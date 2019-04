DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ALADAĞ YURT FACİASINDA 9'NCU DURUŞMA

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

14 SANIK YARGILANIYOR

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

MAĞDUR AİLELER VE SANIKLAR KATILDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 9'ncu celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. 14 tutuksuz sanık, güvenlik önlemlerinin alındığı Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Avukatın konuşması

- Aileler adına bir kişinin konuşması

- Duruşmaya girecek vatandaşlara üst araması yapılması

- Detaylar

SÜRE:01'10" BOYUT:130 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), ()

=====================================================

2)RİZE TAŞINIYOR, YENİ REZERV ALANLARI BELİRLENDİ

RİZE'de, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan proje ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilerek, azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metre kare ile Yağlıtaş Mahallesi’nde 207 bin metre karelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni rezerv alanlarının kamulaştırılması için çalışma başlattı.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

RAPORDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dolgu alan üzerindeki binalarla ilgili 2 yıl önce teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca, güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

TAŞIYICI KOLONLAR DÖKÜLÜYOR

Gürcistan'da 2 yıl önce meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin fay hattını etkilediği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlenirken, Doğu Karadeniz'in 4'üncü derece deprem riski bölgesinden 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesi sonrası gözler yeniden dolgu alanındaki binalara çevrildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca yapılan teknik incelemelerde, dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bina temellerindeki demirlerin açığa çıktığı ve kolonların tahrip olduğu tespit edildi. Hasarın en fazla gözlendiği yerlerin başında, 3 kat olarak inşa edilen ancak sonradan 3 ilave kat daha atılan cami, mescit, lokanta ve çok sayıda dernek ve vakfa ait yerlerin bulunduğu belediye blokları geliyor.

YENİ RİZE'NİN KURULACAĞI ALANLAR BELİRLENDİ

Rize'de, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilerek, azaltılacak yapı yoğunluğu Salarha beldesinde 52 bin metre kare ile Yağlıtaş Mahallesi’nde 207 bin metre karelik iki yeni rezerv alanına taşınacak. TOKİ yeni rezerv alanlarının kamulaştırılması için çalışma başlattı. Kent merkezine yakın iki yeni yerleşim yerine ulaşım da kolaylıkla sağlanacak. Salarha Beldesi'neki yeni rezerv alanına yapımında sona gelinen 2.9 kilometrelik Salarha Tüneli ile Yağlıtaş Mahallesi'ndeki yeni rezerv alanına ise yapımı tamamlanan Güney Çevre Yolu ile ulaşılacak. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile yeni rezerv alanlarında yapılaşma aşamasına geçilecek, dolgudaki riskli yapılarında etaplar halinde yıkılacak.

MİMARLAR ODASI: HER GEÇEN GÜN RİZE'NİN ALEYHİNE İŞLİYOR

Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu, kentsel dönüşümde geç kalındığını belirterek biran önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Gürcistan depreminin Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetiklediğini hatırlatan Mahmutoğlu, şunları dedi:

"Dolgu olarak tabir edilen bölgedeki konutlarla alakalı Allah göstermesin, 4.5-5 şiddetinde depremde büyük bir facia olur. Hiç kimse bunu istemez. Bu sürece gelmeden biz bir an önce kendi imkanlarımızla bu kentsel dönüşümü yapmalıyız. Şuanda planlama için önemli bir adım atıldı. Rize’nin revizyon imar planları 1/5000’likler onaylandı, 1/1000’likler onay aşamasında. Bu kentsel dönüşümün yapılacağı rezerv alanlar ve mahalleler tespit edildi. Kamulaştırma süreçleri başladı. Planlama adına adımlarımızı attık ama bundan sonra ivedi bir şekilde direk sahada vatandaşlar beraber çalışacağımız, organize olacağımız projenin uygulama sürecini gerçekleştirmek zorundayız. Çok hızlı olmalıyız. Projenin bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Her geçen gün Rize'nin aleyhine işliyor. Buradaki tehlikeyi görmek için mimar ya da mühendis olmaya gerek yok. Tedbirleri almazsak başka illerde yaşadığımız faciaları ilimizde de yaşayacağız. Korozyon etkisi dolayısıyla binalar taşıyıcı özelliğini kaybetmiş durumda. Vakit geçirmeden kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerekiyor"

VALİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Rize Valisi Kemal Çeber, kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz. Rize kent merkezi kentsel dönüşümüyle ilgili, algı, karar ve irade anlamında bir sorun olmadığını düşünüyorum. Hem Rize siyaseti, hem ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı. Bundan sonraki süreç de vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek bir süreç. Rize'nin deprem anlamındaki yeri güncellendi, bir derece arttı. İnşaatları gördüğünüzde, demir ve inşaat kalitesi, evlerin durumunun çok parlak olmadığı çıplak gözle bile görülüyor. Onun için daha fazla zaman harcamak gibi bir lüksümüz yok. En kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içinde belli adımlar atılacak" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

Rizeli esnaf ve vatandaşlarda kentsel dönüşümü destekliyor.

