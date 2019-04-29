DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KARISINI UYKUSUNDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Suat Ü. (31), bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice Ü.'yü (24) uykusunda eliyle boğarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Suat Ü., polis ekiplerince yakalandı. Dört Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve biri 3, diğeri 6 yaşında 2 çocuk babası olan çiftçi Suat Ü. ile Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir süt fabrikasında işçi eşi Hatice Ü., hafta sonu kırsal Dağdere Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına misafirliğe gitti. Çift ziyaretin ardından, birlikte yaşadıkları, Hatice Ü.'nün annesi Şükran Gezgin ile beraber tekrar Dört Eylül Mahallesi'ndeki evlerine geri döndü. Suat Ü. henüz bilinmeyen bir nedenle, eşi Hatice Ü.'yü uykusunda elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçan Suat Ü., durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Suat Ü., kardeşinin haber vermesi üzerine kırsal Dallık Mahallesi yolu üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suat Ü.'nün yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle aile içi sorunlar yaşadıkları öne sürüldü. Hatice Ü.'nün cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Suat Ü'nün fotoğrafı

- Hatice Ü.'nün fotoğrafı

- Olay yeri olan evin önünden görüntü

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), ()

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2)ÖLEN ARKADAŞLARI ÇIKAN İTFAİYECİLERDEN ACI TEŞHİS

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu rezidansın 16'ncı katından düşen Bülent Öztürk(35), hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Olay, Esentepe Mahallesi’nde buyunan bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen bir çocuk babası itfaiye eri Bülent Öztürk, 16'ncı katında ikamet ettiği rezidansın bahçesinde ölü olarak bulundu. Sabah bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerde yatan kişinin mesai arkadaşları Bülent Öztürk, olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Öztürk'ün önceki gün mesaide olduğunu ve arkadaşlarıyla şakalaşarak, "Sizi çok seviyorum" dediği belirtildi. Acı haberi alan diğer itfaiye erleri de olayın olduğu rezidansa geldi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öztürk'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Ölen arkadaşlarını teşhis etmeleri

-Cumhuriyet Savcısı inceleme

-Cesedin taşınması

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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(ÖZEL)

3)BU MAHALLEYE ANAHTARI OLMAYAN GİREMİYOR

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümü Deriner Barajı'nın suları altında kalınca Gökçele Mahallesi’ne ulaşım için 100 metre yükseklikte genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını sağladığı köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede yaşayan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesine ulaşımı sağlamak için Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ıncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağladığı köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede bulunan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla açılan kapıdan girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor. Asma köprünün uzunluğu nedeniyle sallanması üzerine mahalle sakinleri köprüye ‘Sırat Köprüsü’ adını verdi. Mahalleliler evlerine giden yolun daha güvenli olması için araç yolu yapılmasını istiyor.

‘MAHALLEYE TEK GİRİŞ YOLU BU KÖPRÜ’

Evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirten Rüstem Çelik, “Eskiden kalabalık bir köyümüz vardı. Köyümüz baraj suları altında kalınca insanlar buraları terk edip gittiler. Koca köyden geriye sadece bu 3 haneli mahalle kaldı. Mahallemizdeki evlerimize ulaşabilmemiz için bize asma köprü yaptılar. Mahalleye tek giriş yolu bu köprü. Zaten burada 3 kişiyiz. Bazı zamanlarda mahallede tek kaldığımızda oluyor. Buralar ıssız terk edilmiş yerler. Bizde bu köprüye demir kapı yaptırıp, kilitledik. Geceleri korkuyoruz diye demir kapıyı kilitleyerek yatıyoruz. Kendimizi bu sayede güvende hissediyoruz. Anahtar sadece 3’ümüzde var" dedi.

