DHA YURT BÜLTENİ -5

Gümüşhane, Amasya ve Ordu'da Nisan ayında kar sürprizi

KARADENİZ Bölgesi'nde, Gümüşhane ve Amasya'nın kent merkezi ile Ordu'nun Akkuş ilçesinin yüksek kesimleri, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Nisan ayında bölgede görülen kar, vatandaşları şaşırtırken, kış lastik zorunluluğunun 1 Nisan’da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise, Zigana Dağı'nda 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde dün gece aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından buzlanma meydana gelen Zigana Dağı geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kış lastik zorunluluğunun 1 Nisan’da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise, Zigana Dağı'nda 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, zincir takarak yola devam etti. Zigana Dağı geçidindeki yolda seyir halinde olan bir minibüsün, önünde seyreden TIR'ı solladığı sırada aniden önüne çıkan araca çarpmamak için yolda savrulduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. Bölgede, karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'

Trabzon’dan Gümüşhane’ye giden sürücü İsmail Özcan, Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı. Yazlık lastik var araçlarımızda. 1 Nisan’da sona ermişti uygulama. Bizde lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan’da kar yağınca maalesef bu duruma kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık, inşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul’dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getireceklerö dedi.

'YAZI BEKLERKEN KIŞA DÖNDÜK'

Zigana tüneli çıkışında 25 yıldır esnaflık yapan Adnan Aydın ise beklenmedik şekilde gerçekleşen yoğun kar yağışına sürücülerin hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, Zigana Dağı'nda özellikle Nisan ayında bu tür manzaraların her zaman olmadığını anlattı. Aydın, " “Kış lastiği uygulaması bittiği için çoğu araç sahibi yazlık lastiklere geçmişti. Yolda bayağı sıkıntı yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olabilmek için tesisi geç saatlere kadar açık tutuyoruz. 25 yıldır Zigana dağındayım. Bu mevsimde böyle kar yağışı belki 10 yılda bir rastlanır. Her zaman olmuyor. Nisan ayının son günlerinde yazı beklerken kışa döndükö diye konuştu.

AMASYA'DA 4 YIL SONRA NİSAN'DA KAR

Amasya’da sabahın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Nisan ayında gelen karla birlikte kent merkezini çevreleyen dağ ve tepeler beyaz örtüyle kaplandı. 4 yıl aradan sonra nisan ayında kent merkezine düşen kar, vatandaşları da şaşırttı.

ORDU'NUN AKKUŞ İLÇESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadeniz'de soğuk havanın etkili olduğu Ordu'nun Akkuş ilçesinin yüksek kesimleri de Nisan ayında yağan karla birlikte, beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerinde dağların ve yeşil alanların beyaza bürünmesi ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Görüntü Dökümü

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Zigana Dağından görüntüler

Sürücülerin yolda kalması

Minibisün kaza atlatma anı

Kar görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR-Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHANE,()-

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Otomobilde çuvallar içerisinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

Van'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş, 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, bagaj kısmında çuvallar içerisine gizlenmiş 33 paket halinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü M.Z gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Bozo' ile yapılan aramada

-Otomobilin bagaj kısmındu çuvallar içerisinde ele geçirilen eroin

-Eroinden detaylar

-Yakalanna eroinin yanında poz veren 'Bozo'

VAN, ()-

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‘Definecileri cezalar engelleyemiyorsa, başka yöntemler düşünülmeli’

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Mustafa Şahin, yürürlükte olan cezalar bu olayları engellemeye yetmiyorsa başka yöntemler düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, son zamanlarda popülerleşen definecilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Definecileri, züccaciye dükkanına dalan fillere benzeten Prof. Dr. Şahin, "Her tarafı yıkıp yakıp talan ediyorlar. Biz arkeolog olarak insanlığın geçmişiyle ilgileniyoruz, ama bunu aydınlatırken bizim verilere ihtiyacımız var. Defineciler bir yere girip işlerine nasıl geliyorsa onları alıp gidiyorlar. Mesela masadan bıçağı, satırı alıyor. Biz masayı bulduğumuzda masanın neye, nereye ait olduğunu bilemiyoruz. Bu malzemeler ortamından, kökünden koparılıyorö dedi.

‘DEFİNECİLERİN RUH SAĞLIĞI BOZUK’

Defineci olan insanların ikiye ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Bir zengin hali vakti yerinde olan insanlarımız, bir de dar gelirli insanlarımız var. 'Hali vakti yerinde olan insanlar, neden define peşinde koşarlar' diye sorduğumuz zaman ben bunu patolojik, ruh sağlığı bozukluğu olarak açıklıyorum. Bunların ivedilikle psikolojik tedavi görmeleri gerekiyor. Dar gelirli insanlar ise kısa yoldan zengin olma hayaliyle bu işe giriyorlar" diye konuştu.