Kentsel dönüşümün yararlı olacağını belirten İsmail Kazdal,"Yeni rezerv alanı olarak düşünülen yer çok iyi. Salarha tüneli ile merkeze 5 dakikalık mesafede olacak. Bazı binalar yıkılacak gibi duruyor. Alttan çürümeler var. Raporlara göre bunları taşınması lazım. Yeni yapılacak binalarda önemli olan deniz suyunun bu binalardan korunması" dedi.

Yılmaz Demirel de "Bu bölgede ki binalar çok eski. Deniz dolgusu üzerinde olduğu için demirleri çürüdü. Burada çok sayıda esnaf, çalışanlar, yaşayanlar var. Kimse mağdur edilmemeli" diye konuştu.

İsmail Reyhanoğlu ise "Bu projeyi çok destekliyorum. Bu riskli binaların yıkılıp yenilerinin yapılması çok iyi olur. Uzun vadede turizme de katkı sağlayacaktır. Zor olacak ama uzun vadede Rize kazanacak, bbiz her şeye razıyız" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Drone ile Rize detayları

-Vali Kemal Çeber açıklaması

-Vatandaşlar röp.

-Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu açıklaması

-Rize'nin yeni rezerv alanı Drone detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ RİZE-

===============================================

3)VAN MERKEZLİ FUHUŞ ÇETESİNE OPERASYONDA 10 TUTUKLAMA

VAN'ın Erciş ilçesi merkezli 5 ilde fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden, 3'ü kadın, 10 kişi tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek', 'suç örgütüne üye olma', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, zorlama, yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik takibin ardından 25 Nisan günü Van ve Erciş ilçesiyle Kocaeli, Muş, Ağrı ve Bitlis'teki 36 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 5'i yabancı uyruklu 6'sı kadın, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yeri aramalarında, fuhşa aracılık etmekten kazanıldığı değerlendirilen 17 bin 640 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i Türk 2'si yabancı uyruklu, 3 kadının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, 27 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 18 kadına ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre toplam 18 bin 424 bin lira idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fuhuş yapıldığı belirlenen Van merkezde bir otel, 3 ev ile Erciş ilçesinde 1 otelin kapatılması için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na bilgi verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ....

VAN/

================================================

4)CHP'Lİ BAŞKAN DEMİR: BEL FITIĞI YAPAN ARAÇLARA MAHKUM ETMEYİN

ARDAHAN Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir, belediyeye ait 1974 model olan iş makinelirinin işçilerde bel fıtınığına neden olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan başlayıp, en alt kademeye kadar sesleniyorum. İşçilerimizi, bel fıtığı ve hasta yapan araçlara mahkum etmeyelim" dedi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde oyların yüzde 51.20'sini alarak Ardahan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Faruk Demir, Yeni Mahalle'de bulunan araç parkını gezdi. Araçları tek tek kontrol ederek çalışanlardan bilgi alan Başkan Demir, belediyenin aracının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Mevcut araçların da 74-75 model olduğunu belirten Başkan Demir, 2000 model üstü bir iş makinasına, ulaşım aracına rastlamadığını belirtti. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlardan geçici olarak araç tahsisi isteyen Başkan Demir, "Biz araçların geçici süreyle bize tahsis edilmesini istiyoruz. 1-2 seneye toparlanıp geri verebiliriz. En kısa zamanda devletimizin yetkilileri ile görüşeceğiz. CHP ve diğer belediyelerle görüşeceğiz. 2-3 yıl içerisinde sizleri bel fıtığı yapmayacak araçlarla buluşturup, Ardahan'ı yeniden imar edeceğiz. Burası bir il ve bir il gibi muamele görmeyi hak ediyoruz. Serhat sınır iliyiz. Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayan en önemli il biziz. İki tane sınır kapımız var. Üç tane boru hattımız , bir tane tren yolumuz var. Sınır kenti böyle olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp, en alt kademeye kadar sesleniyorum ve rica ediyorum, bizim şerefli belediye çalışanlarını 1974 model, bel fıtığı ve hasta yapan araçlara mahkum etmeyelim. 20 bin nüfuslu bir il, toplam 15 iş makinası olsa yeter. Biz uzay mekiği istemiyoruz, Biz NASA'yı buraya istemiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Başkan Faruk Demir'in Belediye araçlarının incelemesi

