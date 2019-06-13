DHA YURT BÜLTENİ-5

1)OTOBÜSTE UNUTULAN ÇOCUĞU AİLESİNE TESLİM ETTİ

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, ailesinin halk otobüsünde unuttuğu 5 yaşındaki Abdullah Karabiber’i otobüs sürücüsü, yanına alıp korkmaması için elinden geleni yaptı. Halk otobüsü sürücüsü ailesi ile iletişime geçip Abdullah’ı yol güzergahında ailesine teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramının 2’nci günü Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağına geldiğinde yolcuların çoğunluğu araçtan iniş yaptı. Aracını sürmeye devam eden Yıldırım, arkadan gelen sesler üzerine dikiz aynasından baktı. Aracını müsait bir yere çeken İsa Yıldırım, küçük bir çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi. Hemen çocuğu yanına alan sürücü Yıldırım, çocukla konuşarak ismini öğrendi.

HEMEN POLİSLE İLETİŞİME GEÇTİ

İsa Yıldırım, Gebze Garaj amirliği ile görüşerek aracında bir çocuk unutulduğunu iletti. Gebze Garaj Amirliği, polis ile iletişime geçerek araçlarında kayıp bir çocuğun olduğunu belirtti. Polis, ailesinin çocuk için emniyete başvuru yaptığını belirtti. Polis memurları garaj amirliğine kaybolan çocuğun babası Mehmet Karabiber’in telefon numarasını verdi. Garaj amirliği şoför Yıldırım ile iletişime geçerek Abdullah’ın babasının numarasını verdi. Daha sonra şoför, baba ile iletişime geçerek şuan da son durağa ilerlediğini, Abdullah’ın güvende olduğunu, korkmamaları gerektiklerini ve Abdullah’ı istenilen durakta teslim edeceğini belirtti.

ANNE VE BABASINA TESLİM ETTİ

Son durakta Abdullah’ın karnını doyurup oyun oynayan İsa Yıldırım, çocuğun korkmaması için elinden ne geliyorsa yaptı. İsa Yıldırım, dönüşte anne ve babanın beklediği durağa kadar minik Abdullah’ı araç şoför kabinine aldı. İsa Yıldırım, Çayırova durağına geldiğinde anne ve baba otobüsü karşıladı. Daha sonra Abdullah, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi. Şoför İsa Yıldırım, üzüntülü korkulu aileye ikinci bayramını yaşattı.

MİNİK ABDULLAH İLE AİLESİ, ŞOFÖRLE BİR ARAYA GELDİ

Gebze Otobüs Garajında şoför İsa Yıldırım, Abdullah ve ailesi tekrar bir araya geldi. Yıldırım’a, yapmış olduğu bu kahramanca hareketten ötürü teşekkürlerini ileten baba Mehmet Karabiber, “Eşim bana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğlumuz Abdullah’ı unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve ‘Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber’ dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Şoför Yıldırım’a teşekkür ettim.ö dedi.

YILDIRIM: İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM

3,5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan İsa Yıldırım ise, “Abdullah’ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Abdullah’ı da kendi evladımmış gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Sürücünün otobüste unutulan çocuğun yanına gitmesi

Sürücünün çocukla ilgilenmesi

Sürücü ile röp

Baba ile röp

KOCAELİ/

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2)KARTONPİYER ARASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Adana'da bir eve düzenlenen baskında, tavandaki kartonpiyerin arasında 704 gram esrar bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı detaylı aramada kartonpiyer arasına yapılan zulada, poşet içinde 704 gram esrar buldu. Ayrıca 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 liraya el koydu. Gözaltına alınan Cumali Ö. (24) ve Özgür T. (25), sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Narkotik maddenin kartonpiyer arasından çıkarılması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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3)BİNALARIN KAPILARINI ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Konya'da bir apartman ve bir iş merkezinin kapısı ile bir dorsenin kapağını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 5 gün içerisinde kent merkezindeki bir apartman ve bir iş merkezinin giriş kapısı ile bir dorsenin kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kapıların yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, şüpheli Sinan T.'yi (24) gözaltına aldı.

'KAPILARI BEN ÇALMADIM, ARKADAŞIM ÇALDI'

Sinan T. polisteki ifadesinde, "Kapıları ben çalmadım. Yakup isimli arkadaşım çaldı. O çaldıktan sonra beni yardıma çağırdı. Benim arabayla kapıları taşıdık. Sonrada sattık. Yakup da bana para verdi" dedi. Sinan T.'nin verdiği isim ve eşkal doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Yakup B.'yi de (39) Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakup B., gazetecilerin "Binaların kapılarını neden çaldınız?" sorusuna şaşırıp, "Kapıları mı? Kapıları ben çalmadım. Başkasının yanında gittim ben" dedi. Polisteki sorguları tamamlanan her iki şüphelide adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan şüphelilerden detay

- Hırsızlık anı güvenlik kamera kaydı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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4)'DRİFT' YAPAN SÜRÜCÜYE 5 BİN 10 LİRA PARA CEZASI

Konya'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu. Drift anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 42 CEM 05 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde drift attı. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü Ali B.'ye 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası verilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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- Sürücünün otomobille drift yapması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA

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5)CİRİTÇİLERDEN JANDARMA İÇİN GÖSTERİ

Kars'ın Selim ilçesinde ciritçiler, bu kez jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü için sahaya çıktı. Askerlerin büyük ilgiyle izlediği ciritçiler dörtnala sürdükleri atların üzerinde şov yaptılar.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle köylülerin en önemli eğlencesi atlı cirit sporu. Köylerde ikamet eden vatandaşlar yaz-kış demeden buldukları düz zeminde cirit oynamanın keyfini doyasıya çıkartıyor. Selim ilçesinde bu geleneği sürdüren Akçakale ile Koşapınar Atlı Cirit takımları, bu kez jandarma için ciritlerini attı. İlçe çıkışındaki düz alanda Akçakale ile Koşapınar Atlı Cirit takımlarının gösteri maçını Selim Kaymakamı Zafer Yiğit, Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç askeri personel ve vatandaşlar izledi. Yaklaşık 1 saat süren cirit gösterisi sonrası protokol sporculara baklava ikram etti. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Kars ve Erzurum'un köylerinde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olduğunu söyleyen Akçakale Atlı Spor Kulübü sporcusu Şimşek Yıldırım, "Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. Bu geleneği kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz. Bugünki ciritlerimizi tarihi şan ve şerefle dolu Jandarmamız için fırlattık. Umarız izleyenler beğenmiştir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cirit gösterisinden detay

-Yüzbaşı Özgür Baranın konuşması

-Şimşek Yıldırım ile röp

-Cirit gösterisini izleyen kadın ile röp

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/(Selim)/KARS,()

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