DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FIRAT KALKANI ŞEHİDİ 2 ASTSUBAY CENAZELERİ DNA TESTİYLE BELİRLENDİ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazeleri, ailelerinden alınan DNA örnekleriyle teşhis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 126 günden bu yana yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda teşhis edilemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cesetlerinin belirlenmesi için ailelerinden DNA örnekleri alındı. Şehit Yavaş için İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde oturan emekli polis babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan, şehit Altıparmak için ise İstanbul Üsküdar'da oturan babası Yaşar Altıparmak'tan kan örnekleri alındı. Yapılan DNA analizinde kimlikleri belirlenen şehitlerin Gaziantep'te bulunan cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Şehit Yavaş'ın İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, ikizi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu belirtilen Okan Altıparmak'ın ise memleketi Konya'nın Seydişehir ya da babasının oturduğu Üsküdar'da toprağa verileceği belirtildi.



Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () -

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2)HALEP'TEN HATAY'A GETİRİLEN 265 YARALIDAN 39'U YAŞAMINI YİTİRDİ

HALEP'in doğusundan yapılan sivillerin tahliyesinde Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 265'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 39 oldu. Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlip'e getirilen ve durumları ağır oldukları belirlenen yaralıların ambulanslarla ara bölgeden alınarak Türkiye'ye getirilmeleri devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan getirilen yaralıların sayısı 265'e ulaşırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 39'u yaşamını yitirdi. Aralarında 112 çocuk, 153 yetişkin bulunan yaralıların 98'inin ateşli silahla yaralandığı, bunlardan 52'sinin ise vücutlarında yanık olduğu kaydedildi.

Bu arada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na götürüldü. Cenazeler yakınları tarafından İdlip'te toprağa veriliyor.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü sınır kapısı

- Ambulans Cilvegözü’ne gelirken

- Sınır kapısına geçerken

- İkinci ambulans gelirken

- Sahaya girerken

- Güvenlik kuvvetleri

- Cenaze aracı Cilvegözü’nden Türkiye’ye gelirken



- Suriye tarafından yaralı getiren ambulans

BOYUT: 21.8 MB SÜRE: 41"

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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ADANA POZANTI' DA OTOYOLDA KAZA VE KAR ÇİLESİ

2)MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI

ADANA-Ankara otoyolunun Pozantı İlçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler yol açma çalışması yaparken Pozantı Kaymakamlığı, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.Adana'nın Toros Dağları'ndaki yayla ilçesi Pozantı'da şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, Adana-Ankara otoyolunun Gülek Boğazı mevkiinde ise dün akşam kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Pozantı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken kaza nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı.



Dün saat 23.00 sıralarında kapanan otoyolda araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediyesi, yolda kalanlara kumanya dağıttı. Karayolları ve belediye ekipleri, otoyolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların otobanda yürürken görüntüsü

- Vatandaşın 'Hiçbir yardım gelmiyor' demesi

- Pozantı ilçesinde sokaklardan kar görüntüleri



- Otobandan ve tırlardan genel görüntü

SÜRE: 01'06" BOYUT: 124 MB

SÜRE: 29" BOYUT: 54, 5 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), ()

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3)ŞIRNAK'TA OPERASYON VE ASKERİ HAREKETLİLİK



ŞIRNAK'taki Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'nda insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği PKK'ya ait hedefler, Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan helikopterlerle bombalanırken, Kuzey Irak ve Suriye sınırına başlatılan askeri sevkiyat sürüyor. Şırnak ile Cizre arasında bulunan Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında İHA'ların tespit ettiği PKK'lılara ait hedeflerin koordinatları, 23'üncü Jandarma Sınır Komutanlığı'ndaki merkeze anında iletilirken, havalanan kalkan taaruz tipi Kobra ve atak helikopterleri ile bu hedeflerin bombalandığı belirtildi. Özellikle PKK'lıların kış üstlenmesine engellenmesine yönelik düzenlerin hava operasyonları devam ederken, karadan da operasylon yapıldığı ifade edildi. Çok sayıda özel eğitimli komando, tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bombardıman yapılan bölgeye zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi araçlarıyla sevkediliyor. Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında başlatılan hava destekli kara operasyonu sürüyor.

Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'ndaki zorlu kış şartlarına rağmen başlatılan operasyon devam ederken, Kuzey Irak ve Suriye'nin Rojava Bölgesi'nin Türkiye tarafındaki Silopi İlçesi'ne bir süre önce başlanan askeri sevkiyat sürüyor. Daha önce Ankara'dan gelen zırhlı araçlardan sonra bu kez özel eğitimli askerlerin sevkiyatı başladı. Zırhlı araçlarla çeşitli bölgelerden gelen askerleri taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Cizre'den sıkı güvenlik önlemleri altında geçerek Silopi'deki Haç Konaklama Tesisleri'ne gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Havada helikopkter hareketliliği

-Askeri araç konvoyu

-Genel ve detaylar

ŞIRNAK/

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4)MALATYA’DA 4 POLİS FETÖ’DEN TUTUKLANDI

MALATYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet personellerinin bulunduğu göz altına alının 22 polisten 4’ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personelin de bulunduğu değişik birimlerde çalışan 22 polis gözaltına alındı.

Sorgulanan 22 polis, Adliyeye sevk edildikten sonra 18’i serbest bırakılırken, kalan 4 polis tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Mikail PELİT/MALATYA, () -

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5)BERGAMA'DA 14 KİLO 939 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde uyuşturucu ticaretine karşı yapılan operasyonda, 14 kilo 939 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama'nın Yenikent Mahallesi'nde yaşayan D.D.'nin piyasaya sürmek üzere çok sayıda kenevir bitkisi yetiştirdiği ve depoladığını öğrendi. İmal ettiği uyuşturucu maddeyi ise evi yerine Aşağıkırıklar Mahallesi Döşeme Mevkii'ndeki tarlasında depoladığını tespit etti. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Tarladaki 2 bidonda, 14 kilo 939 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı. Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kötü muamele suçlarından jandarmada kaydının bulunduğu belirlenen D.D.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Ele geçirilen esrardan görüntü



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, ()

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6)BAŞKANDAN PAZARDA ÇORBA İKRAMI

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salı pazarında vatandaş ve esnafa çorba ikramında bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda vatandaşa ve pazar esnafına çorba ikram etti. Kış soğuğunda vatandaşın içini ısıttıklarını söyleyen Ercengiz, 1500 kişilik tarhana çorbası dağıtıldığını aktardı. Ercengiz, "Özel bir amacımız yok. Soğuk bir kış günü. Vatandaşımız, üreticimiz, esnafımıza sıcak bir çorba ikram etmek istedik" dedi.

Ercengiz, "Paylaşan, dayanışmayı seven bir belediyecilik anlayışı içerisinde mali değeri çok olmayan ama vatandaşımızla sürekli bir arada olduğumuzu göstermeye çalışan, küçük de olsa birçok projeye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızla bir arada olalım, sorunu, derdi, sıkıntısı olanı yerinde dinleyelim diye buradayız. Biz siyasi bir kurumun başındaki yönetici olarak halkın sorunlarını mahallinde dinlemek, sorunların çözümüne ulaşma adına en kolay yöntem. Çünkü vatandaş bize doğrudan ulaşabildiği zaman sorunlarının birinci elden dinlenip çözülebildiğini görüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Başkan Ercengiz'in çorba dağıtımı,



- Çorba içen vatandaşlar,



- Başkan Ercengiz'in açıklamaları



110 MB /// 03.27"



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()