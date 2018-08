DHA YURT BÜLTENİ-5

RİZE' DE TAŞAN DERE BELDEYİ SULAR ALTINDA BIRAKTI(EK)

1)SEL SULARI MİNİBÜSÜ BÖYLE SÜRÜKLEDİ

Rize’de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin ilçesinde dün yaşanan selde Ayder yaylası yolu ulaşıma kapanmıştı. Yolda kalan bir minibüsün sel suları ile sürüklendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aniden gelen selin yol kenarındaki minibüsü sürüklediği görülüyor.

Minibüsün sürüklenmesi

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

2)ABD AVRUPA KUVVETLERİ KOMUTANI SCAPARROTTİ, İNCİRLİK'TE

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu.Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne uçakla geldi. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Scaparrotti'nin, Adana'dan İzmir'e geçeceği belirtildi. Orgeneral Scaparrotti'nin Türkiye'deki görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

- İncirlik hava üssünden genel ve detay görüntü

- Uçağın kalkması

- Uçaktan detay

- Üsteki araçlardan görüntü

SÜRE:01'12"

Haber:Nuri PİR -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

3)3 GÜNDÜR MAHSUR YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kadınların durumu anlatması

- Kedinin kurtarılması

- Kadınların kediyi sevip teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

4)ATA DEMİRER’DEN ÇAVUŞ ÜZÜMÜ SLOGANI: KARGALAR YİMEDEN SEN Yİ

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, turizm baskısı altında kalan bağcılığın desteklenmesi için düzenlenen bağ bozumu turlarına, ünlülerin desteği sürüyor. Bozcaada aşığı komedyen ve oyuncu Ata Demirer de çavuş üzümü üretimini desteklemek amacıyla bağbozumu yaptı, topladığı üzümlerin tadına baktı, “Yimelere doyamayacaksınızö diyerek, herkesi Ada'ya davet etti. Demirer, ‘Kargalar yimeden sen yi’ diyerek çavuş üzümüne yeni bir reklam spotu buldu.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından çavuş üzümü pazarını genişletmek için başlatılan bağ bozumu turları devam ediyor. Çavuş üzümünü desteklemek için bağbozumu turlarına katılan ünlüler kervanına şarkıcı Feridun Düzağaç’tan sonra, komedyen ve oyuncu Ata Demirer de eklendi. Ata Demirer, Bozcaadalı üzüm üreticileri ve Kaymakam Mustafa Akın ile birlikte Çayır mevkiindeki bağda üzüm topladı. Makasla kestiği üzüm salkımlarıyla sepetini doldurdu. Bu sırada yaptığı espriler ile hem beraberindekileri kahkahaya boğdu, hem de Bozcaada’nın ünlü çavuş üzümünün tanıtımını yaptı.

'YİMELERE DOYAMAYACAKSINIZ'

Bağbozumu turları için geliştirilen ‘Tak sepeti koluna, haydi bağ bozumuna’ ve ‘Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun’ sloganlarını beğenmeyen Ata Demirer, “Yok bunlar olmaz. ‘Bağa gel bostana gel.’ Bunu da sevmedim. Bak ben daha güzelini bulabilirimö diyerek, ‘Kargalar yimeden sen yi’ sloganıyla çavuş üzümüne yeni bir reklam sloganı üretti. Bugünlerde Bozcaada'da bağbozumu günleri yapıldığını, herkesi üzüm toplamaya ve yemeye beklediklerini söyleyen Ata Demirer, "Çavuş üzümü, çok özel bir sofra üzümü. Çok şekerli. Kendine has bir aroması, bir tadı var ve onu daha çok geliştirmek, tanıtmak istiyoruz. Yimelere doyamayacaksınız. O kadar söyleyeyim size. Hepinizi Bozcaada bağ bozumuna bekliyoruzö diye konuştu.

'AYHAN SİCİMOĞLU BİLE BENİM KADAR LEZZETLİ YİYEMEZ'

Ata Demirer, toplayıp tadına baktığı çavuş üzümü için 'Efsane' tanımını yaptıktan sonra, "Ayhan Sicimoğlu bile benim kadar lezzetli yiyemez şu andaö esprisiyle çevresindekileri güldürdü. Üzüm yerken, “Şekerden gidebilirim şu anda. Bir tane üzümde bir kova şeker varmış gibi, ama doğal. Tanrının şekeri. Deniz, toprak, rüzgarö diyerek çavuş üzümünden övgüyle bahsetti.

'ÇAVUŞ ÜZÜMÜNÜ BEKLEYEN BAZI TEHLİKELER VAR'

Çavuş üzümünü bekleyen bazı tehlikeler olduğuna vurgu yapan Ata Demirer, “Adamızda ev pansiyonculuğu biraz fazla gelişti. Doğal olarak çavuş üzümüne beklenen ehemmiyet gösterilememe ihtimalleri doğmaya başladı. Oysa ki bu çok kıymetli bir üzüm. Bağların yaşamasını istiyoruz. Siz sevgili vatandaşları çavuş üzümü yemeye, bol bol çavuş üzümü almaya ve üreticiyi bir şekilde desteklemeye bekliyoruzö dedi.

