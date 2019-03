DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAYA DÜŞMESİ KORKUSUYLA YAŞIYORLAR

GİRESUN'un Görele ilçesinde iki hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri Emine Karakoç'a (85) ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına neden oldu. Bitişiğinde oğlu Osman Karakoç'a ait eve yerleşen Emine Karakoç, her an kaya düşmesi korkusuyla yaşıyor. Emine Karakoç, "Kayalar düşmeden 5 dakika önce komşuma gitmiştim. Evden çıkmasaydım ben de o enkazda kalıp, can verecektim" dedi. Görele ilçesi Esenli köyünde iki hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri Emine Karakoç'a ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına neden oldu. Evden 5 dakika önce komşularına gitmek üzere çıkan Karakoç, geri döndüğünde evini yerle bir halde buldu. Evsiz kalan Karakoç, bitişikteki oğlu Osman Karakoç'un evine yerleşti. Karakoç ailesi, her an kaya düşmesi korkusuyla yaşıyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde eve girmeye korkan aile geceleri yakınlarının evlerinde kalıyor.

‘EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ'

Evlerinde korku içinde yaşadıklarını anlatan Osman Karakoç, heyelan riski olduğu için eve girmediklerini dile getirdi. Karakoç, "Evimin üstünden yol geçtikten sonra, evimizin bir odası yıkıldı. Tamirini yaptıktan sonra annem burada duruyordu. Bu taşların gelip evimizi yıkacağını biliyordum. Gerekli yerlere dilekçe vermeme rağmen 65 yıllık baba evimiz yıkıldı. Hiçbir eşya alamadık. Baba evimin yıkıldığı gibi yan tarafta 2 katlı eviminde yıkılma tehlikesi çok yüksek. Evimde kalamıyorum" dedi.

'KOMŞUYA GİTMESEYDİM..'

Emine Karakoç da, "Yıkılan bu evde doğdum, büyüdüm. 3 sene önce de kayalar gelmişti. Evin bir duvarını yıkmıştı. Şimdi ise ben komşuya gittiğim sırada kayalar gelip evin tamamını yıktı. Eşyalarımın hepsi kayaların altında kaldı. Komşuma gitmeseydim belki bende o enkazda kalıp, can verecektim" diye konuştu.

'ÇADIR DA MI YAŞAYALIM'

Osman Karakoç'un oğlu Ali Osman Karakoç (26) ise, "Dışarılarda, komşularda kalıyoruz. Belli bir zamana kadar komşu veya akrabalarda kalabiliriz. Şuan evinde insanlar gurbette olduğu için boş olan evlerinde kalıyoruz. Geldikleri zaman yine dışarıda kalacağız. Biz ne yapalım? Yola bir çadır kurup orada mı yaşayalım? Bize resmen 'başınızın çaresine bakın' diyorlar. Bu tehlikenin altında nasıl başımızın çaresine bakabiliriz onu da bilmiyoruzö ifadelerini kullandı.

AFAD: TEDBİR ALMALARINI SÖYLEDİK

Giresun AFAD İl Müdürü Halil Toptan da "2005 yılında kendi ikametlerine yol açmak için çalışma başlattılar. Kayalar tehlike arz edince AFAD'a başvurdular. Bu olay afet olmadığı için kendilerinin tedbir almasını söyledik. Yakın zamanda tekrar tehlike olunca ekiplerimiz olay yerine gitti, incelemelerde bulundu. Aileye, yol açarken tedbirli olmalarını söyledik." dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Drone ile heyelan meydana gelen yer ve yıkılan alandan görüntüler

-Kayalardan detaylar

-Yıkılan evin yerinde yaşlı kadının dolaşması

-Aileden detaylar

-Röportajlar

-Genel detaylar

Boyut: 626 MB

(Haber-Kamera: SELÇUK BAŞAR/GİRESUN-

===========================================

2)KAZA SONRASI LÜKS OTOMOBİLİNİ YOL ORTASINDA TERK ETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tek taraflı kaza sonrası tekerleği patlayıp maddi hasar oluşan lüks otomobilini yolun ortasına bırakan sürücü, olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, inceleme sonrası aracı çekiciyle trafik otoparkına götürdü. Bodrum ilçe merkezinden Ortakent Mahallesi yönüne giden 34 NF 6072 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, görgü tanıklarına göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'na süratle girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağındaki kaldırma çarpan otomobil, sol şeride savruldu. Lastikleri patlayan ve büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, yol ortasında bıraktığı aracın başından ayrıldı. Vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrası otomobil, çekiciyle trafik otoparkına kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün arandığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaza sonrası olay yerinden görüntü

