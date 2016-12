DHA YURT BÜLTENİ- 5

============================================= Lokantada kedi eti ele geçti ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde Suriyelilerin işlettiği lokantada kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilo et ele geçirildi. Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işyerlerine yönelik denetim yaptı. Süleyman Şah Konaklama Tesisleri yakınında bulunan Suriyelilerin işlettiği bir lokantada denetim yapan ekipler, plastik kaplar içerisinde kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilo kokmuş et ele geçirildi. Denetimlerinde ilk kez kedi eti ele geçiren ekipler, şaşkınlık yaşarken, etlere imha edilmek üzere el konuldu. Kedi eti bulunan baraka şeklindeki lokanta ise Kaymakamlık kararıyla bölgeden kaldırıldı. Lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişiye ise cezai işlem uygulandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - =================================== Siirt'te eski terminal binasının tavanı çöktü: 1 işçi mahsur kaldı (2) ÇÖKEN TAVAN ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI Sabah saat 10.15 sırlarında çöken eski terminal binası tavanının altında kalan işçilerden Mehmet Şirin Altay, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Altay, sedye ile olay yerinde bekletilen ambulansa taşındı. Altay, daha sonra ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Altay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tavanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Göçükten çıkarılan işçinin sedye ile taşınması İşçinin konulduğu ambulansın olay yerinden ayrılması Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () ============================================ Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi - (2) VALİLİĞE ZİYARET Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatındaki incelemesinin ardından Manisa Valiliğini ziyaret etti. Kurum önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve valilik çalışanları tarafından karşılanan Bakan Arslan, Valilik Ziyaretçi Defterini imzaladı. Ardından konuşma yapan Bakan Arslan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirterek, "En büyük projelerden biri İstanbul- İzmir Otoyolu'dur. Bunun yaklaşık 112 kilometresi, neredeyse üçte biri Manisa'dan geçiyor. Bugün çalışmaları hızlandırmak için inceleme yapacağız. Ancak bu proje tek başına yetmiyor. Manisa'yı, Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayacak, devam eden bölünmüş yollar çalışmaları dışında ikinci bir otoyol ihtiyacımız var. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Onun da sürecini başlatacağız. Gerek denize bağlanmak ve doğuya bağlanmak adına çok önemli. Ekonominin, endüstrinin kalbi olan bir şehirde, tren yollarının rehabilitasyonu hem de yüksek hızlı tren yapılması da çok önemli. Onun da bütün süreçleri başladı" dedi. Ankara-Afyon-Manisa- İzmir yüksek hızlı tren hattının ihale süreçlerinin tamamlandığını belirten Bakan Arslan, "Onu da 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Böylece otoyol, hızlı tren ve bölünmüş yollarla Manisa'nın daha iyi hale gelmesini sağlayacağız" dedi. "HIZLI TREN ŞEHRİ BÖLMEYECEK" Projeleri sırayla hizmete sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Arslan, yüksek hızlı trenin güzergahıyla ilgili ise şunları söyledi: "Manisa'daki kamuoyunu da doğru bilgilendirmek gerekiyor. Uşak tarafından gelen Manisa'nın içinden İzmir'e gidecek olan hızlı tren hattımız mevcut hattı takip etmeyecek. Şehrin kuzeyinde, mevcut otogarın güneyinden geçerek çevreyoluna paralel şekilde devam edecek. Şuanda şehrin içinden gidiyor. Bunun yerine otogarın güneyinden geçirerek Manisa'yı bölen değil, kuşatan şekilde yapmış olacağız. Hemen bunun yanında mevcut yük trenlerini de şehrin içine sokmayacağız. Yüksek hızlı tren hattının yanında üçüncü bir hat yapacağız. Manisa merkezden başlayarak Menemen'e giden mevcut tren hattını iki hatta çıkaracağız. Manisa'yı Menemen ve Egeray'a bağlamış olacağız. Yüksek hızlı tren dışında, iki şehri banliyö tren ile birleştirmiş olacağız. Bunun da ihalesini yaptık, işe başlanıyor. 