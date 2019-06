DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KIRIKKALE'DE SEL 2 CAN ALDI

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde bağlı Ayvatlı köyünde sağanak sonrası oluşan sele kapılan Mehmet Öztürk (55) ve eşi Fadime Öztürk (54) hayatını kaybetti. Olay, dün gece ilçeye bağlı Ayvatlı köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak köyde sele neden oldu. Sele kapılan Mehmet Öztürk ve eşi Fadime Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Köyde 50 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

2)GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER CEZAEVİ NAKİL ARACI VE POLİS OTOSUYLA SINAVA YETİŞTİRİLDİ

KARABÜK’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara gelirken, 2 öğrenci cezaevi nakil aracıyla, 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahkûm aracı da kampüse girerken 2 öğrenci tarafından durduruldu. Öğrenciler daha sonra cezaevi nakil aracıyla birlikte sınava yetişmeye çalıştı. Bir polis memuru da bir öğrenciyi polis otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken koşan 2 öğrenciyi görüp geri geri gidip yanlarına geldiği aracına alarak sınava yetiştirmeye çalıştı.

3)KİMLİĞİNİ UNUTTUĞU İÇİN SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİYE ANNE AZARI

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı. Sınav öncesi İzmir’de bulunan Atatürk Lisesi’nde telefonuyla konuşarak oğlunu azarlayan anne, “Aferin oğlum bir senen gitti. Televizyonda geç kaldıkları için millete gülüyorduk şimdi biz gülünç duruma düştük" dedi.ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün (cumartesi) gerçekleşmişti. Bugün ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ülke genelinde saat 10.15’te başladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, bugün erkenden kalkarak sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, sevdikleriyle kucaklaşarak yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını alabilmek için mücadeleye başladı. İzmir’de bulunan Atatürk Lisesi’nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Alo? Aferin oğlum ya bir senen gitti. Teşekkür ederim çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun? Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye şimdi sen kimliğini unutuyorsun biz gülünç duruma düştük" dedi.

'BÜTÜN YIL TV AÇMADIK'

Okul bahçesinde sınava giren kızını bekleyen Biçtem Öztürk, "Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım aslında ama onu telaşlandırmamak için belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Benim kızım mühendislik kazanmak istiyor. Umarım tüm çocuklar emeğinin karşılığını alır. Bütün bir senemiz çok zor ve stresli geçti, eve komşu almadık, misafir almadık, televizyon açmadık. Sadece onun için değil tüm ailemiz için zor bir yıl oldu" dedi.

Sınava giren kızını bekleyen anne Saadet Yalçın, "Heyecanla bekliyorum. Bugün erkenden kalktık kızım kahvaltı bile yapmadı çok az yemek yiyebildi. Heyecanlanınca yemek yiyemiyor. Uçak mühendisliğini kazanmak istiyor. Biz de onlara destek olmak için yanlarındayız tüm çocuklarımız için hayırlısı olsun" diye konuştu. Bina önünde sınava giren oğlunu bekleyen anne Figen Allı ise, "Benim oğlum ikinci kez sınava giriyor. Bu yıl dershaneye gitti, test çözdü. Dünkü sınavı çok güzel geçmiş. Umarım bu günkü de öyle olacak" diye konuştu.

4)SİVAS'TA YKS'DE İKİNCİ OTURUM HEYECANI YAŞANDI

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

Sivas'ta öğrenciler, sabahın erken saatlerinde AYT'ye girmek için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınava girecek olan adayların ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Üniversite adayları salonlara güvenlik aramasından geçerek alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler soruları yanıtlamak için ter dökerken aileleri ise dışarıda Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. 15 dakika kuralına nedeniyle bazı öğrenciler sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise kapıların kapanmasına dakikalar kala salonlara girebildi.

5)OTO GALERİ ÖNÜNDEKİ 2 ARAÇ KUNDAKLANDI

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, oto galeri önünde park halinde bulunan 2 otomobil kundaklandı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, oto galerinin önüne geldi. Şüpheli, 5 litrelik pet şişedeki benzini döktüğü park halindeki 2 otomobili ateşe verdi. Şüpheli, araçların alev almasının ardından benzin dolu pet şişeyi yolun ortasına bıraktıktan sonra koşarak kaçtı.

Patlama sesini duyan çevredeki binalarda oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatırken, araçların içindeki alevlere müdahale etmek için camları kırdı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü, 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6)OKULUN TEK GÖRME ENGELLİSİ DENİZ, BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDU

ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı.

