DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (2)

CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Bartın'da dün şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. 11 yaşındaki İsa Akgün ve İbrahim Çeliktaş (70) sel sularında kayboldu. Yapılan aramalarda akşam saatlerinde İbrahim Çeliktaş'ın cesedi bulunmasına rağmen hava kararınca çalışmalar durduruldu. Sabah erken saatlerinde AFAD, UMKE, Jandarma, Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler bu sabah saat 06.00 da yeniden Hasan Kadı Beldesi'nde sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ü bulmak için arama çalışmasına başladı. İsa Akgün'ün cesedi yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Fırdan Mahallesi'nde bulundu.

'OYUNCAK BEBEK ZANNETTİM'

Sabah erken saatlerinde bölge gezinti yapmaya gittiğini söyleyen Adil Özsoy adlı kişi "Bu bölgede tarlam var. Dün gezintiye çıkmıştım. Bugün de tarlamın bulunduğu yerde gezeyim dedim. Yerde bir şey olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım. Cesedi ilk önce çamura saplanmış oyuncak bebek zannetim. Sonra daha da yaklaşınca çocuk cesedi olduğunu anladım. Hemen durumu muhtara bildirdim" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Arama çalışmaları

-Cesedin bulan kişi ile röp.

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,()

====================

Çocuk gelin Sentene Polat'ın hayatı belgesel oldu

Van'ın Erciş ilçesinde henüz 13 yaşındayken ailesinin dini nikahla evlendirdiği Sentene Polat (42), uzun yıllar süren tedavi sonucu dünyaya getirdiği bebeğini 5 aylıkken böbrek yetmezliğinden kaybetti. Eşi İrfan Polat'ın birikimleriyle satın aldıkları arsayı okul yapımı için bağışlayan Sentene Polat'ın hayat hikâyesi ise belgesel oldu. Yönetmen Mahmure Vaizoğlu tarafından hazırlanan belgesel, 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösterime girecek.

Van'a 150, Erciş ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıyayla Mahallesi'nde yaşayan Sentene Polat, henüz 13 yaşındayken İrfan Polat ile dini nikahla evlendirildi. Sentene Polat, aradan geçen zaman içerisinde çocuk sahibi olmayınca Van'da tedavi olmaya başladı. Ancak olumlu sonuç alamayınca eşiyle birlikte tedavi olabilmek için İstanbul'a gitti. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Polat, Yağmur adını verdiği kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Polat, 5 aylık bebeğini böbrek yetmezliği nedeniyle kaybetti.

BİRİKİMLERİNİ EĞİTİM İÇİN BAĞIŞLADILAR

Acı olaydan sonra eşinin aylarca İstanbul'da çalışıp biriktirdikleriyle mahallede aldıkları arsaya Milli Eğitim Müdürlüğü okul yapma talebinde bulundu. Polat çifti ise arsayı satmak yerine okul yapımı için bağışlama kararı aldı. Mahallede yapılan ve 140 öğrencinin öğrenim gördüğü okul 2012 yılında faaliyete geçti. Çift okulla bağlarını koparmadı ve her gün okula gidip gelmeye ve çocuklarla ilgilenmeye başladı.

EVLİLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Okuldaki bütün çocukları kendi çocukları gibi gördüklerini belirten Sentene Polat, "Karlıyayla Köyü'nde doğup büyüdüm ve 13 yaşında evlendim. Evliliğin bile ne olduğunu bilmiyordum. Düğün yapılacak tekrar babamın evine geri gideceğim diye düşünüyordum. Fakat eşim çok yardımcı oldu. Bu süreçte sürekli bana destek çıktı. Aradan geçen zaman içinde çocuk sahibi olamadım ve Van'da tedavilere başladım. Burada bir sonuç çıkmayınca İstanbul Büyükada'ya gittim ve tedavi oldum. Bir kız çocuğum oldu adını da Yağmur koydum. Fakat 5 aylıkken börek yetmezliğinden vefat etti" dedi. Yetkililerin arsayı almak için kendilerine geldiklerinde eşiyle birlikte bağışlama kararı aldıklarını belirten Polat, "Eşim köyden ayrılıp İstanbul'a gitti. 7 ay çalışarak birikimiyle bu arsayı aldı. Daha sonra milli eğitim yetkilileri bu arsayı bizden okul yapımı için satmamızı istedi. Ve eşimle birlikte düşündük ve arsayı satmak yerine onlara bağışladık. Ve bu arsaya bir ortaokul yapıldı. Bizde her gün gelip okulun kapısını açıp okula gözümüz gibi bakıyoruz. Bu okulda 140 öğrenci var hepsi benim çocuğum gibidir. İstiyorum ki bütün çocuklar okuyup meslek sahibi olsunlar" dedi.