2 sene içinde bunu bitireceğiz ve açacağız." Akhisar'da da demiryolunu şehrin kuzeybatısına aldıklarını duyuran Bakan Arslan, yapılan yol ve tren hattı çalışmaları ile ulaşım sorununa neşter vurduklarını ifade etti. Bakan Arslan, Valilik'ten sonra Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret için buradan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Manisa Valiliği önünde karşılanması - Bakan Ahmet Arslan'ın valilik defterini imzalaması - Hediye verilmesi - Bakan Ahmet Arslan'ın açıklaması Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,() =========================================== Çelik kasaları açan 7 şüpheli adliyede ADIYAMAN'da, girdikleri işyerlerinde çelik kasaları açarak içindeki para ve malzemeleri çalan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Siteler ve Altınşehir mahallelerindeki 3 işyerine giren şüpheliler, buradaki çelik kasaları açarak 10 bin lira para, 5 bin lira değerinde sigara ve 5 cumhuriyet altınını çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahiplerinin durumu fark etmesiyle çağırdığı polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan H.Y., H.U., T.Ç., M.A., H.U., Z.U. ve M.A.'nın kimliğini saptadı. Polis ekipleri daha sonra 7 şüpheliyi, Kahta ilçesindeki evlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Adliye Sarayı ve polisler - Şüphelilerin adliyeye götürülmesi - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- () ============================================= Öğrenciler, görme engelli Süheyla’ya ışık oldu ARTVİN Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli 47 yaşındaki Süheyla Köse’ nin talebi üzerine ders kitabını seslendirerek kayda geçirdi. Öğrencilerin kitabı seslendirmesi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren görme engelli Köse de, “Eğitimin bana en büyük katkısı sıcak dostluklar olduö diyerek öğrencilere teşekkür etti. KARANLIĞI AYDINLATAN SES Topluma Hizmet Uygulama Dersi kapsamında görme engellilere yönelik proje yapmayı kararlaştıran AÇÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü 2. sınıf öğrencileri, araştırma sonrasında, Artvin’in Ardanuç İlçesi Bereket Köyü’nde yaşayan ve büyüklerinin ders kitaplarını okumasıyla ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıfa kadar yükselen 47 yaşındaki görme engelli Süheyla Köse’ye yardım etmeye karar verdi. ‘Karanlığı Aydınlatan Ses’ adını verdikleri proje kapsamında harekete geçen öğrenciler, Köse’yle iletişim kurduktan sonra onun talebi doğrultusunda, “Hukukun Temel Kavramlarıö adlı ders kitabını seslendirmeye başladı. 13 öğrenci, 116 bölümden oluşan kitabı 2 ay içinde seslendirdi. Kendi imkanlarıyla yurtta, okulda ve evlerinde kitabı seslendirerek kaydeden öğrenciler, MP3 formatındaki kayıtları Süheyla Köse’ye verdi. HER BAŞARILI İNSANIN ARKASINDA AİLESİ VARDIR Öğrencilerin daveti üzerine projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli Süheyla Köse, kendisi için yapılanlar nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi, "Bugün benim için en güzel gün. Engellilerin ailelerine seslenmek istiyorum. Her başarılı insanın arkasında ailesi vardır. Baba, ağabey, abla gibi. Ama şu anda benim kocaman bir ailem var. Edirne’den, Ardahan’a kadar dostlarım, arkadaşlarım, öğretmenlerim var. Eğitimin bana en büyük katkısı sıcak dostluklar oldu. Bu nedenle ailelerden duyarlı olmalarını istiyorum, öğrenci arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum"dedi OKUYAN KIZIM AMA DİPLOMA BENİM Görme engelli Süheyla Köse’nin en büyük destekçilerinden