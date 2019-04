DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEHİT ATEŞİ IĞDIR'A DÜŞTÜ



HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un (22) acı haberi Iğdır'daki baba ocağına ulaştı. Aralık ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan aile, oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evi ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Gözel Çiyapu ve Ahmet Çiyapul'un 8 çocuğundan biri olan Erhan Çiyapul'un nişanlı olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Çiyapul'un cenazesi Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

2)HAKKARİ'DE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ÇATIŞMADA YARALANAN 6 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan, 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, askerlerin hayati tehlikelerini bulunmadığını açıkladı.Irak sınırında Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tedaviye alınan 2 asker de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve şehit oldu.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede yürütülen hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi.

VALİ AKBIYIK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti, Başhekimi Operatör Doktor Bekir Doğan'dan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Vali Akbıyık, yaralılardan 1'inin Van'a sevk edildiğini belirtti. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Vali Akbıyık şehit olan askerlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün öğleden sonra tören düzenlenecek. Törenin ardından, şehit olan sözleşmeli erlerden Erhan Çiyapul Iğdır'a, Murat Şahin Giresun'a, Şevket Çetin Kırıkkale'ye, Yener Kırıkçı ise Ankara'ya uğurlanacak.

2)SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN YOLCU OTOBÜSÜ YANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförünün, yangını zamanında fark edip aracı durdurarak yolcuları tahliye etmesi, olası faciayı önledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hareket halindeki Cemalettin Gürsoy yönetimindeki 01 EBU 74 plakalı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden Gürsoy, aracı yolun sağına çekip, hızla yolcuları tahliye ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yanan otobüsü tazyikli su ve köpük sıkarak söndürdü. Otobüs şoförünün, yolcuları zamanında tahliye etmesinin olası faciayı önlediği belirtildi.

Trafiğe kapanan karayolu, yangının söndürülüp, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

4)KAPIKULE'DE 'KUYRUK ÇİLESİ' YAŞAYAN GURBETÇİLER İÇİN ÖZEL ALAN OLUŞTURULUYOR

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta beklerken yaşanan sıkıntıları önlemek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda özel bir alan için çalışma yaptıklarını söyledi.Canalp, "Bu çalışmalar bittikten sonra bu alan çok fonksiyonlu olarak kullanılacak. Gelecek gurbetçilerimizin de dönüşlerinde çile çekmesinler diye, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında o sıcak dönemde zor günlerde arabada dur - kalk yapmak yerine mümkün mertebe bu alanı da ikinci bir fonksiyon olarak kullanabilmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalan Avrupalı Türkler için Kapıkule'nin yanında özel bir alanı hizmete açacaklarını söyledi. Canalp, oluşturulacak alanda Edirneli kadınların ürettikleri yerel ürünleri satabileceğini hem de gurbetçi vatandaşların kuyrukta beklemek yerine burada dinlenebileceğini kaydetti. Canalp, Edirne'de Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapısı gibi turistik bölgelerde yerel ekonomiyi güçlü ve dinamik şekilde kullanmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bu güzergahtan akan transit trafik aynı zamanda hareketli olmalı. Hareketin olduğu yer berekettir. Edirne'nin bir bereketi olmalıdır. Edirne, bu transit trafikten mümkün olduğu kadar yararlanabilmelidir. Aynı şekilde Keşan bölgesinde yaz döneminde gelmiş olan bu trafik de aynı zamanda civardaki köylerimiz için bir bereket haline dönüşebilmelidir. Bunu da Edirne'nin çalışkan kadınları yapacak. Köylerimizde görmüş olduğunu o çalışkan kadınlar temel olarak onların ekseninde yürüteceğimiz bir faaliyet olacak" dedi.

Söz konusu trafik hareketliliğini ekonomiye dönüştürmek adına Kapıkule Sınır Kapısı yanında bulunan bir alanda çalışma başlattıklarını söyleyen Vali Canalp, "Şu anda Kapıkule'deki o alanı çok amaçlı olarak kullanmayı arzu ediyoruz. Orada aynen Kırsalın Doğal Pazarı gibi, Pazar günleri müteşebbis kadınlarımızın yapmış olduğu gibi kendi üretmiş oldukları ürünlerin pazarlamasını yaptıklarının bir benzeri mahiyetinde o alanda da benzer aktiviteler yapmalarını istiyoruz, arzu ediyoruz. Hali hazırda İl Özel İdaresi'nin ekibi düzenleme çalışması yapıyor orada ve altyapısını hazırlıyoruz. Orada belli bir dere girişi var, o dereyi düzgün hale getirmemiz lazım. Bunu bitirdikten sonra üst yapıyla ilgili belli çalışmalar yapmamız lazım" dedi.



