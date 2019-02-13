DHA YURT BÜLTENİ -5

Kontrolden çıkan TIR bariyerlerin üzerine devrildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 5294 plakalı TIR, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası kazalara karşı önlem aldı. 3 şeritli yolda ulaşım 2 şeritten sağlanırken, İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis kazanın yaşandığı bölgede trafiği yönlendirdi. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan TIR

-Olay yerinde polis ve karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Uzun araç kuyrukları

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),()

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Eşinin oturma izni parasını ödeyemeyince yuvası yıkıldı

Azeri uyruklu eşinin oturma izni alabilmesi için yatırılması gereken harcı, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödeyemeyen İhsan Ekşi (49), yuvasının dağılmaması için yetkililerden yardım istedi. Annesinin hastalığı nedeniyle ülkesine giden, ancak bir daha Türkiye'ye sokulmayan eşi, 5 yaşındaki kızıyla Nahçivan'da kalan Ekşi, Iğdır'da bir hastane bahçesinde yatıp kalkıyor.

Sakarya'da lokanta sahibi olan İhsan Ekşi, 2013 yılında görücü usulü ile tanıştığı Gönül Teymirova (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Derya ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ekşi, mali sıkıntılar yaşayınca, lokantasını kapatıp, Bolu'nun Düzce ilçesindeki bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başladı. Eşine oturum izni alabilmek için her yıl ödemesi gereken 700 TL'yi de ödeyemedi. Gönül Teymirova, Türkiye'de kaçak duruma düştü. Çift, Teymirova'nın annesinin rahatsızlanması üzerine Nahcivan'a gitti. Geri dönmek istediklerinde ise Teymirova, hakkında verilen deport (sınırdışı) kararı nedeniyle Türkiye'ye alınmadı. Ekşi, kızını eşiyle bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

Eşi ve kızının kaldığı Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen Ekşi, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"İşlerim iyi gidiyordu, mutlu bir yuvam vardı. Ama işyerimi kapatıp bir lokantada işe girmek zorunda kaldım. Eşimin oturma izni alabilmesi için her yıl 700 lira yatırmam gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıl bu parayı yatıramadım. Ödeyemediğim para, cezasıyla birlikte 4 bin lirayı buldu. Eşim kaçak durumuna düşmüştü. Eşimin annesinin hastalığı nedeniyle Nahcivan'a gittik. Eşimi sınırda yakaladılar. Ülkesinden dışarı çıkamaz oldu. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu Türkiye'ye getirebileceğim. Türkiye'ye giriş yapıp, Iğdır'da bir otele yerleştim. Telefonla eş ve dostlarımı aradım ama kimse yardım etmedi. Yaklaşık 1 aydır kaldığım otele de 840 lira borcum oldu. Otel sahibi borcuma karşılık pasaportuma el koydu. Durumu anlattığım Iğdır Valiliği otele olan borcumu ödedi. Son günlerde hastanede yatıp, kalkıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum."

Görüntü Dökümü

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-Eşi ile çocuğuyla telefonla görüntülü konuşurken detay

-İhsan Ekşi ileRöp.

-Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR, ()-

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84'ünde okuma yazma öğrendi, hedefi üniversite

Çanakkale'de yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Çalışkan (84), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında açılan kursta okuma-yazma öğrendi. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta 20 haftada okuma yazma öğrenen Cemile Çalışkan, ilkokul eğitimi seviyesine ulaştı. Çalışkan, Allah ömür verdiği takdirde, üniversiteye kadar devam etmek istiyorum dedi.

Geçen yıl Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, 'Okuma-Yazma Seferberliği' kursları başlatıldı. Cemile Çalışkan da sınıf öğretmeni Dilek Besler (45) tarafından verilen okuma yazma kursuna katıldı. 1'inci kademe kurslarında 8 hafta, 2'nci kademe kurslarında ise 12 hafta olmak üzere toplam 20 haftada okuma-yazma öğrendi. 1'inci ve 2'nci kademe kursları başarıyla tamamlayan Çalışkan, ilkokul eğitim seviyesine ulaştı.

'ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE OKUMA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Çanakkale'nin Ezine İlçesi Üsküfçü Köyü'nde büyüyen Cemile Çalışkan, bu köyde okul olmadığı için okuyamadığını söyledi. Okuma-yazma öğrenmeye nasıl başladığını anlatan Çalışkan, Çanakkale'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanında bir evde yaşıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü karşısındaki bir çay ocağında damadımla birlikte çay içiyorduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Hanım'la da iyi arkadaşız. Bir gün damadım Yasemin Hanım'a, 'Annemin okuma yazması yok. Hiç bir şey yapamıyor. Kepez'e gelecek. Hangi otobüsün gittiğini bilemiyor' dedi. Yasemin Hanım da, 'Cemile teyze senin okuman yazman yoksa ben seni okuturum' dedi. Hemen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kaydımı yaptık. Geçen yıl Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında okumayı ve yazmayı öğrendim. Bu yıl da okuma yazma kurslarına devam ediyorum dedi.

