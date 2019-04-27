DHA YURT BÜLTENİ -5

Çocuklara tacizden gözaltına alınan inşaat işçisi adliyede

Muğla'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) 'Seni İzmir'e götüreyim' dediği, ayrıca M.S. (12) adlı erkek çocuğuna ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tuncay Ç., İzmir'de 2 yıl önce 9 yaşındaki Yağmur K.'ye istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Küçük çocuk ise duruşma öncesi sanık Tuncay Ç. ile karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin, Menteşe'nin Salih Paşalar Mahallesi'ndeki Salih Paşalar İlkokulu'nun bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu öğrenen jandarma ekipleri, dün harekete geçti. Tuncay Ç.'nin, okul bahçesinde gördüğü öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye 'Seni İzmir'e götüreyim' dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna ise ilişki teklif ettiği öne sürüldü. Tuncay Ç.'nin ayrıca okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı da iddia edildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, okuldan ayrılan Tuncay Ç.'yi, Ula'nın Gökova Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Ayrıca olayı gören Ö.B. (12) isimli başka bir öğrencinin de ifadesine başvuruldu. Tuncay Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde ise, "Yanıma yaklaşan çocukları seviyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben art niyet taşıyan bir insan değilim. Kesinlikle tacizde bulunmadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Tuncay Ç., bu sabah adliyeye sevk edildi.

YAĞMUR KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Tuncay Ç., 29 Temmuz 2016 tarihinde, İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.'ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Kütahya'da sahipli köpeği bağlı olduğu yerden alıp, ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

100. Yıl Mahallesi'nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin 2 kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti. Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İki şüphelinin polis otosuna bindirilmesi

-Ağaca bağlı köpeğin görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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30 saniyede motosikleti çaldılar

Konya'da park halindeki motosikleti 30 saniye içerisinde çalan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 30 Mart'ta saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre başka bir motosikletle park halindeki motosikletin yanına gelen 4 şüpheliden biri, 30 saniye içerisinde motosikleti alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer 3 şüpheli de gözcülük yaptıktan sonra kendi motosikletlerine binerek kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülündi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin motosikleti çalması

- Şüphelilerin kaçması

Haber-Kamera: Tolga YANIK (KONYA-)

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İki işçinin kopan 4 parmağı, operasyonla dikildi

Kayseri'de mobilya işçisi Mustafa Biçer (44) ve alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel'in (33), 1 gün arayla iş kazası sonucu kopan baş ve işaret parmakları, operasyonla yerine dikildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan Mustafa Biçer, kanepe yapımı sırasında bir anlık dikkatsizliği sonucu sol el baş ve işaret parmaklarını hızar makinesine kaptırdı. 2 parmağı kopan Biçer, özel hastaneye götürüldü. Biçer'in kopan parmakları, 7 saat süren operasyonla yerine dikildi.

1 gün sonra alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel'in de, evinde elektrikli testere ile hayvanlarına kafes yapmak istediği sırada aynı şekilde sol el baş ve işaret parmakları kesildi. Aynı hastaneye kaldırılan Yücel'in kopan iki parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Murat Yücel, elinde eldiven olmasına rağmen parmaklarının kesilerek koptuğunu söyleyerek, "6 saat ameliyatım sürdü. 2 parmağım kopmuştu. Şu an tedavim sürüyor. Dikkatsizlik nedeniyle oldu" dedi.

Ameliyatları gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Arıcı, işçilerin kopan parmaklarını mikro cerrahi yöntemle başarılı bir şekilde yerine diktiklerini söyledi. İlginç bir şekilde iki hastanın da 1 gün arayla aynı parmaklarının koptuğunu kaydeden Arıcı, şöyle konuştu:

"Bu hastalarımız 1 gün arayla aynı parmaklarından yaralanmış şekilde hastanemize başvurdular. Parmak kopmaları, özellikle sanayi tipi yaralanmalar çok sık karşımıza çıkıyor. Burada 'mikro cerrahi' dediğimiz bir teknik devriye giriyor. Mikro cerrahi, kopmuş parmaklardaki çok ince damarların, sinirlerin, kirişlerin mikroskop altında veya büyük büyüteçli gözlükler altında özel teknikler ve aletler kullanılarak tekrar yerine dikilmesi işlemidir. Mikro cerrahinin gelişmesi ile artık kopan parçaların yerine dikilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu hastalarımıza da uzun süren ameliyat saatleri sonrası tekrar parmaklarını yerine dikmek mümkün oldu. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Umarım sağlıklı bir şekilde iyileşecekler ve parmaklarını yeniden kullanacaklar."

