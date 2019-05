DHA YURT BÜLTENİ-5

İran sınırında yine donarak ölen 6 erkeğin cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü değerlendirilen yabancı uyruklu 6 erkek cesedi bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bugün sabah saatlerinde erkek cesedi gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Sultançayır dere yatağında 150'şer metre arayla donarak öldüğü belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin kış döneminde farklı zamanlarda donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU

Bu arada 12 Nisan'da da aynı bölgede yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2 erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belrlenirken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu cesetlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceğini ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığını düşündüklerini söylemişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Engin ERTÜRK/ VAN, ()-

==============

Batman'da fırtına çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

Batman'da etkili olan fırtınada çok sayıda çatı ve ağaç yerinden sökülürken, bazı araçlar hasar gördü.

Kentte aniden etkili olan fırtına yaşamı felç etti. Fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda bazı binaların çatıları, Kültür mahallesinde ise parklardaki ağaçlar yerinden söküldü. Parçalanan çatı parçaları, araçların üzerine düştü. Fırtına nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, çok sayıda araçta hasar oluştu.

KAMERAYA ALIRKEN, CAMA ÇARPTI

Kültür mahallesinde bir kadın, evinin penceresinden fırtınanın uçurduklarını cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Kadının kamerası kayıtta iken fırtınanın uçurduğu tahta parçalarından biri pencereye çarptı. Kadın korkarken, çocuklarını pencereden uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Fırtınan çatıları ve ağaçlarının kökünden sökmesi

-Kadının evden görüntü çekmesi

-Parçanın cma çarpması

-Zarar gören araçlar

-Detay

Haber: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN, ()

=================

Barınak boşaltıldı, balıkçılar mağdur oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı'nın marinaya dönüştüğü ve HADO seferlerinin buradan yapılacağı ifade edilerek balıkçıların teknelerini kaldırmaları istendi. Balıkçılar, "Ekmek teknelerimizi nereye götüreceğiz" diye tepki gösterdi.

Madenli Balıkçı Barınağı yöre balıkçılığının gelişmesi ve balıkçı teknelerinin korunması amacıyla 2016 yılında hizmete alındı. İrili ufaklı 150 tekneyi bünyesinde barındırma kapasitesi bulunan barınakta 60'a yakın balıkçı teknesinin sahibine HADO seferlerinin buradan yapılacağı ifade edilerek barınağı boşaltması istendi. Polisinde tedbir aldığı barınak getirilen kepçe ile girişi kapatılacak.

Ekmek teknelerini bağladıkları barınaktan kovulduklarını ifade eden balıkçılar, "Gördüğünüz balıkçı arkadaşların hepsini buradan kaldırıyorlar. Sadece 'çıkın' diyorlar. Bu işi yaparken buradaki balıkçı arkadaşlarımızın mağduriyeti oluştu. Ölmüş müsün, yaşamış mısın teknen batmış mı karaya mı çıkmış yani umurunda değil. Beş milyon Suriyeliyi besleyen devlet, şurada on balıkçıyı üreticiyi koruyamıyor" dedi.

Restoran kafeterya ve günü birlik tekne turlarında hizmet verdiğini söyleyen Semih Uçar, yaşananlara tepki göstererek, "Sezonun açılmasını bekliyorum. Ama bunu beklerken şimdi, 'boşaltın nereye giderseniz gidin' diyorlar. Benim teknem turizm belgeli nereye gideceğim bana bir yer göstersinler. Devlet ne için var. Bizim haklarımızı korumak savunmak için. Zor durumdayız" dedi.

Görnütü Dökümü

-----------

-Balıkcı barınağındaki tekneler

-Ağ düzelten ve yemeklerini yiyen balıkçılar

-Polis arabası, kepçe görüntüsü

-Balıkçılar ile muhtar konuşurken

-Gezi teknesi sahibi ile röp.

-Barınaktan görüntü

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

========================

Gazipaşa'da tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tomruk yüklü kamyonun 30 metrelik şarampole uçtuğu kazada, Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi MHP'li Murat Özgen ve kamyon şoförü Kadir Saraç yaralandı.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanca Mahallesi orman kesim sahasından kamyona tomruk yükleyen Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi MHP'li Murat Özgen ve Kadir Saraç, daha sonra yola çıktı. Gazipaşa yönüne giden seyreden Kadir Saraç yönetimindeki 07 E 9203 plakalı kamyon, 30 metrelik şarampole uçtu. Kazada Kadir Saraç ve Murat Özgen yaralandı.

Kadir Saraç'ın aradığı yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler kaza yapan kamyona zorlukla ulaştı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özgen ve Saraç, buradaki müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edildi.

Kazayı haber alan Özgen ve Saraç'ın yakınları hastaneye akın etti. MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, Özgen ve Saraç ailelerini yalnız bırakmadı.

