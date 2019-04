DHA YURT BÜLTENİ -5

Van'da 4 metruk binada 261 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin 4 metruk binaya düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu toplam 261 kaçak göçmen yakalandı.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Gülistan ve Hisar sokaktaki 4 metruk binada yabancı uyruklu göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, mahallede bulunan 4 metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyorda, metruk binalarda 207 Afganistan, 52 Pakistan, 1 Bangladeş ve 1'i Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 261 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulara, polis yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 Suriyeli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin yaşadığı iddiasıyla 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu A.E. (31) ve F.A.E. (21) aynı evde, A.C.E. (56) ise ikinci evde gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bucak'ta bahçelerde don nöbeti

Burdur'un Bucak ilçesinde ceviz ve meyve bahçesi sahipleri ürünlerinin dondan zarar görmesini ot balyası yakarak önlemeye çalıştı.

Bucak'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesine neden oldu. Bölgedeki ceviz ve meyve bahçesi sahipleri de ürünlerinin dondan zarar görmemesi için gece boyu nöbet tuttu.

Çiftçiler ürünlerinin zarar görmemesi için bahçelerde tedbir amacıyla ot balyaları yakarak sıcaklık dengesini sağlamaya çalıştı.

Alaşehir'de caddelerin temizliğine kadın eli değdi

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatlarında biri kadın temizlik işçisi çalıştırmak oldu. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu, Çarşı merkezindeki caddelerde ellerinde süpürgelerle temizlik yapıyor.

Alaşehir'de kadın temizlik işçileri göreve başladı. İlk etapta 3 kadın temizlik işçisi, Sevgi Yolu ve Çarşı merkezi içindeki caddeleri temizleyecek. Her gün sabahtan akşama kadar dönüşümlü olarak caddeleri dolaşacak olan kadınlar, ellerinde süpürge ve faraşla çöpleri temizleyecek. Alaşehirliler, caddeleri süpüren kadın temizlik işçilerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alaşehirliler, yapılan uygulamadan çok mutlu olduklarını dile getirip, 'Kadın elinin değdiği yer temiz olur' dedi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda erkeği ile omuz omuza mücadele vermesini istiyoruz. Bu anlamda da önce temizlik işlerinden başladık. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşecek inşallah. Her yer çiçek açacak. Eşitlik her zaman güzel. Atamız da öyle söylemiş. Alaşehir'de bir ilki yaşıyoruz. Şimdi 3 kişi başladılar ama bu arkadaşların sayısı gün gün artacak" dedi.

'KADIN KOOPERATİFLERİ KURACAĞIZ'

Kadınların her zaman arkasında olacaklarını da vurgulayan Başkan Öküzcüoğlu, "Bundan sonra da yapacağımız ilk iş, kadın kooperatifleri kurmak olacak.

Bunun için gezilerimizi yaptık, bu alanda örnek belediyelerimiz var. Kadın kooperatiflerimizle ilgili her evin bir atölye olmasını sağlayacağız ve kadın eli tezgahları açacağız. Evlerde ürettiğiniz ürünler de artık ticari değerini bulacak. Herkes evine gelir kapısı açmış olacak" diye konuştu. Alaşehir Belediyesi'nde işe başlayan 2 çocuk annesi Nurcan Aydın, 1 çocuk annesi Filiz Abi ve 2 çocuk annesi Gülşen Ay çevre temizliğine katkı sağladıkları niçin çok mutlu olduklarını, işlerini severek yaptıklarını söyledi.

Üniversiteli öğrenciler hastane bahçesini yeşillendirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında devlet hastanesi bahçesini biberiye ve gül fidanlarıyla süsledi.

İsabeyli Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, proje hazırladı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesini, proje kapsamında 150 gül ve 25 biberiye fidanıyla yeşillendirdi. Öğrenciler fidanlara can suyu da vermeyi ihmal etmedi. İsabeyli Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu, öğrencileri tebrik etti. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, projeyi oldukça olumlu bulduklarını kaydetti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sevdanur Mete, "Kız yurdunda kalıyorum. Yurdumuzun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikmeye geldik. Çok mutluyuz. Çünkü biz ölsek de hayatımız bitse de bu diktiğimiz fidanlar kalacak. Burada gül ve biberiye fidanları dikiyoruz. Hastane yönetimine de bizlere bu anlamlı fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

3'üncü Çukurova Rock Festivali 100 bin müzikseveri ağırladı

Adana’da bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Çukurova Rock Festivali, 100 binden fazla müzikseveri ağırladı.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 18-21 Nisan arasında gerçekleştirilen 3. Çukurova Rock Festivali’ne 100 binden fazla dinleyici akın etti.

Festivalin son gününde sırasıyla Aktör, Yirmi7, Gazapizm, Yeni Türkü, Pamela, Cem Adrian ve Mazhar Fuat Özkan sahne aldı. Yıldızların sahne aldığı festivalde dört gün boyunca, Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza başta olmak üzere birbirinden başarılı isimler performans sergiledi. Umut Kuzey, Çukurova Rock Festivali'ne katılan tüm müzikseverlere ve sanatçılara teşekkür ederek, “Adanalı olarak festivalin her yıl daha da büyümesinden gurur duyuyorumö dedi. Geçen yıl Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres'in de aralarında olduğu 28 sanatçının konser verdiği 2. Çukurova Rock Festivali, 80 bin müzikseveri ağırlamıştı.

Mardinli turizmcilerde bayram tatili sevinci (ÖZEL)

Mardin Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, "9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere" dedi.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılması Mardin'deki turizmcileri sevindirdi. 7 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Mardin, son dönemlerde günlük turist ziyareti ile dünyanın gözde kentlerinden biri oldu. Mardin Turizm Yatırımcıları ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Kentteki yatak kapasitesinin misafirhanelerle birlikte 10 binin üzerinde olduğunu anlatan Güngör, şu an yatak doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti. Güngör, "Bu ay zaten doluluk oranımız yüzde yüzlerdeydi. Bayram tatili haberi ile şimdiden çok yoğun rağbet görüyoruz. Gerek iç pazardan, gerekse de dış pazardan çok yoğun talepler var. 9 günlük tatil haberi biz turizmcileri çok sevindirdi şimdiden rezervasyonlarımız dolmak üzere. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki her 10 kişiden 7'si Mardin’i görmek istiyormuş. Şehrimize gelecek misafirlerimize tavsiyemiz, rezervasyonlarını şimdiden yapmaları. Çünkü otellerde ciddi anlamda bir yoğunluk var, şimdiden yerlerini ayırtsınlar" dedi.

'4 AYDA 1 MİLYON YERLİ YABANCI TURİST ZİYARET ETTİ'

Güngör, geçtiğimiz yıl günü birlik ziyaretçilerle birlikte 3 milyonun üzerinde yerli yabancı turistin Mardin'i ziyaret ettiğini, bu yılın ilk 4 ayında ise yaklaşık 1 milyon yerli yabancı turisti ağırladıklarını söyledi. Güngör, "Yılsonu itibarı ile 5 milyon yerli yabancı turistin Mardin'i ziyaret etmesini bekliyoruz. Mardin'de bulunan otellerin yanısıra tarihi butik oteller de Nisan ayı sonuna kadar dolu olduğu için özel araçları ile gelen turistler konaklama sorunu yaşıyor. Kente gelen turistler bölge illerde konaklamak zorunda kalıyor" diye konuştu.

'BU YIL DA GEÇEN YIL GİBİ TURİST BEREKETİ YAŞIYORUZ'

Daha çok yurtdışından gelen turistleri ağırlayan bir otel sahibi Sabahattin Evrensel de, bayram tatilinin daha çok yurtiçinden gelen ziyaretçileri sevindirdiğini söyledi. Ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşayan turizm esnafına bu haberin rahat bir nefes aldırtacağını anlatan Evrensel, şunları söyledi:

"UNECO Dünya Mirası listesine aday olan tarihi Mardin'de yoğun bir şekilde sokak ıslah ve tarihi mekan restorasyonları yapılmaktadır. Bütün bu tanıtım ve restorasyon çalışmaları tarihi kenti farklı bir görünüme kavuşturdu. Turizm sezonu başladığı günden beri yoğun bir turist akını yaşanmaktadır. Otelimiz Haziran ayı sonuna kadar dolu. Bu yıl da geçen yıl gibi turist bereketi yaşıyoruz. Esnafı da turizmcisi de herkes bu yoğun turist akınından yararlanıyor."

Boğalar Bafa Zeytinspor yararına güreşti

Muğla'nın Milas ilçesinde, düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerden elde edilecek gelirin Muğla 1. Amatör A Grubu'nda

mücadele eden Bafa Zeytinspor yararına kullanılacak.

Bafa Mahalle Muhtarı Kerim Tekin, Bafa Zeytinspor Başkanı Sami Şener ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın katkılarıyla bu sene 2'ncisi düzenlenen boğa güreşlerine ilgi büyük oldu. Bafa Arenası'ndaki güreşlerde 130 şampiyon boğa kıyasıya mücadele verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen güreş severler Bafa Arenayı bayram yerine çevirirken, kazanan boğa sahipleri galibiyeti sahada davul zurna eşliğinde kutladı. Güreşleri izlemek için belediye meclis üyeleri ile beraber Bafa Arena'ya gelen Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat güreş severlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Sahayı gezerek güreş severlere 'Hoşgeldiniz' diyen Başkan Tokat Güreş tertip komitesine de emekleri için teşekkür etti. Milas Belediye Başkanlığı adına düzenlenen güreşte 'Yarım Hacı' ve 'Fay Hattı' isimli şampiyon boğalar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli ve heyecan içinde gecen güreş sonunda kazanan boğa 'Yarım Hacı' oldu. Müsabakaların sonunda kazanan boğaların sahiplerine kupalarını Başkan Tokat takdim etti.