'OKUMA YAZMA BİLMEDEN GÖZLERİM KÖRMÜŞ'

Okuma yazma bilmeden günlük hayatta çok zorlandığını belirten Cemile Çalışkan, Okuma yazma bilmiyorken gözlerim körmüş. Bir yere gitmek istiyorum. Ama hangi arabaya, hangi otobüse bineceğimi bilmiyorum. Pazara gidiyorum. Fiyatları bilmediğim için alışveriş yapamıyorum. Artık okuma yazma öğrendim. Her yere tek başıma gidiyorum. Alışverişimi de yapıyorum. Okuma yazma öğrendiğim için çok memnunum. Allah bana uzun ömür verirse, üniversiteye kadar devam edeceğim. 'Okuma-Yazma Seferberliğini' başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İmkanım olsa onları kucaklamak isterim diye konuştu.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR CÜMLESİNİN EN CANLI ÖRNEĞİ OLDU'

Cemile Çalışkan'a okuma-yazma öğreten sınıf öğretmeni Dilek Besler ise, Cemile teyze okuma yazma kurslarına hazır ve istekli gelmişti. Çok hızlı bir şekilde de okuma yazmayı öğrendi. Hepimiz için 'Öğrenmenin yaşı yoktur' cümlesinin canlı bir örneği oldu dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cemile Çalışkan'ın Sınıf Öğretmeni Dilek Besler ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelmesinden görüntü.

-Cemile Çalışkan'ın öğretmeni Dilek Besler ile okuma yazma öğrenme derslerinden genel ve detay görüntü.

-Cemile Çalışkan'ın okuma yazma öğrenmesi ve öğrendiklerini deftere yazmasından, okumasından genel ve detay görüntü.

-Cemile Çalışkan ile röp.

-Dilek Besler ile röp.

436 MB. 3 dakika 56 saniye.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Uyuşturucu, otomobilin tavan döşemesinin içinde bulundu

Kütahya'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada, tavan döşemesinin içerisine gizlenmiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü S.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine İstanbul'dan Antalya'ya giden S.A. yönetimindeki 07 S 9666 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, tavan döşemesi içerisine gizlenmiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polisler otomobilde arama yaparken,

-Uyuşturucu maddelerin bulunması,

-Şüphelinin polis aracına alınması,

-Uyuşturucu maddelerin çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Boyut: 338 MB

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-)

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Sakarya'da yeni şehit mezarları radarla tespit edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan bilim insanları, tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilenen şehitlikler dışında yeni 2 bine yakın mezar keşfetti.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren, dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri Cumhuriyet Üniversitesi(CÜ) bilim insanları tarafından tespit ediliyor. CÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç tespit için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemlerle tespit ettiklerini söyledi.

Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile Üniversitemiz Jeofizik Bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.

"2 BİNE YAKIN ŞEHİT MEZARINA ULAŞILDI"

Projeye başlamadan önce sadece üç şehit alanının ve 304 şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda hâlen çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Doç. Dr. Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Millî Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı buralarda anıtlar oluşturacak, koruma altına alıp ziyarete açılacağını vurguladı.

Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ise, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını belirleyeceğiz" diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, savaşın 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğretim üyelerinin harita üzerindeki incelemeleri

-Yaptıkları açıklama

Haber:SİVAS, ()

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Sevgiliye kemancı eşliğinde çiçek servisi

Antalya'da bir çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü için sipariş edilen çiçekleri kemancı eşliğinde gönderiyor. Kemancının romantik şarkıları eşliğinde çiçeklerini teslim alan kadınlar, mutluluklarını göz yaşlarıyla ifade ediyor.

Muratpaşa ilçesindeki Flora Center Çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik hazırladı. Müşterilerin isteğine göre hazırlanan çiçekler, kemancı eşliğinde sevgilinin adresine gönderiliyor. Çiçeklerle kemancıyı karşılarında gören kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Erkek arkadaşının gönderdiği çiçekleri kemancı eşliğinde karşısında gören Melisa Türker, büyük mutluluk yaşadı. 14 Şubat'ın kendisi için oldukça anlamlı bir gün olduğunu belirten Türker, "Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Erkek arkadaşımın sürprizi beni şaşırttığı gibi mutlu etti. Hangi kadın böyle bir sürpriz karşısında şaşırmaz ki. Çok hoşuma gitti, mutlu oldum. Tüm kadınlar bunu ister" dedi.

