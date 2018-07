DHA YURT BÜLTENİ-5

1)LİCE'DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 el telsizi, bu silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

2)SÜRÜCÜ FREN YERİNE GAZA BASINCA, KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI: 3 YARALI

GAZİANTEP'te, sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, bir binanın bahçesine devrildi. Kazada, sürücü ve 2 yaya yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü 27 AB 539 plakalı otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza basınca, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi. Kazada, kadın sürücü ile otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3)6 BİN YILLIK TARİHE KADIN ELİ DEĞDİ

KAYSERİ tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran, özellikle ticari senet, mühür gibi kilden yapılma belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Asur ticaret kolonisi Kültepe Kaniş Karum'da kazı çalışmalarını Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun başkanlığında 40 kadın yapıyor.

Kültepe Kaniş Karum'da kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun önderliğinde 26 Haziran'da başladı. Kazı çalışmalarında ise bölgedeki mahallelerde oturan kadınlar yer alıyor. 40 kadın, hassas bir çalışmayla tarihi eser niteliğindeki eşyaları gün yüzüne çıkarıyor. Kazı Başkanı Kulakoğlu, "Bu çalışmalarımızda bize en büyük desteği işçilerimiz veriyor. Bizim Kültepe'ye yakın mahallelerimizde yaşayan kadınlar, burada görev alıyor. Bunlar gerçekten evlerinde çalıştıkları gibi titiz, temiz bir şekilde kazılarımızı yapmamızı sağlıyor. Kendilerinden son derece memnunuz. Burada rahatlıkla bu kadın işçilerimizin başarıyla çalıştıklarını görebiliyoruz" dedi.

Yaptıkları işten memnun olduklarını belirten kadın çalışanlardan Solmaz Sarı ise, "Buğdaylı Mahallesi'nde oturuyorum. Buraya çalışmak için geliyorum. 3 çocuğum var. Evin geçimine yardımcı oluyorum. Burada çalışırken seramik ve kemikler buluyoruz. İşimiz gayet iyi ve güzel. Bir kadının çalışması güzel bir şey. Kendine özgüven geliyor" dedi.

Kazı çalışanı Medine Özdil de, "Burada çalışmaktan keyif alıyoruz. Bu işimizi hoş, güzel yorgunluk yok. Bu işin sürekliliğini istiyoruz. Çalışma şartlarımız da gayet güzel. Burada kazı çalışmalarına katılarak bakır ve seramikler buluyoruz" şeklinde konuştu.

KÜLTEPE KANİŞ KARUM

Kayseri tarihini 6000 yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir. Asurların kurduğu büyük ticaret kolonileri karumların merkezi Kültepe’deki karumdu ve diğerlerini yönetiyordu. Kültepe, iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olduğu belirtilen Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler arasında, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürdü. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı oldu. Dünyaca tanınmış bu açık hava müzesi, ilk olarak 1881’de dikkat çekmiş, 1925’te Kültepe’nin önemli bölümlerinden biri olan karum keşfedilmişti. 1948 yılından beri Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgede kazılar yapılmaktadır. Kültepe’de Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular ele geçmiştir. Kültepe Höyüğü’nden çıkartılan eserlerimiz Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

DENİZLE BULUŞAN CARETTALARI SU ALTI FOTOĞRAFÇISI GÖRÜNTÜLEDİ

TÜRKİYE'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı Sahili'nde yavru caretta carettalar denizle buluşmaya başladı. 22 yılın yuva rekorunun kırıldığı bu dönemde şu ana kadar 3 bine yakın yavru denize ulaşmayı başardı. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğunu sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de denizde görüntüledi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili, doğal güzelliğinin yanı sıra, nesli tükenmekte tehdidi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. 1996 yılında 37 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da 2016 yılında 141 yuvayla rekor kırılırken, 2017'de 74 yuva ile büyük düşüş yaşandı. Bu yıl ise Çıralı'da 142 caretta caretta yuvası tespit edilerek 22 yılın rekoru kırıldı.

TURİSTLER DE TAKİP ETTİ

Bugüne kadar 42 yuvanın açıldığı Çıralı Sahili'nde 2 bin 800 ile 3 bin arasında yavru caretta caretta denizle buluştu. Bu anları bölgede tatil yapan yerli ve yabancı onlarca turist de takip etti. Caretta caretta yavrularını an be an takip eden turistler bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bolca fotoğraf ve video çekti. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğunu sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de denizde görüntüledi.

'142 YUVA İLE REKOR KIRDIK'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi eski başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Bayram Kütle, "22 yıldır gönüllü olarak caretta caretta kaplumbağalarının çalışmasını yapıyoruz. 37 yuvadan, 141 yuvaya ulaştık 2016 yılında. 2017'de yuva sayısı 74'e düştü. 2018'de ise tekrar rekor kırdık. 142 ile şu anda rekor görünüyor ama biz devam edeceğini düşünüyoruz. Bu rakamlara ulaşmamızın nedeni, bu bölgenin düzenli korunması. İnşallah devamını da getirebiliriz" dedi.

'DUYARLILIK İSTİYORUZ'

Bölgeye tatil için gelenlerin uyarılara uyması gerektiğini vurgulayan Bayram Kütle, "Burada daha fazla kaplumbağa sahile çıkabilir. Bunlar dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar. Bizler de bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte yaşayalım. Biz devletimizden ve insanlarımızdan duyarlılık istiyoruz. Buranın korunmasını istiyoruz. Tabii bunlar hepsi gönüllü çalışıyor, her şeye yetişemiyoruz 3- 4 kişiyle olmuyor. Bu sene bir komisyon kurduk. O komisyonun çok faydası oldu. 21 kişilik bir komisyonla ama her gün aynı adamlar gelemiyor, işlerinden dolayı. Biz tek kalıyoruz. Onların sayesinde yüzde 100 verim alabildik komisyon kurulunca. İnşallah gelecek sene de devam ettiririz. Maddi olarak devletin buna destek vermesi lazım. Buraya gelen gönüllüler, biz her şeyi kendimizden harcıyoruz. Yetemiyoruz yani" diye konuştu.

