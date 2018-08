DHA YURT BÜLTENİ 5

1)BRUNSON'IN SOKAĞINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

İZMİR'de, ev hapsine bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın sokağındaki güvenlik önlemleri devam ediyor. Motorize polis ekipleri sokakta devriye gezerken, özel harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu, Alsancak semtindeki sokakta, güvenlik önlemleri sürüyor. Motorize polis ekipleri sokakta devriye gezerken, özel harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Polisler, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları denetlemeyi sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Brunson'ın sokağından görüntü

- Güvenlik önlemlerinden görüntü

Haber: Davut CAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

===================================================

2)VAN'DA ÇATIŞMA: 1 PKK'LI ÖLDÜRDÜLDÜ

VAN'ın Gürpınar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında vatandaşlar, PKK'lı 2 teröristi bölgede görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

=====================================================

3)ZIPKINLA BALIK AVLAYAN GENÇ BOĞULDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zıpkınla balık avlarken denizde kaybolan Selçuk Can Polat'ın (17) cansız bedeni bulundu.

Güney Mahallesi Deliklitaş mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak amacıyla denize giren Selçuk Can Polat, sudan çıkmaması üzerine yanındaki arkadaşı S.Ö. (17), durumu yetkililere bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sabaha karşı saat 02.30'a kadar süren çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, saat 07.00 sıralarında yeniden deniz dibinde arama yaptı. Dalgıçlar, Güney Mahallesi açıklarında 33 metre derinlikte Polat'ın cesedine ulaştı.

Polat'ın cesedi botla Gazipaşa Limanı'na getirildi. Burada bekleyen yakınları gözyaşı döktü. Fenalık geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti. Selçuk Can Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Selçuk Can Polat'ın balık malzemesi ve kayalıklar arasında yanından çıkan zıpkın ve vurduğu balığa ise incelemek üzere el konuldu.

S.Ö'nün ifadesinde, "Birlikte daldık. 'Ben şu tarafa gideyim, balıklar kaçıyor' dedi. Ondan sonra bulamadım. Zıpkınını gördüm. Panikle tekrar dalamadım. Yetkililere haber verdim" dedi.

Görgü tanıklarından Adem Yılmaz, "Dün saat 17.00 sıralarında 'imdat' sesi duyduk. Oğlum hemen jandarmayı arayıp haber verdi. Ekipler aramaya başladı" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Denizde akşam aramalarından genel görüntü,

Selçuk Can Polat' cansız bedeninin tekne ile Gazipaşa Limanına getirilişi,

Tekneden alınışı,

Cenaze aracına konuluşu,

Ailenin feryadı,

Vurduğu balık ve zıpkınından genel ve detay görüntüler

Röp.1 Adem Yılmaz

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

=====================================================

4)MİDİBÜS DEVRİLDİ: 4 KİŞİ YARALANDI

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme Kursu'nda (KOMEK)görevli, usta öğreticileri taşıyan midibüs, iddiaya göre yoldan geçen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3'ü kadın 4 usta öğretici yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Birlik Parkı yakınında meydana geldi. Altınekin ilçesindeki KOMEK'de kuran eğitimi veren usta öğreticileri taşıyan Mehmet Ali Uluçam( 51) yönetimindeki 42 C 0937 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen yoldan geçen bir TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada sürücü Uluçam yara almadan kurtulurken, araçta bulunan usta öğreticiler Esra Tanoğlu,

Sümeyra Sülük, Deniz Koca ve Mustafa Kılınçer hafif yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza yerinden detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Gnel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

=====================================================

5)HATAY'DA 8.8.2018'İN İLK NİKAHI KIYILDI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihi olan bugün ilk nikah kıyıldı.