Firma sahibi Fatih Selçuk, sevgililer için değişik organizasyonlar yaptığını belirtti. 14 Şubat başta olmak üzere özel günler için düşündüğü kemancı eşliğinde çiçek teslim etmenin rağbet gördüğünü anlatan Selçuk, "Müşteri gelip çiçeğini beğeniyor, ardından iş yerimizdeki kemancı ile sevgilisinin sevdiği şarkıda anlaşıyor. Çiçeği teslim ederken başka bir arkadaşımız bu mutlu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor. Teslim anında çekilen fotoğraf ve videoları, daha sonra siparişi veren kişiye teslim ediyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl düzenledikleri bu etkinlikte kemancının siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Selçuk, duruma göre kemancı sayısının artabildiğini söyledi. Selçuk, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "Çiçek, kemancı ve anı görüntülemenin fiyatı 150 liradan başlıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çiçekçi dış plan

- Çiçek detay

- Fatih Selçuk'un kemanını akort etmesi

- Telefonun çalması

- Spiraş alması

- Çiçeğin hazırlanması

- Çiçeğin alınması ve araca binilmesi

- Araç içinden görüntü

- Çiçeğin teslim edilmesi

- Melise Türker'in şaşırması

- Röp1: Firma sahibi Fatih Selçuk'tan görüntü

- Röp2: Melisa Türker

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

Antalya'da yenilebilir çiçek üreten tarım firması 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin ilgi odağı oldu. Kısa sürede 10 bin paket satılan çiçeklerden en ilginci ise elektrik çiçeği oldu.

Serik ilçesinde yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi ürünlerin üretimini yapan Erüst Tarım firması, özel ürettikleri çiçeklerle çiftlerin ilgi odağı oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine sıra dışı sürpriz yapmak isteyen çok sayıda çift, firmanın ürettiği birbirinden renkli ve farklı tatlardaki çiçekleri tercih etti. Sevgilisine hem sürpriz yapmak hem de şaşırtmak isteyen çiftler, 8 çeşit çiçek arasından istediklerini seçebildikleri gibi özel karışım da yaptırabiliyor. Yemeklerde ve salatalar için süs amaçlı üretilen bu çiçeklere son yıllarda çiftlerin de yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Latin çiçeği, fasülye çiçeği, menekşe çiçeği, beyaz ve mor viola, elektrik çiçeği, fesleğen çiçeği, deniz yıldızı çiçeği, Latin çiçeği yaprağı türleri arasında ilginçliğiyle ilgi odağı olan ise elektrik çiçeği oldu. Yenilmesi halinde dil ve damakta iğnelenme hissi oluşturan, ağız ve yutak bölgesini aromatik tadıyla temizleyen elektrik çiçeği, çiftlerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Yaklaşık 5 dönümlük serada her biri özel ilgiyle yetiştirilen çiçekler açınca, çalışanlar tarafından koparılarak hava geçirmez kutulara doldurularak paketleniyor.

10 BİN PAKET SATILDI

2018 yılında 80 bin paket çiçek gönderdiklerini belirten firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, 2019 yılı hedeflerinin 100 bin olduğunu söyledi. Mutfak sanatçıları için ürettikleri yenilebilir çiçekleri, hem midesini hem de kalbini mutlu etmek isteyen çiftlerin tercih ettiğini belirten Akbulut, "14 Şubat öncesinde yoğun taleple karşılaştık. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. İnsanların çiçek yiyerek tere ve salatalık tadı alması hoşlarına gidiyor. Farklı tatlar sunuyoruz. Sevgililer günü için 10 bin paketin üzerinde sipariş teslim ettik. Bu ürünler hem göze hem de mideye hitap ediyor. Rusya ve Arap ülkelerine de ihraç etmeye başladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiçeklerden detay

- Seradan genel detay

- Çiçek toplanmasından detay

- Burak Akbulut röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Kayseri'de pastırmanın dilimi 2 lira

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kilogramı 120 ile 155 TL arasında değişen pastırmanın bir dilimi ise 2 TL'den satılıyor.

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçtiğimiz yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur. Sırt pastırma 144 TL, bonfile pastırma 156 TL, tütünlük pastırma 155 TL ve seçme pastırmamız da 125 TL'dir. Bir dilim pastırmamız 2 TL'ye tekamül etmekte" dedi.

Pastırmayı hediye olarak alanların çoğunlukta olduğunu ifade eden Tilgen, "Bunlar daha önce 1'e kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. İnsanların pastırma tüketimi biraz daha az oldu. Pastırmaya en son yüzde 4 zam geldi. Asgari ücretin yükselmesi, elektrik zamları, benzine ve mazota gelen zamlarla beraber bunlarda da artış oldu. Şuanda satışlardan memnun değiliz" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada da 'düşük kalite pastırma' 75-85 TL arasında 'sırt pastırma' 90-134 TL arasında, 'bonfile pastırma' ise 96-146 TL arasında satıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Pastırmada genel görüntü

- Pastırma ustasından pastırma kesimi

- Tek bir pastırmanın tartılması

- Pastırma alan vatandaşlarla röportaj

- Pastırmacı satıcısı ile röportaj

- Genel detay

Süre:6.43 Boyut:750 MB

Haber -Kamera: İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR/KAYSERİ,