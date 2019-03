DHA YURT BÜLTENİ -5

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)

YARALI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

İmranlı ilçesi Kemreli mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 32'ye yükseldi. Kazada sürücü ile yolculardan Fadime Karslı, Mehmet Karataş, Behçet Karslı, Caner Irmak, Erol Irmak, Abdulkadir Kaya, Fatma Çelikkol (49), Suat Çelikkol (54), Mustafa Yenigül (22), Hilal Akarsu (29), Berat Akarsu (21), Hülya Akarsu Küçük (36), Yasemin Aykut (32) Hatice Akın (49), Alime Yalçın, Sevgi Tank, Cengiz Uğraç, Mehmet Yıldırım, Ensar Güney, Gökhan Aygün, Elif Söylemez, Ömer Erkan Yançı, Salim Yaşar, Nahide Yaşar, Ali Seslikaya, Hakan Altunel, Evrim Öze Altunel, Mehmet Uğur Oğuz, Şener Gürbüz, Sefa Şahin ve Ömer Baygutalp yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mutfak tüpleri ve 120 kilo amonyum nitratla toprak altına bomba döşemişler

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Lice kırsalında toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Operasyonda doğal mağaralarda saklanmış 213 kilo da esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hazro ilçelerinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Lice'nin Ortaç köyü kırsalında 3 farklı yerde 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK'lı teröristlerin yer altına döşediği patlayıcı, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ)Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Ekipler, Lice'nin Yalaza ve Bağlan köylerinde ise doğal mağaralara gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 138 kilo toz, 75 kilo kubar olmak üzere toplam 213 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda Lice'nin Çavundur köyünde oturan ve hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranma kaydı bulunan S.B. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 124 kişinin kimliği kontrol edilerek üst araması yapılırken, 15 aracın da kontrol edildiği belirtildi..

Telefonda kendisini arayan kişiyle konuşup, 15'inci kattan atladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Türkmen uyruklu Refik Uygur (43), telefonda, kendisini arayan kişiyle konuştuktan sonra yaşadığı rezidansın 15'inci katındaki dairesinin penceresinden atladı. Olay yerinde yaşımın yitiren Uygur'un, bir süre önce, yakalandığı kanser hastalığını yendiği belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan, bir rezidansın 15'inci katında yaşayan Türkmen uyruklu Refik Uygur, kendisini arayan kişiyle konuştu. Konuşmanın ardından Uygur, dairesinin penceresine çıkıp, telefonunu dışarı fırlattı. Ardından pencereye çıkan Uygur, kendisini boşluğa bıraktı. Sitenin bahçesine düşen Uygur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uygur'un cesedi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bir süre önce yakalandığı kolon kanserini gördüğü tedaviyle yendiği belirtilen Uygur'un intihar nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir'de terör operasyonu

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operesyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt adına faaliyet gösteren 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile 40 bin istihdam hedefi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile 40 bin istihdam oluşturmayı hedeflediklerini, devam eden iş edindirme kursları ile de kısa sürede hedefin üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Mersin'deki odalar ve STK'ların katılımı ile Vali Ali İhsan Su'nun başkanlığında Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı düzenlendi. İstihdam yaratmak adına atılması planlanan adımların masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Su, "2019 yılında istihdam seferberliğinde hedeflere ulaşmak için oda başkanlarımız ile bir araya geldik, yapılan çalışmaları değerlendirip gözden geçirdik. Bundan sonra yapacaklarımız konusunda neler yapacağımızı beraber kararlaştırdık. Bu çerçevede ilimizde hedeflediğimiz 40 bin istihdamın daha yukarısına çıkmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Maliye Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızın da ciddi teşvikleri var. Yine Mesleki Eğitim Geliştirme ve İşbirliği projelerimiz var. İşbaşı eğitimi kurslarımız var. Bunların da herbiri devam edecek" dedi.

Hedefe ulaşma noktasında çalışmaların tüm hızıyla süreceğini kaydeden Su, "Bu süreçte hep birlikte el ele verdiğimiz sürece hedeflerimize kısa zamanda ulaşacağız. Hatta 40 bin istihdam hedefinin de üzerine çıkacağımızı değerlendiriyorum. Paydaşlarla da yine bu konuda toplantılarımız sürecek, devam edecek. 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganı ile çalışmak isteyen herkese istihdam imkanı sağlamak için var gücümüzle gayret edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Körfezinin kadın kaptanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunun gözde gemisi '1881 Atatürk'te kaptanlık yapan Kamile Koç, erkek işi olarak bilinen mesleğinin zorluklarını bir kenara bırakıp hemcinsleri adına iyi bir rol modeli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ’de görev yapan Kamile Koç, İzmir Körfezi’ndeki tek kadın kaptan olmanın haklı gururunu yaşıyor. 18 yıllık uzun yol kaptanlığı sonrasında, 7 aydır İZDENİZ'in gözde gemisi 1881 Atatürk'te kaptanlık yapan Koç, mesai arkadaşları arasında 'Körfezin Sultanı' olarak tanınıyor. İzmirliler'in sıcaklığı ve samimiyetinden fazlasıyla memnun olan kadın kaptan, "İnsanlar gemiden inerken veya binerken beni görünce el sallıyorlar; alkışlayanlar bile var. İzmir’de yaşamaktan ve İZDENİZ’de olmaktan çok memnunum" dedi.