Vali Canalp, söz konusu alanın çok fonksiyonlu olarak kullanılacağını belirterek, yaz aylarındaki gurbetçilerin kuyruk çilesini de bu şekilde çözmeyi hedeflediklerini kaydetti. Canalp, "Bu çalışmalar bittikten sonra bu alan çok fonksiyonlu olarak kullanılacak. Bir tarafından yerel ürünleri pazarlayabileceğimiz bir alan haline gelecek. Gerektiğinde şehirlerdeki kadınlarımızın da ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri bir alan haline gelecek. Gün gelecek gurbetçilerimizin de dönüşlerinde çile çekmesinler diye, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında o sıcak dönemde zor günlerde arabada dur - kalk yapmak yerine mümkün mertebe bu alanı da ikinci bir fonksiyon olarak kullanabilmelerini arzu ediyoruz. Aşağı yukarı 18 günlük bir dönem bu. Bu süre içerisinde gurbetçilerimizin de gerektiğinde araçlarını oraya park edebileceği ve çile çekmeden uygun koşullar altında bekleme yapabileceği bir alan halinde dizayn etmeye çalışıyoruz şu anda" dedi.

Canalp, alanın önümüzdeki gurbetçi dönemine yetişeceğini belirtirken, diğer gümrük kapılarında da belli güzergahlar üzerinde aynı çalışmayı düşündüklerini söyledi.

5)ŞİFAYI 160 KİLOMETRE UZAKTA BULDU

EDİRNE’de yaşayan ve 20 yıldır polikistik böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören Yılmaz Sancar’ın (63) böbrekleri, 3 yıl önce iflas etti. 3 yıl boyunca diyalize giren Sancar, 2 ay önce de nakil için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne (ÇOMÜ) başvurdu. Burada böbrek nakli yapılan Sancar kendisinden 160 kilometre uzakta şifa buldu.

Kendisine uygun bir donör için bekleyen Yılmaz Sancar’a nakil haberi 12 Nisan günü Bursa’dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir donörden alınan böbrek 13 Nisan tarihinde başarılı bir operasyon ile Sancar’a yeniden can verdi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Sancar, kana kana su içmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Nakli gerçekleştiren ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ise Sancar’ın birkaç gün içinde taburcu edileceğini belirtti. Doç. Dr. Alan, Güney Marmara Bölgesi’nde ikamet eden ve böbrek nakli için bekleyen hastaların da ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne kayıtlarını aldırabileceğini belirterek şunları söyledi: “Çanakkale ve Bursa bölgesi, Türkiye'de kadavradan yapılan böbrek naklinde ilk sıralarda yer almaktadır. Kadavradan nakillerde merkezimiz üstü sıralarda olduğu için hastalarımızın merkezimize kayıt olmalarının kendileri açısında bir avantaj olduğunu düşünüyorum."

'NAKİLDEN BİR GÜN SONRA YÜRÜDÜM, SUYUMU İÇİYORUM'

Nakil sonrası çok iyi hissettiğini belirten Sancar ise, "3 yıldır diyalize giriyorum. Haftada 3 gün diyalize girdiğim için bütün zamanım gidiyor. Hiç bir işimi düzenli şekilde takip edemiyorum. 2 ay önce nakil olmak için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. Şansım yaver gitti ve 2 ay içinde böbrek nakli oldum. Doktorlarıma teşekkür ederim. Hastane çok güzel. Diyaliz için çeşitli hastaneleri gezdim ama burası gibi düzgün, temiz, düzenli bir yer görmedim. Çok rahatım sanki tatilde gibiyim. Nakil olduktan bir gün sonra ayağa kalktım, yürüdüm. Suyumu içiyorum. Tuvaletimi yapabiliyorum. Sanki böbreğim sıfırmış gibi hissediyorum" dedi.

NAKİL SONRASI EŞİ DE ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Herkesi organ bağışı yapmaya davet eden Sancar, "Böbrek nakli sonrası eşim hemen organlarını bağışladı. Bütün tanıdıklarımı ve diyaliz sürecinde tanıştığım arkadaşlarımı bu merkeze davet ettim" diye konuştu.

