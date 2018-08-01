DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DEĞERLENDİRMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin olağanüstü kurultay toplanan imzalar sorusunu, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıt verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Güneydoğu'da PKK terör örgütünün uyguladığı şiddet sonucunda anne ve çocuğunun şehit olduğunu hatırlatarak, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

Gazetecilerin CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlu'nun gelişi

- Kılıçdaroğlu açıklama

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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2)BAŞSAVCIDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZIN DARP EDİLİP, ARAÇTAN ATILDIĞI İDDİASINA AÇIKLAMA

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Sıla Bayram (24) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan C.K. hakkında tedbir kararı olarak 'mağdura 180 gün yaklaşmama cezası' verildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Bahçelievler Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü meydana gelen olayda, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sıla Bayram, C.K. adlı genç tarafından darp edildiği ve zorla bindirildiği aracından atıldığını iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sıla Bayram, boğazında ve yüzünde oluşan darp izlerinin ardından hastaneden rapor aldı. Sıla Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kız arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı C.K.'nın davranışlarından rahatsız olunca evden çıkmak istediğini söyledi. C.K.'nın iddiaya göre, evine gitmesine izin vermeyerek kapıyı kilitlediğini anlatan Bayram, " C.K., benim çıkmama izin vermedi. Kapıyı kilitledi ama ben bir şekilde kaçtım. Sonra aracıyla peşimden gelip beni darp etti. Zorla araca bindirerek darp etmeye devam etti ve evimin önünde beni aşağıya attı. Ben tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Bunun travmasını çok yaşıyorum. Bir şekilde eve çıktım. Polise ve aileme haber verdim." demişti.

BAŞSAVCILAKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Mağdur genç kadının olayla ilgili beyanlarında şüpheli hakkında tedbir kararı verilmediği yönünde haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulduğunu ifade eden başsavcı Yağız, olayın ardından Zonguldak 2. Aile Mahkemesi'nin şüpheli hakkında 180 gün mağdura yaklaşmama cezası verildiğini açıkladı. Olayın ardından gerekli soruşturmanın anında başlatıldığını ifade eden başsavcı Yağız, şöyle dedi:

"Zonguldak il merkezinde habere konu mağdur ve şüpheli arasında meydana gelen olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olayın kolluk güçlerine intikali ile gerekli soruşturma işlemleri derhal başlatılmıştır. Mağdurun talebi doğrultusunda Zonguldak 2. Aile Mahkemesi'nin 30/07/2018 tarih, 2018/268 sayılı kararı ile şüpheli hakkında tedbir kararı verilmiştir. Şüphelinin mağdura karşı tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta, okula ve işyerine, mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına 180 gün süre ile yaklaşmamasına karar verilmiştir. Şüphelinin karara uymadığı taktirde 3 günden 10 güne kadar tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi cezası ile cezalandırılabileceği taraflara tebliğ edilmiştir."

Görüntü Dökümü

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-Geçtiğimiz gün kızla yapılan rop

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-

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3)ÇANAKKALE’DE 35 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 35 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşil Liman sahiline 2 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda zeytinlikler arasında gizlenmeye çalışan 15, ikinci operasyonda ise 20 kaçağı gözaltına aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

(Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

48 saniye. 29.9 MB

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4)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İZMİR'in Kınık ilçesinde, arkadan gelen otomobilin altına aldığı motosikletin kasksız sürücüsü Birol Çimen (54), öldü. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Bergama- Soma Karayolu 19'uncu kilometre Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kırlar Mevkisi'ndeki arazisinde ekili salçalık biber ürününü kontrol eden evli ve 3 çocuk babası Birol Çimen (54), daha sonra ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bulunan evine dönmek üzere 35 BR 976 plakalı motosikletiyle yola koyuldu. Çimen'in yönetimindeki motosikleti, arkasından gelen Melih Kaya (22) yönetimindeki 35 VUA 65 otomobil altına aldı. Otomobil sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Birol Çimen'in öldüğü belirlendi. Çimen'in cenazesi, İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Melih Kaya, gözaltına alındı. Kaya'nın, Manisa'nın Soma ilçesinde hastanede yatan babasının yanında refakatçı kaldığı, Bergama'daki işyerine gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazada hayatını kaybeden Birol Çimen'in fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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5))KUZU İLE BANKAYA GELDİ

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Müessire Saygılı, yaralı halde bulup sahip çıktıkları kuzu ile bankaya gelip işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi bağlı olan kuzu ise görenlerin ilgi odağı oldu.

Ereğli'de oturan Mehmet Saygılı, Göztepe mevkiinde yürüyüş yaptığı sırada kanlı ve yaralı halde kuzu buldu. Çevrede araştırma yapmasına rağmen sahibini bulamayın Saygılı, kuzuyu eve getirdi. Ardında da kuzunun tedavisini yaptırıp, beslemeye başladı. Saygılı'nın eşi Müessire Saygılı da, kuzu ile birlikte dün bir bankaya gelerek işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi bağlı olan kuzu çevredekiler tarafından da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Eşinin kuzuyu bulduğunu anlatan Müessire Saygılı, bankaya hem işlem yapmak hem de bir arkadaşı ziyarete geldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Müessire Saygılı'nın kuzu ile işlem yaptırması

- Kuzudan detay

- Saygılı röp

(Haber- KAmera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA )

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6)OTOMOBİLİNİ HIZLI KULLANAN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

ADANA'da İsmail Demirtaş (18), sokakta hızlı otomobil kullanan kapı komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) av tüfeğiyle vurup öldürdü.

Olay, dün Yüreğir İlçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fırında çalışan 1 çocuk babası Mehmet Emin Karaca, Otomobilini aşırı süratlı kullandı. Kapı komşusu İsmail Demirtaş ise, Karaca'yı, "Çok hızlı araç kullanıyorsun sokakta çocuklar oynuyor, bir çocuğa çarpabilirsin" dedi. Bunun üzerine, Demirtaş ve Karaca arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine Demirtaş evde bulunan av tüfeğini alarak Karaca'ya ateş etti. Ağır yaralanan Karaca, olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ise, İsmail Demirtaş ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Karaca ise, otopsisinin ardından defnedildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu'nun genel görüntüsü

- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Cenazenin Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi

- Cenazenin cenaze aracına konması

- Cenaze aracının gidişi

- Morg tabelası

SÜRE:01'26" BOYUT:265 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,()