‘TURİZM İKSİRİNİN DOZU FAZLA KAÇMIŞ’

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın ise, “Sevgili Ata, adamızı ada yapan en önemli simgelerden birisi. Yıllar önce ‘Eyvan Eyvah’ filmiyle çok önemli bir turizm iksiri vermiş Ada’ya. Ama yıllar içinde bu doz aşırı kaçmış. Şimdi kendisi bu aşırı dozun yan etkilerini gidermek üzere ayrı bir faaliyetin içerisinde. Aşırı dozun en çok mağduru çavuş üzümü olmuş. Şu anda kendisi de el attı. Yan etkilerini giderecek. Bundan sonra turizm ve bağcılık uzun yıllar boyunca hep beraber devam edecek. Kendisine çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Bozcaada'da bağ evlerinin son yıllarda süratle pansiyona dönüştürülmesi nedeniyle bağcılık turizmin baskısı altında kalmaya başladı. Çavuş üzümü üretimi turizmin gerisinde kaldı. Gelişen turizm Bozcaada'da betonlaşma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu konuda önemli mesajlar veren Ata Demirer de şunları söyledi:

“Sevgili seyirciler, bizi seyreden kıymetli insanlar; biz filmlerimizde zeytinlikleri kesmeye, bağları kesip turizme katmaya önermeler yapmadık hiç ve yapmıyoruz. Lütfen oraları güzel bırakalım. Çünkü oralar güzel olduğu için o filmleri oralarda çekip size getiriyoruz ve sunuyoruz. Hiçbir şekilde önermemiz kötü turizm değil o filmlerde. Bu çavuş üzümü endemik bir türdür, çok az bir coğrafyada bulunur. Bildiğim kadarıyla da bir miktar Çanakkale ve Gökçeada’da. Başka da bir yerde olmaz Türkiye topraklarında bildiğim kadarıyla. O zeytinlikler kesilirse, bu bağlar yok olursa, o filmleri çekecek hikayeler de yazamayız ve öyle yerlerde olmaz. Bize soğuk o kış gecelerinde hiçbir şekilde ilham vermez. Ama şu an çok şey verebiliyor.“

Rum asıllı Bozcaadalı bağcı Diyojen Izvinko ise, beklentilerinin piyasanın açılması olduğunu ifade ederek, "Çavuş üzümü için inşallah iyi bir satış olur. Çavuş üzümü Ada'nın geçim kaynağı. İstanbul’a gönderirdik, çok güzel para kazanırdık. Şimdi yaptığımız masrafı kurtaramıyoruz maalesefö dedi.

Bir diğer üretici Cahit Balcı da, öBu kampanyayı hazırlayanlara çok teşekkür ederiz. Bunun devamını bekleriz. Çavuş üzümünü öldürmemek lazım. Çünkü Bozcaada’nın sembolüdürö şeklinde konuştu.

Bozcaada bağlarından drone ile çekilmiş görüntüler.

Bağlardaki üzümlerden detay görüntüler.

Ata Demirer'in herkesi Bozcaada'ya üzüm yemeye davet etmesi.

Ata Demirer'in üzüm toplaması.

Ata Demirer'in yeni sloganı açıklaması.

Ata Demirer'in topladığı üzümlerden yemesi.

Kaymakam Mustafa Akın'ın açıklaması.

Ata Demir'in bağların korunması konusundaki açıklaması.

Üretici Diyojen Izvinko ile röp.

Üretici Cahit Balcı ile röp.

Bağlardan ve üzümlerden genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale)

5)ŞAMPİYON BOĞALARA HORONLU KARŞILAMA

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası öncesi Muğla ve Aydın'dan TIR’larla yola çıkan 8 boğa, Artvin’de horanlarla karşılandı.

Kafkasör Yaylası’nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalar bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası’nda arenaya çıkacak. Güreşlere katılmak üzere Muğla ve Aydın 2 TIR’la yola çıkan 8 boğa, 13 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan güreşler öncesi Artvin’e ulaştı. 2 gün süren yolculuğun ardından kente ulaşan boğalar, akşam saatlerinde Artvin Valiliği önünde halkoyunları ekiplerince horonla karşılandı. Güreşecekleri ortama uyum sağlamaları için 10 gün önceden kentte kapma girecek olan 'Kuçük Ağa', 'Deli Kadir', 'Legolas', 'Çılgın Çocuk', 'Yörük Ali', 'Meksilalı', 'Alvin' ve 'Ulubey' adlı boğalar karşılamada yöre halkından da yoğun ilgi gördü.

