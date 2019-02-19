DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İZMİR MERKEZLİ 42 İLDE, 182 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI (1)

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütte 'Mahrem imam' olarak görev alanlar ile aralarında askerlerin ve kurumu kurumu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonların sürdüğü bildirildi.

İZMİR, ()

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2)MARDİN'DE HDP İL EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI

MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MARDİN/

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3)ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğundaki 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', boğazda sis altında saat 10.30'da Lapseki önlerinde oldu. Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği ABD savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru seyrine devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen ABD savaş gemisinden görüntüler.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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(ÖZEL)

4)İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kalıp ustasının yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahta üzerinde çalışması, yürekleri ağızlara getirdi.

Kentin en işlek noktası olan Trabzon Caddesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katının kalıbının yapımı sırasında bir kalıp ustası, iskele demirlerinin üzerindeki tahtanın üstüne çıkarak çalışmaya başladı. Beline güvenlik halatı bağlamadığı görülen işçi, kendisine uzatılan tahtaları alarak, keserle üzerinde durduğu tahtaya çiviledi.

Yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte ölüme meydan okurcasına zaman zaman tahta üzerinde de yürüyen inşaat işçisi, görenleri şaşırttı.İki yanına güvenlik ağları gerilen inşaatta kalıp işçisi, meraklı bakışlara aldırmadan çalışmayı sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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- Yapımı devam eden bina

- Tahta üzerindeki inşaat ustası

- Ustanın çalışması

- Tahta üzerinde yürümesi

- Tahtayı çivilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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5)TANKERİN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobilde Burak Güngöl (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.

Kaza, dün (pazartesi) saat 20.30 sıralarında, Bergama- Soma karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Annesi Gülşen Güngül ile birlikte Kınık ilçe merkezine giden Burak Güngöl'ün yönetimindeki 35 EBV 90 plakalı otomobile, Mehmet Çolak (35) yönetimindeki 42 ABP 302 tanker arkadan çarptı. Kazada Burak Güngöl ile annesi Gülşen Güngül yaralandı. Tanker şoförü Çolak'ın ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaraların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tanker şoförü Mehmet Çolak, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilin çekilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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6)KAYSERİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 13 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 eski komiser yardımcısından 13'ü daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kayseri'de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişiden 13'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheli de bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin hastaneden çıkarılışı

- Sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Süre:1.07 Boyut:126 MB

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()