- Otomobilin çekici ile kaldırılması

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

============================================

3)MARKET SAHİBİ, UYANIKLIĞI İLE DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

KİLİS'te, market sahibi Habibe Kurt, alışverişe gelen ve el çabukluğuyla 100 lirasını dolandırmak isteyen 2 kadından uyanıklığı sayesinde kurtuldu. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde market işleten Habibe Kurt'un iş yerine gelen 2 kadın, sigara ve gofret aldıktan sonra 200 lira verdi. Habibe Kurt, sigara ve gofretin ücretini alarak 200 liranın üzerini müşteri kadınlara uzattı. Kadınlardan birisi Habibe Kurt'a 20 lira uzatarak bozdurmasını isterken, diğer kadın ise para üstündeki 100 lirayı hızlıca cüzdanının altına gizledi. Durumu fark eden Habibe Kurt, cüzdanın altındaki 100 lirayı alıp, kadının para üstününün eksik olduğunu söylemesine engel oldu. Dolandırılmaktan kurtulan Habibe Kurt'un bu davranışının ardından 2 kadın, marketten hızla uzaklaştı. Habibe Kurt ile kendisini dolandırmaya kalkıştığını ileri süren 2 kadın arasında yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Market içerisinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:17,7 MB

=========================================

4)KENDİ EVLERİNDE KİRA ÖDÜYORLAR

KAYSERİ'de, 4 yıl önce arsalarını daire karşılığında üniversite yapılması için Burç Eğitim Vakfı'na veren 46 aileden 6'sı, vakfın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılması nedeniyle hala tapularını alamadı. Kendi evlerinde oturmalarına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kira ödediklerini söyleyen aileler, duruma tepki gösterdi.

Kayseri merkez Konaklar Mahallesi'nde 4 yıl önce inşa edilen Melikşah Üniversitesi'nin inşa edilmesi için Burç Eğitim Vakfı'na arsalarını veren 46 aile, Talas Mevlana Mahallesi, Turgut Özal Caddesi'ndeki 14 katlı Fatihhan Apartmanına yerleştirildi. Burç Eğitim Vakfınca 1 yılı aşkın süre kiraları ödenen ailelere, daha sonra topuları verildi. Binaya oturan ailelerden 40'ı, üniversite yapılması için verdikleri arsaları karşılığında tapularını alarak ev sahibi oldu. 16 dairenin sahibi olan 6 aile ise, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burç Eğitim Vakfı'nın kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle tapularını alamadı. Arsalarına yapılan Melikşah Üniversitesi, şimdi Erciyes Üniversitesi'ne devredilen aileler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne hala kira ödemeye devam ettiklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

'KOMŞULARIMIZIN TAPULARININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Fatihhan Apartmanı yöneticisi Abidin Toprak, bütün bina sakinlerinin arsaları karşılığında daire sözleşmesi yaptığını belirterek, sahibi oldukları 16 dairenin tapusunu alamayan 6 ailenin mağdur edilmelerine üzüldüklerini söyledi. Toprak, "Melikşah Üniversitesi'ne biz daire karşılığında arsalarımızı verdik. 1 yıl sonra verdiğimiz arsalar karşılığında 40 dairenin tapusunu aldık. Diğer dairelerin ise tapusu verilmedi. Tapularımız Burç Eğitim Vakfı'ndaydı. FETÖ olaylarından dolayı bu vakıf kapatıldı. Tapuları alamadılar. 282 metrekareye 1 daire şeklinde hepimizde aynı sözleşmeyi imzaladık. Biz hakkımızı aldık; ancak 16 dairenin tapusu verilmedi. 4 yıldır dairelerde oturuyoruz. Tapularını alamayanlar kendi dairelerinde aylık 550 TL kira ödüyorlar. Komşu olarak biz de bu duruma üzülüyoruz. Bir an önce bu komşularımızın tapularının verilmesini istiyoruz" dedi.