Reyhanlı Belediyesi Nikah Salonu'na sabah gelen Reyhanlılı İlknur Büşra Ezer ile Cuma Görmez, törenle nikahlandı. İlknur Büşra ile Cuma Ezer çifti, nikah işlemi için 8.8.2018 tarihini özel olarak seçtiklerini söyleyerek, sürekli akılda kalması ve özel gün olması nedeniyle bugün nikah işlemini yaptıklarını belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi. Nikah memuru Murat Zaroğlu, ilçede 8.8.2018 için 20 nikah randevusu verdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Evlenen çiftler

- Nikah memurunun nikah işlemini yapması

- Nikah memurunun çifte soruyu sorması

- Cevabı alması

- İmzaların atılması

- Evlilik cüzdanını vermesi

- Gelin ve damat ile röp

- Nikah memurunun konuşması

SÜRE: 02’11" BOYUT:70 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

========================================================

6)7 LİRALIK SİYEZ EKMEĞİ YOK SATIYOR

ADANA’da fırın işletmecisi Fahri Aslan, bir genel cerrahın tavsiyesiyle, Kastamonu'ya özgü olan, genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayından elde edilen unla ekmek üretmeye başladı.

Haftada bir kez taş fırında üretim yapan Fahri Aslan, tanesini 7 liradan 400 adet ekmek sattığını kaydetti. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın karşı çıkmadığı tek ekmek türü olan siyez ekmeğini Adana'da sadece kendilerinin ürettiğini dile getiren Aslan, şehir dışından da sipariş aldıklarını anlattı. Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu ise siyez ekmeğinin sindirim hastalıklarına iyi geldiğini söyledi. Ekmeğin yapıldığı buğdayın genetiğinin 1936 yılından sonra değiştirildiğini ancak Kastamonu’ya özgü siyez buğdayının hala orijinalliğini koruduğunu belirten Aslan, "Genetiği değiştirilmemiş tek buğday, siyez buğdayıdır. Şişmez, kabarmaz. Bunu Adana’da ilk kez pide şeklinde yaptık. Geceden sabaha kadar yoğurma tekniği var" dedi.

SİYEZ UNUNUN ÇUVALI 750-800 TL

Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu’nun önerisiyle siyez ekmeği üretimine başladığını kaydeden Aslan, "Haftada bir gün yapıyoruz ama yoğun talep var. Bu ekmek 1 hafta dayanabiliyor. Tanesini 7 liradan satıyoruz. Beyaz unun çuvalı 75-80 TL ama siyez ununun çuvalı 750-800 TL. O yüzden pahalı. Pişmiş hali 320-330 gram. Televizyonlarda hocalarımız bas bas bağırıyor bu ekmek hakkında. Canan Karatay'ın da karşı çıkmadığı tek ekmek türü bu. Satışa çıkarttığımız gün 350-400 tane satıyoruz. Kırşehir’e, Gaziantep’e, Sivas’a siparişlerimiz var. Taner hocamız da kendi hastaları üzerinde denedi, oldukça faydalı oldu" diye konuştu.

RAHATSIZLIĞA NEDEN OLMUYOR

Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu ise mısır ekmeği, yulaf unu gibi gibi ürünlerde glütenin fazla olmadığının bilindiğini ancak son dönemlerde siyez buğdayından yapılan ekmeğin de rahatsızlığa neden olmadığını gördüklerini vurgulayarak, "İnsanlara da bunu önermekteyiz. Hastaların herhangi bir medikasyona gerek kalmadan sindirim sistemini baştan düzeltiyoruz. Böylece boşaltım sistemi kolaylaşıyor, kabızlık, gaz ve şişkinlikleri olan, sürekli bitkin olan insanlar çok daha mutlu hale gelebiliyorlarö " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Siyez ekmeğinin yapılması

- Genel Cerrah Opr. Dr. Taner Bayramoğlu'nun konuşması

- Fırın işletmecisi Fahri Aslan'ın konuşması

- Fırındaki ekmeğin genel ve detay görüntüleri

- Ekmeği satın alan vatandaşın görüntüsü

SÜRE:02'13" BOYUT:410 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:Pusat Çağatay KAYA/ADANA,()

========================================================

7)YÜZLERCE KAZ İLE GÖLDE YÜZÜYOR

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan Cantaş Uzunçayır (40), beslediği 800 kazla birlikte girdiği Çıldır Gölü'nde yüzme keyfi yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kenarında biçilen tarla ve çayırlarda otlayan kazlar, zaman zaman sürü halinde göle giriyor. Gölde renkli görüntüler oluşturan kazlara Cantaş Uzunçayır da eşlik ediyor. Bu yıl ilk kez beslediği kazlarına gözü gibi baktığını anlatan Uzunçayır, kaz yetiştirmenin zor olduğunu söyledi. Köyde önceden büyükbaş hayvan beslediğini ancak bu yıl kaz besiciliği yapmaya başladığını ifade eden, evli ve 3 çocuk babası Cantaş Uzunçayır, "Kaz yetiştirmek zor olsa da büyük bir keyif veriyor. Onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Havalar sıcak olduğunda birlikte göle girip, suyun keyfini doyasıya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yetiştirdiği kazları dernek ve lokantalara tanesini 160 liradan sattığını kaydeden Uzunçayır, bu işin büyükbaş hayvancılıktan daha kârlı olduğunu söyledi. Kaz etinin çok lezzetli bir tadı olduğunu belirten Cantaş Uzunçayır, "Kazın eti, çiğeri ve tüyü her şeyi para ediyor. Benimle birlikte birçok aile kaz besliyor. Bu şehirlerde bitki örtüsü çok zengin olduğu için kaz etine geçen aromalar da bir o kadar zengin olmaktadır. Tüm bu faktörler meşhur Kars kazının etini daha da kıymetli yapıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kazların göl kenarına gelişi

-Kazların su işmesi

-Cantaş Uzunçayır'ın kazları göle yönlendirmesi

-Cantaş Uzunçayır ile röp

-Kazların gölde yüzmesi

-Cantaş uzunçayır kazlar ile birlikte göle girmesi

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / Arpaçay(KARS)

SÜRE: 04.07 BOYUT: 794 MB



========================================================

8)VAN'DA BARAJ GÖLÜNDE AVRUPA STANDARTLARINDA ALABALIK ÜRETİMİ

VAN-Hakkari karayolu üzerinde bulunan ve bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılayan Zernek Barajı, alabalık üreticilerine de büyük imkan sunuyor. Zernek Baraj Gölü'nde 'ağ kafes' sistemiyle Avrupa standartlarında alabalık üreticiliği yapan tesis sahipleri, aldıkları verimden memnun olduklarını söyledi. Yılda bin ton alabalık üreten tesis sahipleri, balıkları Van ve çevresinde bulunan 5 kente gönderiyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilen Zernek Barajı, 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip. 50 bin metrekarelik alanda kurulu ve yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık araziyi sulamak için kullanılan baraj gölünde, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Toplamda 5 tesisin bulunduğu baraj gölü ortasında kurulan kafes ağlarında, yıllık bin ton alabalık üretimi yapılıyor. Üretilen alabalıklar Van dışında komşu 5 kente de gönderiliyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM

Zemzem Su Ürünleri İşletme Müdürü Turan İriş, tesisin Van ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. İriş, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz tesiste yetiştirilen alabalıklar tamamen kayıt altında ve rutin olarak denetime tabi tutuluyor. Aylık, 3 ayda bir ve yıllık denetimler yapılıyor. Burada yemlere, yem numunelerine, balık stoğuna, çalışan personele ve su kriterlerine bakıyorlar. Tamamen bağımsız denetçiler tarafından tesis denetlemeleri yapılıyor. Van'da ilk defa su ürünlerinde iyi tarım uygulamasını biz yaptık. Tesisimiz iyi tarım uygulamalarından başarıyla geçmiştir. Ve Avrupa standartlarında üretim yapmaktayız. Zernek Baraj Gölü balık yetiştiriciliğine oldukça uygun."



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Zernek Baraj gölü

-Zernek Barajı'ndaki balık çiftlikleri

-Havadan dron görüntüleri

-Baraj çevresi

-Balıklara yem atılması

-Yakın plan ve dron görüntüleri

-Zemzem Su Ürünleri İşletme Müdürü Turan İriş ile röp

-Detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, ()