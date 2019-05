DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÜNİVERSİTELİ İREM'İN ÖLDÜĞÜ KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

BURDUR'da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart günü sabah saatlerinde Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobillerin İstiklal Yerleşkesi'nden çıkıştaki ışıklı kavşakta çarpıştığı, kazayı görenlerin ilk müdahalesini yaptığı, ardından da yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Görüntü Dökümü

--------------

- MOBESA görüntüleri

- İrem Su Akkaya

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

====================================================

2)LİSELİ NİHAN'A ÇARPAN SÜRÜCÜYE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA TEPKİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2017 yılında karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen 16 yaşındaki Nihan Eren'e çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan Tahsin Özden hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Karar sonucunda Tahsin Özden 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazadan 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihan Eren'in organları 3 kişiye can olurken, korneası ise 2 kişinin ışığa kavuşmasını sağlamıştı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren ise cezayı az bularak karara tepki gösterdi. 9 Haziran 2017 tarihinde Tahsin Özden yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil, önce İbrahim Uluten'in kullandığı hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e (16) çarptı. Yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihan Eren, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eren'in bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 3 hastayı hayata bağlarken, 2 hastaya da ışık oldu. 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Tahsin Özden, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren, cezayı az bularak karara tepki gösterdi. Mehmet Eren, 16 yaşında gencecik kızını toprağa verdiğini belirterek, "Bu ülkede adalet diye bir şey yok" dedi. Ailenin avukatı, kararı temyiz edeceklerini kaydetti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tahsin Özden'in dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili tanıkların da benzer ifadeleri kullandığı belirtilen iddianamede, sürücü Tahsin Özden'in, şikâyetçi ve tanık ifadeleri, şüpheli ifadesi, kaza tespit ve bilirkişi raporları incelendiğinde tam kusurlu olduğu aktarıldı. İddianamede, Tahsin Özden'in 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU

Olayla ilgili davanın karar duruşması, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Tahsin Özden, Nihan Eren'in annesi Name Eren, babası Mehmet Eren ve avukatı Erhan Baban ile tarafların yakınları katıldı. Hâkim, kazayla ilgili keşif yapıldığını ve bilirkişi raporu hazırlandığını belirterek, sanık Tahsin Özden'in asli kusurlu, hayatını kaybeden Nihan Eren ile sanığın otomobiline çarptığı İbrahim Uluten'in kusursuz olduğunun raporda belirtildiğini söyledi.

Duruşmada dinlenen tanık Fikri İlhan da olay anında kendisinin İbrahim Uluten'in kullandığı ticari araçta olduğunu anlatarak, "Arkamızdan gelen araç süratliydi. Aracımıza sürtünerek çarptı ve kaldırımda karşıya geçmek için bekleyen genç kıza çarptı. Hemen genç kıza müdahale etmeye gittik. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tahsin Özden de çok üzgün olduğunu belirterek, "Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Olay, önümde seyreden İbrahim Uluten'in direksiyonu kırması nedeniyle oldu. Benim daha önce yaptığım savunmalarım geçerlidir. Takdir mahkemenizin" dedi.

3 YIL 9 AY HAPİS

Duruşmaya verilen aranın ardından hakim, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere Tahsin Özden'i önce 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Tahsin Özden'in sürücü belgesine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

BABA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan Mehmet Eren, 16 yaşında gencecik kızını toprağa verdiğini, içinin yandığını belirterek, "Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Koca koca adalet saraylarını yapmışlar. Boşa yapmışlar, hakimler savcılar koymuşlar. Yasalar yetersiz" diye konuştu. Ailenin avukatı Erhan Baban da kararı temyiz edeceklerini söyledi.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Diğer yandan anne Name Eren, sosyal medya hesabında, kızının yaşamını yitirmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatarak, "Organ nakli hayat kurtarır. Kuzumun, Nihanım'ın organları Berke'de hayat buldu. Allah'ım bu yavruya sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" diyerek, Nihan Eren ve Berke'nin fotoğraflarını paylaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Ölen Nihan Eren'in cep telefonuyla kendi çektiği kardeşi ve arkadaşlarının olduğu videolar

