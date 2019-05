DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇANAKKALE'DE 39 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkii açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 21'i çocuk, 7'si kadın, toplam 39 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

2)EVDEKİ ÇOCUK UYUYAKALIP, KAPIYI AÇMAYINCA ANNESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ÇORUM'da ders çalışırken uyuyakalan 10 yaşındaki F. A., komşusundan dönüşte apartmandaki yemek kokusunu gaz kokusu sanan annesi ile komşulara korku dolu anlar yaşattı. Oğlunun kapıyı bir türlü açmaması üzerine annenin yardım istediği polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp, girdikleri evde küçük çocuğu uyurken buldu.

Bir anneye korku dolu anlar yaşatan olay Kale Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanının 2'inci katında meydana geldi. İlkokul öğrencisi F.A., okul çıkışı geldiği evlerinde ders çalışmak için odasına girdi. Annesi S.A. ise komşusuna gitti. Bir süre sonra eve dönen anne defalarca zili çalmasına rağmen oğlu kapıyı açmadı. Bu sırada apartmanda yayılan yemek kokusunu ise gaz kokusu sanıp, paniğe kapıldı. Hemen polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. F.A. odada uyurken bulundu. Sesler üzerine uyanan ve F.A., tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilip, ailesine teslim edildi.

'GAZ SANIP PANİĞE KAPILDIK'

Ders çalışırken uyuya kaldığını anlatan F.A., "Okul çıkışı eve gelip yemeğimi yedim sonra da uyuyup, kalmışım. Hiç bir şey duymamışımö dedi. Oğullarına bir şey olmadığı için şükreden aile ise, "Çocuk uyuyup kalmış, biz de yemek kokusunu gaz kokusuyla karıştırdık ve paniğe kapıldık. Çok şükür herkes iyiö diye konuştular.

-Furkan'ın ambulansa alınması

-Apartman sakini röp.

-Detaylar

Haber Kamera: Serkan BARIŞ-ÇORUM-

Haber Kamera: Serkan BARIŞ-ÇORUM-

3)FETTAH TAMİNCE: MİLYAR DOLARLIK LAND OF LEGENDS İÇİN 3 ÜLKEYLE EL SIKIŞTIK

RİXOS Hotels ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos gibi The Land of Legends'i de dünyada büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışını dünyaya duyuracağız. Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız" dedi.Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) Akra Hotel'de düzenlenen iftar yemeğine konuk oldu. Tamince, 'Başarılı bir marka yaratmada küresel vizyon' başlıklı konuşma yaptı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Tamince, YÖRSİAD'ın yeni üyelerinin rozetlerini taktığı toplantıda, Rixos ve The Land of Legends markalarının Antalya'dan dünyaya açılım süreçlerini anlattı.

'BU ŞEHRE KARŞI ÇOK ÖNEMLİ BORCUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Sözlerine, "Bu şehirde doğmadım ama bu şehide büyüdüm. Bütün hatıralarım bu şehirde, Kaleiçi'nin, Kemer'in, Belek'in, Kadriye'nin hayatımda çok farklı bir anlamı var. Bu şehri hem çok seviyorum hem bu şehre karşı çok önemli borcumun olduğunu düşünüyorum" diye başlayan Tamince, yılda 250 gün seyahat ettiğini, Antalya kadar güzeline rastlamadığını söyledi.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI'

Her şeyin aslında bir hayalle başladığını belirten Fettah Tamince, "Antalya'da 90'lı yıllarda işlerim çok küçüktü. Şöyle bir soru geldi dediler ki, 'Parayı nasıl buluyorsun, bu işleri büyütmede parayla ilgili sorunu nasıl çözüyorsun.' Ben de çok basit bir cevap vermiştim, 'Benim hayallerim cebimde olanla sınırlı değil. Eğer cebimde olanla doğru orantılı bir hayal kurarsam başarılı olma şansım yok. Çünkü ben paranın insan kaynağı gibi, hammadde, bina, arsa gibi bulunabilir bir şey olduğuna hep inandım. Eğer doğru bir hayaliniz, iyi bir vizyon ve ekibiniz varsa ulaşabilirsiniz' demiştim. Dolayısıyla ben markaya bir hayalle başladım" diye konuştu.