HAYATI BELGESEL OLDU

Bu arada yönetmen Mahmure Vaizoğlu, Polat çiftiyle İstanbul'da tanıştı. Sentene Polat'ın hayat hikayesinden çok etkilenen Vaizoğlu, belgesel çalışması için kolları sıvadı. Çekimler için ekibiyle Karlıyayla Mahallesi'ne gelen Vaizoğlu Sentene Polat'ın yaşam hikayesinin herkese örnek olması amacıyla bu belgeseli çekma karırı aldıklarını söyledi. Sentene'nin tedavi olmak için İstanbul'a geldiği dönemde tanıştıklarını belirten Vaizoğlu, "Sentene, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, yaşam dolu, çok güçlü bir kadın. Ondan ilham aldık ve BNP Paribas Cardif'in de desteği ile bu hikayenin gün yüzüne çıkmasını istedik. Belgeselimiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da destek görüyor. Köydeki koyunlarını satmış ve tüp bebek tedavisi olmak için İstanbul'a gelmişti. Hikayesi çok etkiledi beni. Senetene ile görüştüm ve dedim ki seni sadece biz tanımayalım seni bir dünya insana tanıtalım dedim. Ben de hikayeyi yazmaya başladım. Çekimleri özellikle karne günü yapalım da çocukların karne sevincine ortak olalım istedik. Çocuklar okusun çocuklar gelinler olmasın istedik. Karlıyayla çekimleri bitti fakat bir kış çekimleri daha var. Sonra Sentene'nin İstanbul'daki tedavi sürecini de göstermek istiyoruz" dedi.

Çiftin birikimlerini okul yapımı için bağışlamalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vaizoğlu, "Köyden bir kadının umutlarının, anne olma umudunun peşinden koşması 13 yaşında çocuk gelin olmasının kedisine verdiği zorlukları aşması ve bunda eşinin desteği ve yarınları düşünmeleri çok güzel bir düşünce. Kendilerinin biriktirerek aldığı arsayı yarınları çocukları düşünerek, çocuklar okusun, çocuk gelinler olmasın diye bağışlayıp okul yapılmasına vesile olmaları bizim için çok önemliydi. Anneler günü haftasında Mimar Sinan Üniversitesi ekibi tarafından çekimlerine başlanan belgeselin, 2020 yılında kadınlar gününde gösterime girmesini planlıyoruz. Van'da da bir gösterim yapacağız. Ulusal ve uluslararası festivallerle birlikte filmin de yolculuğu başlamış olacak. Bize bu yolculukta destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'EŞİME HEP DESTEK OLDUM'

Sentene Polat'ın eşi İrfan Polat ise mahallerinde yapılan bu okulu gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi. Polat, "Ben okumadım ve köydeki çocuklar okusun diye böyle bir şey yaptık. Geçenlerde hastaneye gittim ve buradan mezun olan ve liseye devam eden bir kız öğrenicinin hastanede staj yaptığını gördüm. O kadar çok sevindim ki duygularımı anlatamam. Buradakiler hepsi benim çocuklarım gibi hepsini çok seviyorum. Eşime de her zaman çok destek oluyorum. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmam" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Belgesel ekibinin okula gelişi

-Sentene Polat, eşi İrfan Polat ve belgesel ekibinin çocuklarla oyun oynaması

-Sentene Polat'ın çocuklarla ilgilenmesi

-Detaylar

-Sentene Polat ile röportaj

-İrfan Polat ile röportaj

-Okul ve çocuklardan detaylar

-Yönetmen Mahmure Vaizoğlu ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 6 DAKİKA 2 SANİYE

BOYUT: 1 GB 130 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ERCİŞ (Van), ()-

====================

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca’nın eski şoförü evinde ölü bulundu

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen(56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 2 gün önce öldüğü belirlenen Çelen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki Kardeşler Apartmanında meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen’in yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayan 12 yaşındaki oğlu, cep telefonuyla 2 gündür babasına ulaşamayınca amcasına haber verdi. Yılmaz Çelen, yedek anahtarla kapıyı açarak girdiği evde ağabeyini yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. Polis ekipleri, Apartmanı saran kokudan dolayı maske kullanmak zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelen’in 2 gün önce öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından bir çocuk babası Şaban Çelen’in cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Apartmandan ve polis ekiplerinden detay

-Tabutun apartmandan çıkarılarak cenaze aracına konulması

-Şaban Çelen’in resmi

Süre:(02.47) Boyutu:(313 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

====================

Tatilcilere köpüklü serinlik

Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak havanın bunalttığı yerli ve yabancı tatilciler köpük partisinde serinledi.