- Manavgat adliyesinden genel görünüm

- Baba Mehmet Eren'in mahkeme sonrası açıklaması

- Manavgat adliyesinden genel görünüm

244 MB /// 02.12

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

======================================================

3)DEPREMLE YIKILAN KÖYLERDE ACI 48 YILDIR TAZE

BURDUR'da 12 Mayıs 1971'de meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği depremin merkez üssü olan Yarıköy ve Yazıköy'de acı 48 yıldır tazeliğini koruyor. Burdur'da 12 Mayıs 1971 tarihinde saat 08.25'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde kent merkeziyle Yazıköy, Yarıköy ve çevresinde birçok ev yıkılırken, 57 kişi yaşamını yitirdi. Depremin yıktığı evlerini olduğu gibi bırakan Yazıköy ve Yarıköylüler yeni yerleşim yerlerine taşındı. Depremin izlerini taşıyan eski evler ise 48 yıldır olduğu gibi duruyor.

'KÖYÜN HER TARAFI TOZ DUMAN OLDU'

Yarıköy'ün 1971 yılındaki muhtarı Mehmet Kocabıyık (87), "1971'de köy muhtarıydım. Değirmenin yanındaydım. Bir baktım köyün her tarafı toz duman oldu. Benim ev yıkılmamıştı, çocuklarıma bir şey olmadı. Kardeşimin 8 yaşındaki çocuğu enkaz altında kalarak öldü" dedi.

'ACIMIZ 48 YILDIR AYNI'

Deprem anında 8, yaralanıp hastaneye gidenlerden de 3 kişinin öldüğünü anlatan Kocabıyık, "Acımız 48 yıldır aynı duruyor. Allah bir daha göstermesin. Çadırlarda çok zorluk çektik. Hayvanlarımız, eşyalarımız yıkıntı altında kaldı. Devlet yiyecek, içecek, battaniye getirdi. Çok yağmur yağdı. İlk gün çok zahmet çektik. Daha sonra devlet yardımları geldi. Zamanın cumhurbaşkanı geldi. Depremden sonra köyümüz şu andaki yerine taşındı" diye konuştu.

'AMCAMIN KIZI ENKAZ ALTINDA ÖLDÜ'

Yarıköy'de oturan Osman Nuri Şen (66), "Sabah deprem olduğunda köyün yüzde 90'ı yıkıldı. Çok az sağlam bina kaldı. Çadırlarda çok rezil olduk. Çok yağmur yağdı. Benden 3 yaş küçük amcamın kızı enkaz altında kalarak öldü. Deprem olduğunda nişanlıydım ve düğün hazırlıkları içindeydik. Deprem olunca bütün eşyalarımız enkaz altında kaldı. Çadırda düğün yapamadık. Düğünü bir yıl ertelemek zorunda kaldık" dedi.

'ANLATIRKEN GÖZLERİM DOLUYOR'

Remzi Selçuk (75), kendisinin deprem sırasında yurt dışında çalıştığını anlatırken, "Depremi duyunca iki gün sonra köye geldim. Çadır kurduk. Çadırda kaldık. Bunları anlatırken gözlerim doluyor" diye konuştu.

'AKTİF BİR BÖLGEDEYİZ'

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli jeoloji yüksek mühendisi Tamer Kurtman da Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde olduğunu belirtti. Kurtman, şöyle dedi: "Türkiye'yi etkileyen Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı gibi Burdur Fethiye Fay zonunda bulunan segmentler yani fay parçaları sol yanal atımlı bir doğrultu fayı hattına dönüşmeye çalışan bir sisteme sahip. Uzun jeolojik dönemlerde Kırıkkale- Çorum üzerinden Kuzey Anadolu Fayı'na bağlanacak ancak bu sistemi KB GD yönlü Ege Graben Sistemi yavaşlatıyor. Bu nedenle aktif bir bölgedeyiz. Ancak bu fay hattının içerisinde Burdur'un olduğu yer KB GD yönlü bir graben (açılma) sistemi söz konusu ve burada çöküntülerle meydana gelen düşey akımlı fayların etkileriyle depremler oluşuyor. Bu nedenle aktif bir fay ortamında olan ilimiz 1914 depreminden sonra 1971 depremini yaşadı. O günden bu yana ciddi bir depremle karşı karşıya kalmadık."

'1914 DEPREMİNDE BURDUR'DA 657 KİŞİ ÖLMÜŞ'

Kurtman, 'Büyük felaket' olarak anılan 1509 İstanbul depreminin ardından 1510 ve 1876 yıllarında Burdur ve Isparta'yı kapsayacak şekilde depremler yaşandığını ve binlerce insanın öldüğünü vurgularken, "1914 depreminde Burdur'da 657 kişi ölmüş. 500 civarında da Isparta'da ölü var" dedi.

FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Yazıköy- Yarıköy deprem yıkıntılarına 'deprem köyü' adını verdiklerini kaydeden Kurtman, bölgenin afet farkındalığı açısından önemli olduğuna işaret etti. Kurtman, "Türkiye'nin her yerinden otobüslerle öğrencilerin bu deprem köyüne gelmesini istiyoruz. Onlara deprem köyünü gezdirip, oluşturacağımız müzede buradaki yıkıntılardan çıkanları sergileyeceğiz. Konferans salonumuzda gelen öğrencilerimize afet farkındalık eğitimleri vereceğiz. Deprem simülasyonu izleyecekler. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) konusunda bilgilendirilecekler ve buradan öğrencilerimizi Afet Farkındalık Sertifikası ile geri göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Tamer Kurtman yıkıntılar içinde

- Yarıköy Camiinin içinde vatandaşların anlatımı

- Depremde terkedilen binalar

- Caminin içinden detay

- Vatandaşlarla röportaj

- Tamer Kurtman röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=====================================================

4)ZONGULDAK’A İLK UÇAK SEFERİNİ YAPAN THY, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

ZONGULDAK Havaalanı'na İstanbul'dan ilk seferini düzenleyen Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçağın 81 yolcusu, Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine 1947 yılında askeri havaalanı olarak yapılan Zonguldak Havaalanı, bir süre sonra kapandı. 1999'da gördüğü tadilatın ardından tekrar açılan havaalanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2002 tarihinde ‘Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden tekrar kapatıldı. Havaalanı, 2006 yılında Valiliğin girişimleriyle kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (ZONHAV) 25 yıllığına kiralandı. Almanya'da çok sayıda Zonguldaklı gurbetçi yaşadığı için 21 Temmuz 2009 tarihinde Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda gerçekleştirilmeye başlandı. Alman havayolu şirketi geçen Şubat ayında iflas edince yurt dışına yapılan tek seferde sona erdi. Ayrıca, 2012'de ilk kez konulan İstanbul ve Trabzon iç hat seferleri de 4 ay sonra yeterli yolcu kapasitesi sağlanamadığı için sonlandırıldı. Yapılan girişimler sonucunda, Türk Hava Yolları uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının havaalanına kurulumu halinde iç hat seferlerine başlayabileceğini açıkladı. ILS cihazı kurulmasının ardından THY test uçuşları yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından THY ve Atlas Global, İstanbul-Zonguldak iç hat seferlerini başlattı.

İLK UÇAĞI VALİ VE PROTOKOL KARŞILADI

THY’ye ait A319 tipi TK2732 sefer sayılı 'Edirnekapı' isimli uçak, 81 yolcusuyla birlikte bugün sabah 07.45’de İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Zonguldak Havaalanı’na ilk seferini gerçekleştirdi. Uçaktan inen yolcuları, Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve protokol üyeleri karanfillerle karşıladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkanları ve dernek yöneticileri ilk seferle İstanbul’dan Zonguldak’a geldi. Uçak önünde kesilen kurdelenin ardından konuşan Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak ve bölge için özel bir gün yaşadıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“3 ilden oluşan bir bölgenin tek havaalanı burası. Tek dışarıya açılan kapısı. Bu kapının açılması, işlemesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla THY uçağı bugün buraya indi. Bize de karşılamak nasip oldu. Bütün yolcularımıza hoş geldiniz diyorum. Havaalanı bölgemizde projelerimiz için anahtar konumunda. Her şeyin başı her soru ‘havaalanı var mı? oluyordu. Evet havaalanımız var ve uçuşlar başladı. Uçuşlar devam edecek. Üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz ve uçaklarımızı güvenli bir şekilde havaalanına gelip gitmesini sağlayacağız. Havaalanının bölgeye an ve umut getirmesini sağlayacağız.ö

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: HATTIN BEREKETLİ OLACAĞINA İNANİYORUZ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Zonguldak Havaalanı’na uçakların iniş ve kalkış güvenliği için 4 milyonluk yatırım yapıldığını belirterek, “Bundan sonra bu uçaklar Zonguldaklılara emanet. Buradaki vatandaşlarımıza emanet. Biz umuyoruz ve bekliyoruz ki bölgedeki hemşerilerimiz bu uçaklara yoğun ilgi gösterecektir. Burayı daha fazla desteklemeyi arzu ediyoruz. Dünyada uygulamalarda olduğu gibi bu seferler mahalli idareler destek vermeli. Belediyleler halkın havaalanına ulaşımı konusunda gerekli desteği vereceği umuyoruz. Biz bu hattın bereketli olacağına inanıyoruz.ö dedi.

