DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FIRAT KALKANI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonda DEAŞ'lı militanlarının saldırısı sonucu şehit düşen 14 asker memleketlerine uğurlanacak.

Suriye'nin El Bab ilçesinde DEAŞ'lı militanlarının temizlenmesi amacıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonun 120'nci gününde DEAŞ'lı militanların bombalı saldırısı sonucu 14 asker şehit düştü. Şehit düşen 14 asker dün gece Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 14 askerin cenazeleri yapılacak işlemlerinin ardından törenle memleketlerine gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Otopsi merkez

- Morg önünde bekleyenler

- Polis aracı ve görevliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41 MB

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(YENİDEN)

2)ANTALYA KENT MERKEZİNDE 23 YIL SONRA KAR SÜRPRİZİ

ANTALYA kent merkezine 1993 yılından sonra ilk kez kar yağdı. Kar nedeniyle Elmalı, İbradı ve Korkuteli'de eğitime 1 gün, Gündoğmuş'ta 2 gün süreyle ara verildi.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da kent merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' tabelasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.

Kepez'e komşu Döşemealtı İlçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor.



23 YIL SONRA İLK KAR



Güne karla uyanan Antalyalılar ise bol bol özçekim yapıp sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karla tanışan çocuklar ise kardan adam yaparak vakit geçirdi. Kent merkezine bu yoğunlukta kar en son 1993 yılında yağmıştı.



ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI



Alanya'nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu'nda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.



ALACABEL'DE KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI



Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.



Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki Kavşağı'ndan itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. Karayolları Alacabel Bakımevi ekipleri tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.



KIRSAL BÖLGEDE YOLLAR KAPANDI



Akseki'nin kuzey bölgesindeki Ceceler, Karakışla, Bademli, Kuyucak, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Susuzşahap ve Günyaka mahallelerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitim yapılan bu mahallelere servis araçları gidemediği için öğrenciler de okullarına gidemedi. Akseki Belediyesi'ne ait 6 iş makinesi yolları açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kar yağışı Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Korkuteli ve Elmalı'da dün gece başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Güne kar sürpriziyle başlayan vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önünde biriken karı küredi. Sürücüler ise araçlarının üstündeki karları temizleyerek işe gitmeye çalıştı. Kar ulaşımı da olumuz etkiledi. Korkuteli- Antalya ve Elmalı yolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle Elmalı, İbradı ve Korkuteli'nde ise eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Gündoğmuş'ta ise dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün dahil 2 gün süreyle tatil edildi.



TAHTALI ZİRVESİNDE 30 SANTİM KAR



Tahtalı Dağı'na çıkan yolun kar nedeniyle kapandığı, zirvedeki kar kalınlığının ise 30 santimetreyi geçtiği belirtildi. Kemer'e bağlı Gedelme mevkii ile Ovacık mevkii arasında da kar nedeniyle yolun kapandığı, Karayomlları ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığı kaydedildi. Yayla Kuzdere mevkiindeki yolun da kapalı olduğu, sonrasında burada da çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Karla kaplı ormanlık alan ve yoldan geçen araçlardan şehir tabelasına PAN



-Selma Kunar'ın şehir tabelası önünde anonsu



-Araçlarını yol kenarına çekip, karla oynayan vatandaşlardan görüntü



-Karın fotoğraflarını çeken Antalyalılar



-Kar topu oynayan aileden görüntü



-Vatandaşlarla röp



-Kara yazı yazan vatandaştan görüntü



-Karla kaplı meydandan ve evlerden görüntü



-Karda yürüyen vatandaşlardan görüntü



-Çocuklarını okuldan alan köylü ile röp



-Öğrencilerle ile röp



-Çocukların kar sevinci ve röpler



-Karla kaplı portakal ağaçlarından görüntü



-Üstü karla kaplı araçlardan görüntü



-Karla kaplı tekneden görüntü



-Karlı yoldan görüntü



-Otobüs şoförleri ve otobüsleden görüntü



-Güney Koreli kızın karda zıplaması ve sevinç görüntüsü



-Korkuteli yolunda Selma Kunar'ın anonsu



-Korkuteli tabelasından görüntü



-Korkuteli yolundan dönen araçlardan görüntü



-Bir vatandaş ile röp.