-Araçlardan görüntü

-Başkan Faruk Demir'in konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, ()

===============================================

5)BURDUR'DA HEDEF, 160 MİLYON DOLARLIK MADEN ÜRÜNLERİ İHRACATI

BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'da maden ürünleri ihracatında 2019'un ilk 3 ayında, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16,5 düşüş olduğunu belirtirken, sene sonunda 160 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerini söyledi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, kentteki maden ihracatıyla ilgili Demirören Haber Ajansı () muhabirine açıklamalarda bulundu. Maden sektörü olarak Burdur'da 2018 yılını çok başarılı geçirdiklerini belirten Ekinci, 2019'un ilk 3 ayının iyi olmadığını söyledi. Ekinci, "2018 yılının ilk 3 ayında 33 milyon 617 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. 2019'un ilk 3 ayı bizim geçen yılki rakamlarımıza göre iyi geçmedi. Yüzde 16,5 oranında düşüş yaşadık. 2019 yılının ilk 3 ayında 28 milyon 86 bin dolarlık ihracatımız gerçekleşti" dedi.

Bu düşüşte dünyadaki ticari savaşların ciddi etkisi olduğunu kaydeden Ekinci, "Ayrıca bizden ithalat yapan ülkelerin ekonomik önlem kararları bizleri etkiledi. Bunun yanı sıra ağır kış şartları geçirdik. Biliyorsunuz açık sahalarda çalıştığımız için kış şartları üretimi azaltıyor buna göre de ihracatımızda düşüş yaşanıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MADEN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ VAR'

Bu yıl Burdur'un genel ihracatında da düşüş olduğuna dikkat çeken Ekinci, şöyle devam etti:

"İlk 3 ayda 36 milyon 880 bin dolarlık ihracatımız var. Bu rakamda geçen yıla göre yüzde 12 oranında düşüş var. Geçen yıl aynı dönemde 41 milyon 869 bin dolardı. Burdur hem genel ihracat hem de maden ürünleri ihracatında düşüş yaşadı. Türkiye'nin maden ürünleri ihracatında da düşüş söz konusu. Geçen yıl ilk 3 ayda 377 milyon 35 bin dolar olarak gerçekleşen maden ürünleri ihracatı bu yılın aynı döneminde 370 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatın düşmesi bizleri üzüyor. Tedbirler almamız gerekiyor."

'İŞLENMİŞ ÜRÜN İHRAÇ ETMEMİZ GEREKİYOR'

Yıl sonunda 160 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştireceklerini tahmin ettiklerini anlatan Nasuh Ekinci, Burdur'da şu anda 275 faal mermer ocağı olduğunu, 690'ın üzerinde işletme ruhsatı alınmış maden ocağı bulunduğunu, yıl sonuna kadar bunlardan 10- 15'inin üretime geçeceğini söyledi. Burdur'da mermer ocaklarından çıkan mermer blokların yüzde 90'ına yakınının ihraç edildiğini vurgulayan Ekinci, "Bizim nihai ürün, işlenmiş ürün ihraç etmemiz gerekiyor. Bunun için de ihtisas organize sanayi bölgesi ve kümelenme çalışmalarımız devam ediyor. Sektör bunun önemini son dönemde yaşadığımız krizlerle anladı. Hem Valiliğimiz hem Ticaret ve Sanayi Odamız ve derneğimiz vasıtasıyla bu girişimlerin üzerinde duruyoruz. İnşallah bu yıl önemli bir neticeye doğru gideceğiz ve blok mermer satışından da en azından yüzde 50 üretime doğru geçişin hesabını yapıyoruz. Bunun da daha fazla istihdam, daha fazla katma değer, daha fazla ihracat rakamı gibi birçok olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Kamyona yüklenen mermerler

- Nasuh Ekinci'nin açıklamaları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

================================================