DHA YURT BÜLTENİ-5

1)AV TÜFEĞİYLE BABASINI ÖLDÜRDÜ

BARTIN'da 43 yaşındaki Hasan Bakır aynı binada yaşadığı 63 yaşındaki babası Recep Bakır'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hasan Bakır jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Bartın'ın Akpınar Köyü'nde Bakır ailesinin oturduğu binada meydana geldi. İddiaya göre Hasan Bakır, alt katında oturan babasıyla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Bakır, evde bulunan av tüfeğini alarak babasına arka arkaya ateş etti. Silah seslerini duyarak eve koşan Bakır ailesi yaşlı adamı kanlar içerisinde buldu. Vücuduna üç fişek isabet ederek ağır yaralanan Recep Bakır olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Babasını öldürdükten sonra evden çıkarak uzaklaşan Hasan Bakır jandarma ekipleri tarafından köyde gözaltına alındı. Hasan Bakır, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Evden detay



-Yakınlarının ağlaması



-Jandarmadan detay



Süre: 1.02 Boyut: 31,8 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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2)KAPKAÇTAN SALIVERİLDİ, ESKİ SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRDİ

ADANA'da sokakta yürüyen C.M. isimli kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldığı öne sürülen 27 yaşındaki Onur Baltacı, adliyeye sevk edildiği sırada "Ülkücü olduğum için gözaltına aldılar. Ben bir şey yapmadım" diyerek kendini savundu. Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan İlçesi'nin Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen C.M.'nin arkasından yaklaşan Onur Baltacı, genç kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Görgü tanıklarının ve C.M.'nin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan da arandığı öğrenilen Onur Baltacı'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde, "Ben ülkücüyüm. Ülkücü olduğum için gözaltına aldılar" kendini savundu.



TEŞHİS EDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Baltacı, genç kadın tarafından teşhis edildi.Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Baltacı, bugün adliyeye sevk edildi. Onur Baltacı, gazetecilere "Dünkünün aynısını söylüyorum, onları yazarsınız" dedi.Onur Baltacı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ancak başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baltacı, cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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- Zanlının 'Tek suçum ülkücü olmak' diyerek Adli Tıp Birimi'nden çıkması



- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- 'Dünkü söylediklerimi yazarsınız' demesi



- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Polis aracına bindirilmesi



SÜRE: 01'30" BOYUT: 168 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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3)İŞİTME ENGELLİ KADINI TACİZ EDİP, KAPKAÇ YAPMAK İSTEDİ

ADANA'da 28 yaşındaki İsmail Hakkı Yücel, akşam karanlığında yolda yürüyen konuşma ve işitme engelli 39 yaşındaki Aysun T.'ye tacizde bulunup, çantasını kapkaç yapmak istedi. Genç kadının çantasını almayı başaramayan Yücel, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şoka giren Aysun T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Mithatpaşa mahallesinde oturan Aysun T.'ye, 20.30 sıralarında Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda arkasından yaklaşan İsmail Hakkı Yücel, elle tacizde bulundu. Ardından da omzundaki çantasını kapkaç yapmak istedi. Çantayı bırakmayan T.'yi yerde sürükleyen Yücel, kapkacı başaramayınca, koşarak uzaklaştı.



Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, İsmail Hakkı Yücel'i Mithatpaşa mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Olay sırasında yerde sürüklenip yaralanan ve şoka giren Aysun T., hastaneye kaldırıldı.



İşitme ve konuşma engelli Aysun T., tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde İsmail Hakkı Yücel'i teşhis etti. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen İsmail Hakkı Yücel, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Polis aracına bindirilmesi



- Polis aracının gidişi



- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

SÜRE: 01'02" BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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4)EFES AYARINDAKİ SOLİ POMPEİOPOLİS BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLUNA KAVUŞTU







MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Efes ayarında bulunan Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'de bisiklet ve yürüyüş yolu açıldı.



Görüntü Dökümü



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-SOLİ POMPEİOPOLİS SÜTUNLU CADDE



-BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILIŞINDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



-BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLUNDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



-MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN İLE RÖPORTAJ







: Haber - Kamera : Gülhan DEMİRCİ / MERSİN, ()







BOYUT : 204.26







SÜRE :06.24