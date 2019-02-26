DHA YURT BÜLTENİ    -5

1)MANİSA'DA ORTAĞINI VURDU, BALIKESİR'DE ŞOFÖRÜ REHİN ALIP OTOBÜS KAÇIRDI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla gözünden vurarak ağır yaralayan Salih Z. (43), Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulan otobüste tabancayla ateş açıp, şoför ve muavini rehin aldı. Salih Z.'nin kaçırdığı otobüs, barikat kurularak durduruldu. Operasyon düzenleyen Özel Harekat polisleri, Salih Z.'yi etkisiz hale getirip, şoför ve muavini kurtardı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Günay ve Salih Z. arasında 10 gün önce açtıkları çiğ köfte dükkanında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri Erhan Günay'ın sol gözüne isabet etti. Erhan Günay kanlar içinde yere yığılırken, Salih Z. kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

OTOBÜSTE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, kaçan Salih Z.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Balıkesir’in Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi kavşağındaki yol kontrol noktasında rutin uygulama yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında İzmir-İstanbul seferini yapan 16 RH 635 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada otobüste bulunan Salih Z. silahla ateş açtı. Panik içerisinde otobüsten inen yolcular, jandarma tarafından güvenli bir noktaya alındı.

ŞOFÖRÜ VE MUAVİNİ REHİN ALDI

Salih Z., otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şoföre silah doğrultan Salih Z., yola devam etmesini istedi. Bursa yönüne giden otobüs, takibe alındı. Bigadiç kavşağında bariyer kuran polis ekipleri, otobüsü durdurdu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekipleri, Salih Z.'ye silahını bırakıp teslim olması konusunda uyarılarda bulundu. Ancak tüm ikna çabaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polisleri sevk edildi. Otobüse operasyon düzenleyen ekipler, Salih Z.'yi etkisiz hale getirerek yakaladı, şoför ve muavin ise yara almadan kurtarıldı. Salih Z.'nin ortağını vurduktan sonra İstanbul'a kaçmak için otobüse bindiği tespit edildi. Salih Z. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Operasyon anlarından görüntü.

-Otobüs içindeki anlardan görüntü.

-Otobüs içinde zanlı ile şoför ve yolcuların pazarlık görüntüleri.

Haber-Kamer: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

=======================================================

2)ÖZEL ÖĞRENCİLERİN HAYATLARINA BASKETBOL KURSUYLA DOKUNUYOR

ZONGULDAK'ta basketbol antrenörlüğü yapan emekli elektrik mühendisi Nusret Taşdemir(60), özel eğitim öğrencilerini bir araya getirerek kişisel gelişimlerine katkı vermek için ücretsiz basketbol kursu veriyor. Çoğu öğrencisinin maddi durumunun yetersiz olduğunu ifade eden Nusret Taşdemir, "Bu çocukların hayatlarına dokunmalıyız. Ben elimden geleni yapıyorum. Spor ayakkabısı bile alacak durumda değiller. Ben herkesin bu güzel organizasyonunu bir kenarından tutmaya onlara destek olmaları için çağrı yapıyorum" dedi.Fenerbahçe altyapısında başladığı basketbol hayatını birçok kulüpte sürdüren Nusret Taşdemir, emekli olduktan sonra kendini çocuklara basketbolu sevdirmeye adadı. Zonguldak Kömürspor'da 6-14 yaş arası basketbol antrenörlüğü yapan Nusret Taşdemir, bugüne kadar birçok genci basketbola kazandırdı. Nusret Taşdemir, hayatında hiç sporla tanışmamış, toplumda yer edinemeyen fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren çocukların yaşamlarına sporla katkı vermek istedi. Nusret Taşdemir, 5 yıl önce başlattığı proje ile merkez ve ilçelerdeki özel eğitim gören öğrencileri topladı. Ayrıca, tamamen gönüllü olarak haftanın 1 günü ücretsiz basketbol kursu verdiği yaklaşık 20 öğrencinin kurs nedeniyle ortaya çıkan masrafları da kendi karşıladı. Proje maddi imkansızlıktan dolayı 2 yıl sürebildi. Öğrenciler, aradan geçen 3 yıla rağmen Nusret Taşdemir ile irtibatlarını koparmadı. Nusret Taşdemir, ailelerinde ısrarıyla bu yıl basketbol kursuna yeniden başladı. Yaşları 20 ile 40 arasında değişen özel eğitim görmüş ve görmeye devam eden 20 öğrenciye, Gençlik ve Spor Merkezi'nin tahsis ettiği salonda haftanın 1 günü büyük bir heyecanla sporlarını yapıyor.