OTEL SAHİPLİĞİNİN PRESTİJİ

İlk otelini 2000 yılında açtığını belirten Tamince, aynı yıl ikinci otelini aldıktan sonra otel sahipliğinin prestijini hissetmeye başladığını söyledi. Yatırımların süreçte devam ettiğini dile getiren Tamince, "Öncelikle şunu çok net gördüm, evet kendi şehriniz, kendi ülkenizde marka değilseniz başka bir yerde marka olma şansınız yok. Biz her yıl bir otel yapıyorken, 2005'te üç tesisi birden açtık. İlk defa yurtdışında 2 tesis birden açtık" dedi.

DÜNYAYA AÇILMA SERÜVENİ

Bu tesislerle birlikte dünyaya açılma serüveninin de başladığını kaydeden Tamince, 6 ayda bir yaptığı ve yapamadığı işlerle alakalı bir T cetveli yaparak artıları eksilerini belirlediğini söyledi. Çalışkanlık ve gayretin önemine değinen Tamince, Antalya'da 80-100 dolar olan oda fiyatlarının Belek Premium ile 320 dolara kadar yükseldiğini, bugünkü pahalı tesislerin hepsinin oluşmasında önemli bir örnek olduğunu söyledi. Ardından büyük riskler ve sıkıntılarla Dubai'deki ilk tesisini açtığını kaydeden Fettah Tamince, sonra Mısır, Hırvatistan, İsviçre gibi ülkelere açıldıklarını kaydetti.

Tamince, "Stratejik ortak arayışımızda dünyanın iki numarası Fransız Accor Hotels ile yüzde 50 ortak olduk. Bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu zamanla anlamaya başladım. Asya Pasifik'in çok önemli olduğunu söylediler. Otellerin üçte ikisi Asya Pasifik'te inşa ediliyor ve 30- 40 yıl daha büyük bir potansiyel var, sen oralara gidebilirsin dediler. Çin, Endonezya, Malezya, Filipin, Tayland, Vietnam. Rixos'u benden daha iyi anlattılar yatırımcılara. Şunu gördüm doğru bir strateji, sizi aslında dünyada çok farklı bir yere götürebilir" dedi.

'LİDERSİZ MARKA OLMAZ'

Bir markanın lidersiz olmayacağını da belirten Tamince, "Hiçbir marka lideri, kendini saklayarak dünyada markasını bir yere getiremez. Hiçbirimiz kendi markamızı ve işimizi küçümsememeliyiz. O işin başındaysak bir marka lideri nasıl konuşmalı, giyinmeli, kendine nasıl bakmalı, kimleri takip etmeli, neler okumalı bu disiplini kendimizde bulmamız lazım. Markamızın bizimle mutlaka pekişmesi lazım. Bu sizi farklı bir yere getirir. Ben ortak, çalışan, iş imkanı ararken 3-5 ülkede arıyorum, siz daha dar bir alanda arıyorsunuz. Bunu İstanbul'a taşıdığınızda iş biraz daha farklılaşır, Avrupa'ya taşıdığınızda daha farklılaşır. Dolayıyla hem işinizi büyütme hem de potansiyel ortak, firma, teknoloji, bilgi ne ise bunu mutlaka dünyada aramalıyız. Bu çok zor olmayan bir şey çünkü tamamıyla iletişimdeki becerinize bağlı" diye konuştu.

RİXOS VE LAND OF LEGENDS'E CİDDİ YATIRIM TALEBİ

Her gittiği ülkede 'Şurada Land of Legends yapalım, şurada Rixos yapalım. Devlet olarak şu kadar para, arsa verelim' gibi korkunç potansiyel ile karşılaştığını dile getiren Fettah Tamince, "Kendime şu soruyu soruyorum, bunların hepsini yapabilmek için ne lazım. Parayı, arsayı, potansiyel müşteriyi de veriyorlar ama önüme iki büyük sıkıntı çıkıyor. Bir tanesi kadro, kiminle yapacağım, ikincisi ben bu çalışma azmine sahip miyim? Haftanın 5-6 günü gece gündüz çalışmalı mıyım, çalışmamalı mıyım? Eğer çalışkan değilsen diğerlerinin hiçbir önemi yok. Land of Legends diye bir ürünümüz başladı. Aynı Rixos gibi dünyada büyütmek istiyoruzö" dedi.

LAND OF LEGENDS İÇİN ÜÇ ÜLKEYLE ANLAŞMA

Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışının dünyaya duyurulacağını kaydeden Tamince, "Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız. İnşallah hep beraber Antalyamızı, ülkemizi kalkındırmaya devam ederiz. Land of Legends 1 milyon metrekare ve 1 milyar doları aşan bir yatırım ama bunlardan 5-6 tane yapacağız ve çok iddialı bir rakam. 6-7 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Hayatımdaki en önemli aşamalar 2000 yılındaki otel ve 2005'te Belek'te Türkiye'nin en büyük otel yatırımı ama hayatımın en önemli dönüm noktası The Land of Legends yatırımı olacak. Çünkü dünyadan ona gelen talebi gördükçe çok doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. İnşallah ülkemiz de çok önemli bir markaya kavuşacak" dedi.

RİXOS'UN GELECEĞİ

Rixos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Fettah Tamince, "Rixos'u Accor'la evlendirdik. Dünyanın iki numarasıyla ortağız artık. Bir yönetim kurulu var ve ben hissedarım çekiliyorum dediğimde, o kurumun bir faaliyeti olacak ve devam edecek. Sadece benim çocuklarım, kardeşlerim alır devam ettirir değil, benim amacım bu marka sürekli olsun, bayrağı da dünyada dalgalansın idi. Ona geldiğini düşünüyorum. Çünkü benim ortak olduğum marka yüz yıldır var ve artık ben de onlarla beraber çalışıyorum. Türk markası olarak devam etmesi için de yüzde 50'den fazlasını satmıyoruz" diye konuştu.

DUBAİ'DE İSTANBUL NİGHT

Yurtdışındaki Rixos'larda Türk kültürüne ait şeylerin öne çıkarıldığını da anlatan Tamince, "Yurtdışındaki otellerin hepsine talimat verdim, haftada bir gün İstanbul gecesi yapın diye. Dubai'de perşembe hafta sonu olduğu için bizim oteller İstanbul Night diye gece yapıyor ve öyle ünlenmeye başladı ki Rixos'a 1000 kişi geliyor. Çiğ köfte veriyoruz, Türk müziği çalıyoruz, dansöz çıkıyor bize ait ne varsa onları veriyoruz. Başka bir otel de İstanbul Night diye program başlatmış. Eskiden bunları cesaretle çok öne çıkarmıyordum. Yurtdışındaki tesislerde üst yönetim Türk ama çalışanlar yabancı, şu talimatı verdim 10-15 kelime Türkçe hitap edilsin. Dubai'de oteldesiniz İngiliz geliyor ve bizimki 'Günaydın' diyor, şaşırıyor. 'Afiyet olsun, iyi akşamlar, hoş geldiniz, güle güle' bize ait olan şeyleri artık anlatıyoruz. Bütün kültürümüzü götürüyoruz ki bu yarın silinmesin" dedi.

- Toplantı detay

- Fettah Tamince açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA

4)ANTALYA AİLENİN TAMAMI RİNGE ÇIKIYOR

ANTALYA'da Türkiye şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran'ın (13) başarısına özenen kardeşi Esma'nın (8) muay thai sporuna başlamasıyla iki kızını antrenmana getiren Nazlı Taşgıran (29) da eldiven giymeye karar verdi. Eşi ve kızları antrenman yaparken evde yalnız kalmak istemeyen baba Ünal'ın (43) şampiyon kızına destek olmak için muay thai öğrenmek istemesiyle Taşgıran ailesi tüm fertleriyle ringe çıkmaya başladı.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle jimnastik sporunda yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Taşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısında muay thai çalışan genç sporculardan etkilendi. 2 yıl önce muay thai sporu yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

