DHA YURT BÜLTENİ 5

55 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gidiyor

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan 55 bin Suriyelinin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 55 bin Suriyeli, Kilis Valiliği'nin izniyle online randevu oluşturdu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sıcak havaya rağmen saatlerce bekliyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, sınırı geçip, ülkelerine gidiyor. İşlemlerini tamamlayıp ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 6 bini aştığı belirtildi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

Genç hemşire çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Yağmur Temur Bolat beynindeki ur nedeniyle tedavi gördüğü çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi Talihsiz hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde görev yapan Yağmur Temur Bolat, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Genç hemşire, tedavi olduğu yıllardır çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Yağmur Temur Bolat'ın ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Devlet Hastanesi yönetimi, hayatını kaybeden genç hemşire için hastane morgunda tören düzenlendi. Yüzlerce sağlık çalışanının katıldığı törende, gözyaşları sel oldu. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan duanın ardından bugün öğlen Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verilecek

Şehit bebek Bedirhan'ın ismi anaokuluna verildi



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın isimleri ilçedeki anaokuluna verildi.

Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönüşe geçen Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen anne ve oğlunun cenazeleri ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından harekete geçen Sivas Valiliği, anne ve oğlunun isimlerini ilçedeki okullara verilmesini kararlaştırdı. 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi Yıldırım Mahallesi'ndeki bir ana okuluna verildi. Vali Davut Gül, Şarkışla ilçesine giderek, Kaymakamı Akif Pektaş ile birlikte Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nu ziyaret etti. Anne Nurcan Karakaya'nın isminin de yapımı devam eden 16 derslikli bir okula verileceği açıklandı.

Vali Gül, yaptığı açıklamada; geçtiğimiz günlerde şehit düşen Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın isimlerini ilçedeki 2 okula verdiklerini ifade ederek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece; anne ve yavrumuzun ismi sonsuza kadar yaşayacak. Şehitlerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz.Toplumda derin iz bırakan bu üzücü olaylar sonrası ailelerimizin gönüllerini ferah tutmak istiyoruz" dedi.

Vali Gül, daha sonra şehitler için Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde düzenlenen mevlit programına katıldı. Gül, mevlit programının ardından; şehidin ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Haber: SİVAS

En büyük hayali sahneye incecik vücutla çıkıp caz söylemek

ANTALYA'da ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Seray Akyıldız (17), fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı oldu. Akyıldız, sahneye incecik vücutla çıkıp caz söyleyeceği günlerin hayalini kuruyor.

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Seray Akyıldız, doğumunun ardından sürekli kilo almaya başladı. Her zaman yaşıtlarından daha kilolu olan Akyıldız, kilo verebilmek için uzun süre diyet ve spor yapmasına rağmen 104 kilonun altına inmeyi başaramadı. Sonunda tüp mide ameliyatı olmaya karar veren lise öğrencisi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 31 Temmuz tarihinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın hemen ardından 3 kilo veren Seray Akyıldız, istediği kiloya inerek çok sevdiği sahneye incecik vücutla çıkacağı günlerin hayalini kuruyor.

'KREŞE GİDERKEN 36 KİLOYDUM'

Her zaman yaşıtlarından daha kilolu olduğunu belirten Seray Akyıldız, “5-6 yaşlarında kreşe giderken 36 kilo olduğumu hatırlıyorum. Bu yaşa kadar hiç kilo veremedim. Hep kiloluydum" dedi. Ameliyata girmeden önce 104 kilo olduğunu belirten Akyıldız, bir müzik öğrencisi olarak sahneye de çıktığını belirterek, “Sahnede kilolu olunca insanın özgüveni de olmuyor. Artık genç kız oldum. Üniversiteye gideceğim. Bir türlü kilo veremeyince hem kariyerim hem daha sağlıklı bir hayat için ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.

'HEDEFİM CAZ SANATÇISI OLMAK'

Gelecekle ilgili hayallerinden de söz eden Akyıldız, “İyi bir caz sanatçısı olmak istiyorum" dedi. Bugüne kadar yapamadığı çok fazla şey olduğunu anlatan Akyıldız, “Sahneye çıkarken kısa bir elbise giymek istiyorum. Herkesin yaptığı gibi normal mağazalardan alışveriş yapabilmek istiyorum. Sokağa çıkarken rahatça şortla dolaşabilmek istiyorum. Mesela spor yapabilmek istiyorum. Koşmak istiyorum. Bunları yapamıyordum. Özellikle spor yaparken çok zorlanıyordum. Umarım bunları yapabileceğim" dedi.

İŞTAHINA HAKİM OLAMIYORDU

Anne Bengi Akyıldız ise Seray'ın 3 kilo 300 gram dünyaya geldiğini belirterek, “Çok iştahlı bir bebek olduğu için yemeden dolayı sürekli kilosu arttı. Yaşıtlarından kiloluydu. Her zaman normal kilonun üzerindeydi" dedi. Seray'ın endokrin açısından bir sorunu olmadığını, kilosunun tamamen iştaha bağlı olduğunu aktaran anne, “İştahına hakim olamıyordu. Tabi çocukken çok farkında değildi ama ileri yaşlarda rahatsız olmaya başladı. Kilo vermek için her yolu denedi. Diyet, spor yaptı ama başaramayınca ameliyata karar verdi" diye konuştu.

SERAY EN GENÇ HASTALARDAN BİRİ

Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç, Seray'ın en genç hastalarından biri olduğunu belirtti. Tüp mide ameliyatlarının 18-65 yaş arasında güvenli olarak yapıldığını ifade eden Doç.Dr. Oruç, “18 yaş grubu altındakileri hastaları ise bireysel olarak tek tek değerlendiriyoruz. Eğer ameliyat sonrası diyete uyabileceğine ve bu ameliyat sonrasını düzenli sürdüreceğine kanaat getirirsek bu hastaları ameliyat ediyoruz. Dünya litaratüründe de 14-18 yaş grubu arasındaki hastaların bu şekilde değerlendirilerek ameliyat edilebileceği söyleniyor" dedi.

1 YIL SONRA FAZLA KİLOLARIN YÜZDE 70'İ KAYBEDİLİYOR

Bu tip ameliyatlardan sonra ilk birkaç ay içerisinde hastaların hızlı kilo kaybı yaşadığını vurgulayan Doç.Dr. Oruç, “Bu, belli bir beslenme düzeninde fazla kalori alamamaktan kaynaklanıyor. Ardından daha standart bir kilo kaybı sağlanıyor. 1 yıl içinde bu kilo kaybı düzenli olarak sürüyor. Hastalarımız 1 yılın sonunda fazla kilolarının yüzde 70'ini kaybetmiş oluyor" diye konuştu.

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Antalya emniyetinin kraliçesi' ikinci emekliliğini bekliyor

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlıpolis Amirliği'nde kullanılan, İngiliz ırkı, 'Kraliçe' isimli 19 yaşındaki at, uzun yıllar pistlerde yarıştırıldıktan sonra emekli edilerek, emniyete bağışlandı. 'Kraliçe', çiftliğe yeni at gelmesi halinde aktif görevlerde kullanılmayacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Atlıpolis Amirliği, üstün ırk atlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz, Alman ve Fransız ırklarından 8 atın bakımı ve eğitimi, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesindeki çiftlikte yapılıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce açılan ihalelerin yanı sıra hayırseverler tarafından yapılan hibelerle çiftlik zenginleştiriliyor.

İngiliz ırkı, 'Kraliçe' isimli 19 yaşındaki atın da Antalya Emniyet Müdürlüğü at envanterine hibeyle kaydı yapıldı. 'Kraliçe', uzun yıllar pistlerde yarıştırıldıktan sonra emekli edilerek, sahibi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Atlar arasında en yaşlı olan 'Kraliçe', asayiş olaylarında kullanılıyor. Çiftliğe yeni at alınması halinde 'Kraliçe', ikinci kez emekli edilerek, aktif görevlerde kullanılmayacak. 'Kraliçe' de diğer atlar gibi görevin ardından verilen havuç ve şekeri büyük keyifle yiyor. ?25 yıldır atlıpolis birliğinde görev yapan başpolis memuru Nevzat Budak, asil duruşu, görevdeki üstün başarısı ve çok uysal olduğu için ata 'Kraliçe' adını verdiklerini söyledi.

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesindeki Panayır iskelesi plajında denize giren Zafer Yamak (33), tüm uyarılara rağmen dalgalı denizde yüzmek isterken boğularak hayatını kaybetti.

Vize ilçesindeki Panayır iskelesi plajında, Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizin dalgalı oluşu nedeniyle uyarılarda bulundu. Buna rağmen denize girdiği belirtilen Zafer Yamak bir süre sonra gözden kayboldu. Yamak’ın boğulduğunu görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulunan Zafer Yamak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yamak’ın cenazesi Vize nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İstanbul’dan arkadaşlarıyla geldiği öğrenilen Zafer Yamak’ın ölüm haberini duyan yakınları sinir krizi geçirirken, Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Evli ve iki çocuk babası Yamak’ın cenazesinin memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