Görüntü Dökümü

----------

-Yaralıların Gazipaşa devlet hastanesine ambulansla gelişi

-Yaralıların ambulanstan indirilişleri

-Acile götürülüşleri

-Hastane önündeki kalabalıktan

-Yaralı yakınlarının göz yaşları

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()

=================

Datça'da turizmcilerin sorunları masaya yatırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde turizm sezonu öncesi işletme sahiplerinin taleplerini dinlendi, sorunlarının çözümü tartışıldı.

Datça'da turizm sezonu öncesi işletme sahiplerinin taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm yolları aramak amacıyla toplantı düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından Palamutbükü sahilinde yapılan toplantıya, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, Palamutbükü, Ovabükü ve Hayıtbükü'nden işletmeciler ile vatandaşlar katıldı. Toplantıya katılan işletmeciler, bu yıl kış aylarında şiddetli rüzgarların etkisiyle zarar gören çardakların, sahillerde yapılaşma izni bulunmadığı gerekçesiyle onarımının yasaklandığını, Palamutbükü'nde halen arıtma tesisi ve kanalizasyon sitemi bulunmadığı için denizin kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

'KANALİZASYON OLMADIĞI İÇİN DENİZ KİRLENİYOR'

Toplantının açılış konuşmasanı yapan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, amaçlarının birlikte olmak, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin, vatandaş tarafından takip edilmesini kolaylaştırmak, vatandaşların var olan sorunlarına çözüm yolları aramak olduğunu söyledi. Çoban, "Sizlerin istek ve şikayetlerinizi dinlemek istiyoruz. Taleplerinizi ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözüm yolları aranacaktır" dedi. Apart otel ve restoran işletmecisi 60 yaşındaki Mehmet Ergun Olgun da konuşmasında Palamutbükü'nde denizin kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi bulunmadığı için hızla kirlenme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Olgun, şöyle dedi:

"Palamutbükü'nde halen kanalizasyon yok. Böyle giderse Palamutbükü, Hayıtbükü ve Ovabükü denizlerini kaybedeceğiz. Vatandaş çaresiz. Kanalizasyon olmadığı için denizler kirleniyor. İlerisi için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ayrıca bir de çardak problemimiz var. Sahillerimizde yıllardan beri süre gelen bir uygulama vardı. Sahillerdeki işletmeler önlerindeki alana yaptıkları çardakları kullanıyor, belli bir ücret karşılığı belediyeden kiralıyorlardı. Bu yıl yeni bir uygulama ortaya çıktı. Doğanın verdiği zarardan dolayı işletmelerin önündeki çardakların yüzde 80'i tahribata uğradı. Bu tahribattan sonra, 'Çardaklara bir çivi dahi çakmayacaksınız' diye sert bir uygulama getirildi. Peki, biz çakmayalım. Ancak daha önceden onaranlar ne olacak ya da doğanın zarar vermediği çardaklar yerinde mi kalacak? Bu durum adil bir uygulama olabilir mi? Vatandaşın mağduriyeti nasıl karşılanacak?"

BAKANLIK ÖDENEK SÖZÜ VERDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Erman Tolga Bayrak arıtma tesisi ile ilgili soruyu yanıtlayıp, bölgede sızdırmalı foseptiğin kullanımı ile ilgili şu an herhangi bir yasak bulunmadığını hatırlattı. Bayrak, şöyle dedi:

"Foseptik çukurunun 50 metre etrafında içme suyu kuyusu yoksa bir sıkıntı yok. Ancak foseptik kuyusunun belirli dönemlerle çekilmesi gerekiyor. Muğla, 2014 yılında büyükşehir statüsü kazandıktan sonra bu tür yerlerde kanalizasyon sisteminin kurulması, işletilmesi, yapılması büyükşehir belediyesine ait. Palamutbükü, Selimiye ve Bozburun gibi çok göz önünde bulunan turizmin gözbebeği bazı yerlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin, il müdürlüğümüze bu konuyla ilgili bir başvurusu oldu. Belediye, ödeneği bakanlığın sağlaması durumunda kanalizasyonu kendisinin yapacağını taahhüt etti. Bakanlığımız bu talebi olumlu bularak ödenek sözü verdi. Bu konuda geçen yıl bir proje başlatıldı. Nasıl bir arıtma tesisi yapılacağı belli ancak buralar Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için yer bulmak sıkıntı yaratıyor. Ayrıca arıtmanın suları nereye verilecek? Tekrar denize verilecekse eğer bu işin bir anlamı olmaz. Büyükşehir Belediyesi'nce bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bazen bizden de görüş alıyorlar. Sonuç itibariyle şuan için bakanlığımızın ödenek vermek konusunda sözü var ama gerekli projeyi Muğla Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Bilgimiz bununla sınırlı ancak, arıtma tesisinin en yakın zamanda yapılacağını biliyoruz."

