DHA YURT BÜLTENİ -5

Kombinada kıyma 32, kuşbaşı 35 lira

Erzurum'da, ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında ucuz et satılıyor. Kombinada dana kıyma 32, dana kuşbaşı 35, dana biftek rosto 40,50, dana pirzola 56,75, dana bonfile 73,75 liradan satın alınıyor. Her müşteri, en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı alabiliyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazasında dana kıyma 32, dana kuşbaşı 35, dana biftek rosto 40,50, dana pirzola 56,75, dana bonfile 73,75 liradan satılıyor. Ramazan ayı öncesi ucuz et satılırken, her müşteri, en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı alabiliyor. Satış mağazası sayısının artırılmasını isteyen kent sakinlerinden Maksut Koç, "Saat 09.00'da kapılar açıldı; kıyma ve kavurma aldım. Halka hizmet için yapıyorlar. Piyasaya göre ucuz olduğu için rağbet görüyor. Aldığımız her 1 kilo ette kasaplara göre 10 lira karımız var. Yetkililerden isteğimiz tek olan şube sayısını artırılması" diye konuştu.

Kasap Zeki Gülen ise Et ve Süt Kurumu ile aralarında 8 liralık fiyat farkı olduğunu belirterek, "Masrafımız ve maliyetimiz çıkarılsın, söylenen fiyattan vatandaşa et satalım. O kadar vatandaş da sıkıntı yaşamaz. Bizde kıyma şu an 40 lira; fakat zam gelme ihtimali var" dedi.

Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 5 ton et satıldığını söyledi. Yetkililer, ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirtti.

Yurt dışında kazandığı 110 bin lirayı çaldırdı

Adana'da, yurtdışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirasını çaldıran İsmail Mert (44), "Bütün param gitti" dedi.

Olay, Sarıçam İlçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan İsmail Mert, 110 bin lira para biriktirdi. 10 ay sonra Adana'ya dönen Mert, bu parayla Kurban Bayramı'nda koyun satmak için hazırlık yaptı. Biriktirdiği parayı Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bir bankanın şubesinden çeken Mert, akrabalarının iş yerine gitti. Buradan hayvanları koyacağı ahır için, tel örgü ve çatı kaplama malzemesi alan Mert, bu arada 110 bin lirayı poşetin içinde otomobilinin yan koltuğu üzerinde bıraktı. İsmail Mert, akrabaları ile sohbet ederken, otomobille gelen 3 kişi, camları açık olan araçtaki koltuğun üzerinde bulunan 110 bin lirayı çaldı. Akrabalarının iş yerine 10 metre uzakta park ettiği otomobiline döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören Mert, şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, parayı bir araçla gelen 3 kişinin çaldığını belirledi. Polis, şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti.

Tüm birikiminin çalındığını söyleyen İsmail Mert, "Soyguncular beni bankadan beri takip ediyormuş, bir anlık dalgınlık sonucu paramı çaldılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a turist akını (ÖZEL)

Siirt'teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar'a turist akını yaşanıyor. Bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Rasıl Hacar'a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Siirt'in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilenen kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar'da baharın gelmesi ile birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşandı. Bir süre önce bakımsızlıktan dolayı gidilemeyen Rasıl Hacar'da Dicle Kalkınma Ajansı ile Siirt İl Özel İdaresi 1 milyon 156 bin lira desteğiyle restorasyonunun yapılması turizm merkezi haline geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Rasıl Hacar'ın Siirt'in önemli turizm alanı olduğunu ifade ederek, “Daha önce burası atıl durumdaydı. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla burayı modern bir hale getirdik. Burası Botan Vadisi'ne hakim olan bir yerimizdir. Son zamanlarda ziyaretçi sayısında artış yaşandığını görüyoruz bu da bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.

Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektirmenin keyfini çıkarıyorlar. Batman, Van, Diyarbakır'ın yanı sıra Fransa'dan gelen ziyaretçiler, Rasıl Hacar'ın görülmesi gereken bir yer olduğunu aktardı.

FRANSA'DAN GELEN 45 KADIN, RASIL HACAR'A HAYRAN KALDI

46 yıldır Fransa’da yaşadığını anlatan aslen Iğdırlı, Aliye Hekim, düzenlenen tur programıyla buraya geldiğini söyledi. Bölgeyi ziyaret etmeye karar verdiğinde çevredekilerin buralara gitmemesi konusunda yapılan uyarılara aldır etmediğini söyledi. Hekim, “46 yıldır Fransa’da yaşıyorum. Ancak aslen Iğdırlıyım, ülkemi çok seviyorum buraların hasreti içerisinde yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler ile buralara gelmeye çalışıyoruz. Mardin, Batman, Van gibi birçok ili gezdik son olarak Siirt’e geldik ve burada gördüğüm manzara beni şok etti. Buraları daha önce bir tek televizyonlarda görüyorduk. Ancak şimdi geldik kendi gözlerimiz ile gördük. Fransa’da ailem bana oralara gitme çok tehlikelidir dediler. Anca ben ve arkadaşlarımız aldırış etmedik 45 kadınla buraya geldik ve geziyoruz. Buralar cennettir" dedi.

İzmit'te ağaçlardan kitap topladılar

İzmit'te, Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin kitap asıldı. Ağaçlara asılı olan kitaplar 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde toplandı. Bazıları kitapları alabilmek için ağaçlara tırmandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Nisan ile 5 Mayıs arasında düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı bugün başladı. Fuar etkinlikleri kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince gece yaklaşık 3 bin adet dünya klasikleri, roman ve çocuk kitapları asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ilk kitabı ağacın dalından almasıyla birlikte kitaplar toplanmaya başlandı. Bazı gençler arkadaşlarının sırtına çıkarak çınar ağaçlarındaki kitapları toplarken, bazıları da ağaçlara tırmandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli Kitap Fuarımız 11'inci kez kapılarını tüm Kocaelili vatandaşlarımıza ve bölgedeki illerimizdeki vatandaşlarımıza açıyor. Geleneksel bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik kapsamında ağaçlarımız 11. kez çiçek açacak. Şu anda da vatandaşlarımız heyecanla ağaçlardan kitap toplamaya hazırlanıyorlar. Bu etkinlik Kocaeli'nin marka etkinliği oldu. Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Çocuklarımızın geleceğine yapılacak en büyük yatırım. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 490 kadar yayınevi ile birlikte açılacak. Bu çerçevede 800'ü aşan etkinlik yapılacak. 27 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Kitap Fuarımız kitapseverlerle buluşacak" dedi.

Bu yıl 11'incisi yapılan kitap fuarı 490 yayınevi ve 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek. 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 800'ün üzerinde etkinlik yapılması planlanıyor. Kitap fuarında söyleyişiler, imza günleri ve paneller düzenlenecek.

Bolu'da, 4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Sedat K. (32), delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

İddiaya göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu. Ahıra giren anne, Sedat K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()-