AİLE RİNGİ

Antalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam eden Eylül, geçen yıl Ukrayna'da düzenlenen Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılmaya hak kazandı. Turnuvada ilk defa milli formayı giyen Eylül, bronz madalyanın sahibi oldu. Eylül'ün salonda fazla vakit geçirmesini kıskanan ve başarılarına özenen kardeşi Esma da muay thai sporu öğrenmek istedi. İki kardeşin bir süre antrenman yapmasının ardından onları salona getiren anneleri Nazlı Taşgıran da kızlarıyla muay thai sporu yapmaya karar verdi. İki aylık süreç sonrası eşi ve kızları antrenman yapan baba Ünal Taşgıran da ailesiyle birlikte vakit geçirmek için muay thai sporuna başladı.

KIZLARININ BAŞARISI İÇİN

Eylül'ün küçük yaşta elde ettiği madalyalarla gurur duyan Ünal ve Nazlı Taşgıran çifti, küçük kızları Esma'nın da sporda başarılı olmasını hedefliyor. Türkiye şampiyonu Eylül'e destek olmak için birlikte muay thai antrenmanı yapan, ringe çıkan Taşgıran ailesi, ilerleyen yıllarda kızlarının dünya şampiyonu olmalarını ve başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmasını istiyor.

EYLÜL'ÜN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Eylül Sultan Taşgıran, salonda hem arkadaşları hem de anne ve babasıyla antrenman yapmanın keyifli olduğunu anlattı. Türkiye kupası müsabakalarına hazırlandığını dile getiren Eylül, "Bu yıl da Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Altın madalya kazanıp, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmayı hedefliyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

İKİ KIZINI GETİRDİĞİ SALONDA RİNGE ÇIKTI

Eylül'ün annesi Nazlı Taşgıran ise kızına destek olmak için muay thai sporuna başladığını anlattı. Küçük kızı Esma ile Eylül'ü antrenmana getirip, onların çalışmalarını kenardan bir süre izledikten sonra bu sporu yapmaya karar verdiğini belirten Nazlı Taşgıran, "Eylül'e destek olmak için spora başladık. Küçük kızım Esma da bu sporu yapmak istedi. İkisini salona getiriyordum, sonra 'neden ben de yapmayayım' dedim. Eşimle konuştum, o da kızlarımıza destek olmak için bizimle antrenman yapmayı kabul etti" diye konuştu.

EŞİ VE KIZLARI İÇİN BAŞLADI

Eşi ve iki kızıyla salonda antrenman yapan Ünal Taşgıran ise şunları söyledi:

"Kızımın kendisini koruması ve sağlıklı vücut gelişimi için spor yapmasını istiyorduk. Küçük yaşta kazandığı başarılar bizi gururlandırdı. Sonra aile olarak Eylül'e destek olmak, onun yanında yer alabilmek için muay tahi sporuna başladık. Birlikte antrenman yapıyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kızımın başarılı Türk sporcusu olarak anılmasını istiyorum. Benim müsabakalara çıkma gibi hedefim yok. İsteğim ailemle birlikte vakit geçirmek ve kızımın başarılarında yanında yer almak."

- RöP: Eylül Sultan Taşgıran'ın (Türkiye şampiyonu)

- Röp2: Esma Taşgıran (kardeşi)

- Röp3: Nazlı Taşgıran (Anne)

- Röp4: Ünal Taşgıran (Baba)'ın (43)

- Aile antrenman yaparken

- Kum torbasına vururlarken

- Isınma hareketleri

- İkili mücadele

- Ailenin antrenör Yasin Urlu ile çalışması

- Detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

5)EVDE ÇUVALLAR İÇİNDE 123 KİLO EROİN ELE GEÇTİ

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çuvallar içerisinde 123 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tuşba ilçesi İskele Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Lisa' ile arama yaptı. Aramalarda, evin salon bölümünde çuvallar içerisinde 123 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

-Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramalar

-Evin salonunda bulunan çuvalların açılması

-Çuvallardan çıkarılan eroin

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN

6)GELECEĞİN SENARİST VE YÖNETMENLERİNİ YETİŞTİRİYORLAR

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde gönüllülerin kurduğu Trakya Film Akademisi'nde geleceğin senarist ve yönetmenleri yetiştiriliyor. Yurtdışındaki bazı film akademileri kardeş okul olan Trakya Film Akademisi'nin Proje Koordinatörü Dilek Çakır," Amacımız gençlerin, yetişkinlerin entelektüel bakış açısıyla orantılı olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ekip ruhuyla üretim yapmaktır sinema adına" dedi.

