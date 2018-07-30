DHA YURT BÜLTENİ-5

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)POLİS, MESLEKTAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ (1)

MALATYA'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polislerden görüntü

- Polis arabaları

- Battalgazi Polis Amirliğinden detay

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-)

115 MB

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2)SURİYELİ AİLENİN KALDIĞI DAİREDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

SİVAS'ta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 09.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katılma meydana geldi. İçinde Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenilen dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında içeride bulunan Suriyeli Nur Taba ile 3 yaşlarındaki iki çocuğu panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne Nur Taba olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangından yara almadan kurtulan ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Simit yiyerek olayı izleyen evden çıkarılan çocuklar

-Anneye ambulansta müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(298 mb)

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3)MERSİNLİ ÇİFTÇİ 'EJDER MEYVESİ' İLE AVRUPA PAZARINA HAKİM OLMAK İSTİYOR

MERSİN'de Mali Müşavir Ahmet Gencay, yetiştiriciliğine 12 yıl önce başladığı halk arasında 'ejder meyvesi' olarak bilinen Dragon Fruit'la Avrupa pazarına açılmayı hedeflediğini söyledi.

Mali Müşavir Ahmet Gencay, alternatif ürün arayan bölge çiftçisine yeni bir kapı açtı. Geçtiğimiz yıllarda yola çıkan Gencay, 9 dönümlük serasında hem ejder meyvesi yetiştiriyor hem de oluşturduğu fidanlığında fide yetiştirerek satışını yapıyor. Başta Mersin, Adana, Hatay olmak üzere Antalya'ya kadar birçok çiftçiyi ejder meyvesi ile tanıştıran Gençay, Avrupa pazarında çok iyi bilinen meyveyi yıllardır Türk damak severlere de sunmanın keyfini çıkartıyor. Halen merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki serasında kendi imkanları ile meyveyi yetiştiren Ahmet Gencay, 12 yıllık uğraşının hem maddi hem de manevi anlamda kazandırdığını belirterek, "Ejder Meyvesi ile önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarına hakim olacağımız inancındayım. Bu ürününün Türkiye’de millileştirilmesine çaba gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü bu meyve dünyanın en pahalı meyvesidir. Dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin Türk parası karşılığı 45-50 TL’dir. Bu konuda ileriki yıllarda en büyük rakibimiz İsrail görülmektedir. Ancak biz bu konuda ben ve ortağım 40, diğer arkadaşlarla birlikte bölgede 80 bahçe yaptık. Bu 80 bahçenin birleşimi sağlandığında tüm Avrupa ülkelerine yapacağımız ihraçla Türkiye’nin bir numara olacağına inanıyorum" dedi.

TÜRK ÇİFTÇİSİNNİ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Meyvenin gelecekte Türk çiftçisinin kaderini belirleyeceğini ifade eden Gencay şöyle devam etti:

"Bu meyve Akdeniz çiftçisine yeni bir kapı açtı. Zamanla büyüyüp gidecektir. Çünkü Uzakdoğu’da bu meyve ile ev hanımları, süs bitkisi yetiştiricisi olarak teşvik edilmiştir. Meyve şu anda o ülkelerin ekonomisine de büyük bir katkı veriyor. Bu konuda ülkemizin büyük bir şansı var. Uzakdoğu’da meyve bittiğinde Türkiye’de meyve hasadına başlıyoruz. Bu nedenle Türk üreticileri olarak Avrupa pazarında şansımız ve gücümüz olacak. Buna inanıyorum. Bu inançla da bugüne kadar uğraştım. 12 yıldır emek verdim, güç sarf ettim. Meyve B vitamini yönünden de adeta ecza deposu gibi. Sadece bununla da değil kalsiyum, C vitamini anlamında da çok zengin bir meyvedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

- Seradan genel görüntü

- Ejder meyvesinin genel ve detay görüntüleri

- Üretici Ahmet Gencay'ın meyveleri kontrol etmesi

- Meyvenin genel ve detay görüntüleri

- Meyvenin toplanmasından genel ve detaylar

- Meyvenin servis edilmesinden genel ve detaylar

- Üretici ile röportaj

BOYUT: 717 MB SÜRE: 05'58"



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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4)FENOMEN ÇAYCIDAN SIRA DIŞI HORONLA ÇAY SERVİSİ

TRABZON'un Sürmene ilçesindeki bir çay fabrikasında çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) horon sevgisi ile ilgi odağı oldu. Sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile fenomen olan Çınar, çay ocağında, kemençe ritmine horonla eşlik ederek ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Vatandaşlar sıra dışı çaycıyı ilgiyle izliyor, ikram edilen çayları keyifle yudumluyor. Kemençe sesini duyunca kendinden geçtiğini anlatan Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor, ben de çok mutlu oluyorum. Kemençe sesini duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorumö dedi.

İlçede yer alan İkiçay çay fabrikası, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine çay kültürünün yanı sıra, uzman ekiplerce fabrikadaki üretim aşamalarını da yakından görme imkânı sunuyor. Bölgede toplanan çayları özenle işleyip entegre tesislerde paketlendiği fabrika yönetimi, yeni bir uygulama başlatarak kapılarını, üretim evrelerini ve ürünlerini tanıtmak için bölgeye akın eden yerli-yabancı turistlere açtı. Günde yaklaşık 110 ton yaş çay işlenen fabrika, ziyaretçilerini canlı kemençe eşliğinde folklor ekibi gösterileriyle karşılayıp, uğurluyor. Özellikle turizm acenteleri ve tur şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği fabrikada ziyaretçiler, yöresel kıyafetleriyle horon oynayan ekiple horon halkası kurarak gönüllerince eğleniyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

Fabrikaya ait tesislerde çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar (52) da, horon sevgisi ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Daha önce sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği sıra dışı horon görüntüleri ile sosyal medyada izlenme rekoru kırarak fenomen olan Çınar, çay ocağında kemençe ritmine horonla eşlik ederek, ziyaretçilere çay servisi yapıyor. Eline aldığı demlikle horon oynayarak bardaklara çay döken Çınar’ın, ilginç horon tarzını görenler de bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Ziyaretçiler, kendine özgü değişik figürlerle horon oynayan Çınar’la sıkça anı fotoğrafı çekinilmeyi de ihmal etmiyor.