Kemer'de hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 66 düzeyinde seyretmesi yerli ve yabancı tatilcileri bunalttı. Turistler sıcak havadan kurtulmak ve serinlemek için denize girmeyi ve kaldıkları otellerdeki havuz aktivitelerine katılmayı tercih etti.

İlçe merkezindeki Asdem Park Otel'de çoğunluğu Rus ve Ukraynalı turistlerden oluşan tatilciler için köpük partilerinin sayısını arttırdı. Köpük partileri DJ Tatiko'nun çaldığı parçaların eşliğinde başlarken, turistler de müzik eşliğinde hem dans etti hem de serinledi. Go go dansçı kızların şovları da ilgiyle izlendi.

Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının ve nemin artması dolayısıyla özellikle otelimizde konaklayan Rus ve Ukraynalı turistlerin isteği nedeniyle köpük partileriyle misafirlerimizi eğlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Havuzdan detaylar

- Köpük partisi için geri sayım ve başlaması

- Köpük partisinde eğlenen turistlerden detaylar

- Hortum suyu ile yüzlerini temizleyen turistler

- Dans eden turistler yakın detay

- Go go dansçısı

- Köpük partisindeki turistlerden detaylar

- Havuz kenarında dans eden turistler

- Go go dansçısı

- Hamza Kubal röportaj

- Köpük partisi detay

202 MB /// 01.50"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

=====================

En 'çekici' gelin arabası

Burdur'da yaşayan Osman Akın (27), gelin almaya çekiciyle gitti. Çekiciyi gelin arabasına çeviren Akın, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Burdur'da yaşayan Osman Akın, nişanlısı Şadiye Aktaş (24) ile unutulmaz bir düğünle hayatını birleştirdi. Şoförlük yapan, ayrıca ailesinin çekici ve vinç işleriyle de uğraşan Osman Akın, gelin aracı için ilginç bir tercihte bulundu. Süslediği gelin aracını çekicinin arkasına bindiren Akın, Isparta'da oturan nişanlısı Şadiye Aktaş'ı almaya bu şekilde gitti.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Osman Akın, "Küçüklüğümden beri bir marka araç ve çekiciyle gelin almaya gitme hayalim vardı. Bunu nişanlım Şadiye'ye söyledim. Olurdu olmazdı derken çok düşündük. Herkes bu isteğime 'Olur mu böyle bir şey' dedi. Hayalim olduğu için Şadiye bana destek oldu. Çekicinin içine gelinlikle nasıl sığacağını düşünen Şadiye gelinliğini bile bu duruma göre seçti. İlk olarak arabayı süsletip gelin arabasına çevirdim. Ardından arabayı çekiciye bindirdim. Çekiciyi de süsletip gelin arabasına dönüştürdüm. Burdur'dan Isparta'ya davulla zurnalı düğün konvoyu oluşturup gittik. Ardından düğünü Burdur'da sanayide yaptık. Nikahımız kıyıldı ve çok eğlendik" diye konuştu.

Unutulmaz bir düğün yaptıklarını söyleyen Osman Akın, "Düğün arabamızı yolda görenler ilk başta gelin arabasının bozulduğunu düşünmüş. İkinci kez baktıklarında ise ikisinin de gelin arabası olduğunu fark etmişler. Düğün aracımıza şaşırıp önünde özçekim yapanlar, 'Şıkır Şıkır Osman yine yapmış yapacağını' dediler" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Çekiciye yüklenen gelin aracının görüntüsü

Konvoy halinde gelin evine gidiş

Gelinin alınması

Çekicilerle şehir turu atılması

Düğün salonuna geliş

Nikah töreni

Gelin damat ve arkadaşlarının sahnede görüntüsü

Detaylar

306 MB -- 02.46 /// HD

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,()

====================

Güvercin Sevenler Derneği Başkanı'ndan yetiştiricilere: Derneğimize üye olsunlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Alefli, güvercin yetiştirenlere derneğe üye olma çağrısı yaptı.