Sevgi- Güven Aygün çiftinin ilk çocukları Deniz, görme engelli doğması nedeniyle hiç gün ışığını göremedi. Gözlerinin açılması için ailesinin doktor doktor gezdirdiği Deniz'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediği, organ nakli şansı olmadığı ortaya çıkınca Deniz hayatını görme engelli sürdürdü. Durumunu kabullenen Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabilecek duruma geldi. Okul çağına geldiğinde ailesi Deniz'i engellilere yönelik okul yerine normal okula gönderdi. İlkokul ve ortaokul süresince her sabah annesi Sevgi ile okula giden Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Anne Sevgi Aygün, her teneffüste de okula gelerek oğlunu bahçede gezdirdi.

99 DERECEYLE OKULU TAMAMLADI

Ortaokulu, Kepez ilçesinin başarılarıyla gündeme gelen Mobil Ortaokulu'nda tamamlayan Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Okuldaki tek görme engelli öğrenci Deniz, 100 üzerinden 99'luk derecesiyle okul birincisi oldu. 315 arkadaşının önünde okulu birincilikle tamamlayan Deniz, mezuniyet törenine eğitim hayatında bir kez dahi elini bırakmayan annesi Sevgi ile katıldı. Dereceye giren öğrencilerin adının okunduğu törende, birinci olduğu açıklanan Deniz'in heyecanı ailesini duygulandırdı. Okulun kütüğüne birincilik plakasını çakan Deniz, bu başarıyı elde etmesini sağlayan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

'DİĞER ÖĞRENCİLERİN TEK FARKI GÖRMELERİ'

Deniz Aygün, "Adım açıklandığında heyecanlandım. Önce bilgisayar mühendisliği istiyordum, şimdi İngilizce eğitim almak istiyorum. Görme engelli öğrenciler ile gören öğrenciler arasında aslında hiçbir fark yok. İkimiz de ders görüyoruz, tek farkları görmeleri. Ben dikkatle dinliyorum, gerisi geliyor" dedi. 4 yıl Türkçe dersine giren öğretmeni, yakın zamanda spor salonunda spor yaparken hayatını kaybeden Serap Seviğ'in mezuniyetini görmesini çok istediğini belirten Deniz, "Keşke Serap öğretmenimiz de yanımızda olsaydı. Ölümüne çok üzüldüm" dedi.

ANNE BABASININ GURURU

Anne Sevgi Aygün de bu akşam çok heyecanlandığını söyledi. Oğlunun kendisini her zaman gururlandırdığını anlatan Aygün, başarısının devam etmesi dileğinde bulundu. Aygün, "Deniz'in tek başına ayaklarının üstünde durduğunu görmek en büyük hayalim, başka bir isteğim yok" dedi. Baba Güven Aygün de oğlu Deniz'in her zaman yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Oğlunun bu okula başlarken tereddüt ettiklerini belirten Aygün, öğretmenlerin kendilerine destek olduğunu açıkladı.

7)ABANT'TA YILLARDIR KULLANILAN FAYTONLAR TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda fayton çeken bir atın yorgunluktan baygın düştüğü görüntüler tepki yaratırken, tatilciler tabiat parkında atların gün boyu tatilcileri gezdirmek için kullanılırken bitkin düştüğünü, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar da faytonların Abant'ın simgesi olduğunu savundu.

Bolu'da geçen hafta yorgunluktan baygın düşen bir atın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Atın üzücü görüntüleri medyada da haber oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) savcılığı suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllardır Abant'ta süren fayton gezileri tartışılmaya başlandı. Abant'a tatil için gelen vatandaşlar, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar ise faytonların Abant'ın simgesi olduğunu, uygun bakım koşulları ve yeterli dinlenme sağlanması halinde çalıştırılmasında bir sakınca olmadığını söyledi. Faytonculuk yapanlar ise atların gayet bakımlı olduğunu, özenle bakıldığını ve fazla zorlanmadığını belirtti.

Trabzon'dan tatil için Bolu'ya gelen Şükrü Küçük, "Faytonların bu bölgeye, Abant'a renk kattığını düşünüyorum ama hayvanların yorgunluktan bayılması çok doğru bir şey değil. Sahiplerinin onları bir şekilde o kadar yormaması gerektiğini düşünüyorum. Ama faytonlar bölgeye renk katıyor. Dinlendirilerek, yormadan, bayılacak hale gelmeden olması lazım. Onlar da bir can." dedi.

Hatay'dan eşi ile birlikte Abant'ı gezmeye gelen Yücel Özdağ ise "Bu hayvanlara yapılan bir zulümdür. En kısa zamanda hayvan hakları korumasının gelmesi gerekiyor. Bu zulme son verilmesi gerekiyor. İnsanların buna binerek bunu teşvik etmeleri çok yanlış. Biz hayvanları seviyoruz. Hayvanları korumalıyız. Bu dünya hepimizin. Faytonlar kesinlikle kaldırılmalı. Bunun yerine alternatif şeyler yapılmalı. Mesela elektrikli araçlar olabilir. Bunlar atlar yerine kullanılabilir. Hayvan yerine elektrikli bir araçla buralar gezilebilir." diye konuştu.