'BİZ FETÖCÜ DEĞİLİZ'

Fatihhan Apartmanında 2 dairesi bulunan ve tapusunu alamayan Ferdane Gökdemir de mağdur edildiklerini belirterek, "Melikşah Üniversitesi’nin olduğu yerde benim 600 metrekare arsam vardı. 2 daire karşılığı anlaşarak arsamı verdim. 2 yıl kirada oturduktan sonra daireler teslim oldu. Binamızda 56 daire mevcut. Tam tapularımızı alacağımız zaman 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Biz tapularımızı alamadık. Bize FETÖ’cü gözüyle bakıyorlar. Ama biz FETÖ’nün 'F'sini bilmeyiz. Ne kadar yetkili yer varsa hepsine de gittim. '10 güne bu sorunu çözeriz' dediler; ama hiçbir çözüm bulunamadı. Biz çok mağduruz. Ben adalet istiyorum. Yardım ve fitre istemiyorum. Hakkımı istiyorum. Kendi evimde kira ödüyorum. Eşim emekli, ben kanser hastasıyım. Mağdur durumdayız. Allah rızası için yetkili birileri bizim sesimizi duysun, sorunumuzu çözsün" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Mağdur aileler ile röportaj

- Binadan görüntü

Süre: 5.00 Boyut: 159 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, ()

==================================================

5)BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATİH METİN'DEN 40 PROJE

CUMHUR İttifakı'nın Bolu Belediye Başkan Adayı AK Partili Fatih Metin, şu ana kadar 40 proje açıkladıklarını belirterek, "Bunların hepsi çocuktan yaşlıya kadar toplumun her kesimini kucaklayan, toplumun her kesimine hitap eden bir proje çeşitliliği oldu. Bunların önüne çıkan projeler, özellikle Bolu'nun çekim merkezi olmasını sağlayacak olan turizm projeleri oldu." dedi.

Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin seçim çalışmalarından çok seçim sonrası yapacakları projelere odaklandıklarını söyledi. Fatih Metin seçim sonrası için hazırlıklarını yeptıklarını belirterek, "Biz seçim çalışmalarına başladığımız andan itibaren zaten seçim sonrasına odaklanmış bir anlayışa sahibiz. Tamamen makamları bir araç olarak görüyoruz, bir amaç olarak görmüyoruz. Niye araç olarak görüyoruz. Hizmetin aracı olarak görüyoruz. Biz 31 Mart sonrasına hazırlığımızı yaptık. 31 Mart sonrasıyla ilgili hayallerimizi, projelerimizi halkımıza aktardık. Cumhur İttifakı olarak çok sağlıklı bir süreç geçiriyoruz. Cumhur İttifakı olarak vatandaşımızın çok müthiş bir teveccühü ile karşı karşıyayız. İnşallah seçimden seçime değil sonuna kadar gidecek olan bir ittifaktır. İnşallah vatandaşımız 31 Mart’ta bize bu yetkiyi verdikten sonra da Cumhur İttifakı’nın nasıl bir hizmet anlayışının olduğu herkes görecek inşallah. Ben Bolu halkımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bize ve sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccühten dolayı ayrı ayrı hepsine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

'BOLU'NUN GELECEĞİ İÇİN BİZE OY VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Fatih Metin, Bolu'nun geleceği için kendilerine oy verilmesini isteyerek, "Çünkü AK Parti’nin mensubu olduğum için. Çünkü Cumhur İttifakı’nın mensubu olduğum için oy vermeli diyorum. Biz çünkü siyaset anlayışı, hizmet anlayışı olarak bugüne kadar makam mevki derdi yerine hizmeti ön plana almış bir partiyiz. Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koyan bir partiyiz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde vatandaşımızın hem birlik beraberliği hem de Bolu'nun geleceği için bize oy verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

PROJELER

Şu anda kadar açıkladıkları 40 projenin Bolu halkı tarafından ilgi ile karşılandığını anlatan Fatih Metin, "Önümüzdeki dönemde biz çok önemli projelerimizle, elle tutulur, uygulanabilir projelerimizle vatandaşımızın karşısına çıktık. Bunların da zaten 3'ü ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını ifade ettiler. Şu ana kadar 40 proje açıkladık. Bunların hepsi çocuktan yaşlıya kadar toplumun her kesimini kucaklayan, toplumun her kesimine hitap eden bir proje çeşitliliği oldu. Bunların önüne çıkan projeler, özellikle Bolu'nun çekim merkezi olmasını sağlayacak olan turizm projeleri oldu. Bir ‘Bolu Tarihi Adası’, ‘Bolu Fuar ve Kongre Merkezi’, ‘Gastronomi Merkezi', 'Amatör Spor Merkezi' gibi turizmin her alanına hitap eden Bolu’yu çekim merkezi yapan projeler." ifadelerini kullandı.