Çok zahmetli olan güvercin beslemek Türkiye'de önde gelen hobilerden biri. Değeri 100 liradan 100 bin liraya kadar değişen güvercinler, açık artırmada lüks otomobil fiyatlarına çıkıyor. İnsanların tutkuları arasında kuş yetiştirmenin ilk sıralarda geldiğini anlatan Yenişehir Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Alefli, "Güvercin yetiştirenler bu tutkularının gereği birçok da özveriye katlanmak zorunda kalıyorlar. Her şeye rağmen bu tutkudan vazgeçmek mümkün değil" diye konuştu. Güvercin yetiştirmeye çocuk yaşlarda başladığını ifade eden Alefli, "Güvercin yetiştirmek bir sevdadır. Ben 52 yaşımdayım ve 11 yaşımdan beri güvercin besliyorum. Üyelerimizin katıldığı etkinlikler düzenliyor, fuarlara katılıyoruz. Üyelerimiz bu alandaki bilgi ve becerilerini artırırken, aynı zamanda sosyalleşiyorlar" dedi.

Güvercin beslemenin kişiye sayısız yararı olduğunu ifade eden Alefli, bu tutkunun hayvan sevgisini beslediğine işaret etti. İlgi ve şefkatin her canlıda olduğu gibi güvercinlerde de etkisini hemen gösterdiğini söyleyen Alefli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerin bahçelerinde, teras ya da balkonlarda kuş beslenebilir. Gerekli özen gösterilirse, hiçbir sorun çıkmaz. Evlerinde kuş besleyenler ya da böyle bir hevesi olanları derneğimize bekliyoruz. Derneğimize üye olsunlar. Kendilerine gerekli tüm destekleri verebiliriz."

Bursa oynarı, kelebek, Mardin ve Selanik cinsi kuşların uçuculuğuyla ün saldığını vurgulayan Alefli, Alman demgeci, voski, omski ve sarıozan cinslerinin ise daha çok süs kuşu olarak yetiştirildiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

---------

-Açıklamalar

-Güvercinlerden detaylar

Süre: 3.39, Boyut: 88 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANALI/YENİŞEHİR,(Bursa),()

=========================

Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem

Tokat'ta düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için il merkezlerinde polis, köylerde ise jandarma ekipleri görevlendiriliyor. Uygulama ile silah kullanımı önlenirken, düğün sahipleri de durumu memnuniyetle karşılıyor.

Tokat il genelinde düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek 'maganda' kurşunlarının engellenmesi amacıyla kent merkezindeki sokak düğünlerinde sivil veya resmi polis görevlendirilirken, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atmaya başladı. İlk kez geçen yıl başlatılan uygulama başarılı sonuçlar verince, bu yıl da aynı şekilde devam ettirildi. Yapılan uygulama düğün sahiplerini memnun ederken, yaşanan olumsuzluklar da azaldı.

'DÜĞÜNLERDE SİLAH ATMAYIN' PANKARTI

Kent merkezinde yapılan sokak düğünlerinde ise katılımcılara uyarı amacıyla "Düğünümüze Hoş Geldiniz. Lütfen ateşli silah kullanmayınız" yazılı pankart asılıyor. Düğün bitimine kadar polis ekipleri görev yaparken, silah ve havai fişek kullanılmasının yasak olduğu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Jandarma ekipleri ise köylerde devriye atarak muhtar ve düğün sahiplerine bilgilendirme yapıyor.

'ÇOK GÜZEL UYGULAMA'

Bir düğün merasimine sahne olan ve Jandarmanın görev yaptığı Çamaltı köyü muhtarı Sezai Merdane, uygulamadan memnun oldukları söyleyerek, "Çok güzel bir uygulama, her zaman devam etmesini istiyoruz. Düğünlerde artık silah atılmamasını istiyoruz" dedi.

Topçam Mahallesinde ikamet eden ve evinin önünde oğlunun düğünü yapan Hayri Palamür ise, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Allah razı olsun. Düğünüm bir güvence altına girmiş oldu. Allah razı olsun, devlet bizi düşünmüş, şu anda çocuklarla, hanımlar ile rahat bir düğün yapıyoruz" diye konuştu.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, insanların en mutlu günlerinde olumsuzluklar yaşanmaması için alınan tedbirlerin faydalı sonuçlar verdiğini, bu sayede kötü hadiselerin engellendiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

------------

-Köy düğünlerinden görüntüler

-Jandarma ekiplerinin muhtar ve düğün sahiplerini bilgilendirmesi

-Muhtarın açıklamaları

-Mahalle düğününden görüntüler

-Görev yapan polislerin görüntüleri

-Düğün sahiplerinin konuşması

(488 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()