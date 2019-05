DHA YURT BÜLTENİ-5

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)AZEZ ŞEHİDİ YÜZBAŞI ÖZDEMİR İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

SURİYE’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı. Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.

Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara’ya gönderildi.

2)SURİYE SINIRINDAKİ KÖYLERDE, KADINLARA İLK YARDIM EĞİTİMİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Yankale köyünde yaşayan kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ilk yardım kursu kapsamında, Suriye sınırında bulunan Yankale köyündeki kadınlara, uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. İlk yardım eğitmeni paremedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, kadınlara önce ilk yardım bilgileri aktarıldı. Uygulamalı eğitimde kadınlara, burun kanamasında ve eklem kırılmalarında nasıl müdahale edecekleri, Kürtçe anlatıldı. Metin Nas, 8 ay önce açılan kursta yaklaşık 4 bin kişiye temel ilk yardım eğitimi verdiklerini aktararak, "Kursumuz 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında 'Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı bir kurstur. Suriye sınırındaki vatandaşlarımızın kendileri hastaneye varıncaya kadar başlarına gelebilecek vakalarda nasıl müdahale edebilecekleri konusunda ilk yardım bilgilerini verdik. Bayılmalarda, kırık çıkıklarda, şok pozisyonu ve diğer ilk yardım bilgilerini daha anlayabilecekleri Kürtçe olarak anlattık. Amacımız insanlar hastaneye gelene kadar oluşabilecek tüm durumlarda tehlikeyi azaltmak ve kendi hayatlarına bir şeyler katabilmekti" dedi.

3))AYDER YAYLASI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı 3 aşamalı projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak yaylada, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projede ilk etapta doğaya uyumlu 1800 araçlık katlı otopark yapımı için kazma vuruluyor. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

200 DOLAYINDA BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'nda 200 dolayında yapı için kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

YENİ AYDER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, doğaya uyumlu 1800 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.

AVCI: ÇEVRECİ BİR OTOPARK PROJESİ ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, kentsel dönüşüm projesinin detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm ile ilgili yol haritasının hazırlandığını söyleyen Avcı, "Kentsel dönüşüm 3 aşamalı olacak. İlk adım otoparkla atılacak. Ayder'de ciddi bir otopark sorunu var. Bu sorun özellikle yaz ayları ve bayramlarda çekilmez bir hal alıyor. Bisiklet ve motosikletleri de kattığımızda yaklaşık bin 800 araçlık bir otopark projesi hazırlandı. Daha önce eleştiri getirdiğimiz birkaç noktalar revize edildi. Tabiatla inanılmaz derecede uyumlu, otoparkın adeta hiç görünmediği ve doğanın hiç bozulmadığı son derece çevreci bir otopark projesi ortaya çıktı. En geç bir ay içerisinde ihaleye çıkarılacak" dedi.

'DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK'

Proje kapsamında Özel İdare'ye ait kaplıcaların olduğu bölgeyi de kapsayan 10 bin dönümlük bir arazide bir otel projesi hazırlandığını kaydeden Avcı, "İkinci etapta vatandaşların kaplıcadan istifade edebildiği ve otel müşterisi olabildiği bir proje yapmak istiyoruz. Bu projede belli ölçüde eleştiri getirdiğimiz noktalar var. Onların yeniden revize edilmesiyle ilgili TOKİ çalışmaları yürütecek. Ayder'deki kentsel dönüşümü son derece şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Herkesin fikir beyan edebildiği, çoğulcu bir süreç yürütüyoruz. Üçüncü etapta ise Kültür Bakanlığı'na tahsisli bir alan var. O alana yıkılacak olan otellerin bir bölümünü taşıyıp, imalatına başlamak istiyoruz. Daha sonra ise yıkımları gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün dönüşüm peyderpey gerçekleştirilecek. Aşama aşama Ayder'i dönüştürüp, dünyanın en güzel turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmiş olacağız. Ulaşım konusunu da çok konforlu bir hale getiriyoruz. Havalimanından Ayder'e kadar duble yol inşa edeceğiz. Karayolları proje üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

YAYLACILARDAN PROJEYE DESTEK

Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kendilerinin de mağdur edilmeden projenin bir an önce uygulanmasını istiyor.