FIRTINADA YAŞANAN DEHŞET

İzmir Körfezi'ndeki görevinden önce okyanusları da aşan Kamile Kaptan, türlü maceralara da göğüs gerdi. İlk uzun yol zabiti olarak çıktığı yolculukta Atlas Okyanusu’nu geçerken yakalandıkları Hurricane Fırtınasını hiç unutamadığını belirten Kamile Koç, "İngiltere Liverpool Limanı’ndan Amerika Charleston Limanı’na Titanik rotasıyla gittik. Ocak-Şubat gibi kış dönemiydi. Kuzeye doğru gittikçe fırtınaya yakalandık. İkinci kaptanın vardiyasıydı; ben de kendi vardiyam olmadığı için köprü üstünde değildim. Beni arıyorlar, iyi misin diye. Dalgalar o kadar kötü ki, telefonu bile zor tutuyorum elimde. Her şey havada uçuşuyordu. Ama korktuğumu belli etmek istemedim. Bu yüzden en güvenli yer olan köprü üstüne çıkmadım. Herkes korkudan köprü üstündeyken, ben aşağıda kaldım" dedi.

'O BATIL İNANCI YENDİK ARTIK'

Denizi çocukluktan itibaren çok sevdiğini ve bu yüzden kaptan olmaya karar verdiğini söyleyen Kamile Koç, bir kadının isterse her şeyi yapabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bu işi yapabilmek için yüksek gayret, sabır tabii ki inanç ve sevmek çok önemli. Vücut anatomisi olarak da güçlü olmak lazım. Bir zamanlar 'kadının gemide uğursuzluk getirdiğine' inanırlardı ama kadın kaptanların çoğalmasıyla bu inancı yendik. Fiziksel olarak çok efor gerektiren bir iş bu. Tankerde çok çalıştım; pompa dairesine inip pompaları söküp taktığım olmuştur. Mesleğim boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu mesleği seçecek olan kadın arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Kesinlikle kaptanlığa odaklanın. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız."

BAŞARININ FORMÜLÜ

Kamile Koç, erkeklerin egemen olduğu kaptanlık mesleğinde kadın olmanın verdiği dezavantajları ise şöyle anlattı:

"Köprü üstü bizim gemiyi yönettiğimiz yer ve uzun yol kaptanlığında burada kılavuz kaptanlar gelerek bizim çeşitli limanlarda yanaşmamıza yardımcı olurlar. Maalesef kılavuz kaptalar her liman yanaşmamda köprü üstüne çıktıkları zaman kaptan aradılar. Yanımızda bulunan başmühendis erkek olduğundan, kaptanlığı onlara yakıştırdılar ve ilk onlara 'merhaba' dediler. Başmühendislerin, ‘kaptanımız burada’ uyarısından sonra bana doğru döndüler ve çok şaşırdılar. Bunu çok yaşadım. Okulda da bitirme tezimizi alırken öğretmenler bize ‘siz zaten denizde değil karada çalışacaksınız, ona göre ödev verelim’ diyordu. Bunları hiçbir zaman dert etmedim. Her zaman çalıştım, çabaladım. Kendime inandım ve bulunduğum noktaya geldim."

7 AYDIR KÖRFEZ'DE

Üniversitede okurken bir kongre için İzmir’e geldiğini ve o tarihten itibaren İzmir’i çok sevdiğini söyleyen Koç, "İZDENİZ’de 7 aydır çalışıyorum. İzmir’i ve İzmir halkını çok seviyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz taşımacılığında çok başarılı olduğunu gördüm. Bu gemiler sınıfında dünyanın en büyük gemileri. Seferleri tamamlama oranımız yüzde 99.5. Her türlü kalite yönetim belgesine de sahibiz" diye konuştu.

CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları'nda istifa depremi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Dedeli ve 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Seçimlere az bir süre kala gelen istifa şok etkisi yarattı. Dedeli, yerel seçimler süresince, sorun yaşadığı kişilere destek vermeyeceğini söyledi.

CHP İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Dedeli ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Gemicioğlu, Zuhal Akçam, Ayser Dağdibi, Asuman Uzun, Sevgi Sarıçay, Sezgin Arpacıoğlu ve Gülşah Çağlar görevlerinden istifa ettiklerini yazılı açıklamayla duyurdu. Özel nedenlerden dolayı istifa ettiklerini ifade eden Ayşe Dedeli, "Türkiye'de kadına, toplumda ve siyaset hayatında hak ettiği değeri veren Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ideolojisinin partileştiği CHP'ye biz kadınlar çok şey borçluyuz. Böyle bir partide iki dönem kadın kolları başkanlığı görevimi layıkıyla yapmış olmaktan son derece gurur duymaktayım. İncirliova'da CHP'nin çizgisini izleyerek halkımızla omuz omuza uzun bir yol kat ettik. Kritik bir seçim dönemi geçirdik. Sadece Cumhuriyetçi, laik kadınlar olarak değil, çocuklarının geleceğini düşünen anneler olarak dağ, tepe demeden yorulmadan çalıştık. Bundan sonra da gurur duyduğum CHP'nin bir neferi olarak verilen görevleri yerine getirmeye arkadaşlarımla birlikte hazır bulunmaktayım. Ancak, önümüzde bulunan yerel seçimler süresince özel sebeplerimiz nedeniyle destekleyemeyeceğim, sorun yaşadığımız kişiler ile birlikte çalışamayacağım. Şunun kesinlikle bilincindeyim ki partimi zor durumda bırakmak gibi bir lüksüm olamaz, bu doğrultuda yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla aldığımız istifa kararımızı üzüntüyle kamuoyuna bildirmek isterim" dedi.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()