'GÜZEL ORGANİZASYONUN BİR YERİNDEN TUTULMASINI İSTİYORUM'

Nusret Taşdemir, öğrencilerin antrenman sırasındaki mutlulukları ve çalışma azimlerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu projeyi hiçbir beklenti içinde olmadan, özel eğitim görmesi gereken öğrencileri topluma kazandırmak için yaptığını söyleyen Nusret Taşdemir, şöyle dedi: "Burada eğlenceli yarışmalar, basketbol oyunları, voleybol oyunları yapıyoruz. Buradaki çocuklarımızın gençlerimiz özel durumları var. Biz ona göre eğitimler veriyoruz. Bunlar hayatlarında hiç spor yapmamış çocuklar. Çoğu evden dışarı çıkmıyor, çıkmak istemiyor. Bunların hayatlarına bu spor o kadar renk katıyor ki kendileri anlatıyor. Bana, 'hocam bu spor olmasa dışarı çıkacağımız yok' diyorlar. Epilepsi nöbeti geçiren çocuklarımız var. Bunlarda azalmalar oldu. Spor bunlar için büyük bir ilaç. Bunları tamamen gönüllü yapıyorum. Çoğunun maddi durumu yetersiz. Spor ayakkabısı bile alacak durumda değiller. Ben herkesin bu güzel organizasyonunu bir kenarından tutmaya onlara destek olmaları için çağrı yapıyorum. Biz destek bekliyoruz. Su, servis ve kıyafet ihtiyaçları oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Büyük salonda haftanın iki günü bu işi yaparsak onlar daha mutlu olacaklar."

'ÇOK MUTLUYUZ'

Öğrencilerden Murat Bilgin, spor yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kendilerine destek olunmasını isteyen Murat Bilgin, "Burada çok eğleniyoruz. İlk defa spor yapıyorum. Kıyafet ve ayakkabıya ihtiyacımız var. 2 yıl ara verdik. Hocamızı basketbol oynamak istediğimizi söyledik. Oda kabul etti ve eğitimler başladı. Çok mutluyuz." dedi.

'SPOR SAYESİNDE OĞLUMUN ÖZGÜVENİ YERİNE GELDİ'

Antrenmanı izleyen veliler de kurs sayesinde çocuklarının dışarı çıkmak istediklerini ve öz güvenlerinin yükselerek toplumun içine girmeye başladıklarını söyledi. Antrenmana katılarak oğluyla spor yapan Metin Yılık kursla birlikte oğlunu yeniden doğduğunu anlatarak, "Benim çocuğum evde akşama kadar yalnız kalıyor. Bu etkinlik psikolojisine çok olumlu yansıyor. Çok eksiklikleri var. Hocamız her şeyi gönüllü ve ücretsiz yapıyor. Kentin ileri gelenlerinin çocuklara yardım etmesini istiyoruz. Çocuklar buraya büyük bir istek ve heyecanla geliyorlar. Akşam antrenman var dendin mi bir kişi eksik bulamazsınız. Biz 3 haftadır buradayız. Nusret hoca, çocukların suyundan meyve sularına kadar kendi alıyor. Çocuklara bir şeyler katmak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Öğrencilerin salonda toplanması

-Antrenmandan detaylar

-Nusret hocanın öğrencilerle ilgilenmesi

-Nusret Taşdemir ile röp.

-Öğrenci murat Bilgin ile röp.

-Veli Metin Yılık ile röp.

Süre: (8.01) Boyut: (897 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

======================================================

(ÖZEL)