Lüleburgaz'da yönetmen Mehmet Göksel Orhan ile Dilek Çakır'ın bir araya gelerek gönüllü kurduğu Trakya Film Akademisi'nde geleceğin senarist ve yönetmenleri yetiştiriliyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin sağladığı salonda çalışmalarını sürdüren akademi 40 öğrenciye ücretsiz eğitim veriliyor. Trakya Film Akademisi Proje Koordinatörü Dilek Çakır, akademiyi geçen yılın Nisan ayında kurduklarını belirterek, "Trakya Film Akademisi'nde prodüksiyon, montaj, kamera eğitimi, yönetmenlik, A'dan Z'ye nasıl bir film çekilir bunun eğitimlerini veriyoruz. Yaklaşık 150 başvuru var ve bu başvurular arasından biz mülakatla öğrencilerimizi aldık. Şu an için yaklaşık 40 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz sinemaya gönül vermiş öğrencilerden oluşmaktadır. Amacımız gençlerin, yetişkinlerin entelektüel bakış açısıyla orantılı olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ekip ruhuyla üretim yapmaktır sinema adına. Bunun dışında bizler bu eğitimleri verdikten sonra öğrencilerimiz kendi yazdıkları, oynadıkları ve çektikleri filmleri yılın sonunda, 8 aylık eğitimin sonunda bir gala gecesi düzenliyoruz ve burada öğrencilerimiz filmlerini tüm Lüleburgaz, Kırklareli halkına göstermiş oluyor" dedi

YURTDIŞINA AÇILDILAR

Kendilerine verilecek destek ile tüm gençleri yetiştirmek istediklerini belirten Çakır, "Bunun dışında biz bu akademiyi sadece Lüleburgaz'da değil daha çok imkanlarla eğer bizlere destek olunursa tüm Trakya hatta tüm Türkiye'deki gençleri ve yetişkinleri yetiştirmek istiyoruz" dedi. Almanya'nın Köln, Gelsenkirchen, Hollanda'nın Amsterdam ve İsviçre'nin Zürih kentindeki Film Akademileri ile kardeş okul olduklarını belirten Çakır, "Bazı öğrencilerimizi bu kardeş okullarımıza götüreceğiz ve birlikte kısa film projelerimiz olacak. Biz oraya gittikten sonra onlar da bizde onları ülkemizde ağırlayacağız" dedi.

'BAŞARILI OLUYORUZ'

Trakya Film Akademisi öğrencilerinden Sevtap Öcal Aşkın, senaryo yazmaya ilgisi bulunduğunu belirterek, "Benim senaryoya çok fazla ilgim olduğu için senaryo konusunda ilk etapta katıldım. Fakat sonrasında ses, ışık ve bir çok eğitim aldık biz burada. Kamera eğitimi ve teknik anlamda bütün eğitimleri aldık. Sonrasında bir filmin A'dan Z'ye, senaryodan perdeye kadar olan tüm etaplarını öğrenmiş olduk. Bu da bizi daha ilerilere taşıdı. Şimdi güzel, kısa filmler çekiyoruz. Büyük, önemli yönetmenlerle de çalıştık. Ünlü oyuncularımız geldi buraya. Onlarla da çekimler gerçekleştirdik. Güzel, keyifli çekimler yapıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bundan sonra da daha başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

-Öğrencilerden detaylar

-Öğrencilerin eğitim çalışmaları

-Kamera ile çekim yapan öğrenciler

-Senaryo anlatımı

-Dilek Çakır ile röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)