‘DEFİNECİLİĞİ EĞİTİMLE ÇÖZECEĞİZ’

Toplum bilincinin bu tür olayların birinci önleyicisi olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Bu sene İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bize bir ekip geldi. Kültür varlıkları için farkındalık yaratmak için yardım istediler. Bunlar sevindirici gelişmeler. Demek ki biz bu defineciliği eğitimle çözeceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bir önerim olacak. Ben 6 yıl önce BUÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı olarak bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu’na 2 kere başvuruda bulundum. Başvurularda özellikle liselerde Anadolu uygarlıkları ile ilgili bir kitap okutulması gerektiğini belirttim. Maalesef bu teklifim o dönemde kabul edilmedi. Bunu reddetmek yerine, nasıl bir ders olması gerektiği üzerine oturup konuşmak gerekiyor. Arkeologlar, kolluk kuvvetleri önlem almakta yetersiz kalır. Her insanın başına polis veya asker dikemezsin. Bu bilinci topluma yayıp definecilerle hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

‘DEFİNE, YASAL YOLDAN ÇIKARTILABİLİR’

2867 sayılı kanunun bir de definecilik ile ilgili bir bölümü olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Yasal yollardan rahat bir şekilde müze müdürlüklerinin gözetiminde define çıkartabilirsin. Defineyi çıkardığınız zaman devlet size ödül adı altında belli bir kısmını veriyor. Genellikle defineciler bunu uygulamıyorlar ve yasa dışı yollardan devletten habersiz bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar" dedi.

İKİNCİ EL DEFİNE MALZEMELERİ

İznik’in bu aralar fazla popüler olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Şu anda var mı bilmiyorum, ama ben zamanında defineci kahvehaneler, defineci dernekleri, defineci reklamları gördüm. Bunların kapatılması gerekiyor. Definecilikte kullanılan aletlerin rahat bir şekilde ikinci elden satışını yapıyorlar. Eğer siz bir şeye bu kadar kolay ulaşıyorsanız, bu şekilde nasıl önlem alacaksınız" dedi.

'İZNİK’TEN ELLERİNİZİ ÇEKİN'

Ceylan derisi üzerine yazı yazıp bunu define haritası diye piyasaya sürdüklerini de belirten Prof. Dr. Şahin, "Bunlar parası olan saf vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik yapılan tuzaklar. Lütfen bunlara kanmasınlar. Deri üzerine kafalarına göre yazı yazıyorlar. İnandırıcı olması için bunları toprağa gömüyorlar. Böylece satıp vatandaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Bunlara kanmayın. İznik’in üzerinden ellerinizi çekin. Bu defineciler artık arsızlaştılar bunların tedavi edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Açıklamalar

-Detaylar

Süre: 5.59, Boyut: 670 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

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Yırtıcı kuşların yaşam mücadelesi (ÖZEL)

Afrika'dan ilkbahar mevsiminin gelmesiyle Türkiye'ye göç eden yırtıcı kuşların yerleşik türleri avlamaya çalıştığı anlar, görüntülendi.

Afrika'dan ilkbaharla birlikte Diyarbakır'a gelen şahin ve çaylak gibi yırtıcı kuşların, yerleşik türler olan kaya güvercinleri ve sığırcıklarla verdiği beslenme mücadelesi, vahşi yaşama dair rekabetin ne denli zor olduğunu gözler önüne serdi. Dicle Vadisi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliklerinin tezek attığı yerleri mesken tutan yırtıcılar ile kaya güvercinleri ve sığırcıkların, beslenmek için birbiriyle yarıştığı, bazen de kavga ettikleri gözlendi. Yırtıcı kuşların, zaman zaman sığırcık ve güvercinlerin arasına jet hızıyla dalış yapıp onları avlamaya çalıştığı görüntülendi.

Bazı girişimlerinde avlarını yakalayan yırtıcı kuşlar, bazen de sayıca üstün olan yerleşik türlerden ürküp, uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Dicle Vadisi

- Kuşların havadan görüntüsü

- Ağaçlık alandaki kuşlar

- Kuşlar ile yırtıcıların beslenmesi

- Şahinler ve çaylakların yiyecek yemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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Güldoğan: Barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok

Devlet Su İşleri (DSİ) 74'üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Sinop'ta yer alan barajlarlaraki doluluk oranına ilişkin, "2019 yılında Sinop’taki barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok. 2019 yılında su konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

DSİ 74'üncü Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Sinop'taki baraj ve göletlerdeki doluluk oranına ilişkin açıklamada bulundu. Sinop'ta, 2019 yılında su konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını söyleyen Güldoğan, “2019 yılında Sinop’taki barajların doluluk oranlarında bir problemimiz yok. Öncelikle Sinop’un Erfelek ve Gerze’ye içme suyu sağlayacak barajımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. 2019 yılı içerisinde herhangi bir problem ön görmüyoruz. Sulama amaçlı yapılan göletlerimizde de aynı şekilde geçen yıla nazaran ufak farklılıklar olsa da çok büyük bir sıkıntı beklemiyoruz. 2019 yılında su konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağız Sinoplu olarak inşallahö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sinop Erfelek barajı detay

-DSİ 74. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan açıklaması

- Sinop Taşmanlı barajı detay

- Murat Lütfü Güldoğan açıklaması

(SÜRE:01:37 Dk) (BOYUT: 179 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,()