3)BÜLLÖZ PEMFİGOİD HASTASI YELİZ, İYİLEŞMEK İSTİYOR

SİİRT'te, henüz 10 günlükken, vücutta su dolu kabarcıklar oluşmasına ve şiddetli kaşınmaya neden olan 'büllöz pemfigoid' adlı deri hastalığına yakalanan Yeliz Erol (13), tedavi olup, sağlığına kavuşmayı bekliyor. Kızını tedavi için Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da çok sayıda hastaneye götürdüğünü anlatan anne Kadriye Erol, "Gitmediğimiz doktor kalmadı. Günlerce hastanelerde kaldık ancak çare bulamadılar. Kızım, aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorarak, ağlıyor. Eşimin maddi durumu iyi değil. Kızımın tedavi edilmesini istiyorum" dedi. Tınaz Tepe Mahallesi'nde oturan 5 çocuklu Faysal Erol ve Kadriye Erol çiftinin kızları Yeliz'in vücudunda 10 günlükken su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Yeliz'e bir deri hastalığı olan 'büllöz pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, bebeklerini Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da bir çok hastaneye götürdü ancak hastalık tedavi edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralar sürekli kaşınan Yeliz şimdi 13 yaşında. Tedavi görüp hastalıktan kurtulmak isteyen Yeliz, 7'nci sınıf öğrencisi. Ancak kaşıntıları tuttuğu anda dersten çıkıp, eve gelmek zorunda kalan Yeliz, "Doğduğum günden beri bu hastalık ile yaşıyorum. Babam ve annem beni sürekli doktora götürdü. Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Ders esnasında kaşıntılarım başlıyor, çıkıp annemim yanına koşuyorum. Annem beni kaşıyor. Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum. Arkadaşlarım gibi oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlarım bana yaşlı ninelere benzediğimi söylüyorlar" dedi.

"7 YAŞINA KADAR ÖMÜR VERMİŞLERDİ "

Doktorların kızına 7 yaşına kadar ömür biçtiklerini söyleyen baba Faysal Erol (41), "Kızım doğduktan 10 gün sonra bu hastalığa yakalandı. Alerji olduğunu düşündük ve sağlık ocağına götürdük. İlaçlar verdiler ancak ilaçlar işe yaramadı, gün geçtikçe kızımın vücudunda kabarmalar ve kaşıntılar başladı. Onu bu şekilde gördüğümde yüreğim yanıyor. Ancak elimden gelen bir şey yok. Maddi durumun iyi değil, buna rağmen kızım tedavi olursa elimde avucumda ne varsa satmaya hazırım. Doktorların verdiği ilacın etkisi geçtiğinde kızım kaşınıyor. Devletimizden tek istediğim, kızımı bu amansız hastalıktan kurtarması" diye konuştu.

'AYNAYA BAKINCA AĞLIYOR'

Kızının hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden annesi Kadriye Erol(40) da "Kızımın hastalığı bizleri yıktı. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Günlerce hastanelerde kaldık ancak çare bulamadılar. Sürekli kızımın yanında olmak zorundayım. Diğer çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile göremedim. Kızım aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorup, ağlıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cumhurbaşkanımdan bir çare bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Büllöz pemfigoid nedir?

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığı. Halk arasında bilinen bir adı olmayan büllöz pemfigoid nadir görülen bir hastalık. Özellikle 60 yaş üstü yaş grubunda görülen hastalığın yaşlı nüfusun fazla olduğu Avrupa’da görülme sıklığı yaklaşık olarak 1 milyon kişide 10. Genç nüfusun hakim olduğu Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı ise tam olarak bilinmiyor. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Yeliz'in yatakta uzanması

- Yeliz'in babası ve kardeşi ile birlikte görüntüsü

- Kadriye Erol'un kızının sırtındaki yaraları göstermesi

- Faysal Erol ile röp.

- Kadriye Erol konuşması

- Yeliz'in ağlaması

- Erol ailesinin yaşadığı ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 505 MB

======================================================

4)TÜRKİYE- IRAK SINIRINDA 5 SAAT KARDA YÜRÜYÜP, HATLARI ONARDILAR

ŞIRNAK'ta, Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye- Irak sınırında, karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek, güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu bölgede kopan elektrik hatlarını yeniledi.

Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesindeki Türkiye- Irak sınırında, güvenliğin sağlandığı askeri üs bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi ve kesintisiz enerji verilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.

Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne enerjinin sağlandığı iletim hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Bölgeye ulaşım sağlanan yolların kar ve tipi nedeniyle kapalı olması yüzünden Dicle EDAŞ ekipleri, birkaç kez denemelerine rağmen arızayı tespit edemedi. Yapılan girişimler sonucu yolun Beyaztepe mevkisine kadar olan kısmı, dozer ve greyderler ile açıldı. Buradan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne kadar olan, tamamen karla kaplı, 6 kilometrelik dağ yolunun yürüyerek, aşılması gerekince ekiplere, kamuflajlı komando timleri eşlik etti. Yaklaşık 5 saat süren yolculuk, üs bölgesine 1 kilometre uzaklıkta kopan iletim hattının tespit edilmesiyle son buldu. Ekipler, kopan hattı yeniledikten sonra dönerken, Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne onarım sonrasında yeniden enerji verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Karlı dağlarda yürüyen asker ve Dicle EDAŞ ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB



