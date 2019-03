DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE BÖYLE YANSIDI

ESKİŞEHİR’de Onur mercan, kullandığı ciple kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken yaralanan 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza dün, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki Tıp Fakültesi kavşağında araçlar kırmızı ışıkta beklerken, Onur Mercan kullandığı 34 BIC 066 plakalı ciple orta şeritten gelerek bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Mercan’ın çarptığı 26 UC 639, 06 JPA 15, 26 M 0161, 26 S 0031 ve 26 BB 141 plakalı araçlar maddi hasar meydana geldi. Araçlardan biri ise hurdaya döndü. Kazada yaralanan 15 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yandı.

2)SÜMELA MANASTIRI'NDA 360 TONLUK KAYA TEHDİDİ

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan ve 18 Mayıs'ta ziyarete açılacağı duyurulan tarihi Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Tek parça halindeki dev kayanın düşürülmesi ile manastır ve bölgesindeki kaya tehdidi de büyük oranda ortadan kalkacak.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Manastırda ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Tek parça halindeki dev kayanın düşürülmesi ile manastır ve bölgesindeki kaya tehdidi de, büyük oranda ortadan kalkacak. Bu çalışmanın tamamlanması ile manastır, 18 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

PROF. DR. BEKTAŞ: KAYA DÜŞMELERİ HEP OLACAKTIR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, manastırda kaya düşmelerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacağını belirterek kaya düşmelerinin bütünüyle önlemenin mümkün olmadığını söyledi. Bektaş, "Geçmişte burada kaya düşmesine bağlı herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmamıştır ama buna rağmen ziyaretçilere açılacak olan yerde elbette ki jeolojik olarak potansiyel bir kaya düşmesi tehlikesi vardır. Bu tehlike de bugün yapılan çalışmamalarla nispeten azaltılmaya çalışılmaktadır. Hiçbir zaman bütünüyle bu tehlike ortadan kaldırılmaz. Bu çalışmaları iki grup halinde toplamak mümkündür. Birisi aktif çalışma. Bu çalışmalar düşebilecek olan kayaları düşürmektir. Pasif çalışmalar ise düşmesi mümkün kayanın etrafa verecek zararı önlemek için tel ağların gerilmesidir. Bugün hem aktif hem pasif çalışmalar yürütülmektedir, ancak bu çalışmalar 4 yıl gibi uzun bir süre alabilecek çalışma değildir. Bugün karşılaştırma yapacak olursak Amerika’nın Ulusal Milli Yosemite Parkı’nda son yüzyıl içerisinde binden fazla kaya düşmesi olayı yaşanmış ancak buna rağmen park kapatılmamış, ziyaretçilere açılmıştır. Demek oluyor ki bugün Sümela Manastırı’nın kapanması veya açılması sadece jeolojik olaylara bağlı değildir" dedi.

'KAYA DÜŞMELERİ GELECEKTE DE YAŞANACAKTIR'

Bölgenin jeolojik olarak oldukça faylı ve kırıklı bir yapısı olduğunu belirten Bektaş, "Bu kırıklar da çok yoğun. Zaman içerisinde kırıklara giren sular, kayaçların ayrışmasına sebebiyet veriyor. Topoğrafya da oldukça eğimli olduğu için ayrışan kayalar duraylığını kaybediyorlar ve zaman zaman kaya düşmelerine sebebiyet veriyorlar. Bu jeolojik olaylar sürekli olduğu için kaya düşmelerini biz gelecekte de yaşayacağız. Ancak kaya düşmelerini hiçbir zaman ister aktif ister pasif çalışmalar olsun bütünüyle engellemek mümkün değildir. Bunların zararlarını, tehlikesini veya riskini azaltabiliriz ama bunlar da 4 yıl gibi uzun bir zaman süreci alacak düzeyde çalışmalar değildir. Kapalı kalmasının jeolojik nedenlerden başka nedenlerinin olacağını düşünüyorum. Sadece jeolojik nedenlerle Sümela’nın bugüne kadar kapalı kalması ne bilimsel ne de gerçekçidir" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: KAPALIYKEN BİLE 400 BİN KİŞİ ZİYARETE GELDİ

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da, dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın binlerce turisti ağırladığına dikkat çekerek, bahse konu kaya kütlesinin temizlenmesiyle risklerin ortadan kalkacağını, turistlerin güven içinde manastırı gezip görme imkanı bulacaklarını söyledi. Koçhan, "Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi Müzeler Haftası'nda, Sümela Manastırı'nın ilk etabı mayıs ayı içerisinde turizme açılacak. Sümela Manastırı, bölge için çok önemli bir turizm merkezidir. Ziyarete kapatılmadan en son, manastır 600 bin ziyaretçi almıştı. Ziyarete kapalı olmasına rağmen 400 bini aşkın turistin ziyaret ettiği bir bölge. Restorasyon ve taş düşürme işlemlerinin sürdüğü süreçte, biz de boş durmadık, gerekli girişimlerde bulunduk. Sümela'nın uzaktan seyredilebileceği seyir teraslarını bu önemli alana kazandırdık. Bu seyir terasları Sümela'nın içinde kuş bakışı bakıldığında içini de görme imkânı sunuyor" dedi.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan noktalar tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi.

3)CUDİ'DE 12 MİLYON YILLIK OLDUĞU BELİRTİLEN SALYANGOZ FOSİLİ BULUNDU



ŞIRNAK'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı’nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu. Abdullah Sipahi, fosillerin, bölgede olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu belirtti. Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, "Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır" dedi.

Gastropoda'nın karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabildiğini anlatan Sipahi, şunları söyledi:

"Cudi Dağı'nda bulduğumuz bu fosiller günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce bölgede bir deniz olduğunu göstermektedir. Bu fosiller gastropoda olarak tanınır. Gastropodalar karından bacaklıdır. Gastropodalar karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabilirler. Ama bulmuş olduğumuz bu canlı denizel ortamlardaki kireç taşlarından çıktığı için biz bu canlıya denizde yaşayan bir gastropoda diyebiliriz. Denizel kireç taşları içinden çıkan bu canlı bize bölgede yaklaşık 12 milyon yıl önce bir deniz olduğunu göstermektedir."

Bölgedeki terör olayları nedeniyle daha önce araştırma yapılmadığını ifade eden Sipahi, "Geçmiş yıllarda bölgedeki terör olayları nedeniyle burada çeşitli çalışmalar yapılamamıştır. Bölgede sağlanan huzur sonucu gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanları bölgede şu an detaylı çalışmalar yapmaktadır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlamış olacağız. Ama görünen o ki bölgede petrol, kömür gibi yer altı kaynakları bulunmaktadır" diye konuştu.

4)TÜREL'DEN ÇİFTÇİYE 5 YILDA 1 MİLYARLIK DESTEK SÖZÜ

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, önümüzdeki 5 yıl içinde, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürecek her ilçeye en az bir Tarım Market başta olmak üzere, yeni haller, soğuk depoları, güneş enerjisinden bedava elektrik gibi toplamda 1 milyar TL'lik destek vereceklerini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den yeni dönem adayı Menderes Türel, yeni 5 yıllık dönem için Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya tarım sektörüne yönelik projelerini açıkladı. Antalya'nın turizm kadar tarım şehri, hem turizm hem de tarımın başkenti olduğunu belirten Menderes Türel, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da beslediğini, bu yüzden tarımda üretimin artması ve üretimin desteklenmesinin belediyecilik anlayışlarındaki en önemli projelerden biri olduğunu kaydetti.

SULAMA SUYUNA BEDAVA ELEKTRİKTEN 8 BİN 641 ÇİFTÇİ YARARLANDI

Eskiden sulama suyu sistemlerini DSİ veya ilgili bakanlıkların yaptığını, bu dönemde Antalya'nın birçok yerinde kapalı devre sulama suyu sistemleri kurduklarını belirten Türel, “Çünkü toprağımızın verimliliğinin artırılmasını sağlayan bu yatırımları bizim üzerimize düşmeyen bir görev gibi görmezlikten gelemezdik. O yüzden üzerimize düşeni yaptık. Çiftçimizin rekabet gücünün artırılması için de özellikle sulama suyunda elektriği bedava kullandırmak suretiyle sulama suyu maliyetlerini yüzde 50'ye düşürdük. Antalya'da 8 bin 641 çiftçi ailesi şu anda sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor ve yüzde 50 daha düşük ödüyor" dedi.

YENİ DÖNEMDE 50 BİN ÇİFTÇİYE ÇIKIYOR

Belediyeye bağlı birlik ve kooperatiflerde uyguladıkları sulama suyuna bedava elektriğin yeni dönemde Antalya'daki bütün sulama birliği ve kooperatiflerine yaygınlaşacağını açıklayan Türel, “Güneş enerji santrallerimizden belediyemize herhangi bir maliyet yükü olmadan elde ettiğimiz elektriği çiftçimize ücretsiz kullandırıyoruz. Böylelikle balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretiyoruz. Bir dahaki dönemde tüm sulama birlik ve kooperatiflerinde 50 bin çiftçi ailesi sulama suyunda elektriği bedava kullanmış olacak" dedi.

700 MİLYONLUK TARIMSAL YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi olarak toptancı haller, göletler, soğuk hava depoları gibi yatırımların da bulunduğunu dile getiren Türel, yeni dönemde de yine toptancı haller, göletler, soğuk hava depoları, sulama malzeme desteği, sulama suyunda bedava elektriğin sağlanacağı güneş enerjisinden elektrik üretim alanları, yeni mezbaha ve hayvan borsası, süt soğutma tankı, erken uyarı sistemi ve tarım marketler gibi toplamda 700 milyon TL'lik yatırım bütçesi ayırdıklarını kaydetti. Türel, bu yatırımların haricinde çiftçiye sağlanacak diğer desteklerle de tarım sektörüne yönelik toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım ve destek sağlanmış olacağını söyledi.

HER İLÇEYE TARIM MARKET

Özellikle çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınması karşısında ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Türel, yeni dönem için girdi maliyetlerini en az yüzde 20 düşürecek 'Tarım Market' projesini açıkladı. Çiftçinin 'Dolar, döviz, Euro düşüyor ama gübre fiyatı ithalata dayalı olmasına rağmen düşmüyor' yakınmasında halklı olduğunu belirten Türel, “O yüzden tarım marketleri büyükşehir belediyesi olarak kuracağız ve piyasa dengesini sağlayacağız" dedi.

İLK ETAPTA GÜBRE, NAYLON VE SERA İPLİĞİ

Tarım marketlerle ilk etapta gübre, solarizasyon naylonu, sera ipliğinde satış fiyatlarını en az yüzde 20 düşüreceklerini belirten Türel, “Nakliye ve işçiliği biz üstleneceğiz ve belediyeye ait dükkanlar nedeniyle kira maliyetimiz olmayacak. Bu maliyetleri büyükşehir belediyesi üstlenmek kaydıyla en az yüzde 20'lik indirime vesile olacak. Çiftçinin en önemli girdi kalemleri olan gübre, solarizasyon naylonu ve sera ipliğinde tarım marketlerimizde gerekirse büyükşehir belediyesi olarak ithalatı da kendimiz yapmak kaydıyla maliyetleri yüzde 20 düşüreceğiz" diye konuştu.

FİDE VE TOHUMDA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLİ SATIŞ

Çiftçinin kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı sertifikalı hububat ve yem tohumlarında da yine yüzde 20'lik indirimi, 20 dekara kadar alanı olan ihtiyaç sahiplerine sağlayacaklarını açıklayan Türel, “En önemlisi fide desteğimiz. Tarım kredi kooperatiflerinden TİGEM'e birtakım araştırma kuruluşlarından sertifikalı olarak, devletin resmi makamlarından Antalya'da 100 bin adet zeytin, ceviz ve badem fidanının en az yüzde 50 indirimli olarak çiftçimize tarım marketlerde satılmasını sağlayacağız. Böylelikle iç piyasada bu fidanların üretimini yapanlara da ciddi desteğimiz olacak" dedi.

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ

Zararlılarla mücadelenin de çiftçinin maliyet yüksekliğinden yakındığı konulardan biri olduğuna işaret eden Türel, “Zararlılara karşı tarım sektöründe parazitoit, predatör dediğimiz faydalı böcekler var. Bunlardan 6 milyon adet faydalı böceği çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız. Bu Antalya'nın ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacak. Ayrıca sarı, mavi yapışkan dediğimiz tuzaklar da var zararlıyla mücadelede. Bunları da yüzde 50 indirimli çiftçimizin hizmetine tarım marketlerimizde sunacağız ve böylelikle girdi maliyetlerinde çok önemli bir düşüşü temin etmiş olacağız" diye konuştu.

TARIM MARKETLERE ÖZEL KREDİ KARTI

Tarım marketlerin ihtiyaç olan her ilçeye açılacağını dile getiren Menderes Türel, “Üretim yoğun olduğu ilçelerde ise 2-3 tane açmak gerekiyorsa açacağız. Ama her ilçede en az bir tane planlıyoruz. Yoğun talep olursa daha da fazlası açacağız. Biz sadece tarım marketlerde geçerli olacak başta Ziraat Bankası, kamu bankalarıyla anlaşmalı kredi kartları oluşturacağız ve çiftçimiz sadece bu tarım marketlerde geçen kredi kartlarıyla gelip alışverişlerini vadeli olarak da yapabilecek. Böylelikle ödeme zorluğu da çekmeyecek" dedi.