6)KÜREK KULÜBÜ İÇİN EVİNİ VE OTOMOBİLİNİ SATTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Ümmet Subaşı (47), kurduğu kürek kulübünü hayatta tutabilmek için evini ve otomobilini sattı. 2017 yılında turnuvalara katılmaya başlayan Subaşı, amacının Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Beden eğitimi öğretmeni Ümmet Subaşı, 36 yılını verdiği kürek sporunda kendi kulübünü kurarak yeni kürekçiler yetiştirmeye karar verdi. Ümmet Subaşı, 2006 yılında kurduğu Hereke Sümerspor Kürek Kulübü'nde maddi imkansızlıklar yaşayınca, kendi evini ve otomobilini sattı. 2017 yılında kulübü ve öğrencileriyle turnuvalara katılarak başarılar elde etmeye başlayan Subaşı, kürek sporunda takım olarak başarılar elde etmek istediğini belirterek, "Kurduğumuz kulüpte bir dönem maddi imkansızlıklar yaşadık. Birçok firmanın ve kurumun kapısını çaldığımızda elimiz boş döndük. Maddi durumumuzu biraz toparladıktan sonra son yıllarda turnuvalara katılmaya başladık ve başarılar beraberinde geldi. Amacımız Avrupa'da başarı sağlayacak sporcular yetiştirmek." dedi.

Kulübün kuruluş dönemlerinde maddi olarak büyük zorluklar çektiklerini belirten Subaşı, şu anda 200'e yakın sporcuyla yollarına devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kürek sporuyla yaklaşık 34 yıldır iç içeyim. 1985 yılında Hereke'de başladım, şu anda da kendi kurduğumuz Sümerspor Kürek Kulübü ile uğraşıyorum. Bu kulübün kurucusuyum aynı zamanda antrenörüyüm. Sevdiğim ve beni destekleyen birkaç arkadaşımla beraber bu kulübü kurdum ve şu an geldiğimiz nokta şu an çok iyi bir nokta. En son 2018 yılında yapılan Türkiye şampiyonası sonucunda en çok Türkiye şampiyonu çıkaran sporcu anlamında baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından en başarılı 3'üncü kulüp olduk. Kulübümüzde 72 tane lisanslı aktif yarışan sporcumuz var. Bunun yanında hobi olarak gelen 30 kadar yetiştin sporcumuz var. Onun dışında küçük yaşta sporcularımız var onlara temel bir şekilde kürek eğitimi veriyoruz. Şu an itibariyle Sümerspor Kürek Kulübü'nde 200'e yakın sporcu sirkülasyonu var"

BİR CIVATAMIZ BİR VİDAMIZ YOKKKEN BU İŞE BAŞLADIK'

Kulübün sponsor bulma anlında büyük sıkıntılar çektiğini ve çaldıkları birçok kapıdan eli boş döndüklerini ifade eden Subaşı, "Kulübü kurarken maddi anlamda çok sıkıntılar çektik. Hiçbir yerden destek göremedik. Destek bulamadığımız için de çok zorluk yaşadık. O zorluk aşamasında kendi otomobilimi satmak zorunda kaldım, evimizi satmak zorunda kaldık. Çünkü maddi anlamda çok sıkıntılar yaşıyorduk, bir şekilde ayağa kalkmamız gerekiyordu. Amaçlarımızı misyonumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Kürek sporu adına kulübümüzü ayakta tutmak adına önce kendimin ayakta kalması gerekiyordu bu işlemleri yaptık, kendimize gelmeye çalıştık. Bir cıvatamız bir vidamız yokken bu işe başladık şu an çok şükür 200'e yakın sporcu sirkülasyonu olan bir kulübüz. Biz çizgilerimizden ayrılmamaya çalışıyoruz, bu sene hedefimiz geçen sene aldığımız bir tane şampiyonluk kupasını ikiye hatta üçe çıkarmak. Bu konuda da çalışmalarımızla devam ediyoruz, antrenmanlarımız hız kesmiyor. Sürekli çalışıyoruz, sporcularımız hatta aileleri buna inanmış durumda, manevi anlamda çok büyük destekleri var. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah kürek sporuna çok daha başarılı sporcular yetiştireceğiz." dedi.