Ailesi ile birlikte Türkiye turu yapan Hasan Felek ise "Korunaklı olduğu sürece olabilir. Günde süreç olarak 5-6 saatlik çalışma yerine 1-2 saatlik çalışma ile hem hayvanlar korunabilir. Hem dinlendirilerek yapılabilir. Burayı görmek isteyenler de onu tatmak istiyor aynı zamanda fakat dediğimiz gibi biraz daha süreci kısa tutarak çok kazanç değil de daha insanlara hizmet için sunulabilir." ifadelerini kullandı.

30 yıldır Abant'ta faytonculuk yapan Hayrettin Türe, "Atlarımız doğal yaşamda yeşimin içinde, çimenin içinde yaşıyorlar. Atlar bakımlı. 8-10 tane atımız var. Yorulduğu zaman hepsi 2 turda bir değiştiriyoruz. Vatandaşlar da atların burada olmasından memnun. Yabanı misafirler Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Abant'ı artık herkes biliyor. Yeni bir şey değil bu. 30-40 yıldır burada faytoncular var.

8) DEDEDEN KALMA ÇİFTLİKTE MUHTAÇ HAYVANLARA BAKIYOR

DİYARBAKIR'da veteriner asistanı Serhat Şiyar Bayar (23), ailesiyle birlikte Hevsel Bahçeleri'nin yanındaki dededen kalma çiftlikte oluşturduğu özel alanda tedaviye muhtaç hayvanlara bakıyor. Maaşının büyük bölümünü hayvanlara harcayan ve çiftçilik yapan ailesinin hayvanlarla iç içe yaşadığı Bayar'ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açmak.

Veteriner asistanı Serhat Şiyar Baran, ailesiyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin yanındaki dededen kalma arazi ve içerisinde yer alan evde özellikle tedaviye muhtaç hayvanlar için özel alan oluşturdu. Ev içerisindeki tavanda bulunan kuş yuvalarına dokunmayan ve odalarda kedilerin bakımını yapan aile, hayvanlarla iç içe yaşıyor. Ailesi çiftçilikle uğraşan Baran, çalıştığı veteriner polikliniğinden arta kalan zamanlarda çiftliğe gelip, hayvanların tedavi ve bakımları ile ilgileniyor. Kendisi olmadığı zaman daima çiftlikte bulunan babasını yönlendirerek tedavilerini yaptıran Bayar, aldığı maaşın büyük bölümünü de yine hayvanlar için harcıyor. Sakat hayvanlar için yürüteç ve benzeri protezler de yapan Baran’ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açarak, hayvanları ücretsiz tedavi etmek.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ'

Hayvan sevgisini babasından kaynaklandığını ve kendi imkanlarıyla hayvanların bakımlarını üstlendiklerini ifade eden Serhat Şiyar Bayar, "Burası bizim aileye ait. Aile çiftliği, dededen kalma bir ev. Babamın çiftçilik yaptığı yerde boş bir bölümü hayvanlara ayırdım. Sokakta gördüğüm, kliniğe gelen, yardıma muhtaç hayvanlar var. Ayağı kırık, kaza geçirmiş tedaviye muhtaç hayvanlar var. Burada bunların tedavisini yapıyorum. Serum tedavisine ihtiyacı olan var, parazit tedavisine ihtiyacı olan hayvanlar var. Genelde burada kendi imkanlarımla bunların tedavisini yapmaktayım. Burada şu an 2'si yetişkin, 3'ü 6 aylık, 9 da yavru köpeğimiz var. Bir tane yavru baykuşumuz var. Annesini kaybetmiş. Anne beslenmesine ihtiyaç duyuyor. Burada onu elle besliyoruz. Avlanabileceği düzeye geldiğinde tekrardan salacağız. Bugüne kadar burada yılan, atmaca, baykuş, at, kedi, köpek bunların tedavisini yaptım. Ailemin tepkisi gayet olumlu oldu. Ben kendimi bildim bileli babam hayvan besliyor. Babadan gelme bir hayvan sevgisi var bende. Annem de babam da destekliyorlar. Yardımcı oluyorlar. Benim olmadığım zamanlarda babam tedavilerini yapıyor. Hafta içi çalıştığım için hafta sonları buradayım. Hafta içi tedavilerini babam yapıyor. Birlikte yapıyoruz bazen. Bütçeyi kendi imkanlarımla karşılıyorum. Babamın desteği de oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldikçe yapıyoruz. Destek olursa daha çok hayvana erişmeyi planlıyoruz. Olmasa da kendi imkanlarımızla devam edeceğiz" dedi.

