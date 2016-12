DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAYSERİ BOMBALI SALDIRISI DOĞALGAZLI OTOBÜS PLANLANARAK YAPILMIŞ

KAYSERİ’de 17 Aralık’da meydana gelen 14 askerin şehit olması 56’sının yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından doğalgazla çalışan otobüs planlanarak yapıldığı ancak, askerleri taşıyan aracın dizel yakıtlı oluşunun daha fazla can kaybı olmasını engellediği ortaya çıktı. Bu arada olayla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi. 1'inci Komando Tugayının Talas ilçesi Zincidere mahallesi General Vecihi Akın Kışlasından çarşı izinine çıkan mavi bereli Mehmetçikleri taşıyan otobüs, Talas Caddesi, Erciyes Üniversitesi kampusu Acil Servis girişindeki durakta, solundan yaklaşan sahte plakalı hafif ticari aracın PKK’lı terörist tarafından patlatıldı. Olay yerinde ve ERÜ Tıp Fakültesi hastanesinde 14 komando şehit oldu. 56 asker yaralandı. Olay sonrası polis çok yönlü soruşturma başlattı. Aralarında 38 AB 180 plakalı otobüs sürücüsünün de bulunduğu gözaltındaki şüpheli sayısı İstanbul’da gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte 23’e yükseldi. Şüphelilerin İstanbul, Adana, Kayseri ve Şanlıurfa illerinden oldukları ve halen Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından çapraz sorguya tabi tutuldukları, olayla ve PKK örgütü ile ilgili bağlantılarının delillendirilmesine çalışıldığı ifade edildi.

OTOBÜS DİZEL YAKITLI OLDUĞU İÇİN PATLAMADI

Şanlıurfa’dan çalınan hafif ticari araçla, Adana üzerinden Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolundan Kayseri’nin Sarız İlçesi'ne gelen Van Özalp nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki PKK’lı terörist Kasım Yıldırımçakar’ın Pınarbaşı İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG aldığı ve daha sonra saat 01.30-02.00 sıralarında Kayseri kent merkezine geldiği anlaşıldı.



Talas İlçesi'nde çarşı izinine çıkan askerlerin içinde bulunduğu 2 halk otobüsünün güzergahının bulunduğu Komando Caddesi'ne yakın, PKK'lı terörist, boş bir arazideki ağacın altına hafif ticari aracını park ve kamufle ederek, geceyi burada LPG'li hafif ticari aracın kaloriferini çalıştırarak geçirdi. Fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazırlanmış TNT ile güçlendirilmiş, hafat ticari araçtaki yaklaşık 20 kiloluk bombayı terörist, 38 AB 180 plakalı otobüse solundan yaklaşarak, patlattı.



KİMLİK KESİNLEŞMEDİ



Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal laboratuvarından gelen sonuçlar bombanın türünü netleştirdi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda tutulan PKK'yı teröristin ceset parçalarından alınan DNA örneği ile Vanlı aileden alınan DNA'nın eşleştirilmek üzere Ankara’ya gönderildiği, sonucun henüz Kayseri’ye ulaşlamadığı, kimliğin kesinleşmesi halinde cesedin ailesine verileceği kaydedildi.



Kayseri’yi kana bulayan teröristin, askerleri taşıyan iki otobüsten doğalgazlı olanı değil, dizel yakıtla çalışanı hedef almasının, daha fazla can kaybını önlediği ortaya çıktı. Yetkililer, "Otobüsün doğalgazlı olması halinde bombanın patlamasının ardından havaya uçardı. Can kaybı daha fazla olurdu. Terörist büyük ihtimalle planını doğalgazlı otobüse göre yapmıştı’’ yorumunda bulundu.



YARALI SAYISI 20’YE DÜŞTÜ



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 17 Aralık’ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan 56kişiden 20’sinin ERÜ Tıp Fakültesi ve Kayseri Eğitim Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Vali Kamçı, "Olay anından bugüne kadar fedakarca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

==========================================================

2)TEM VE D-100 KARAYOLU'NUN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI ULAŞIMI YAVAŞLATTI.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde aralıklarla devam etti. Zaman zaman yoğun şekilde yağan kar zeminde etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu'nda, zeminin yer yer beyazlamasına yol açan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekiplerinin küreme araçlarıyla yaptığı temizlik ve tuzlama çalışması sonucu ulaşım aksamadı. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürücüleri yavaşlatan kar ile birlikte sis de etkili oldu. Bu bögelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. TEM yolunda da Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de güzergahta önlemlerini artırdı.