Aynı uçak, saat 11.00’da aldığı 101 yolcuyla tekrar İstanbul’a hareket etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Uçağın inmesi

-Uçağın aprona yanaşması

-Protkolün inen yolcuları karşılaması

-THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin inmesi

-Detaylar

-Vali Erdoğan Bektaş’ın konuşması

-THY Genel Müdürü Bila Ekşi’nin konuşması

(7:42) Boyut (862 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

======================================================

5)BAYRAMDA 300 BİN KİŞİ OTEL KONAKLAMALI TATİL YAPACAK

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 300 bin yerli turistin otel konaklamalı tatil yapacağını söyledi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkacağını, bunun büyük kısmının eş, dost, akraba ve memleket ziyaretine gidenlerden oluşacağını söyledi. 300 bin yerli turistin ise otel konaklamalı tatili seçeceğini aktaran Osman Ayık, hem dış pazardan gelen rezervasyonlarla hem de iç pazardaki bayram rezervasyonları dolayısıyla bu tarihlerde otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'lere yaklaşacağını vurguladı.

'ÖZLENEN VE ARZU EDİLEN DOLULUK SEVİYELERİNE ULAŞTIRACAK'

Osman Ayık, "Şu an itibarıyla bakıldığı zaman bayram haziran başında ve bizim en iyi dönemlerimizden biri. Sezonun yoğun şekilde içerisine girdiğimiz bir dönem. Daha önceki yurt dışı hareketlerinden dolayı bayramda birçok tesisimizde belirli doluluk seviyelerine ulaşılmıştı. İç pazar hareketliliğiyle de biz bayram döneminde tesislerin yüzde 90, yüzde 100'leri bulan oranlarda dolmasını bekliyorduk. Fakat seçim dönemindeki birtakım belirsizlikler ister istemez insanların seyahatle ilgili planlarını olumsuz etkilemiş olabilir ama şu andan itibaren iç pazarda da bayram dönemine denk gelen yoğun hareketlilik bekliyoruz. Yurt dışı rezervasyonları, daha önceden yapılmış rezervasyonlarla da birçok tesisimizde ciddi doluluk vardı. Dolayısıyla da bu ikisinin birleşmesi aslında bayram döneminde bütün tesislerimizi özlenen ve arzu edilen doluluk seviyelerine ulaştıracak" diye konuştu.

GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ BEKLENTİSİ

Bayram dolayısıyla ülke genelinde bir hareketlilik ve yoğunluk yaşanacağını kaydeden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde iç pazarda otel konaklamasının 300 bin kişi civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama bunun dışında başka bir bayram trafiği olacak. Birçok insan, birçok vatandaşımız eş, dost, akraba ziyareti yapacak. Memleket ziyareti yapacak. Burada milyonlarla ifade edeceğimiz sayılarda yurt içinde bayram trafiği bekliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türkler de özellikle dini bayramları yoğun şekilde tatil vesilesi olarak kullanıyor. Biz oradan da olumlu hareket bekliyoruz. Zaten son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seyahat eylemlerinde de ciddi değişiklikler oldu. Onlar öncelikle gidiyor, memleketlerini ziyaret ediyor. Sonra da tatillerini yapıyor. Eş, dost, akrabalarını ziyaret edip arkasından gelip tatil yapıyorlar. Dolayısıyla yurt dışından da bu döneme dönük ciddi bir tatil talebi bekliyoruz. Tek şanssızlığımız bu sene Ramazan Bayramı biraz daha öne geldi. Yurt dışında genelde okul tatilleri haziran ayının sonuna denk gelir. Belki onun bir miktar etkisi olabilir ama biz yine de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bayram periyodunda yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