ÇARDAKLAR İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise sahildeki çardaklar konusunda açıklamalarda bulundu. Sahil şeridinde, insanların yazın güneşten korunacağı, gölgesinde rahatça oturup yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği çardakların bir ihtiyaç olduğu hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bir gerçek var ki 'Bunlar yasal mı?' derseniz, maalesef değil. Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) yetkisinde iken muhtarlıklarla yapılan protokol çerçevesinde bu çardaklar oluşturulmuş. O yıllarda ÖÇKK'da olan belki de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arkadaşlar belki de o zaman yasal olmadığını bilmiyorlardı. Bugün bu çardakları yok saymak mümkün değil; 'Kullanamazsınız' delmek bana göre çok doğru değil. Ama bunları yapmak yasal da değil. Nasıl bir çözüm buluruz? Datça Belediyesi olarak imar planları yapılırken, planlamacıya burada bu dokuya uygun imar planlarında, kıyı kenar çizgisinin de mutlaka planlanmalı gerektiğini ilettik. Bu çalışmalar devam ediyor. Şu an daha bu planlar sonuçlanmış değil. En hızlı şekilde sonuçlandırılıp, bu planları Bakanlığa göndermeyi hedefliyoruz."

Görüntü Dökümü

----------

-Toplantıdan görüntü

-Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması

-Toplantıya katılanların sorunlarını anlatması

-Apart otel ve restoran işletmecisi Mehmet Ergun Olgun'un konuşması

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Erman Tolga Bayrak'ın konuşması

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması…

-Palamutbükü sahilinden ve fırtınada yıkıldıktan sonra onarım izni olmadığı için ortada kalan kırık dökük çardaklardan görüntüler….

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

======================

Patnos'ta rüzgarda çatıdan kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü



AĞRI'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçalar, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Bir otomobilde hasar oluştu. Patnos'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgarda, Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlardan birinde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen polis, anons yaparak park halindeki otomobillerin kaldırılmasını istedi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek geçişlere izin vermedi.

Haber: Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), ()-

=========================

'Dijital bağımlılık, testosteron hormonunu olumsuz etkiliyor'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılıkla ilgili uyarılarda bulundu. Dilci, "Dijital bağımlılığa maruz kalmış çocuklarda ciddi anlamda kas gelişimi ve buna bağlı olarak en çok erkek çocuklarda testosteron hormonunun olumsuz etkilendiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır." dedi.

Dijital hayatın insanlar üzerindeki etkileri hakkında araştırma yapan Doç. Dr. Tuncay Dilci 'ya özel açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Dünya tıp literatürüne girmiş bazı bilimsel çalışmalarda gördük ki dijital bağımlılığa maruz kalmış ve uzun süre ekran karşısında kalan çocuklarda ciddi anlamda kas gelişimi ve yine buna bağlı olarak en çok erkek çocuklarda testosteron hormonunun olumsuz etkilendiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle Amerika Pediatri Derneği'nin yaptırmış olduğu çalışmalarda çocuklarda hareketsizliğe bağlı kas erimesi olduğu yönünde ve bu kas erimesine bağlı olarak da erkeklik hormonuna dair salgılamada azalma yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada ise çocuklar da adrenalin hormonunun yükselmesi, stres hormonunun yükselmesi ve aynı zamanda testosteron hormonunu düşürmesi açısından cep telefonu oyunları, bilgisayar oyunları veya dijital nesneler üzerinde aşırı ve fazla zaman geçirmeleri sonucu ortaya çıkıyor" dedi.

'AİLELER BİLİNÇLİ HAREKET ETMELİ'

Dijital bağımlılıktan çocukları korumak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Dilci, "Dijital nesnelerle aşırı şekilde maruz kalma başta erkek çocuklar olmak üzere ilerde üreme sorunları ve cinsel doyum noktasında bazı sorunlarla karşı karşıya kalacağımız yönündedir. Ebeveynlerimiz çocukların dikkat etmesi gereken noktalarda bilinçli hareket etmeleri gerekir. Çocukların gün içerisindeki dijital nesnelerle temasları ve ilgisini dikkat değer şekilde planlayarak hareket etmelerinde fayda vardır. İki saatin üzerinde eğer bir çocuk ekran karşısında kalıyorsa söylediğimiz rahatsızlıklarla karşılaşacaktır. Çocukların dijital nesneler üzerinde uzun süre kalmalarını önlemek için ailelerin başta alternatif eğlence biçimlerine çocuklarını yönlendirmeleri gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İnternet kafeden görüntüler

-Tuncay Dilci röpotaj

-Genel Detay

(402 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

==================