=======================================================

3)KAYSERİ'DE KAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kayseri'nin merkezi ve ilçelerinde de etkili olmaya başladı. Gece hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü il merkezinde meteoroloji yetkilileri cuma gününe kadar aralıklarla kar yağacağını belirtti.



Kayseri'de beklenen kar yağışı gece itibariyle önce şehrin yüksek kesimlerine ardından da il merkezine yağdı. Gece boyunca aralıkla yağan kar yağışı, güne uyananları beyaz sürprizle karşıladı. Meteoroloji yetkileri kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklığının gündü eksi 1, gece ise eksi 4 dereceye kadar düşeceğini ifade ettiler. Erciyes kayak merkezinde kar kalınlığının ise 28 santim olduğu belirtildi.

==========================================================



4)YAŞLI KADIN YANGINDA ÖLDÜ

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Sabriye Evren, evinde çıkan yangında öldü.



Şeyhsinan Mahallesi Sütçüler Sokak 26 numaradaki evinde 16 yıldır yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Sabriye Evren, bugün saat 04.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında öldü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev küle döndü. Evren'in cesedi evden alınarak, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



OĞLU SOBA SANIYOR



Sabriye Evren'in oğlu İsa Evren, "Annem 16 yıldır yalnız yaşıyordu. Biz ihtiyaçlarını gideriyorduk. Ağabeyim Mehmet, zaten hemen yan binada oturuyor. Akşamdan sobasını yakmış, evine gitmiş. Gece tahminimize göre soba devrilmiş. Ağabeyim sesleri duyup, koşmuş. Ama alevler her tarafı sardığı için içeriye girememiş" dedi.

=======================================================

5)KARLIOVA'DA GENÇLERİN 2 METRELİK KARDA ATA BİNME KEYFİ

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Toklular Köyündeki gençler, yaz aylarında yapılacak olan at yarışları için kalınlığı 2 metreye ulan karda bir tarftan atları hazırlıyor, diğer tarftan beyaz örtü üzerinde ata binmenin keyfini çakırıyor.



Karlıova Belediyesinin her yıl yaz aylarında Toklular Köyü'nde yaptığı at yarışları için gençler şimdiden hazırlanıyor. Kalınlığı 2 metreye ulaşan kara rağmen atlarını koşturan gençler, hem idman yapıyor, hem de ata binmenin keyfini yaşıyor. Yazın yapılacak yarışlara hazırlanan gençlerden Davut Erden, köylerinde yapılan yarışlara her yıl katıldığını belirterek, "Köyümüzde her yıl yaz aylarında at yarışları düzenleniyor. Bizler de bu yarışlara düzenli olarak katıldığımız için mesimin bu zamanlarında ise atlarımızı koşturarak eğitiyoruz. Atlar karda ne kadar hızlı koşarsa, yazın bu hız iki katına çıkıyor. O yüzden hangi at güçlü şimdi tespit edip yazın yapılan yarışlara hazırlıyoruz. Hem 2 metreye ulaşan karda mahsur kaldığımız köyde zamanımızı da böylece spor yaparak, atlarımızı eğiterek geçiriyoruz" dedi.



Köy meydanında atlarını koşturan gençleri izlemeye gelenler ise, gençlerin bu rekabetini izlemenin keyfini yaşadı. Köy meydanında biriken kar kütleleri hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.

=========================================================

6)BABASINI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yusuf Asli, babası Mehmet Asli'yi çıkan tartışma sonucu tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yusuf Asli (30), evde çıkan tartışma sonucu babası Mehmet Asli'yi (54) av tüfeği ile göğsünden vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan baba Asli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Asli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı oğlu Yusuf Asli gözaltına alındı. Asli, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Adli Tabiplik çıkışı zanlının arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi, "Yusuf öldürecek başka adam mı bulamadın? Sen adam mısın?ö diyerek tepki gösterdi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

===========================================================



7)KAHTA'DA, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 6 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Akıncılar karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Hüseyin Mermer yönetimindeki 27 N 5515 plakalı otomobil, Göçeri Köyü yakınlarında kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mermer ile otomobilde bulunan Şığlık, Çoşkun, Mehmet Sıtkı, Yaşar ve Hasan Hüseyin Kılıçkıran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınırken, Şığlık Kılıçkıran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

=========================================================

8)APARTMANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler, alt katlara ve bitişikteki apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıdaki kümeste bulunan onlarca güvercin telef oldu. İtfaiye ekipleri çatıdaki patlayan piknik tüpleri nedeniyle söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı.



