DHA YURT BÜLTENİ-5

Düzce Valiliği selin ardından yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirterek, şu açıklamada bulunuldu: “Düzce il genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından toplam 5 adet helikopter ile Sakarya ve Zonguldak il AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir.ö

219 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında 219 kişinin kurtarıldığı açıklanarak, “Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde toplam 24 yerleşim birimi etkilenmiş ve elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Ekiplerce onarım çalışmaları devam etmektedir. Sel ve Su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri öğrenci yurdu içerisinde tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Türk Kızılay’ı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir.ö İfadelerine yer verildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE

7 kişinin bulunması için hava, deniz ve karadan arama çalışması yapıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“Yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde 84,7 kilo, Cumayeri ilçesinde 75 kilo, Çilimli ilçesinde 72 kilo ve Kardüz Yaylasına 161,7 kilo yağış düşmüştür. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz istasyonu kurulmuştur. Akşam saatlerinde Akçakoca Esmahanım köyünden 4 çocuk, 2 kadın ve 1 erkek kayıp olduğu anlaşılmış olup arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD’dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD’dan 11 personel ve 1 köpek ile 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Ayrıca diğer tüm çalışmaları yürütmek üzere sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç 6 köpek faaliyetleri yürütmektedir.ö

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

2)BUĞDAY TARLASINDAKİ YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI, HAYVANLAR ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ekili buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 10 dönüm buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yandı. Yangında ormanlık alanda bulunan bazı hayvanlar öldü. Malkara'nın kırsal Kadıköy Mahallesi'nin Manastır mevkiinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan bir sigara izmaritinin tutuşturmasıyla Veyis Kurt'a ait henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 dönümlük buğday tarlasını kül ederken, tarla yakınındaki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Malkara ve Keşan orman itfaiyesi ile su tankerleri, 6 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınan yangında 10 dönüm buğday tarlasıyla, 5 dönüm ormanlık alan yanarken ormanlık alanda bulunan bazı hayvanlar ise öldü.

Yangında ekili 10 dönüm buğday tarlası küle dönen Veyis Kurt, 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Henüz biçilmemiş 10 dönüm buğdayım vardı. Yangın haberini alır almaz hemen buraya geldim. Tabi ki burayı yakan henüz belli değil. Meçhul. Kim olduğunu bilmiyoruz. Orman ekipleri de geldi, yangına hemen müdahale etti. Sağ olsunlar yangını kontrol altına aldılar. Mahalleden traktörleriyle gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ama maalesef buğdayımız yandı, kül oldu gitti. Yapacak bir şey yok her şey Allah'tan. Koca sene verdiğimiz emek gitti, üzgünüm" dedi.

Otlattığı koyunlarını yangında yanmaktan zor kurtardığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Durgun (54), "Ben bu alanda koyunlarımı otlatıyordum. Her yer alev alev yanıyordu. Orman itfaiyesi geldi. Her yerden söndürme çalışması yaptılar. İtfaiyeden önce mahalleli traktörleriyle geldi, sürdü. Koyunlarımı yanmaktan zor kurtardım. Yangın köye doğru gitmeye başladı. Çok korktuk. Orman itfaiyesi hemen gelip yangını söndürdü. Bizde yanacaktık, koyunlar da yanacaktı, köy de yanacaktı" dedi.

3)SALDA GÖLÜ'NE GÜNDE 30 BİN ZİYARET

BURDUR'da Maldivler'e benzetilen turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsalıyla büyük ün yapan Salda Gölü'ne yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akını yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı günlük 30 bine ulaşıyor.

Yeşilova ilçesindeki, turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallara sahip Salda Gölü, yaz aylarıyla birlikte özellikle Antalya'da tatilini geçiren yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Salda Gölü'nde, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ile Salda köyüne bağlı 'Saldivler' olarak adlandırılan beyaz kumsala sahip iki plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

'BAZI GÜNLER 30 BİN KİŞİ GELİYOR'

Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, son yıllarda ün yapan Salda Gölü'nde bu yıl da hareketliliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Başkan Baysal, "Salda için ilçeye gelen ziyaretçi sayısını saymak mümkün değil. Halk plajı ve Saldivler plajındaki otoparklara ücretli giriş yapan araç sayısına bakıldığında, geçen pazar günü 3 bin, belediye plaj otoparkına ise 1580 araç girmiş. Ayrıca biz Yeşilova plakalı araçlardan ücret almıyoruz, bunlar da düşünüldüğünde 2 bin araç girişi var. Her araç için en az 2'şer kişi desek günlük 10 bin kişi. Bazı günler ise bu rakam 20-30 bini bulabiliyor" dedi.

'İLÇE NÜFUSU 7-8 KATINA ÇIKIYOR'

Yeşilova ilçe nüfusunun 5 bin 500 iken yaz aylarında 7-8 katına çıktığını kaydeden Baysal, “Personel ve bütçemiz 5 bin 500 nüfusa göre. Bu yıl Burdur'da tüm ilçelere İŞKUR tarafından personel desteği sağlanırken, günlük 20-30 bin ziyaretçinin geldiği Yeşilova için belediyeye bu destek verilmedi. Burdur'da bu desteği alamayan tek belediye Yeşilova. Dolayısıyla belediye bütçemiz imkanlarına göre 5 bin 500 nüfusa göre işçi kadromuz var. Personelimiz cansiperane çalışmasına rağmen ne bütçe, ne kadro olarak gelen turiste yetişemiyoruz. Burada ne kadar iyi hizmet verilirse, ziyaretçi o kadar memnun ayrılır ve Burdur'un, Yeşilova'nın tanıtımı için de çok önemli" diye konuştu.

2,3 MİLYONUN YÜZDE 65'İ SALDA'YA GELMİŞ

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanan verilere göre geçen yıl Burdur'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirten Baysal, “Burdur'u ziyaret eden 2 milyon 300 bin kişinin yüzde 65'i Yeşilova ve Salda Gölü'ne gelmiş. Yani toplam ziyaretçinin tek başına 1,5 milyona yakınını Yeşilova ağırlamış. Belediye olarak tüm ziyaretçilerimizi 24 saat görev yaparak memnun etmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl tanınırlığı arttıkça ziyaretçi de artıyor. Tabi ki artmasından daha önemli olan memnun ayrılması. Saldivler'de jandarmamız, Halk Plajı'nda ise polis ve bekçilerimiz layıkıyla görevini yapıyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Giriş ve çıkışlar çok düzenli" dedi.

NİKAHLAR GÖL KENARINDA

Yeşilova'da son yıllarda mor görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çektiğini, lavanta bahçelerinin de öne çıkmaya başladığını belirten Baysal, kışın da kayak merkeziyle bölge turizmini geliştirmeye çalıştıklarını, ancak devlet desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi. Baysal, Salda Gölü'nün hem Türkiye'nin birçok ilindeki, hem de Yeşilova'daki tüm çiftlerin gelin-damat fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü de söyledi. Baysal, “Belediye olarak tüm nikahları göl kenarında kıyıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi için geliyor" diye konuştu.

'BELEDİYE OLARAK SAF DIŞI KALDIK'

İlçe merkeziyle tüm köyler dahil göl çevresinin tamamıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edildiğini, Millet Bahçesi ile Tabiat Parkı projeleri olduğunu belirten Baysal, “ÖÇK nedeniyle ilçe merkezinde belediye olarak biz de dahil, kimse tek bir çivi çakamıyoruz, ruhsat veremiyoruz. Bunun biraz rahatlatılması gerekiyor. Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı projeleri kapsamında ise tek veya iki katlı 50-100 metreye kadar yapılaşma izni veriliyor. Bu konuların tamamında belediye olarak saf dışı kaldık. İtirazlarımızı yaptık. Bizim bir an önce burayı korumamız lazım, göl etrafında yapılaşma olmamalı. Buranın asıl sahibi belediye, Ankara'dan bakanlıktan gelip burayı elimizden alıyorlar, halk da buna tepkili" dedi.

GELİN-DAMAT ÇEKİM STÜDYOSU GİBİ

Sahilleri ziyaretçilerle dolan gölde belediye, halk plajında bungalov evlerle yatılı hizmet verebiliyor. Plajın Saldivler kısmı ise kazıklar çakılarak araç girişine kapatıldı ve otopark alanına giriş yapan tüm araçlardan ücret alınıyor. Gelin-damat çekim stüdyosuna dönen göl kenarında Almanya'dan dahi fotoğraf çekimi için gelenler var. İstanbul'dan sırt çantalarıyla tatil için Salda'yı seçen Şeyda Samsunlu ve Tamer Köprülü çifti, göl kenarında kurdukları çadırda bir günlük tatil sonrası lavanta bahçelerine geçti. Salda'ya ilk defa geldiklerini anlatan çift, “İnternette gördük. Baktık ki çok güzel, zaten kum inanılmaz bembeyaz. Gelirken mavilik tam görünmüyor, ama yaklaşınca gördükten sonra sırt çantalarıyla koşmaya başladık. Çadır kurduk. Tabiat parklarına bakacağız ve döneceğiz" dedi.



4)DİDİM'DE DEMET AKALIN COŞKUSU

AYDIN'ın Didim ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

Didim'de sevenleriyle buluşan pop müziğin ünlü isimlerinden Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu. Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah puantiyeli elbise tercih etti. 'Esiyor' adlı yeni şarkısı ile konsere başlayan Akalın, hem eğlendi hem eğlendirdi. Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Akalın'ın dansçıları da beyaz elbiselerle sahne performansına renk kattı. İlginin oldukça yoğun olduğu konserde kalabalığı gören Akalın, Didim'de sahne almaktan mutlu olduğunu söyledi. Demet Akalın, düet yaptığı, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi. Kendine dansçıların da eşlik ettiği Akalın, 'Napıyorsan yap', 'Canıma da değsin', 'Gölge', 'Hayalet', 'Evli, mutlu, çocuklu', 'Koltuk' ve 'Çalkala' adlı şarkılarla devam ettiği konserinde, hayranları ve tatilcilere güzel bir gece yaşattı.