biri olan 97 yaşındaki babası Latif Köse de, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okuyabildiğini anlattı, kızının ders notlarını okuyarak üniversiteyi kazanmasına da katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, “Ben okumadım, kızımın okuması için elimden geleni yapacağım. Liseyi bitirdiğinde diplomasını ben aldım. Üniversiteyi bitirdiğinde de eğer yaşıyorsam diplomasını yine ben alacağım. Okuyun kızım ama diploma benim" dedi. ‘Karanlığı aydınlatan sesö projesiyle ilgili konuşan AÇÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selcen Çelik Uzuner de, “Öğrencilerle birlikte nasıl bir proje yapacağımız düşünürken arkadaşlarımız Engelliler Derneği ile iletişime geçerek görme engellilere yönelik çalışma karar aldı. Ardanuç’ta üniversiteyi büyük azmi ve cesaretiyle kazanan Süheyla Köse’den bahsettiler. Süheyla hanımın talebi doğrultusunda ders kitabını 13 öğrenci arkadaşımız okulda, evde, yurtta ve özelikle gece ve sessiz ortamlarda çalışarak kaydetti. Güzel bir sonuç aldığımız düşünüyorum, öğrencilerimi tebrik ediyorum dedi. AMACIMIZ İKİ KREDİLİK DERSİ GEÇMEK DEĞİL Seslendirme çalışmasına katılan AÇÜ Sosyal Bilimler Bölümü 3. sınıf öğrencisi İbrahim Ferhat Kaya da, “ Amacımız iki kredilik dersi geçmek değil. Projemizi öncelikle üniversitemize, daha sonra ilimize ve bölgemize, ardından da ülkemize yaymak çabasındayız. Sosyal bilgilerin doğasına uygun olarak biz de çok şey kazandık. Bilmediğimiz şeyleri yaşayarak öğrendik. Projeyi yaymak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Görüntü dökümü Projenin tanıtım toplantısından görüntüler Görme engelli Süheyla Köse'nin görüntüleri Köse'nin açıklamaları Babanın açıklaması Doç. Dr. Selcen Çelik Uzuner'in konuşması Ferhat Kaya'nın konuşması Detaylar Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN () =============================== Engelli öğrencilere beden müziği eğitimi MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki 11 engelli öğrenciye, beden müziği eğitimi verildi. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler, hayvan sesleri çıkardı. Koro halinde şarkılar seslendiren öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında, Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören işitme, zihinsel ve bedensel engelli 11 öğrenciye, beden müziği eğitimi verildi. Vurmalı çalgılar ve beden müziği eğitmeni olan 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Muzaffer Özgü Bulut tarafından verilen eğitimde, öğrenciler vücutlarını çalgı aleti olarak kullandı. Elleriyle yüz, göğüs ve dizlerine vurarak ritim tutan öğrenciler, hayvan sesleri de çıkardı. Ses ve ritimleri birleştirerek koro halinde şarkılar seslendiren öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. "BEDENİMİZE DOKUNMAYA, ONU TANIMAYA YABANCIYIZ" 40 dakika süren eğitim hakkında bilgi veren Doçent Muzaffer Özgü Bulut, müziğin yapı taşının ses olduğunu belirterek, bedenin de sesin en temel aracı olduğunu söyledi. Beden seslerinin psikomotor beceri, tek ve çift yönlü yoğunlaşma ile sosyalleşmeyi arttırdığını anlatan Bulut, "Bedenimize dokunmaya ve onu tanımaya oldukça yabancıyız. Etkinliğimizde öğrenciler çok katılımcıydı ve güzel bir çalışma oldu. Çok farklı engelli gruplarıyla çalışıyoruz. Burada çocukların inisiyatif aldığını gördüm. Grubumuzu öğrenciler yönetti. Onlar çaldı, biz oynadık. Aslında yaptığımız iş bir oyun. Oyunlar da boş zamanları eğlenceli geçirme aktivitesidir" dedi. Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ezel Demirtaş ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, çok verimli bir çalışma olduğunu kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Öğrencilerin beden müziği eğitiminden görüntü - Muzaffer Özgü Bulut ve Ezel Demirtaş ile röp. - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () =========================================