DHA YURT BÜLTENİ-5

1)OTOMOBİL DÜDEN ÇAYI'NA UÇTU, SÜRÜCÜ BOĞULDU

ANTALYA'da, galerici Mustafa Altıntaş'ın(40) kullandığı otomobil, virajı alamayarak Düden Çayı'na düştü. Kazada Altıntaş, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altıntaş, 07 ADA 504 plakalı otomobiliyle geldiği Düden Çayı üzerindeki köprüde virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil, Düden Çayı'na düştü. Otomobil kısa sürede suya gömülürken, kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 SAATTE ÇIKARILDI

Ekipler, suya gömülen aracı, farlarının sönmemesi nedeniyle kısa sürede yerini belirledi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle itfaiye ekipleri araca ulaşmakta güçlük çekti. Aracın üzerine çıkan itfaiye erleri, camı kırarak araçtaki Altıntaş'ın cansız bedenine ulaştı. Altıntaş'ın cenazesi kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarılabildi. Araçta başka yolcu olma ihtimaline karşı ekipler suda bir süre arama yaptı. Otomobil, yaklaşık 3 saat sonunda vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. İncelemelerin ardından Mustafa Altıntaş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Suya gömülen araçtan görüntüler

-Suyun içerisindeki aracın yanan farlarından detay

-İtfaiye ekiplerinin suya girmesi

-Altıntaş'ın cansız bedeninin sudan çıkarılma anı

-Aracın sudan çıkarılma anı

229 MB/ 02.03"

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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2)TOP OYNAYAN ÇOCUĞUNA BAĞIRDILAR DİYE BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI

Bursa'da evinde uyuduğu sırada, dışarıda top oynayan ve gürültü yapan çocuklara tepki gösteren Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö., oğluna bağrıldığı iddiasıyla top oynayan çocuklardan birisinin babası karşı komşusu Celal B., tarafından bıçaklandı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı mahallesinde dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fabrika da gece vardiyasında işçi olarak çalışan Bahtiyar Ö. (25), sabah saatlerinde evinde uyuduğu sırada, sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak uyandı. Cama çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö.(56), iddiaya göre çocuklara bağırarak sokaktan kovdu. Bu sırada karşı binada oturan Celal B.(49), Bahtiyar Ö.'nün çocuğuna bağırdığını duyunca sokağa çıktı. Celal B. ile sokağa inen Bahtiyar Ö ve babası Osman Ö. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Celal B., "sen benem oğlumü nasıl bağırırsın" diyerek yanında getirdiği bıçak ile önce baba Osman Ö.'yü karnından daha sonra Bahtiyar Ö.'yü bacağından bıçakladı. Olayı gören vatadandaşlar kavgayı ayırırken durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor .

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların hastaneye getirilişi

- hastaneden detaylar

- Olay yerinden detay

Süre: 00.58 Boyut:111 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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3)ZİGANA DAĞI'NDA DÜŞEN KAYALAR, SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

TRABZON-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkiinde, yamaçtan koparak yola düşen kaya parçalarına çarparak takla atan cipe, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada, otomobil ve minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı. Sürücüler, kaya düşmelerinin yaşandığı Zigana Dağı geçidinde önlem alınmasını istedi. Kaza, önceki akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden Hayati Yalçın (47) idaresindeki 29 DH 567 plakalı cip, yamaçtan kopan ve yola düşen kaya parçalarına çarparak takla attı. Sürücü Hayati Yalçın ve oğlu Habil Emre Yalçın (19) hafif yaralı olarak kendi imkanları ile otomobilden çıkmayı başardı. Bu sırada Hasan Gökçe'nin kullandığı 06 DV 4066 minibüs, takla atan cipe çarparak yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazada, sürücü Gökçe de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Karayolları ekipleri de yola düşen kayaları kaldırdı.

'HAYATTA KALMAMIZ SANİYELERE BAĞLIYDI'

15 saniye ile hayatta kaldıklarını anlatan cip sürücüsü Hayati Yalçın, "Aracımla seyir halindeydim. Sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi, hem de kayaların düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Düşen kayaların bir kısmından kendimi kurtarırken tam yolun ortasına gelen büyük kayaya çarptım ve aracım ters döndü. Araçtan oğlumla birlikte 15 saniye içerisinde kurtulduk. Araçtan çıkıp yol kenarına geldikten sonra karşıdan gelen minibüs aracımıza çarptı ve 30 metre kadar sürükledi. Hayatta kalmamız saniyelere bağlıydı. Gümüşhane-Trabzon yolunda sürekli kaya düşmeleri oluyor. Karayolları yetkililerinin bu konuda kısmi çalışmaları var ama demek ki yeterli olmuyor. Biz 15 saniye ile hayatımızı kurtardık ama başkası bu kadar şanslı olmayabilirdi, ölebilirdi. Buna da şükrediyoruz" dedi.

KAYA DÜŞMELERİ SÜRÜCÜLERİ KORKUTUYOR

Zigana Dağı Geçidi'nde yaşanan kaya düşmeleri, sürücüleri endişelendiriyor. Birçok noktada tel örgü gerilerek yamaçlarda alınan önlemlerin artırılması isteniyor.

Servis minibüs sürücüsü Ceyhun Sağır, yaklaşık 30 yıldır kullandığı Trabzon-Gümüşhane yolunda pek çok kazaya tanık olduğunu belirterek, uyarı ve önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sağır, "Son zamanlarda kar yağışı, yağmur, taş düşmelerinden dolayı bu yolda çok sıkıntı yaşıyoruz. Kazaya sebebiyet veriyor. Benim akrabamın da aracına burada taş yuvarlanıp çarpmıştı. Bu yolda çok kazalar gördüm. Karayolları gelip temizliyor, arkasından hemen yine taş düşüyor. Akşamları sis olduğunda yolda zaten hiçbir şey göremiyoruz. Taşa vuruyorsun, lastiği patlayan, bariyerlere vuran oluyor. Yolumuz biraz sıkıntılı. Nasıl bir tedbir alırlar bilmiyorum ama yapılırsa çok iyi olurö diye konuştu.

'TAŞLAR DÜŞÜYOR KAÇIYORUZ'

Seyit Demirci de, “20 yıldır bu yollardayım. Yola taşlar düşüyor, kazalar oluyor. Yağışlı, karlı havalarda tehlike artıyor. Ben de burada tehlikeler atlattım. Yola taşlar düşüyor kaçıyoruz, kendimizi zor kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı. Osman Aydın ise "Yıllarca bu yol güzergâhında kamyonculuk yaptım. Taşlar yola düşüyor. Defalarca zarar gören insanlar oldu. İnsanlar canını ceketinin yakasına koyup öyle yola çıkıyor. Benim de bu yolda başımdan geçen bir olay oldu. Bu yola giren insan canını ceketinin yakasına koyuyor yola öyle çıkıyor. Aracımın üzerine kayalar düşmüş ve aracım kullanılamaz hale gelmişti. Canımı zor kurtarmıştım" diyerek yolda önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Dağlardan ve kayalardan detaylar

-Aracın kaza yaptığı yoldan ve kayalardan detaylar

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Drone ile düşen kaya temizleme çalışmaları

-Düşen kayaların iş makineleri ili temizlenmesi

-Röportajlar

-Genel detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: TOLGA SAĞLAM/-TRABZON

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4)ÇETE LİDERİ BABA OĞUL İLE 4 ADAMI TUTUKLANDI

KARAMAN'da, tekel bayi sahibi baba oğulun liderliğini yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel bayi sahibi Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin(59) liderliğini yaptığı çeteyi takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Perşembe sabahı 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı bakınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 247 adet tabanca mermisi, 47 adet tüfek kartuşu, 493 adet gümrük kaçağı içki, 140 adet sahte bandrol ile 32 adet senet ele geçirdi.

7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ve kaçak içki satmak', 'ev ve iş yerlerini kurşunlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul G., babası Mehmet G., M.G., İ.D., İ.E ve A.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Ev aramalarından çıkan malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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5)GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL PROJE KİTAPÇIĞI

MANAVGAT Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Sözen tarafından görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile düzenlenmiş proje kitapçığı hazırlandı. Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Engelsiz Kafe'de Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Serkan Erenoğlu ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar, görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Şükrü Sözen, toplumda bir duyarlılık çalışması yaparak, gelecek dönemde yapacakları projeleri içeren kitapçığı görme engellilerin de okuması amacıyla Braille Alfabesi ile bastırdıklarını anlattı. Başkan Sözen, ilçede engelli vatandaşlar için bir süredir çok yoğun çalışmalar yaptıklarını, ancak bunların yetersiz olduğunu, her zaman daha fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirtti.

'ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

Manavgat'ta engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla birçok proje hayata geçirdiklerini ve daha fazlasını yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Sözen, "Engelsiz iletişim merkezleri, engelsiz kafeler, engelsiz parklar, transfer araçları bulundurmak, en son olarak da Ilıca'da açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi bu noktada ciddi mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Ancak dostlarımız daha fazlasını hak ediyor. Öylesine bir noktaya gelmeliyiz ki bu engellerin konuşulmadığı bir Manavgat'ı ivedilikle oluşturmamız gerekiyor" dedi.

En son açılan engelsiz yaşam merkezinde görme engellilerin hizmet alacağı bir kütüphane oluşturduklarını ve bilgisayar sistemi kurduklarını aktaran Başkan Sözen, "Manavgat'ta 2 bin engelli vatandaşımız var. Yaşamlarındaki zorlukları yerel ölçekte çözmeye çalışıyoruz. 130 kişi de görme engelli. Onların da ihtiyaçları önemli. Kent içinde yolları dizayn etme konusunda yol kat ettik. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışacağız. Braille Alfabesi ile hazırlanmış bir proje tanıtım kitapçığı hazırladık. Projelerimizi, hayallerimizi tüm Manavgat'a anlatırken, görme engelli vatandaşlarımızı ihmal etmeyelim dedik. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye'de bir farkındalık yaratmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Kitapçığımızdaki bütün projelerimizin tüm Manavgat'ımıza ve engelli dostlarımıza artı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

'SÖZ UÇAR YAZI KALIR'

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar da Manavgat'ta engellilerin sorunlarına duyarlı bir başkan olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bizim için bir kitap hazırlamış. Bunu yapması bile görme engelliler için büyük bir olaydır. Bunu yaptığı için kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bunu yapamayan belediye başkanı adaylarımız, belediye başkanlarımız var. Sorduğumuzda lafla sözle geçiştiriyorlar. Söz uçar, yazı kalır. Bu bir belgedir. Manavgat'ta demek ki engellilerden anlayan bir belediye başkanı var."

Başkan Sözen konuşmaların ardından görme engellilere proje kitabını takdim etti.

Görüntü Dökümü

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- Görme engelli vatandaşın proje kitabını okuması

- Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konuşması

- Başkan Sözen'in Cemalettin Çakar hediye vermesi

253 MB /// 02.17"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()



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