‘SESİ DUYUNCA HER YANIM KIPIRDIYOR’

Özellikle sosyal medyada ilgiyle izlenen bir görüntünün hızla yayılmasıyla fenomen olan Çınar, kemençe sesini duyunca dayanamadığını, her tarafının kıpırdadığını belirtti. Çınar, “Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor ben de çok mutlu oluyorum. İnsanlarda tebessüm oluşturmak benim için bir onur. Bazı insanlar beğenmese de beğenen çok kişi var. Herkese saygı duyuyorum. Ne yaparsam yapayım, insanlar gülüyor. Kemençe sesini duyunca bana bir şey oluyor. O sesi duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorum. Ne yapayım elimde değilö dedi.

‘TURİZME KATKIDA BULUNUYORUZ’

Fabrika sahibi Kemal Kahraman da, yöre kültürünü tanıttıkları ve gösterilen yoğun ilgiden ötürü memnun kaldıklarını söyledi. Kahraman, “Biz burada ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz üretimle, turizm sektörüne katkıda bulunuyoruz. Özenle seçilen ve özenle demlenen siyah ve beyaz çayı demleyip ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden pek çok seyahat acenteleri ile insanlar buraya geliyor. Biz burada bölge kültürünü yaşatmak adına horon ekibi kurduk. Kemençe ve horon oynayan personelimizce karşılanıp, uğurlanan ziyaretçilerimiz bir yandan da alışverişlerini yapıyor. Gruplar burada oluşan mutlu bir ortamda, çay üretimini de yerinde görebiliyorö diye konuştu.

‘İNSANLAR COŞKUN USTAMIZ

Ziyaretçilerinin bazılarının, sıra dışı horon gösterisiyle Coşkun Çınar’ın ilgi odağı olduğunu da kaydeden Kahraman, “Coşkun ustamız, çok farklı figürlerle biraz da kendinden geçerek horon oynuyor. Bu horon stili sosyal medyada çok ilgi çekti ve adeta fenomen oldu. İnsanlar onu görmek için buraya geliyor. Bu ilgi bizim çalışma şevkimizi artıran bir şey oldu. Yöre insanı kemençeyi duyduğu zaman illaki duramaz. İnsanlar bu ortamda mutlu oluyor ve tüm yüzlerde tebessüm oluşuyor. Ziyaretçiler ‘Ancak Karadeniz’ geldik’ diyorlar. Burada çay bahçemiz var. Bahçede insanlar makasla çay kesmeye çalışıyor, keşan ve peştamal ile anı fotoğrafı çekiniliyor. Uygulamanın bize aşırı maliyetleri olmasına rağmen biz buna katlandık. Ama şimdi de bunun meyvelerini alıyoruzö ifadesinde bulundu.

‘İNSAN KIPIR KIPIR OLUYOR’

Turizmci Barış Şeraz da, sosyal medyada izlediği Coşkun Çınar’ı görmeye geldiğini ve kendisine hayran kaldığını ifade etti. Şeraz, “Coşkun ağabeyimizin dansı çok ilginç. Ben çok merak ediyordum. Ona hayran kaldım gerçekten. Beraberimdeki turistler de çok beğendi. Onu izleyince insan kıpır kıpır oluyor. Helal olsun. Çok iyi çok hareketli ve çok seviyorum onu. O oynayınca ‘Biri bu adamı durdursun’ diyorum dedi.

Sivas’tan bölgeye gelen ziyaretçi Ayşe Yılmaz da, insanların horon eşliğinde hareketli anlar yaşamasıyla, gençlik yıllarını anımsadığını ve uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan görüntüler

-Horonlu karşılama

-Coşkun Çınar sıra dışı horonu

-Ziyaretçiler horon oynama

-Horonlu çay servisi

-Röpler

-Detaylar

Boyut: 982 mb

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON ()

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5)SİLAH SESİNİ DUYAN İŞ YERİNE KOŞTU

ÇORUM’da bir reklam şirketinde çalışan Oğuzhan Kayış (25), iş yerinde tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay, merkez Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. 1 çocuk babası Oğuzhan Kayış, çalıştığı iş yerinde tüfekle başına ateş etti. Silah sesi üzerine iş yerine gelen çevredeki esnaflar Oğuzhan Kayış’ı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayış, ambulansla alındı ve ilk müdahalesi yapıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Cansız bedeni ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- İntihar olayının gerçekleştiği iş yeri

- Oğuzhan Kayış fotoğrafı

- Detaylar

(SÜRE: 1.10 - BOYUT: 35 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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6)JANDARMA KAMU HASTANELERİNDE GÖREV ALMAYA BAŞLADI

SON yıllarda sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek İçişleri Bakanlığı tarafından artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı. Samsun'da 3 kamu hastanesinde jandarmalar görev aldı.

Ülke genelinde son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun’da başlayan uygulamada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde jandarma personelleri polis memurları ile görev alıyor. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise jandarma personeli polisle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek.



Görüntü dökümü

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-Jandarmadan detay

-Polis ve jandarmadan detay

-Beraber yürümeleri

-Detaylar

(Süre: 01.10 dk) - (133.02 mb)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUn, ()