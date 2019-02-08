DHA YURT BÜLTENİ -5

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen salı 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenledikleri operasyonda, şüpheliler teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis minibüsünün adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Süre: (1.04) Boyut: (120 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Bitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının durmasıyla birlikte, kapanan 350 köy ve 298 mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, daha önce gelen asılsız ihbarlar nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, ancak bu yıl bu ihbarların geçen yıla nazaran azaldığını söyledi.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının durmasıyla birlikte, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı kentte çalışmalar, 90 personel ve 70 iş makinesiyle yürütülürken, çalışmalarda kapanan 350 köy ve 298 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarını denetleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, geçen yıl vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar nedeniyle bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, ancak bu yıl bu ihbarların azaldığını söyledi.

'ASILSIZ İHBARLAR ÇALIŞMALARIMIZI AKSATIYOR'

Bitlis'in Türkiye'nin en çok kar yağan kenti olduğunu belirten Aydoğdu şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 16 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yapıldı. Bitlis İl Özel İdaresi olarak, bugün itibari ile 350 köy ve 298 mezramız ve 2 bin 451 kilometrelik yol ağımızda karla mücadelemizi yaparak bütün yollarımızı ulaşıma açmış durumdayız. Bu mücadeleyi yaparken bir köye defalarca girip yolunu açmış bulunmaktayız. Bazı köylerimize 3-4 defa girdiğimiz oldu. Bunları yaparken yakıt ortalamamız ayda 100 bin litreyi buldu. Karla mücadeleyi 90 personel, 9 şantiye ve 70 iş makinesi ile gerçekleştirdik.Tabi ki; gökten gelen rahmeti her zaman iyi niyetle karşılıyor, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ekonomik olarak bizlere külfet getiren karla yetişmiş kalifiye personellerimizle mücadele ediyoruz.Bizler vatandaşımıza hizmet için varız. Ancak vatandaşlarımızdan tek muzdarip olduğumuz konu, asılsız ihbarlardır. Bu ihbarlar geçmiş yıllara nazaran azaldı. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da minimize olacağını ümit ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla mücadele ekiplerinden detay

-Köy yolundaki temizleme çalışmasından görüntü

-Rotatifin çalışmasından detay

-Köy yolunda çalışan kepçeden detaylar

-Köy yolundan detaylar

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile röportaj

Görüntü Boyutu:381.11 MB

Görüntü Süresi:03:24 Dk.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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Köpeklerden kaçarken TIR'ın çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çimento TIR'ı, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola fırlayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Onur Sağır'a çarptı. Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum-Milas Karayolu Kumköy Kavşağı'nda, B.S.'nin kullandığı 48 LF 624 plakalı çimento TIR'ı inşaat işçisi Onur Sağır ile bir sokak köpeğine çarptı. Yaralanan inşaat işçisi Sağır, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan köpek ise acı içinde kaçarak, gözden kayboldu.

Antalya'dan bölgedeki bir inşaatta çalışmak için geldiği belirlenen Sağır'ın valizi de yol kenarında bulundu. Kazanın Sağır'ın kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken aniden yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirlendi. Polis, TIR şoförü B.S.'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan çimento TIR'ının görüntüsü

-Onur Sağır'ın yerde yaralı haldeki görüntüsü

Haber: Mehmet CAN MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Ehliyetine el koyulan sürücü yine alkollü yakalandı

Kütahya'da, 4'üncü kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan hafif ticari araç sürücüsü H.A., polisleri görünce şoför koltuğundan inip, yolcu koltuğuna geçti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden H.A., test için hastaneye götürülürken, alkol almaya devam etti. Yapılan kan testinde 1.68 promil alkollü çıkan H.A.'ya para cezası kesilerek, daha önce el koyulan ehliyetinin emniyette kalma süresi uzatıldı.

Sultanbağı Mahallesi tarihi Hisar Kalesi girişinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisleri fark eden H.A., aracını uygulama noktasının gerisinde park edip, şoför koltuğundan inerek yolcu koltuğuna geçti. H.A., aracının yanına gelen polislere; kendisinin sürücü olmadığı, aracı kullanan arkadaşının ormanlığa kaçtığı yalanını söyledi. Daha önce 3 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine 2 yıl el koyulan H.A., alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Kendi aracından indirilen H.A., test için hastaneye götürüldüğü sırada alkol almaya devam etti. Hastanede yapılan kan testinde H.A.'nın, 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, H.A.'ya 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' ile "polisin 'dur' ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin liralık para cezası kesti ve ehliyetinin 2 yıl emniyette kalma süresini 7 yıla çıkardı. H.A., polislerle tartıştığı için sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sürücü H.A.'nın polislerle konuşması,

-H.A.'nın polis aracına götürülürken alkol almaya devam etmesi,

-Polis ekiplerinin ceza keserken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 737,94 MB

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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Mustafa Bozbey:Uzlaşı kültürünün var olduğu bir anlayışla seçimi devam ettiriyoruz

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, MHP Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Huzurlu bir seçim süreci dilediklerini belirten Bozbey, Bursa'yı uzlaşı kültürüyle yönetmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Nilüfer'de tüm partilerimizle nasıl ki uzlaşı kültürü içerisinde bir yönetim sergilediysek, şimdi büyükşehirde de aynı şekilde uzlaşı içerisinde, katılımcılık esasına göre bu hizmetleri sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Cihangir Kalkancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. siyasi partileri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Bozbey, " Bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum, bizi çok güzel karşıladılar. Tabii ki partilerimiz demokrasilerimizin temellerini oluşturuyor. Partilerimizin olmasıyla demokrasi mümkün. Bu anlamda onları ziyaret ederek hem görüş alışverişinde bulunduk hem de kent adına önerileri aldık ve birbirimize başarılar diledik. Uzlaşı kültürünün var olduğu, bir anlayışla seçimi devam ettiriyoruz. Uzlaşmak demokrasinin de anlamını ortaya koyuyor. Uzlaştığınız zaman bir çok sorunu çözüyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın turizmde aldığı payı yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen

Bozbey " Bursa bir turizm kenti olmalı, bunun için de geç kaldı. Bursa'nın turizmden aldığı pay en fazla yüzde 2, bu da Bursa'ya yakışmıyor. Bunun sebebi de Bursa'nın değerlerini ortaya çıkaramaması. Şimdi bu yüzde 2'yi nasıl yüzde 15'e çıkarabiliriz bunun hesabı içindeyiz. İnanıyorum ki bu katılımcılık esasıyla, fikir birliği toplantılarından elde ettiğimiz verilerle, Bursa'da turizmini de Türkiye'nin potansiyeli haline getirip, değerleri ortaya çıkararak Bursa'nın turizmden gelirini çok daha yukarıya çekmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Bozbey'in MHP binasına girişi ve karşılama

-Mustafa Bozbey ve Mehmet Cihangir Kalkancı'nın görüşmesi

-Mustafa Bozbey röportaj

-Detay

Süre: 03:03 - Boyut: 343 MB

Haber- Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()