ŞAMPİYON KAFKASÖR'DE BELLİ OLACAK

Aydın’dan gelen Necati Kor'a ait 'Meksikalı' adlı 7 yaşındaki 700 kiloluk boğa ile Artvin’den Fikret Beyaz’a ait 7 yaşındaki 700 kilogramlık 'Dimitri' isimli boğanın, Kafkasör Yaylasında gerçekleşecek olan ve Türkiye Şampiyonunu belirleyecek olan güreşlerin favorileri olduğu belirtildi. Favori boğalar organizasyonda özel kupa güreşinde de karşı karşıya gelecek.

CANLI YAYINA GEÇTİLER

Kente ulaşan boğaların karşılaması sırasında Muğla’dan gelen 11 yaşındaki 20 kupa sahibi 800 kilogramlık ‘Küçük Ağa’ adlı boğa vatandaşların da ilgi odağı oldu. TIR’daki boğaları cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, ayrıca sosyal medya üzerinden de canlı yayın yaptı.

'GÜREŞLERİMİZDE SAVAŞ YOK BARIŞ VAR'

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer, geleneklerini sürdürdüklerini, etkinliklerinde savaşın değil barış olduğunu vurguladı. Koçer, "Geçtiğimiz yıl Ege’den gelen arkadaşlarımız 4 boğayla katılmıştı. Bu yıl 8 boğayla bölgelerini temsil edecekler. Toplam 48 adet pehlivan boğalarımızı Kafkasör Yaylasında mücadele edeceğinden dolayı heyecanlı ve mutluyuz. Gelen misafir boğalarımız Kafkasör yaylasında 10 günlük kampa girecek, sahaya alışacaklar. Bu organizasyonlar boğaların ve geleneğin devam etmesi için önemli bir adım. Burada savaş yok, barış var" dedi.

'BU FESTİVALLERİ ÖNEMSİYORUZ'

Organizasyona destek veren Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ise, bu tür organizasyonları önemsediklerini belirtti. Kurt, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tur organizasyonların bu festivallerin Artvin ekonomisine inanın çok katkısı var. Biz bu festivalleri çok önemsiyoruz. Çünkü Artvin’i çok önemsiyoruz. Bu doğayı tüm Türkiye’ye tüm dünyaya tanıtmak için bulunmaz fırsatö diye konuştu.

Kafkasör arenasında gerçekleşecek olan şampiyonada, Aydın, Muğla, İstanbul, Artvin, Erzurum ve Rize'den gelen 48 boğa 13 kategoride mücadele edecek.

-Boğalara karşılama

-Halk oyunları gösterisi

-Boğalardan görüntüler

-Vatandaşların ilgisi

-Konuşma ve detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/ARTVİN

6)YAZ AYLARINDA KAN BAĞIŞI DÜŞÜYOR

TÜRK Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaz aylarında kan bağışı oranının düştüğüne dikkat çekerek vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kentteki aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda vatandaşın yayla ve deniz evlerine gittiğini dile getiren Saygılı, bundan dolayı yaz aylarında bağış miktarının azaldığını, miktarı artırmak için mobil araçlarla çeşitli bölgelerden bağış topladıklarını söyledi. Hastanelerde çok sayıda hastanın kan beklediğini vurgulayan Saygılı, “Bağışçılarımız için ayrıca doğaya fidan dikiyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya, iyiliği bulaştırmaya davet ediyoruzö dedi.

Mevsim fark etmeksizin hastanelerde birçok insanın kan bağışı beklediğinin altını çizen Saygılı, “Hastalarımızın yarasına merhem olmak için şu an azalmış olan kan bağışlarımızı arttırmak adına kampanyalarımıza başladık. Sabit merkezlerde olduğu gibi mobil araçlarımızla da taşraya yaylalara gidiyor vatandaşlarımıza hizmet götürerek kan bağışı alıyoruzö diye konuştu.

Kan ihtiyacının dönemlik değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Saygılı şöyle konuştu:

“Nasıl yemeyi, içmeyi ertelemiyorsak, kan bağışını da ertelememeliyiz. Kentimizde ve Türkiye genelinde hastanelerde kan bekleyen dostlarımız var. Her an senin, benim ya da yakınımızın kan ihtiyacı olabilir. Kan bağışı yapan arkadaşımıza tahlilleri yapıldıktan sonra problem yoksa hemen sms geliyor. Verdiği kanın en yakın hastaneye sevk edildiğinin bilgisi alıyor. Ayrıca bağışı veren kardeşlerimizin adına doğaya bir fidan dikiliyor. 3 ay sonra da tekrar kan vermesi için hatırlatmada bulunuluyor.

- Bağış yapmaya gelenlerden görüntü

- Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı'nın konuşması

- Bağış yapan vatandaş ve Ramzan Saygılı'nın görüntüsü

- Bağış yapanlardan genel ve detay görüntüler

- Türk Kızılayı tabelası

SÜRE: 03'24" BOYUT:627 MB

Haber:Can ÇELİK- Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA