilimadamı, orman işçisi, mühendis, teknisyen ve bürokratlar da katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını, Şükrü Durmuş yaptı.

CHP'Lİ VEKİL GÜLDÜRDÜ

Ardından TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, konuşma yaptı. Orman köylülerinin sorunlarını, ormancılığın gelişimi için mecliste kurulan komisyonun bir kez fotoğraf çektirmek bir kez de kahvaltı için bir araya geldiğini, başka bir buluşma olmadığını söyleyen Gaytancıoğlu, salondakileri güldürdü. Gaytancıoğlu, "Bu da hükümetin ormancılığa bakış açısını ortaya koyuyor. Türkiye'de 7 milyon kişi ormanda ekmeğini yerken, yine milli gelirden en az payı alan en zor şortlarda çalışan yine orman köylümüzdür. Ormancılıktan geçinen vatandaşlarımız tüm bunlar yetmiyormuş gibi, bir de bulundukları yerlerden göçe zorlanmaktadır. Bu da AKP hükümetinin ormancılığa bakışını ve zihniyetini ortaya koyuyor" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise kentteki cennet koyların yapılaşmaya açıldığını belirterek, yatırıma karşı olmadıklarını ancak ormanların katledilmesi istemediklerini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRDİ

Konuşmacıları dinlerken sıklıkla not aldığı ve gergin olduğu görülen Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. Türkiye'de sadece orman değil tüm sektörlerde sorunlar yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, belirlenen yeni askeri ücreti değerlendirerek, "Asgari ücret belirlenmiş. 1404 lira, 4 lira ilave ettiler. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, bakanlar, 1 ay 1404 lira ile geçinsinler bakalım. Çocukların okul masrafını, kirasını, yeme- içmesini karşılayabiliyorlar mı? Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini görsünler. 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım" dedi.

Orman köylüsünün bugüne kadar yok sayıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Orman köylüsü de kendi sorunlarını dillendirebilecek bir meydan bulamamıştır. Açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir. Orman köylülerin sorunlarına kalıcı çözüm üretmek için çalışan tek partide CHP'dir. Orman köylüsü, CHP'ye yeteri kadar oy vermez. Kendisini açlığa mahkum eden partiye oy verir ama artık onlarında uyanmaları gerekiyor" dedi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ CHP"

Ülkenin hangi sorunu varsa sorunun çözüm adresinin CHP olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim nasıl çözüleceğini, iç-dış politika toplumsal barışı sağlama, orman, nasıl çözünür; bu sorunlar biliyorum. Doğanın korunması, enerji sorunu, hayatın her alanında ekonomide gelir dağılımındaki sorunların çözümünü biliyorum. Ve çözümleri de kapalı kapılar ardında değil, işin uzmanlarıyla bir araya gelerek çözüm üretiyoruz. Sosyal devlet dediğim kavram, hepimizin üzerinde titremesi gerek bir kavram. Her alanda Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıyız. Sorunlarını çözen değil, sorunlarıyla boğuşan ülke haline geldik. Çözen değil, sorun üreten hale geldik. Ancak bütün bu sorunları aşmak bizim elimizde. Birlikte çalışmak zorundayız. Orman köylüsüyle üniversitedeki bilim adamı bir araya geliyorsa, bilgi çözüm yolundayız. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz noktasına geldik. Soysal devleti güçlü kılmak üreten toplum olmak sorunları bilgiye dayalı olarak çözmek ve çözüme destek vermek hepimizin ortak görevi" dedi.

Demokrasinin varlık nedeninin azınlığın haklarının korunması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi standartlarımızdan da geri gidiyoruz. Çözümlüzlüğe giden bir Türkiye var. Hepimizin çocuklarımıza karşı geçmişte, bize bu ülkeyi bırakan kahramanlarımıza dedelerimize karşı sorumluluğumuz var. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Akıl akıldan üstündür diye atasözümüz var. Her birimiz dünyaya farklı gözlerle bakabiliriz ama bir araya geldiğimizde sorunlar daha farklı çözümler üretebiliriz. Muğla'da yaptık bu toplantıyı, yüzde 68'i orman. Muğla'nın en yoksulları, orman köylüleri. Bu nedenle bize oy versin, vermesin; hiçbir arayışa girmeden, eğer birlikte yaşıyorsak, onun siyasi görüşüne saygı duyarak insanca yaşabileceği bir ortamı yaratmak bizim görevimiz" dedi.

Çalıştayın ardından Kılıçdaroğlu, otelde dinlenmeye çekildi. Saat 13.30'da Bodrum Belediyesi'ni ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'de İskele Meydanı'nda halka hitap edecek.

Görüntü Dökümü



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- Konuşmalardan görüntü



- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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MERSİN' DE BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ



2)MERSİN'DE SELE KAPILAN KADINI KURTARMA OPERASYONU

Merkez Yenişehir İlçesi 34'üncü Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.



1 KADIN DAHA SÜRÜKLENDİ



Merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde Bakanlık Caddesi'nde bir kadın sel sularına kapıldı. Saat 11.00 sıralarında suda sürüklenen kadını görenler yardım için suya girdi. 3 kişi kadını suda yakalayıp, atılan ipi beline bağlayarak güçlükle kurtardı.



VALİLİKTEN UYARI



Yoğun yağış nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle dendi:



"İlimiz genelinde devam eden sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın yaya olarak veya özel araçları ile trafiğe çıkmamaları; acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."



ÜNİVERSİTE DE TATİL



Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de sağanak yağış nedeniyle üniversitenin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü



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Yolda biriken sel sular



Kadın sel sularının içerisinde



sularına kapılan kadın yerde



Kurtarmaya çalışanlar



Polisler ve zasıtalar kurtarma çalışması



Kadının beline ip bağlanırken



Kadını sudan çıkarılırken

Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()



Süre. 01.00 boyut: 44

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3)İZMİR SABUNCUBELİ KARDAN TRAFİĞE KAPANDI

İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor.

Görüntü Dökümü



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-Sabuncubeli trafiğe kapandı



- Yolda karar araçlar



- Kar küreme çalışmaları



- Karayoları ekipleri ve trafik polislerinin bazı araçları iterek hareket ettirmesi



- Uzun araç kuyruğu



- Sürücülerden röp.



- Anons

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK

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4)KAR HEM EĞLENCE HEM DE ÇİLE OLDU

DENİZLİ'de dün (çarşamba) başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı karayollarında sürücülere, çile yaratırken, çocuklara ise eğlence oldu. Kar yağışı nedeniyle Sarayköy İlçesi hariç bütün okullar 1 günlük tatil edildi. Kent merkezinde dün başlayan, etkisini gece de sürdüren kar yağışı özellikle karayollarında sürücüler için çileye dönüştü. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların çıkışana izin verilmedi. Sabah etkisini yitiren kar yağışının ardından gece boyunca karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı. Yolda yer yer yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü. Denizli çıkışındaki Bağbaşı Mahallesi'nde bekletilen ağır tonajlı araçlar ve TIR'lar, polisler tarafından kontrollü olarak salındı. Gece boyunca bekleyen sürücüler, TIR'ların önüne kardan adam yaptı.

Çameli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı çocuklara da eğlence oldu. Özellikle Çamlık Mesireliğine aileleriyle birlikte giden çocuklar, birbirlerine kartopu atıp, kardan adam yaptı. Karın üzerinde kayıp, tadını çıkardı. Kar yağışı nedeniyle Sarayköy İlçesi hariç bütün okullar bugün olmak üzere bir günlük tatil edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ve Merkezefendi belediye ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmasına devam ediyor.

"YOLLAR AÇIK, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerinin seferberlik başlattığını, 19 ilçe ve kent merkezinde kapalı yol olmadığını söyledi. Kar yağışı nedeniyle trafiğin olumsuz etkilenmemesi için vatandaşları özel otomobillerini kullanmamalarını isteyen Zolan, belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Buldan, Serinhisar, Honaz ve Çameli ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde küçük sıkıntıların yaşandığını, ekiplerin çalışmalarıyla bu sıkıntıları giderdiğini söyleyen Zolan, vatandaşlardan trafiğin aksamaması için özel araçlarını kullanmamalarını istedi. Zolan, "Bugün tüm belediye otobüslerini ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımız otobüslerimizden yararlanabilir. Kar lastiği olmayan araçların yollarda kaymalar nedeniyle trafik akışını olumsuz etkilemesini istemiyoruz. Ayrıca buzlanmaların önlenmesi için vatandaşlarımızın evlerinin önlerini temizlerlerse kendileri için de çok iyi olur" dedi.

Zolan, belediye ekiplerinin yollarda kar temizleme çalışmalarını yerinde takip etti, vatandaşlarla kartopu oynadı.

Görüntü Dökümü



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- Karayolundan görüntü



- Sisten görüntü



- Kartopu oynayanlardan ve kardan adam yapanlardan görüntü



- Kayanlardan görüntü



- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kartopu oynarken



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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5)ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE KAR TATİLİ

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, okullar tatil edildi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 90 santimetreye ulaşırken, kara karşı lastiklerine zincir takılmasına rağmen araçlar karlara saplandı. Sürücüler uzun süre araçlarını kurtarmak için çabalarken, ilçede eğitime de ara verildi. Fındıklı-Kamışlı mahalleleri arasında okul servisleri kara gömülürken, köylüler iş makineleriyle yolda kalan araçların kurtarılmasına yardım etti. Adana-Ankara otoyolunun Gülek Boğazı mevkiinde ise araçların karlı yolları aşmakta güçlük çektiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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- Yolda kalan sürücülerin araçlarına zincir takmaya çalışması



- Yoğun kar yağışından kapanan yollar



- Vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açması



SÜRE:40 Saniye-45 Saniye 2 PARÇA

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/POZANTI,(ADANA),()

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BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ (EK)



6)ARAÇLAR RAMPADAN ÇIKAMADI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy Kampüsü ile AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidenler, sabah kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gölköy Barajı mevkiinde bulunan üniversite yolu tamamen karla kaplanınca araçlar rampadan çıkamadı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Rampayı çıkamayan sürücüler araçlarını bıraktı. Araçlarda bulunan üniversite personeli ile hastaneye gidenler, kar yağışı altında yaklaşık 1 kilometre yürüdü. İl Özel İdare ekibinin daha sonra yaptığı çalışmayla yol ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü



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-Karlar altında yürüyen vatandaşlar



-Yolda kalan araçlar



-Greyderin kar küreme çalışması



-Konvoyda kalan ambulans



-Zincir takanlar

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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7)AMASRA'DA DEV DALGALAR

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.



Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 38 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Dalgalar zaman zaman balıkçı teknelerinin sığındığı liman içine kadar ulaştı. Belediye hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşların liman mevkisine yaklaşmamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı da dikkatli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü



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-Liman detay



-Dalgalardan detay



-Balıkçı tekneleri



-Mendirek detay

Süre: 2.12 Boyut: 70,7 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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8)PTT HİZMET BİNASINDA YANGIN ÇIKTI

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki PTT hizmet binasının çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.



Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı PTT hizmet binasının çatı katında, dün (çarşamba) saat 21.00'de bacadan yangın başladı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının yerine gelen itfaiye, çalışma başlattı. Bina ise tahliye edildi. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışma sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Yangın anının görüntü



- İtfaiyenin müdahalesi görüntü

Haber- Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), ()

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9)2'Sİ İNFAZCI 7 IRAKLI DEAŞ MİLİTANI SAKARYA'DA TUTUKLANDI

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 7 Iraklı tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin örgütte infazcı olduğu, 1 kişinin siber görevlisi olduğu, diğerlerinin ise örgütte zekat adı altında zorla para topladıkları ve teröristlere yakın dövüş eğitimi verdiği belirlendi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kiraladıkları bir evde bir süre önce gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen Iraklı Bessam Hamid İsmail Şemberi, Alaa Waleed Madhy Al-Bani, Ahmed Khaırı Shukur Shukur, Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı, Aymen Ismael Khaleel Khaleel ve Ali Khaırı Shukur Shukur tutuklandı.



Irak'tan gelen 7 kişinin terör örgütü DEAŞ'da aktif görev aldıkları belirlendi. 7 kişinin Irak'ın El Anbar kentinde örgüt adına faaliyet gösterdikleri, burasının örgütün kontrolünden çıkmaya başlaması üzerine bölgeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları, sahte belgelerle ikametgah izni aldıkları ve kendilerini kamufle ettikleri belirlendi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin evlerine yaptığı baskınla 7 kişi yakalanırken, Sakarya'da uyuyun hücre durumunda oldukları, ülkemize yönelik eylem yapma ihtimallerinin de bulunduğu belirtildi. Tutuklanan Bessam Hamid İsmail Şemberi ile Alaa Waleed Madhy Al-Bani'nin terör örgütü adına birçok infaz yaptıkları tespit edildi. İki kişinin siyah üniforma giyerek silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve infazcı olarak nitelendirilen görevde bulundukları, Şemberi'nin DEAŞ polisleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu ortaya çıkarıldı.



DEAŞ'IN SİBER GÖREVLİSİ



Tutuklanan Ahmet Khaırı Shukur Shukur'un ise örgütün siber görevlisi olduğu, DEAŞ adına sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulanan hesapların hacklenmesi ve kendi bölgesinde örgüt aleyhine yorumlar yapanları tespit edip örgütün birimlerine yönlendirdiği belirlendi.



Tutuklanan Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al Khafajeı ve Aymen Ismael Khaleel Khaleel'in terör örgütünün kontrol ekibinden oldukları, Afgani tarzda giyinerek silahlı olarak halk içinde gezip araştırma yaparak örgüte biat etmeyenleri tespit edip örgüt içerisindeki polis ekibine bildiren muhbir oldukları, ayrıca halktan ve esnaftan örgüt adına zekat adı altında para topladıkları, vermeyenlerin bilgilerini ise örgüt içerisindeki polise bildirerek zorla para alınmaması sağladıklar tespit edildi.



Ali Khaırı Shukur Shukur'un ise DEAŞ içerisinde örgüt mensuplarına yakın dövüş eğitimi verdiği, aynı zamanda örgüte zekat topladığı tespit edildi. 7 Iraklı hakkında Irak merkezi yönetim tarafından düzenlenmiş yakalama kararının da bulunduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü



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Polis kamerası, adliyeye sevk edilmeleri



Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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10)PAZARCI CEVAT ALTUĞ, MAYDONOZ YÜZÜNDEN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ







ADANA'da pazarcılık yapan Şeyhmuz K. (28), kardeşi Ziyat K. (19), akrabaları Veysi İ. (21) ve F.İ.'nin (17) iddiaya göre döverek ölümüne neden oldukları, kendileri gibi pazarcı Cevat Altuğ (74) ile maydanoz sergileme yüzünden kavga ettiği ortaya çıktı.



Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Kasım'da Cevat Altuğ, iddiaya göre kendisi gibi pazarcılık yapan F.İ., Ziyat K. ve Veysi İ. ile yer yüzünden tartıştı. Bir süre sonra çevredeki esnafın da araya girmesine rağmen büyüyen kavgaya sonradan pazara gelen Şeyhmuz K. da karıştı. Akraba olan 4 kişi, Cevat Altuğ'u dövdü. Olay sırasında Şeyhmuz K., Cevat Altuğ'un sırtına demir çubukla birkaç kez vurdu. Saldırıya uğrayan Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale yapılan Cevat Altuğ, tedavisinin tamamlanmasının ardından da taburcu edildi.

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan Altuğ yeniden hastaneye gitti. Sırtına aldığı darbelerle kaburgası kırılan Cevat Altuğ'un kırılan kemiğinin akciğerine saplandığı anlaşıldı. Tedaviye alınan Altuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen 26 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, kavganın tezgahlarının önünü kapatan Cevat Altuğ'u uyarmalarıyla başladığını söyleyerek, "Domates kasalarını bizim tezgahın önüne koydu, bizim maydonazlor görünmez oldu, kaldırmasını söyledik dinlemedi. Daha önce de tartışmıştık, tartışma büyüyünce çocukları ile birlikte bize saldırdı" diye ifade verdi.



Cevat Altuğ'a demir çubukla saldırdığı ileri sürülen Şeyhmuz K. ise suçlamayı kabul etmedi. Olay sırasında pazar yerinde olmadığını ileri süren Şeyhmuz K., "Ben kavga bittikten sonra geldim" diye savunma yaptı. Kavga sırasında yaralandığı belirlenen Şehmuz K.'nın hastane kayıtlarını çıkartan polis, 'adli vaka' olarak acil serviste tedavi gördüğünü ve Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ndeki ifadesinde de şikayetçi olmadığını söylediğini tespit etti.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Şeyhmuz K., Ziyat K., Veysi İ. ile F.İ. ise Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi



- Pazardan genel görüntüler (ARŞİV)



- Öldürülen pazarcının sağlık fotoğrafı

SÜRE:01'38" BOYUT:184 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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11)ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 13 YARALI

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde meydana gelen kazada öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı.Kaza bugün Samsun'un Havza İlçesi'nde meydana geldi. Özel bir etüt merkezinde üniversite hazırlık kursu içi öğrencileri taşıyan Yahya Çöpçü idaresindeki 55 C 4524 plakalı servis, Karageçmiş mevkiinde Amasya istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Hamdi Ürker idaresindeki 05 BB 881 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada her iki aracın sürücüleri Yahya Çöpçü ve Hamdi Ürker ile araçlarda bulunan Dudu Ürker, Bekir Ürker, Kübra Kara, Burhan Dağ, Yağmur Çaloğlu, Gamza Tablacı, Merve Tirniğ, Ceren Çiçek, Zeliha Erenler, Mevlüde Eryaş ve Büşra Erdoğan yaralandı.



Yaralılar ambulanslar ile Havza Devlet Hastanesine sevk edilirken durumu ağır olan Dudu Ürker burada yapılan ilk müdahalenin ardında Samsun’a sevk edildi. Yaralılardan 9'unun öğrenci olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden detaylar



(SÜRE:1.27 Dk) (BOYUT:42 MB)

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun),()

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12)KONYA'DA FETÖ OPERASYONU: 28 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Selçuk Üniversitesi ve kapatılan Mevlana Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, teknisyen ve memurlara yönelik 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için Konya başta olmak üzere Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Zonguldak'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına anlam çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken şüphelilerden 11'nin Konya'da, 16'sının operasyonun düzenlendiği diğer illerde, 1'inin de Litvanya'da olduğu belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandığı ileri sürüldü.



Operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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13)FETÖ'NÜN 'ABLALARI' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında örgütün 'ablaları' ve örgütün evlerinde kalanların bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt evlerinde ders veren 'ablalar' ile evlerinde kalan öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantısı tespit edilen aralarında 'ablalar' ile öğrencilerin de bulunduğu 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-SAKARYA/



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14)KURUYEMİŞ PAKETLERİNDE YILBAŞI İÇİN SÜRPRİZ HEDİYE

ÇANAKKALE'de kuruyemiş dükkanı işleten 28 yaşındaki Umut Akçay, sattığı 10 liralık kuruyemiş paketleri ve açık paketlerin içine koyduğu 3 adet akşam yemeği kuponu ile müşterilerine yılbaşı sonrası akşam yemeği sürprizi hazırladı.



Çanakkale'de 4 yıldır faaliyet gösteren Akçay Kuruyemiş'in sahibi Umut Akçay, yılbaşı öncesi kuruyemiş satışlarını arttırmak amacıyla sattığı 10 liralık paketlerin yanı sıra açık paketlerin içerisine koyduğu 3 sınırsız alkollü içkinin de bulunduğu akşam yemeği kuponu ile müşterilerine yılbaşı öncesinde sürpriz hazırladı. Kuruyemiş içinden çıkan kuponla akşam yemeği kazanacak 3 talihli müşteri, 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında istediği herhangi bir gün, anlaşmalı olan restorana gidecek.



Geçen yıl paketlerin içine altın koyarak başlattığı kampanyayı bu yıl da devam ettirmek istediğini söyleyen Akçay, "Geçen yılki kampanyamızda vatandaşlarımız kuruyemişe büyük ilgi gösterdi. Bu yılki ilgiyi daha yüksek talepte bekliyoruz. Önümüzdeki yılda da böyle bir uygulamayı devam ettirip, geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bütün müşterilerimizi alışveriş yapmaya bekliyoruz" dedi.



Müşterilerden Turgut Eroğlu ise, "Akçay Kuruyemiş'in her sene olduğu gibi bu yılbaşında da kampanyası var. Geçen sene küçük altın kampanyası yapmıştı. Bu sene yapmış olduğu kampanyada 1-30 Ocak arasında herhangi bir gün içinde sınırsız yeme içme olacak. Bu kampanyadan çok memnunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Akçay Kuruyemişten görüntü



- Kuruyemiş çeşitlerinden görüntü



- Umut Akçay'ın açıklama görüntü



-Turgut Eroğlu'nun açıklama görüntü



(Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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15)BİLGİSAYAR HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ADIYAMAN'da, 3 işyerine giren hırsızların bilgisayarı çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.



Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulanmasının ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.



İki şüphelinin bir işyerinden hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; gece saatlerinde işyerine gelen 2 şüpheliden biri, etrafı gözetlerken diğeri kapıyı zorlayarak içeri giriyor. İçeri giren hırsız, yeleğine sardığı bilgisayarları kısa sürede çalarak, dışarıda kendisini bekleyen diğer şüpheli ile hızla işyerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü



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- Hırsızların kapıyı amcası



- Masa üzerinde bulunan bilgisayarları üst üste koyması



- Bilgisayarları yelek ile sarması



- İşyerinden ayrılmaları



- Adliye önü



- Şüpheli adliyeye getirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB





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