FELÇLİ KEDİYE YÜRÜTEÇ YAPTI

Dokuzuncu kattan düşen ve felç olan bir kedinin tedavisini yaparak yürüteç yapar Baran, şunları söyledi:

"Kedi kafeste yaşıyordu. Yeme içme ihtiyacını karşılıyordu ama tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Kafeste üstünü falan batırıyordu. Bunu gördükten sonra bahçeli bir yere sahiplendirirsek en azından bir yürüteçle bu kedinin yürüyebileceğini düşündüm. İnternetten gördüğüm yürüteç örneklerinden bakıp bir taslak oluşturdum. Bu taslağı bisiklet tekerleklerinden demirciden yaptırdım. Gayet de güzel oldu. O kediyi de sahiplendirdik. Şuan o kedi mutlu yaşıyor. Bundan sonraki hedefimiz bu arazi içinde veya başka bir yerde bir hayvan barınağı gibi veya bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şey kurmak. Tamamen ücretsiz olarak sokak hayvanlarına gönüllü bir şekilde bakmak. Hedefimiz bu şuanda. Destek gerekiyor. Her şey için destek gerekiyor. Hani biz elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla derme çatma tedavi yapıyoruz. Bakım yapıyoruz. Sahiplendirme yapıyoruz."

9)KAŞ'TA BURAY VE İREM DERİCİ KONSERİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Buray ve İrem Derici konser verdi.

Kaş Belediyesi ve Yunanistan'ın Meis Adası belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kaş Yat Limanı'nda Buray ve İrem Derici konser verdi. Konseri Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Murat Uz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Ersin Show gösterisinin ardından sahneye şarkıcı Buray çıktı. Buray, yaptığı gitar şov ve söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Buray'ın ardından İrem Derici sahneye çıktı. Dansçılarıyla alandaki izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan İrem Derici, zaman zaman dans şovlarıyla büyüledi. Saat 01.00'e kadar süren konser havai fişek gösterisiyle sona erdi. Konser sonunda Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sanatçılara çiçek ve birer plaket vererek teşekkür etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bu festival Kaş'ın tanıtımına bugüne kadar çok önemli katkılar sağladı. Uluslararası tanınırlığımızı artırdı. Barışa, dostluğa hizmet etti. Kaş turizmine sanat, kültür öğesini kattı. Ancak bundan sonra bize düşen görev, bu festivalin çıtasını daha yukarı taşımak. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

10)SAHNEDEKİ SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİNDEN ETKİLENEN HAKAN ALTUN: BEN DE EVLENMEK İSTİYORUM ARTIK

ANTALYA'da konser veren Hakan Altun'un sahnesinde dinleyiciler arasında yer alan Mustafa Anıl (24), 7 yıllık sevgilisi Seda Özçelik'e (23) süpriz evlenme teklifi etti. Çifte bir ömür mutluluk dileyen Hakan Altun, "Düğünde ayakkabınızın altına benim ismimi büyük harflerle yazın, ben de evlenmek istiyorum artık" dedi.

Antalya'daki bir gece kulübünde sahneye çıkan Hakan Altun, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hakan Altun'un şarkılarına eşlik eden dinleyiciler keyifli dakikalar geçirdi.

Gecede, sürpriz evlilik teklifi de yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Seda Özçelik, arkadaşlarıyla birlikte Hakan Altun'un şarkılarını dinlemeye gitti. Siirt'te polis olan sevgilisi Mustafa Anıl'ın konsere gelmesiyle ilk sürprizi yaşayan Seda Özçelik, ilerleyen saatlerde hayatının en özel sürpriziyle karşılaştı. Sanatçı Hakan Altun'un yanına girerek 7 yıllık sevgilisine evlenme teklif edeceğini söyleyen Mustafa Anıl, sahneye çıktı. Ardından sahneye çağrılan Özçelik, sevgilisi Mustafa Anıl'ın diz çökmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Özçelik'e çiçek veren Anıl, "Aklımda fikrimde hep sen vardın. Ben artık sensiz bir eve girmek istemiyorum. Seda benimle evlenir misin" dedi. Seda Özçelik ise sevgilisinin teklifini kabul ederek büyük mutluluk yaşadı.

'BEN DE EVLENMEK İSTİYORUM ARTIK'

Bu özel ana şahitlik eden Hakan Altun ise "Ben de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, siz şahitler huzurunda Seda ve Mustafa'yı bir ömür boyu karı koca ilan ediyorum" dedi. Anıl'ın, sevgilisi Seda Özçelik'ün parmağına yüzük takmasıyla sanatçı Hakan Altun, "Teklif Ediyorum" şarkısını genç çiftle birlikte söyledi. Hakan Altun, "Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine. Düğünde ayakkabınızın altına benim ismimi büyük harflerle yazın, ben de evlenmek istiyorum artık" dedi.