7)HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN REHİNE KURTARMA TATBİKATI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede sağlık çalışanlarına yönelik fiziki saldırı tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği kartondan yapılan bıçakla rehin alınan kadın sağlık personeli, psikolog tarafından saldırganın ikna edilmesiyle kurtarıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik son günlerde artan fiziki saldırılar üzerine Keşan'daki özel bir hastanede 'eğitim programları ve plan tatbikatı standart operasyon prosedürü' kapsamında tatbikat yapıldı. Hastane personelinin görev aldığı tatbikatta senaryo gereği bir baba, evinde fenalaşan oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Durumu fark eden acil personeli, hastayı sedyeye alarak, müdahale için servise götürürken, koridordaki eşyaları tekmeleyen ve kendisine yardımcı olmak isteyenlere tepki gösteren baba, birim sekreteri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat gereği müdahalelere rağmen hasta yaşamını yitirirken, durum doktorlar tarafından babasına söylendi. Duruma sinirlenen ve doktorları yeterli müdahaleyi yapmamakla suçlayan öfkeli baba, kartondan yapılan bıçağı koridordaki sağlık personelinin boğazına dayayarak, kadını rehin aldı. Acil servis sorumluları tarafından 'Beyaz kod' verilmesiyle olay yerine temsili olarak polis ve özel güvenlik görevlileri geldi. Gerçeği aratmayan tatbikat saldırganın, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım ve psikolog tarafından ikna edilerek, bıçağı bırakarak güvenlik güçlerine teslim olmasıyla son buldu.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım, olağan üstü hallerde tecrübe kazanmak amacıyla benzer tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu, hastane afet planı kapsamında 2'nci tatbikatımız. Bu bir saldırı olayıydı. Bunda da başarılı olduk. Bunda da tecrübe kazanmış olduk" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANINI İPLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI

Edirne'de, geçen 9 Nisan'da, Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne ilaç yazdırmak için giden H.D., talebi geri çevrilince aynı bölümde tıbbi sekreter olarak çalışan N.P.'yi önce iple boğmaya çalışmış, sonrasında ise darp etmişti. Olayın ardından Edirne'deki sağlık çalışanları yaşanları protesto ederken, H.D. şikayet üzerine tutuklanmıştı.

8)4 BİN YILLIK 'HİTİT' APARTMANLARI HAYRANLIK UYANDIRIYOR

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Milattan Önce (M.Ö.) 2 binli yıllarda Hititler'in yaptığı ve apartman görünümüne sahip kaya mağaraları hayranlık uyandırıyor. Hititler sonrası bir çok medeniyete ev sahipliği yapan mağaralar, yakın zamana kadar yörede yiyecek saklamak için soğuk hava deposu gibi kullanıldı. Günümüzde sık sık kaçak kazı yapılan ve tahrip olduğu gözlenen bölge, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gürün ilçe merkezine hakim noktada yer alan yüzlerce mağara ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Milattan Önce (M.Ö) 2 bin yıllarında barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanıyor. Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andıran mağaralarda, küçük odalar bulunuyor. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Hititler döneminde yapıldığı ileri sürülen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor. İlçeye ayrı bir değer katan Gürün Kaya Mağaraları'nda son zamanlarda doğa olayları nedeniyle parçalanmalar göze çarpıyor. Ayrıca son dönemde sıklıkla define avcılarının da kaçak kazılarla mağaralara zarar verdikleri görülüyor. Havadan drone ile görüntülenen mağaraların düzenleme yapılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

'MAĞARALAR HİTİTLERDEN KALMA'

Gürün Kaya Mağaraları hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Coğrafya Öğretmeni Muharrem Demir, "Gürün, hem tarihi güzellikleri, hemde doğal güzellikleri Anadolunun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada ilk yerleşim Milattan Önce 2 bin yıllarında başladığını biliyoruz. Dolayısıyla Gürün'de yaklaşık 4 bin yıllık bir yerleşim hayatı var. Gürün, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir geçit üzerinde anahtar bir şehirdir. Doğu Anadolu Bölgesi'ni, İç Anadolu Bölgesi'ni ve Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayan kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da her dönemde önemli olmuş bir yerleşim yeridir. Bu öneme bağlı olarak da ilk yerleşim Hititler'le başlayıp Asurlular'la da devam etmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı Devleti derken günümüze kadar gelmektedir. Buradaki mağaralar Hititlerden kalmaktadır. Hititler zamanında burayı barınak, sığınak ve kale olarak kullanmışlar" dedi.