‘AKŞAMLARI KAPIYI KİLİTLEYİP YATIYORUZ’

Kış mevsiminde köylerinde kimsenin kalmadığını anlatan Necati Çelik de “Evlerimiz ve mahalle boş kalıyor. Ben de Bursa’da oturuyorum. İlkbaharla birlikte köyüme gelerek zeytin ağaçlarımın bakımını yapıyorum. Şu anda mahallede sadece üç kişi yaşıyoruz. Köyde kimse kalmadığı için hırsızlar zaman zaman evlerimize giriyor. Başta canımız olmak üzere mal varlığımızı korumak amacıyla köprüye demir kapı yaptık. Köyde kimse olmadığı için gündüzleri bile korkuyoruz. Akşamları köprüdeki kapıyı kilitleyip yatıyoruz. Burası resmen mahrumiyet bölgesi başımıza ne gelir bilinmez. Kendimizi bu demir kapı sayesinde güvende hissediyoruz. Köprü zaten güvenli değil. Yıkılacak diye korkuyoruz. Köprüye ‘Sırat Köprüsü’ adını verdik. Aşağısı zaten cehennem deresi. Torunlarım köprüden geçmeye korktuğu için buraya gelmiyorlar. Allaha emanet, dualarımızı okuyarak köprüden geçip, kapımızı kilitleyip yatıyoruz" şeklinde konuştu.

‘YOL İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Beken ise “Baraj yapıldıktan sonra istimlak parasını alan bazı köy sakinleri maalesef başka illere göç etti. Bizim mahallede baraj öncesinde yaklaşık 25 hane vardı. Koca köyden sadece bu mahalle kaldı. Yaya geçsin diye buraya köprü yaptılar. DSİ aslında buraya araba geçmesi için köprü yapacaktı, yapmadı. Asma köprü yaptı, o da zaten sallanıyor. Köprüye kilitli demir kapı yaptırdık. Yabani hayvanlar ve yabancı insanlar mahallemize girmesin diye. Köprü sırat köprüsü gibi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleden ve köprüden drone görüntüleri

-Köprüden ve kapıdan görüntüler

-Mahalleden görüntüler

-Kapının açılması

-Teleferikle eşya taşınması

-Röportajlar

-Detaylar

BOYUT:689 MB

Haber: Aleyna KESKİN-Kamera: Emre KOLTUK - ARTVİN/

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4)VAŞAĞIN AVLANMA ANI, AVCI KAMERASINDA

Erzincan'da avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın avlanma anını görüntüledi. Bir anda dağ keçilerinin arasında beliren vaşak, ilk hamlesinde başarılı olamadı. Kaçan dağ keçilerinin ardından koşan vaşak, gözden kayboldu.

Olay, geçtiğimiz hafta sonunda Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Sarıkaya Mevki'nde yaşandı. Erzincan'da av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Bulgaristan'dan gelen avcılar ile birlikte domuz avı sırasında dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Yaklaşık bin metre yükseklikteki yamaçlarda ilerleyen dağ keçisi sürüsünü izlerken bir anda ortaya çıkan vaşak, dağ keçilerini kovalamaya başladı. Avcıların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri avlanma sırasında ilk saldırı da başarılı olamayan vaşak, bir süre yatarak bekledikten sonra dağ keçilerinin arkasından koşarak gözden kayboldu. Vaşağın avlanma anı av rehberinin kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Uzun yıllarda Doğu ve Karadeniz bölgelerinde av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Türkiye'de ilk kez vaşağın avlanma anının kaydedildiğini söyledi.

SAYILARININ ARTMASI SEVİNDİRİCİ

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindede koruma altında bulunan hayvanlardan olan vaşakların sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle Erzincan ve Tunceli bölgesinde son yıllarda sık sık görülen vaşaklar, kemirgenlerle ve tavşanlarla beslenirken, insanların yüksek kesimlerden çekilmesi ile birlikte sarp arazilere yerleştirilen foto kapanlar sayesinde kayıt altına alınabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dağ keçilerinin görüntüsü

-İki dağ keçisinin dövüşme anı

-Dağ keçilerinin bir anda kaçması ve vaşağın kovalama anı.

-Vaşağın keçinin peşinden koşması ve yere yatması

-Görüntüyü çekenlerin söylemleri

-Vaşağın dağ keçilerinin peşinden koşarak gözden kaybolması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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5)DOLU YAĞIŞINI GÖRÜNTÜLERKEN KAZAYI ÇEKTİ

Konya'da aniden bastıran dolu yağışını cep telefonuyla kaydeden sürücü, 2 otomobilin çarpışma anını kaydetti. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün Konya-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kazadan önce aniden bastıran dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücü, 2 otomobilin çarpışma anını da kaydetti. Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerası görüntüleri

-Dolu yağışı

-iki otomobilin aniden çarpışması

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

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(ÖZEL)

6)YARALI HAYVANLAR, BU BARINAKTA HAYATA TUTUNUYOR

GAZİANTEP'te, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE), terk edilmiş ve insanlar tarafından şiddete maruz kalmış yüzlerce hayvana 'Karakız' adı verilen barınakta ev sahipliği yapıyor. Şiddet gören ve yaralanan hayvanlar barınakta tedavi edildikten sonra sahiplendiriliyor. Kentte 2010 yılında kurulan CAHİDE, sahipleri tarafından terk edilmiş ve şiddete maruz kalmış hayvanları korumak için 'Karakız' adı verilen barınak kurdu. 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki 7 bin 500 metrekarelik alana kurulan barınakta, 36 kulübe, ameliyathane, gözlem odaları, banyo ve bakıcı evi bulunuyor. Karakız Barınağı'nda, yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için tüm tedavileri yapılıyor. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen ihbarları da değerlendiren dernek yöneticileri hayvan ambulansı ile aldıkları yaralı hayvanları tedavisini yapmak için kliniğe getiriyor. Hayvanlar burada bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendiriliyor.

5 BİN HAYVAN İYİLEŞTİRİLDİ

Derneğin yöneticilerinden Cemal Güneş Tosun, kuruldukları günden bu yana birçok hayvana sahip çıkarak ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Bizim dernek olarak amacımız, sahipsiz yaralı sakat bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisini yapmak. Bu konuda insanlarımız maalesef duyarsız. Yolda bir köpeğe, kediye, ata araba çarpıyor, bırakıp gidiyorlar. Biz bu olaylara dernek olarak duyarsız kalmadık. Bu güne kadar yaklaşık 5 bin hayvanı tekrar sağlığına kavuşturduk. Şu anda 220 köpeğe bakıyoruz. 7 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu barınağımızda yaralı veya şiddet mağduru hayvanları tedavi ediyoruz. Çok ağır vakalarımız olduğu zaman Hatay Veteriner Fakültesi'ne götürüyoruz. Tedavisi yapılan hayvanlarımızı da sahiplendirmek adına uğraş veriyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Barınağın Drone Görüntüsü

- Köpeklerden Görüntüler

- Köpeklere aşı yapılması

- Cemal Güneş Tosun röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 631 MB

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7)OTOMOBİL HOPARLÖRÜNDEKİ 'SKUNK'A 3 TUTUKLAMA

ÇORUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta yer alan hoparlör içerisine gizlenmiş 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum'dan İstanbul'a uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotimin takibe aldığı otomobil Osmancık ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan hoparlör içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.Y., R.Y. ve R.Ç., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliye getirilişi

-Hastaneden sağlık raporu alınması

SÜRE: (1 dk 23 sn) (BOYUT 11.7 MB )

- Detaylar

HABER KAMERA: ÇORUM-

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8)KAÇAK SİLAH ŞEBEKESİNE OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Bursa'da 'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve aralarında polislerin de bulunduğu 24 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda aralarında 1'i emekli, 1'i de görevde olan polisler olmak üzere toplamda 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini, silah imalathanesine çevirdikleri öğrenilirken, operasyonda 22 ruhsatsız silah, 19 kuru sıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Emniyete götürülen şüphelilerden 18'i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında 1'i emekli, 1'i de görevde polis olmak üzere 6 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Adliye binasından detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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