Görüntü dökümü:

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-Murat Yücel ile röportaj

-Mustafa Biçer ile röportaj

-Op. Dr. Metin Arıcı ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: İsmet KÖZOLE/KAYSERİ, ()

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Havalimanında tepki çeken olayın tanığı oyuncu Balbal, o anları anlattı

İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağının rötar yapması üzerine bir yolcunun hakarete varan tepkisine şahitlik eden dizi oyuncusu Serkan Balbal, "O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı" dedi.

Olay geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. İstanbul'dan Milas Bodrum Havalimanı'na gelecek olan yolcular, binecekleri uçağın rötar yapması üzerine yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. F.F.E. isimli bir kadın yolcunun ise, yer hizmetlerindeki kadın görevli T.S.'ye hakarete varan tepkisi başka bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı. Aynı uçakla İstanbul'dan Bodrum'a gelen ve yaşananlara tanıklık eden oyuncu Serkan Balbal, görüntüleri izleyen herkesin tepkisini çeken olayı anlattı. Geçen perşembe günü saat 17.00 uçağıyla, yeni yapılan İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gelmek üzere beklediklerini belirten Balbal, "Sanırım, saat 16.40 civarıydı. Bağırışlar duyduk. Ben, eşim ve oğlum, boarding kapısının orada oturuyorduk. Kavga var sandık. Uçağın kalkış saatine 20 dakika vardı. Olayın uçak tepkisi olduğunu zannetmedik. Fakat sonra baktık ki iş değişiyor bayağı ağır hakaretlere dönmeye başlıyor. Ben bu arada eşime dedim ki 'Gidip, bakayım bu olaya müdahale edeyim.' Çünkü herkes izliyordu o anda. Gittim, 'Hanımefendi neden bağırıyorsunuz, daha 20 dakika var. Bu yaptığınız ayıp, niye yükleniyorsunuz kıza' dedim. O anda bir sustu, tabii birkaç kişi daha bize destek verdi. O anlarda herkes olayın ne kadar terbiyesizce olduğunun farkındaydı. Oradaki o hanımefendi baktık ağlıyor, üzüldük açıkçası. Daha sonra havalimanı polisini çağırdık" dedi.

Serkan Balbal, tüm bu yaşanılanlardan sonra kadın yolcunun hiçbir şey olmamış gibi aynı uçakla yolculuk ettiğini görünce şaşırdığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Serkan Balbal ile röp.

Haber- Kamera; BODRUM (Muğla), ()

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Bolu'da lokantada 'askıda ekmek' uygulaması

Bolu'da, bir lokanta tarafından başlatılan 'askıda yemek kartı' uygulaması kapsamında, müşterilerin katkısıyla, ihtiyaç sahipleri karınlarını doyurabiliyor.

Aktaş Mahallesi'nde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler, 10 lira karşılığında verilen 'askıda yemek kartı' nı, buradaki askılığa bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarına sormadan aldıkları kartı, yemek yedikten sonra hesap ödemek yerine kasaya teslim ediyor. Böylece ihtiyaç sahipleri ücretsiz şekilde karınlarını doyurabiliyor. Restoranın işletmecisi Halit Erkan Adıyaman, "Yemek kartlarının tanesi 10 TL. Buraya yemeğe gelen ya da dışarıdan bırakmak isteyen vatandaşlarımız, bir kişi için askıda yemek vermek için 10 TL karşılığında askıya yemek kartı asıyor. Bu sayede lokantaya gelen bir kişi parası olmasa da buradaki askıdan bu kartı alıp bizim kasaya bırakıp ücret ödemeden ayrılabiliyor. Müşteriler gördüğü zaman hoşlarına gidiyor. Böyle bir uygulamanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Şu anda çok kişiye yayıldı. İnternet ortamından da askıda yemek verilebiliyor. Veren el de alan el de bilmiyor. İkisi de gizli. Biz burada sadece iyiliğe vesile oluyoruz. İhtiyaç sahibi kişilere hayır yapabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Restorandan görüntüler

-Askıda yemek kartı panoları

-İşyeri sahibi ile röp.

-Müşteri ile röp.

-Detaylar

Süre: 02.55-Boyut: 393 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Doğuş, Malatya'da şakalandı (ÖZEL)

Malat'ya, 'O İş Bende' sinema filminin tanıtımı için gelen filmin oyuncularından şarkıcı Doğuş'a yapılan şaka, kahkahaya boğdu. Fotoğraf çektirdikten sonra Doğuş'a sarılan kadının erkek arkadaşı, duruma tepki gösterdi. Neye uğradığına şaşıran Doğuş, bir süre sonra kendisine şaka yapıldığını anlayınca rahat bir nefes aldı.

Oynadığı 'O İş Bende' filminin tanıtımı için Malatya'ya gelen oyuncu ve şarkıcı Doğuş ve Nilay Toprak ile yönetmen Haydar Işık, güvenlik kameraları ve gizli kameraların kayıtta olduğu bir künefe salonuna geldi. Burada amatör tiyatro oyuncuları Ömer Konakçı ile Defne Çoban tarafından kamera şakası hazırlandı. Müşteri gibi oturan kadın oyuncu Defne, bir anda kapıdan giren Doğuş'u görünce boynuna sarılarak fotoğraf çektirmek istedi. Olan bitenden habersiz, kadın hayranı ile fotoğraf çekinen Doğuş, bir anda Çoban’ın erkek arkadaşı rolünü üstlenen Ömer Konakçı'nın tepkisiyle karşılaştı. O an tartışmaya başlayan Defne ve Ömer ikilisini ayırmak için Doğuş araya girdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Ömer Konakçı, daha sonra Nilay Toprak'ın yanına gitti ve 'sen Doğuş'a sarılırsan, ben de Nilay Toprak’a sarılırım' diyerek şakaya Nilay Toprak’ı da ortak etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan iki oyuncu şakalandıklarını anlayınca mekanda büyük bir kahkaha koptu.

Doğuş, hayranlarının ailesi olduğunu belirterek, "Yapacak bir şey yok ama tabii ki gerçekte böyle insanlar var mı, var. Biz sanatçılar, sarıldığım her kişiye ailemizden olarak görüyoruz. Çünkü onlarla beraber büyüdük. Ailemizden bir parça olarak biliyoruz. Ben zaten bir şey oldum. Bir şey söylemek istiyorum ama söylemek de istemiyorum, çünkü misafiriz burada. Beni de bilen biliyor. Biraz sıkıntılı bir tipim. Sonra şöyle bir kardeşim, bak falan filan toparlamaya çalıştım ama neyse toparladık, bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Finali daha şen şakrak oldu. Adamı zaten dövecek halim yok herhâlde. Sonuçta sevgili rolünde birisi, belki çok seviyor, aşık. Ama kıza gitseydin, vursaydın sıkıntı olurdu" diye konuştu.

Nilay Toprak ise, "Ben şok geçirdim. Kıza eğer ters bir şey yapsaydı Doğuş atlardı orada. Tahmin edebiliyorum" dedi.

Şakadan haberdar olan, 'O İş Bende' filminin yönetmeni Malatyalı Haydar Işık da, "Aynı zamanda bizim Malatya'nın aslında kadınlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Biz normalde kadınlarımıza çok değer veririz. Tıpkı senin gibi Doğuş. Ondan dolayı böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Üç açıdan güvenlik kamera görüntüleri

- Gizli kemaranın görüntüleri

- Doğuş ve Nilay'ın künefeciye girmesi

- Hayranının Doğuş'a seslenip sarılması

- Erkek arkadaşının kadına tepkisi

- Tarafların tartışması

- Doğuş'un tarafları sakinleştirmesi

- Şakalandıklarının söylenilmesi

- Kahkala atanlar

- Doğuş röp.

- Nilay Toprak röp.

- Yönetmen Haydar Işık röp.

- Oyuncularla müşterilerin fotoğraf çekinmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 517 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