Ayder’de işletmecilik yapan Emin Mahmutoğlu, yıkılacak işletmelerinin yerine kendilerine yeni işletmeler verilmesini istedi. Mahmutoğlu, "Dere kenarından bir yol yapılacak. Oraya bizim işletmelerimiz geçici taşınabilir. Sonrasında buralar yapılsın tekrar buraya alsınlar. Ayder Yaylası bozuldu. 1 metrekare yeri olan dükkan yaptı. Devleti, hukuku dinleyen yok. Düzenli bir Ayder istiyoruzö dedi. İşletmeci Ayşe Sarı ise, Ayder’in güzel olmasını istediklerini belirterek "Bu şekilde Ayder Yaylası çok güzel değil. Bizi de memnun etmiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken mağdur olmak istemiyoruz" diye konuştu.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, başlayacak kentsel dönüşümü beklediklerini belirterek şunları dedi:

"Kentsel dönüşüm kademe kademe ilerleyerek tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bir süreç olacak. Bölgemize, ülkemize inşallah güzel bir Ayder kazandırılacak. Geniş otoparkı olan trafikte soru yaşamayan mimari anlamda daha düzgün bir görüntüye kavuşacağız. Hizmet kalitesi de bununla beraber artacaktır. Teleferik projesine de hemen akabinde başlanmasını istiyoruz. İnsanlarımızın beklentisi güzel. İnşallah güzel bir netice elde edilecektir.ö

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Ayder Yaylası ile ilgili "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

4)ŞEYTAN ŞEHRİ KAYALIKLARI İÇİN TURİZM HEDEFİ

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peri bacalarına benzeyen görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından ziyaret edilen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında bulunan, zaman zaman üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken Şeytan Şehri Kayalıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yağmur sularının aşındırması ile oluştuğu tahmin edilen kayalıklar, yıllardır bölge halkı tarafından mesire alanı olarak da kullanılıyor. Özellikle bahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan kayalıklar, fotoğrafçıların da sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Şeytan Şehri Kayalıkları drone ile havadan görüntülendi.

'KAPADOKYA'YA GİTMEK YERİNE BURAYA GELSİNLER'

Maltepe Köyü Muhtarı Ali Osanmaz, Şeytan Şehri Kayalıkları'na çok sayıda kişinin bahar aylarında gelip ziyaret ederek gezdiğini belirterek, "Ben bu köye geldiğim zaman 4 yaşındaydım. İlk geldiğimizde buraya 'Şeytan Şehri' diyorlardı. Biz çocukken buralarda hep gezer hayvan otlatırdık. Çocukluğumuz her şeyimiz bu kayalıklarda geçti. Burayı çok seviyoruz. Buraya gelip giden çok oluyor. Bu kayalıkların fotoğrafını çekenler de var. Şu an buraya Şeytan Şehri Kayalıkları diyorlar, ama asıl ismi Şeytan Şehri'dir. Burası, doğasıyla, suyuyla çok güzel bir yer. Buranın çok güzel bir doğası var. Turizm açısından keşke değerlendirilse. Bizler gelenlere yardımcı da oluruz. Köy muhtarı olarak buranın yollarının yapılıp, turizme açılmasını istiyoruz. Buraya gelenler 'Nevşehir Kapadokya'dan daha güzel burası' diyorlar. Yöneticilerimizin buraya gelip görmelerini istiyorum. Kapadokya'ya gidene kadar buraya gelsinler" dedi.

Köy sakinlerinden Hasan Çürük ise, "Buranın jeolojik yapısı çok güzel. Burası doğal bir oluşumdur. Burası turizme açılırsa müthiş olur. Kesinlikle buranın tanıtılması lazım." diye konuştu.

(ÖZEL)

5)DİYARBAKIR'DAN DÜNYAYA ALYANS SATIYOR

DİYARBAKIRLI kuyumcu Serdar Ay, 30 yıl önce kurduğu 'Made in Diyarbekir' logolu alyansları dünya piyasasına sürme hayalini gerçekleştirdi. Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayal idi" dedi.