-----------------------

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

260 MB /// 02.22"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

======================================================

6)KASKSIZ SÜRÜCÜ, MOTOSİKLETE YATARAK YOLCULUK YAPTI

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında, motosikletin üzerine uzanarak, yolculuk yapan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Antalya- Burdur yolunda, 10 Mayıs günü, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi. Başında kask olmayan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerledi. Ayaklarını arkaya doğru uzatan, elleriyle de gidonu tutan motosikletli, hem kendisinin hem de hızla yanlarından geçtiği diğer araçlardakilerin hayatını tehlikeye soktu. Bir süre böyle ilerleyen motosikletli, daha sonra normal oturarak, yoluna devam etti ve gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Motosikletlinin tehlikeli yolculuğunun bir araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

===================================================

7)VAN'DA 3 METRUK BİNADA 219 KAÇAK YAKALANDI

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 ayrı metruk evde gizlenen Afganistan, Pakistan, Sri Lanka ve Irak uyruklu toplam 219 kaçak yakalandı. İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1'inci Sokak'ta, 3 metruk eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 173'ü Afganistan, 41'i Pakistan, 4'ü Sri Lanka ve 1'i Irak uyruklu, toplam 219 kaçak yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçakların yurda girişine ve gizlenmesine yardımcı olan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

POLİS KAMERASI

-İlçe Emniyet Müdürlüğünde çıkan polis ekipleri

-Operasyon bölgesine giden zırrhlı araçmlar

-Metruk binalara yapılan operasyon

-Yakalanak kaçak göçmenlerinzmetruk binalardan çıkarlarken

-Detaylar

SÜRE:4 DK 57 SN

BOYUT:597 MB

Orhan AŞAN/VAN, ()

=====================================================

8)SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ, VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

KAYSERİ'de 6 farklı noktada hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri kanser taraması, sigara bıraktırma, beslenme ve gebelik gibi bir çok konuda vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet veriyor.

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 yıl önce kurulan Sağlıklı Hayat Merkezleri, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçeleri olmak üzere toplam 6 farklı noktada hizmet veriyor. Ücretsiz tedavi imkanı olan merkezlerde, beslenme danışmanlığı, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, kanser taramaları, psiko-sosyal destek, sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele ediliyor. Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi'nden sorumlu Doktor Hilal Yıldız, vatandaşların bilinçlenmesi konusunda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

2014 yılından itibaren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmet verdiğine değinen doktor Yıldız, şöyle konuştu: "Sağlıklı beslenme hususunda diyetisyenimiz var. Okullarda, Kuran kurslarında ve bir çok toplu yaşanılan yerlerde eğitim veriyorlar. Aynı zamanda burada polikliniklerde zayıflamayı, sağlıklı kilolara ulaşmayı hedefliyorlar. Psikolojik danışmanımızın yardımıyla özellikle ergenlik döneminde sorun yaşayan gençlerimize anne ve babalarına eğitim verilerek kişisel görüşler görüşmeler sağlıyorlar. Fizyoterapistimiz özellikle kas ve eklem problemi olan hastalarımızla görüşerek onlarla eğitim çalışmaları yapıyor. Son altı aydır da sigara bıraktırma polikliniğini açmış durumdayız. Özellikle ramazan aylarında taleplerimiz oldukça arttı. Danışmanlarımız 'Alo 171 Sigara Bıraktırma Hattı'nı arıyorlar yada bizleri sosyal medyadan görüyorlar. Bırakan arkadaşlarının tavsiyeleri ile bize ulaşıyorlar. Biz onlara destek veriyoruz. Sağlıklı hayat merkezi yapılanması Kayseri'de gittikçe artıyor."

Kanseri merkezlerinde bulunan mamografi cihazı veya yapılan testlerle erken teşhis edebildiklerini vurgulayan Hilal Yıldız, "Sigara bıraktırma polikliniği ise 5 nokta da var. Gebelik hizmetleri baştan beri var. Gebe okulları açıyoruz. Sertifika alacak düzeyde bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Kayseri genelinde riskli gebelikleri olanları bizler takibini bizzat yapıyoruz. Üç merkez halinde takibini yapıyoruz. Her ay 550'nin üzerinde gebelerimizle iletişim halindeyiz. bunu telefonla veya yüz yüze görüşerek yapıyoruz. Sigara bıraktırma polikliniğimiz çok renkli geçiyor. Değişik meslek gruplarından çok fazla insanlarla karşılaşıyoruz " dedi.

Vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Yıldız, personelleriyle beraber vatandaşları Sağlıklı Hayat

Merkezlerine beklediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Merkezden genel detay

-Birimlerden genel detay

-Doktor Hilal Yıldız ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4.33 Boyut:435 MB

Haber- Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ()

===================================================