'SİVAS'IN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Kayaçların kolay aşınabilmesi nedeniyle Hititlerin kendilerinin işleyerek bu mağaraları yaptıklarını belirten Demir, "Buradaki kayaçların kolay aşınmasından ve kolay işlenebilmesinden dolayı insanlar böyle yüksek yerleri işleyerek, kaya evleri yapmışlar ve burada yaşamışlar. Mağaralar günümüzde terk edilmiş durumda. Burada mağaralardan sonra sırasıyla ilçedeki toprak evlere, daha sonra beton evler ve en son olarak da apartmanlara doğru bir uzanma görüyoruz. Ayrıca buradaki mağaralar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanmış. Turizm açısından buralar çok önemli. Yakınımızda Kapadokya var. Oraya verilen önem ve değer buraya da verildiği taktirde Gürün'ün de tıpkı Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum. Turizme kazandırıldığında hem Türkiye hem de Sivas'ın tanıtımı açısından önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

9)BOZCAADA'DAN 'SİGARAYI BIRAK' ÇAĞRISI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı sigarayı bırakma kampanyası, yoğun ilgi gördü. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz'ın da destek verdiği kampanyanın final günü 23 Nisan'da katılımcılar birlikte sigarayı bırakacak. Kampanyayı başlatan gençlerden Anıl Azdemir, "2-3 arkadaş birlikte sigarayı bırakmayı düşünüyorduk. Bu fikrimizi kampanyaya dönüştürdük. Destek için 'WhatsApp' grubu kurduk. Farkındalık yaratmak için videolar çektik" dedi.

Bozcaada'da yaşayan Anıl Azdemir (31) ile Hasan Demirkol (34), Barış Muratoğlu (44) ve Nusret Çil (29) sohbet esnasında içtikleri sigaranın kendilerine ve tüm insan sağlığına verdiği gerekçesiyle sigarayı bırakma kararı aldı. Gençler, 'No Smoking Bozcaada' adlı WhatsApp grubu kurdu. Çektikleri kısa videolarla birlikte sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturan gençler, 'No Smoking Bozcaada' adlı WhatsApp grubuna arkadaşlarının yanısıra Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ada halkını da davet etti. Gençlerin bu davetleri destek gördü. Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Serkan Karakaya da sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

'FARKINDALIK YARATMAK İÇİN VİDEOLAR ÇEKTİK'

İlçede sigarayı bırakma kampanyasını başlatan gençlerden Anıl Azdemir, "2-3 arkadaş birlikte sigarayı bırakmayı düşünüyorduk. Birlikte zaman geçirdiğimiz için bu daha kolay olur diye düşündük. Birkaç arkadaş daha 'ben de varım' deyince, 'neden bunu projelendirip kampanya haline dönüştürmüyoruz' dedik. Kampanyaya destek artınca, WhatsApp grubu kurduk. Farkındalık yaratmak için videolar çektik. Abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız bize destek oldu. Belediye başkanımız ve doktorumuz Serkan bey de destek olacaklarını söyledi. Bu kampanyayı 'sigarayı ben bırakamam' diyenlere de söyledik. Belki de herkes başaramayacak ama 10 kişiye sigarayı bıraktırabilsek, bu bile iyi olur. Biz bunu her 23 Nisan'da deneyeceğiz" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN DA DESTEK VERDİ

Sigara içen Semih Önal'ın videolu sigara bırakma çağrısına çektiği video ile karşılık veren Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Sevgili Semih kardeşim, ben de ne yazık ki bir hekim olmama rağmen uzun süredir sigara kullanıyorum. 23 Nisan'da ben de bütün Bozcaada ile birlikte sigara bırakma kampanyasına katılıyorum. Herkesi de bu kampanyaya katılmasını rica ediyorum" diye konuştu. Çektiği videoda belediye çalışanı Ahmet Kocamış'ı da kampanyaya katılma çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, belediye olarak alacakları bisikletleri, sigarayı bırakanların ücretsiz olarak kullanacağını söyledi. 23 Nisan günü kampanyaya sigarayı bırakarak destek olacağını söyleyen belediye meclis üyesi eczacı Öznur Evergen de, sigara içmemenin kendileri açısından her yönden iyi olacağını belirtti.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ada halkının katıldığı kampanya 23 Nisan günü final yapacak. Katılıcılar aynı gün birlikte sigarayı bırakacak. Kampanya kapsamında, Bozcaada'da 50'ye yakın vatandaş 23 Nisan'da sigarayı bırakma kararı aldı.