BOLU UCUZ SU İÇECEK

Bu yıl tamamlanması planlanan tünelle Bolu'ya getirilecek olan Karadere Suları ile Bolu halkının ucuz suya kavuşacağını aktaran Fatih Metin, "Biz 2004'te belediyeyi devralmadan önce Bolu kuyu suyu içiyordu. Arsenikli kuyu suyu içiyordu. Bizim dönemimizde Gölköy Barajı, içme suyu barajı oldu. Bu barajdan suyu arıtıp içme suyu olarak vatandaşımıza sunuyoruz. Tabi bu hem maliyetli hem de suyun fiyatının yüksek olmasını gerektiriyor. İnşallah son kısmı kalan 25 milyon TL ödeneği de sayın Tarım Bakanımız verdi. Son kısımla beraber Karadere Suları’nı inşallah 2019'da Bolu’daki çeşmelerden akıtacağız ve suyu ucuzlatacağız inşallah." dedi.

TOKİ-BELEDİYE İŞBİRLİĞİ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ

Başkan adayı Fatih Metin, TOKİ ve Bolu Belediyesi işbirliği ile sosyal konut projesi gerçekleştirerek çok sayıda vatandaşı ev sahibi yapmayı planladıklarını belirterek, "Bundan 2 hafta önce müthiş talep gören bir açıklamamız oldu. O da toplu konut ile alakalı projeydi. Bu konu ile alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze beyaz masaya talebini yazdıran kişi sayısı 12 bin 300. Bu çok müthiş bir rakam. Bu nedenle Bolu’da ciddi bir konut talebinin olduğu ortaya çıktı sosyal konut olarak. İnşallah TOKİ olarak da önümüzdeki dönemde Bolu Belediyesi ile birlikte iş birliği yaparak çok sayıda konutu vatandaşımıza kazandırmış olacağız. Bu da çok ilgi gören bir projeydi." diye konuştu.

BOLU'YA ÇAM KOZALAĞI ŞEKLİNDE STADYUM

Fatih Metin, kentin büyük bir değeri olan ve uzun yılları Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor için çam kozalağı şeklinde 20 bin 14 kapasiteli bir stadyum yapacaklarını aktararak, "Boluspor bizim gözbebeğimiz. Boluspor, Süper lige her an çıkmak üzere inşallah en yakın zamanda da çıkacak. Ama stadyum olarak beklentilerin cevaplanması lazım. Biz de bu beklenti üzerine müthiş bir proje yaptık. Çam kozalağından orijinal bir proje yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde önce vatandaşımıza nereye yapılmasını istendiğini soracağız. Alternatif yerler sunacağız. İnşallah onların seçtiği yere de 20 bin 14 kapasiteli Bolu stadyumunun temelini 2019 yılında atacağız. İnşallah bu dönem içerisinde yetiştirip Boluspor'un maçlarını orada seyretmesini sağlayacağız." dedi.

3 AŞAMALI TARİHİ BOLU ADASI PROJESİ

Bolu'ya turizm açısında katma değer katacak Tarihi Bolu Adası projesini de açıklayan Fatih Metin, şöyle konuştu:

"Tarihi Bolu Adası projesi 3 aşamalı bir proje. Semerkant Mahallesi’nde ciddi bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Burada Osmanlı Bolu evleri inşa edeceğiz ve eski Bolu evlerinin tamamının sergilendiği daha doğrusu inşasının yapılıp ortaya konduğu, kiminin otel olarak, kiminin restoran, işyeri, kültür merkezi olarak kullanacağı bir alan haline getireceğiz. İkinci alanımız hemen Demokrasi Meydanımızın etrafı. Orta Hamam, Saraçhane Camisi, İmaret Camisi ve Sultan Hamamı dörtlüsünün birbirini göreceği şekilde açmak. Üçüncü büyük proje de hisar tepesindeki Roma kalıntılarını ortaya koymak. Dolayısıyla yerli yabancı turistlere hitap edecek alışveriş yapacakları, gezecekleri, görecekleri ve Bolu olarak hatırda kalacak ve sırf Bolu’ya da bunun için gelecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde bir cazibe merkezi projelerimizle de Bolu’nun turizminin önünü açacağız ve katma değer ile istihdamı hedefliyoruz."

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Fatih Metin ile röportaj

-Stadyum ve Bolu Adası projelerinin görselleri

Süre: 07.11-Boyut: 806 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()