Görüntü Dökümü



---------------KORKUTELİ



-Kar yağışı



-Vatandaşlardan detay



Haber: Selma KUNAR- Adem DURMAZ- Adem ÇETİN- İbrahim LALELİ- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3)MERSİN MUT'TA OKULLARA KAR TATİLİ

MERSİN'in Mut İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yoğunlaşarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Uzun yıllar sonra ilçe merkezine yağan kar, 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşam olumsuz yönde etkilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu nedenle, merkez ve mahallelerde tüm okulları bugün için tatil etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () -

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4)BUZ TUTAN GÖLETE DÜŞEN KÖPEĞİ BÖYLE KURTARDILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde buz tutan gölete giren köpek buzların kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

İnegöl’deki Kültür Parkın içindeki göletin içine köpek girdi. Buz tutan göletin üzerinde gezinen köpek, buzun kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanları ile el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen Kültür Park güvenlik görevlilerinden biri kendini göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi. Görevli, suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarı çekti. Sudan çıkarılan köpek doğa yaşamına geri döndü.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin düşme ve kurtarılma görüntüleri

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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5)KAHTA'DA, KUŞLAR DONMAKTAN KURTARILIYOR

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nin Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, kış mevsiminde kuşların donmasını önlemek için 100 kuş yuvasını beldenin çeşitli bölgelerine yerleştirdi. İsmet Çetinkaya, belediye binası bahçesinde 2 kuşun donarak öldüğünü görünce, diğer kuşların da benzer şekilde telef olmaması için harekete geçti. Bunun için beldeye kuş yuvaları koymayı planlayan Çetinkaya, konuyu Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya iletti. Kaymakam Kaya'nın da olumlu bakmasının ardından temin edilen 100 kuş yuvası, beldeye gönderildi. Çetinkaya, belediye olarak kendilerinin de 500 kutu yuva yaptırmasının ardından 600 yuvayı belde halkına dağıtmaya başladı. Kutuların beldenin farklı bölgelerindeki ağaçlara konularak kuşların yuva kurarak donmalarının önleneceğini belirten Çetinkaya, "Geçen hafta 2 kuşun belediye bahçesinde donarak öldüğünü gördüm. Bunun üzerine bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız yöremizdeki kuşları kışın donmaktan korunmalarını sağlamaktır" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Kuş yuvaları



- Yuvaların ağaçlara yerleştirilmesi



- Başkan Çetinkaya konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN - )



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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6)KUŞ CENNETİNİN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜ

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, çok sayıda kuş türünün bulunduğu Karagöl'deki sazlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sabah kendiliğinden söndü. Dalaman'nın Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Karagöl'deki sazlık alanda dün (çarşamba) saat 17.30'da yangın başladı. Alanın bataklık olması nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangın, sabaha doğru kendiliğinden söndü. Yangına müdahale edemeyen ekipler, buna rağmen bölge çevresinde önlemlerini alıp sabaha kadar bekledi. Yangında ilk belirlemere göre, 20 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının devam ettiği öğrenildi.

Dalaman Orman İşletme Müdürü Adem Acar, "Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde nöbete devam ediyorlar. 20 hektarın üstünde sazlık alan yok olmuş durum da. Yangın evlere yakın bölgede başlamış, jandarma güçlerimizle beraber bölgede geniş çaplı inceleme yapacağız" dedi.

Yangın bölgesindeki mahallenin sakinlerinlerinden Önder Bağcı, "Yangın havanın kararmasıyla başladı. Rüzgarla beraber hızla yayıldı. Eğer rüzgar dönerse evlerimizde yangın tehlikesi altında kalacak diye korktuk. Yangının ormanlık alana sıçramaması için Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın bölgesinde tedbir amaçlı olarak bekledi" dedi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Yangın yerinden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), ()

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7)KENDİSİNİ 'EMNİYET MÜDÜRÜ' OLARAK TANITAN TELEFON DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, telefonla dolandırıcılık yapan 28 yaşındaki Bülent Coşkun, yakalandı. Üzerinde dolandırdığı kişilerden aldığı 50 bin lira değerindeki altınla yakalanan Coşkun, tutuklandı.



Malkara'da belirlediği ve iletişim bilgilerini eline geçirdiği kişileri telefonla arayıp, kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan Bülent Coşkun, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini belirterek, yapılacak bir operasyon için paraya ihtiyacı olduğunu paranın da devlet güvencesinde tekrar iade edileceğini, gönderdiği kişiye para verilmesini istedi. Dolandırıcı aradığı 60 yaşındaki M.D.'ye, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Biz emniyet olarak o kişileri belirledik. Yalnız gizli bir operasyon yapılacak. Operasyonla o kişiler yakalanacak. Bu operasyon süresinde banka ve evinizde para ve altın olmaması gerekiyor. Operasyon çok gizli. Operasyon tamamlandığında sizden aldığımız para ve altınlar tekrar devlet güvencesinde sizlere iade edilecek. Size yollayacağımız kişiye para ve altınları verin" dedi. Telefonu kapatmayan Coşkun M.D,'nin Camiatik Mahallesi Hasan Gülkan Caddesi üzerindeki evine giderek 50 bin lira değerindeki altını

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.D, polise giderek durumu anlatıp dolandırıcının eşgalini verdi. Polis ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için ilçede geniş kapsamlı çalışma başlatarak, dolandırıcının otobüs terminaline gittiğini belirledi. Dolandırıcı B.C. otobüse binip İstanbul'a kaçmak isterken dolandırdığı altınlarla birlikte gözaltına alındı. Altınlar sahibine teslim edilirken, B.C., polisteki soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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-Yakalanan dolandırıcının hastaneye götürülmesi



-Dolandırıcının polis aracına bindirilmesi



-Dolandırıcının üzerinden çıkan altınlar



-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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8)ŞERİFE NİNE FENERBAHÇE İLE YAŞIT

FENERBAHÇE'nin kuruluş yılı olan 1907'de dünyaya gelen 109 yaşındaki Şerife Uysal'a, Zonguldak Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı tarafından takımın atkısı hediye edildi.



Sinop Gerze doğumlu olan Şerife Uysal, Zonguldaklı Mehmet Uysal ile evliliğinden 1 çocuk sahibi oldu. Eşi Mehmet Uysal, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduktan sonra 1975 yılında 74 yaşında akciğer kanserinden ölen Şerife Uysal, 53 yaşındaki kızı Fatma ve aynı yaştaki damadı Hasan Karahan ile birlikte yaşıyor. İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünümüyle dikkat çeken Şerife Uysal'ı, Fenerbahçe Kulübü'nün kurulduğu 1907'de dünyaya gelmesi nedeniyle Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ziyaret etti. Papila, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan Şerife Uysal'a, Fenerbahçe atkısı hediye ederek, Ülker Arena'da bir maça götürme sözü verdi.



İşetme, kalp ve tansiyon sorunu dışında sağlık sorunu bulunmayan Şerife Uysal, uzun yaşamın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Şerife Uysal, "Kendi bahçemizde yetiştirip o ürünleri yiyorduk. Şuanda kalp ve tansiyon dışında bir sıkıntım yok. Çok şükür iyiyim. Merdiven çıkamıyorum, düz yolda yürüyorum. Eşim Fenerbahçeliydi, damadım da Fenerbahçeliydi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Turgut Papila da "Allah uzun ömür versin. Fenerbahçemiz ile aynı yaşta Şerife nine. Kendisini eğer isterse Fenerbahçe'nin bir maçını izlemeye stada götüreceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Şerife Uysal ile röp.



-Kimliği



-Fenerbahçe atkısı hediye edilmesi



-Muhtar Şükrü Fidanboy ile röp.



-Turgut Papila ile röp.



-Ailesiyle



Dosya adı:zng109yasında



Süre: (04.20) Boyut: (280 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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9)ŞANLIURFA'DA, PKK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde, jandarma tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Viranşehir'de terör örgütü PKK’ya destek verdiği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 12 kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Adliye ve alınan önlemler



- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB





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10)İZMİR'DE PKK OPERASYONUNA 10 GÖZALTI

İZMİR'de, PKK/ KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, yıl içinde kentteki toplumsal olaylarda PKK/ KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, ayrıca sosyal medyada terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen toplam 12 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde birçok örgütsel malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Operasyondan görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()