İkiçeşmelik Mahallesi, Bardakçı Sokak'taki beş katlı bir apartmanın çatısında dün (pazar) saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki güvercin kümesinin aydınlatma istemindeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, hurda malzemeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bina ve alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bitişiğindeki apartmanda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. Merdiven aracıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. Çatıdaki piknik tüplerinden beşinin peşpeşe patlaması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri, bir piknik tüpü ile iki mutfak tüpünü ise alevlerin arasından son anda patlamadan çıkardı. Alevler, alt katlara ve bitkişikteki apartmana sıçramadan yaklaşık iki saatte güçlükle söndürülürken, çatıdaki Ramazan Gözer'e ait kümeste bulunan onlarca güvercin telef oldu.

========================================================

9)KAMYON ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde kamyon şoförü 47 yaşındaki Reşat Sezer, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.



Olay, gece Reşat Sezer'in evinin bulunduğu Atalay Sitesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı'nda meydana geldi. Kamyon şoförü Reşat Sezer'e, iddiaya göre apartmanın girişinde kimliği belirsiz bir kişi 2 el ateş ederek kaçtı. Bel ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan Reşat Sezer, komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi tarfından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Reşat Sezer, buradaki ilk tedavisinde sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Reşat Sezer'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşat Sezer'in hastanadeki ilk ifadesi doğrultusunda H.D.'yi gözaltına aldı. Reşat Sezer'in, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan H.D. ile ilgili daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu süren H.D.'nin, suçlamayı kabul etmediği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

=================================================

10)FEVZİ DAYIDAN, ŞEHİTLERE SAYGI, BAYRAĞA SEVGİ NÖBETİ

Kayseri'de 62 yaşındaki işçi emeklisi Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık'ta patlamanın yaşandığı ve 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağında her gün ay yıldızlığı bayrağı ile 9 saat ö Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbetiö tutuyor.



17 Aralık'ta Talas caddesinde meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı vatandaşların dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu. Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan iki çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın yaşandığı olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesindeki evinden gelerek ay yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor. Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, " Patlamadan iki gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. İki çocuğum var birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim " dedi.

==========================================================

11)ZONGULDAKLI HAKAN, RUANDALI EMMA İLE EVLENDİ

ZONGULDAKLI 34 yaşındaki Hakan Zirifli, iş için gittiği Afrika ülkelerinden Ruanda'da tanıştığı 24 yaşındaki Emma Uwingeneye ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.



İstanbul'da özel bir firmada elektrik ustası olarak çalışan Hakan Zirifli, geçen Mart ayında iş için gittiği Ruanda'da, üniversiteden ziraat mühendisi olarak mezun olan Emma Uwingeneye ile tanıştı. Facebook'ta tanışan çift, birbirlerine aşık oldu. 8 aylık arkadaşlığın ardından evlilik kararı alan çift, ilk düğünü geçen 6 Kasım'da Ruanda'da yaptı. Ardından Hakan Zirifli ile birlikte eşinin memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'ne gelen Emma Uwingeneye, yapılan dini törenle Müslüman oldu ve Ela ismini aldı. Çift, ikinci düğünlerini de dün akşam Kozlu'da düğün salonunda yaptı. Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde Ruandalı gelin ilgi gördü.



Eşi ile Facebook'ta tanıştıklarını söyleyen Hakan Zirifli, "Kısa sürede birbirimize aşık olduk. Evlenme teklifinde bulundum, kabul etti. Ailesinden istedim, onlar da uygun buldu. Orada nikahı yaptık. Burada da düğünümüzü yaptık. Kısmetse oturum izni aldıktan sonra inşallah Türkiye'de çalışacak. Müslümanlığı kabul ederek 'Ela' ismini aldı. İlerleyen zamanlarda dinimizi de, yaşam tarzımızı da kültürümüzü de öğrenecek" dedi.



Ela Zirifli ise "Bana gösterilen ilgiden memnunum. Hakan'ın ailesini sevdim. İlk defa geldiğim Türkiye'yi beğendim. Ailem uzak olduğu için düğüne katılamadı. Ama çok fazla üzgün değilim, çünkü yalnız değilim. Yanımda Hakan var" dedi.

===================================================