Diyarbakırlı kuyumcu Serdar Ay, tedarikçiler aracılığıyla İsviçre ve Dubai'den temin ettiği yıllık 750 kilo külçe altını Diyarbakır’da işletip 'Made in Diyarbekir' logosuyla dünya piyasasına ihraç ediyor. Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı semtinde Kurduğu atölyede 52 personel çalıştıran 50 yaşındaki kuyumcu Serdar Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere, Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayaldi. 31 yıldır bu sektördeyiz. 12-13 yıldır Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da Osmanlı döneminde altın, elmas, pırlantalar üretilip, ihraç edildiğini anlatan Ay, "Biz de 'Made in Diyarbekir' ismini, ilimize yakışır şekilde uluslararası piyasalarda kendi sektörümüzde tanıtımını yapıyoruz. Şirket merkezi Diyarbakır olduğu için daha çok Pazar üssü olarak Diyarbakır'ı kullanıyoruz. Akabinde Frankfurt'a, Alman markamız ile bölge dağıtımını yapıyoruz. Ama üretimlerimiz hep Diyarbakır'dadır. Alman şirketleriyle yarışacak düzeydeyiz. Üretimde kullandığımız altınları daha çok Ortadoğu'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tedarik ediyoruz. Altınları İstanbul'a getirip, oradan Diyarbakır'a naklini yapıyoruz. Nakilden sonra işlemeye giriyor, ardından ürettiğimiz ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Lojistik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz ancak inanıyorum ki bunun meyvelerini ileride daha iyi alacağız. Yurtiçi ve yurt dışı olarak iki gurubumuz var. Yurtiçi piyasasında çanta yöntemi ile servis verdiğimiz şehirler var. Bu Türkiye'nin yüzde 60'ını kapsıyor. Avrupa'da ise yüzde 70'lerdeyiz. Ancak Amerika gibi ülkelere henüz açılmış değiliz" diye konuştu.

Ay, alyans fiyatının işçiliğine ve gramajına göre 700 lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

6)MR UYUMLU KALP PİLİNİ SGK'NIN KARŞILAMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

KOCAELİ Üniversitesi öğrencisi Nurdan Aksoy(21) sınav haftasında bayıldıktan sonra kalp rahatsızlığını öğrenirken, tedavisi için MR uyumlu kalp pili takılması gerekiyor. Nurdan Aksoy, yurtdışından getirilen MR uyumlu kalp pillerini SGK'nın karşılaması için internet üzerinde imza kampanyası başlattı.

Kocaeli Üniversitesi'nde çift anadal yaparak aynı anda hem Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hem de Radyo, Sinema ve Televizyon bölümlerinde okuyan Nurdan Aksoy, sınavlarının olduğu 17 Nisan'da bayılarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tetkikleri yapılan genç kıza, kısmi kalp yetersizliği ve relaksasyon bozukluğu tanısı koyuldu. Halk arasında kalpte ritim bozukluğu olarak bilinen hastalık sebebiyle genç kızın normalde 60 ile 80 arasında olması gereken bir dakikadaki kalp atışı sayısı 20'ye kadar düşebiliyor. Doktorlar tarafından kalp pili takılmasına karar verilen Nurdan Aksoy, kendisi için uygun görülen MR uyumlu kalp pilinin yurtdışından getirileceğini ve SGK tarafından karşılanmadığını öğrenmesiyle bir kez daha yıkıldı. Kendisi için getirilen MR uyumlu kalp pilinin ücretini ailesinin desteği ile karşılayan genç kız, aynı hastalığa yakalanan ve durumu olmayan kişiler için kampanya başlattı. Nurdan Aksoy internet üzerinde ‘MR Uyumlu Kalp Pilimi SGK Karşılasın’ başlığıyla başlattığı imza kampanyasına 4 bin 645 kişi destek verdi. Yurtdışından gelecek olan MR uyumlu kalp pilinin tedarik edilmesini bekleyen Nurdan Aksoy, 18 gündür hastanede yatıyor.

HASTALAR İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Hastalığını öğrenme sürecini anlatan Nurdan Aksoy, "Ben ilk önce Mart'ın 19'unda bayılmıştım. Beni buraya kaldırmışlardı. O zaman kalp rahatsızlığım olduğunu bilmiyordum. Sonra Mart'ın 25'inde bana randevu vererek kardiyoloji servisine yönlendirdiler. Ben bu zamana kadar panik atak ya da anksiyetem olduğunu düşünüyordum. Bu da kaygı bozukluğu demek. Ama kardiyolojiye geldiğimde kısmi kalp yetersizliği ve relaksasyon bozukluğu, yani halk arasında ritim bozukluğu olarak bilinen hastalığımın olduğunu öğrendim. Daha sonra tekrar sınav haftamda bayıldım. Nisan'ın 17'sinde bayılıp, gece buraya kaldırıldım. O zaman beni yoğun bakıma aldılar. Ailem burada değildi. Annem ve babam şehir dışındaydı. Ben buraya okumak için gelmiştim. Sonra doktorlarım çok yardımcı oldular. 8 gün yoğun bakımda kaldım. Teşhisimi öğrendiğimde önce çok üzüldüm. Çünkü genelde 50 ve 70 yaş arası insanların muzdarip olduğu bir hastalık olduğunu söylediler. Daha sonra bana kalp pili takılması gerektiğini ama kalp pillerinin MR uyumlu olmadığını ve MR uyumlu kalp pillerinin de devlet tarafından karşılanmadığını, çünkü Türkiye'de üretilmediğini söylediler. Fransa, Belçika ya da Amerika gibi ülkelerden temin ediyorlarmış. Bende, ben ameliyat olabilirim, o ücreti bir şekilde karşılayabilirim ama bunu karşılayamayan veya benden daha küçük insanlar ne yapacaklar diye düşünerek bir kampanya başlatmak istedim. Bunun için de imza toplamaya başladım. Kampanyayı başlattığım internet sitesinde bugün 4 bin 645 imzamız var" dedi.

MR UYUMLU KALP PİLİ

MR uyumlu kalp pilleri ile normal kalp pilleri arasındaki farkı anlatan Aksoy, "MR uyumlu kalp pilleri ile MR cihazlarına girebiliyorsunuz. X-ray cihazlarından geçebiliyorsunuz. Bunlar sadece ameliyatınızdan sonra biraz dikkat etmeniz gereken şeyler. Normal kalp pilinde ise, özellikle ben 20 yaşındayım, MR cihazına giremem. Mesela, umarım olmaz ama, bir trafik kazası geçirsem ve MR çekilmem gerekse o cihaza giremem. Çünkü ısıya dayanıklı değil. MR cihazı normal kalp pilinin ısısını ve ayarlarını bozuyor. Bu yüzden onun MR uyumlu olanları var. Toplamda 6 çeşit kalp pili var. Hepsi farklı durumlar için. Ben şu anda sadece 2 tanesini biliyorum. Biri bana takılacak olan MR uyumlu kalp pili, diğeri de normal kalp pili. Normal kalp pili ile X-ray cihazlarında, uçaklarda, AVM'lere girerken bile sıkıntı yaşıyorsunuz" diye konuştu.

KALP PİLİNİN GELMESİNİ BEKLİYOR

MR uyumlu kalp pillerinin Türkiye'de üretilmesinin önemine vurgu yapan Nurdan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu çok ciddi bir şey ve hayatınızın sonuna kadar sizin arkadaşınız oluyor. Pilin bitmesine yakın uyarı verip ötüyor ve siz bunu kafanızın içinde duyuyorsunuz. 20 yaşında biri için bu çok acı bir şey. En başta ben bunu kabul edemedim. 'Neden benim başıma geldi?' diye düşünüyordum. İnsanların hepsi dışarıda, sınavlarımız bitti, herkes bir yerlere gitti ve ben bunları sadece sosyal medyadan gördüm. Kendim yataktaydım. Üzüntüyle, ben de başka insanların sesi olmak istedim ve araştırmaya başladım. Ben isterim ki, bizim ülkemiz de bunu üretebilsin ve hastaları için kendisi karşılayabilsin. Buna bir yaş sınırı getirilebilir. En azından genç hastaların ücretleri karşılanabilir. Bu hastanede aynı hastalıktan dolayı yatan biri daha vardı. Kalp pilinin tedarik süresi uzun olduğundan, ailesiyle vakit geçirmek için hastaneden çıktı. İnsanlar için bunun gelmesi, bekleme süresi çok zor. Sadece bizim açımızdan değil, ailelerimiz için de çok zor. Ben şu an okula gidemiyorum. Halen kalp pilinin gelmesini bekliyorum. Ama ülkemizde üretiliyor olsaydı, yurtdışından temin etmek zorunda olmasalardı şu an çoktan ameliyat olup buradan çıkmış olabilirdim. Ben o yüzden sesimi duyurmak istediğim için bir kampanya başlattım. Neden üretemeyelim? ya da Neden karşılanmasın? diye düşündüm" .



7)JANDARMA, TOPÇU GÖLETİ VE ÇEVRESİNİ TEMİZLEDİ

YOZGAT'ta, çevresinde piknik yapılan Topçu Göleti'nde jandarma dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında çaydınlık, şişe, poşet, balık ağı gibi atıklar bulundu. Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçu Göleti Piknik Alanında, 'Temiz çevre temiz toplum' sloganıyla temizlik çalışması yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde yapılan çalışmada jandarma personeli, mesire alanında piknikçilerin bıraktığı atıkları toplayıp çöp torbalarına doldurdu. Jandarma dalgıç ekibi de gölette temizlik yaptı. Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfali Ağtepe de dalış ekibinde yer aldı. Yapılan çalışmada göletten çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkarıldı. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada torbalar dolusu atık toplandı.

Topçu Göleti çevresinde piknik yapanlar, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Piknikçilerden Ergün Gün, "Jandarma geldi, burada temizlik yaptı. Dalgıçlar suya girdi. Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi olan Topçu Göleti çevresinde piknik yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın da burasını temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

