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DHA YURT BÜLTENİ 5

ERZURUM'un Olur ilçesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğününe katılan davetliler halay çekerek ay tutulmasını izledi.  Olur'a bağlı Ormanağzı Mahallesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğünü kanlı ay tutulmasını günün denk geldi....

DHA YURT BÜLTENİ 5
ERZURUM'un Olur ilçesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğününe katılan davetliler halay çekerek ay tutulmasını izledi. 
Olur'a bağlı Ormanağzı Mahallesinde Damla-Hasan Topçu çiftinin düğünü kanlı ay tutulmasını günün denk geldi. Açık havada yapılan düğüne katılan davetliler, ay tutulmasını oynarak takip etti. Gece boyunca davetlilerle birlikte eğlenen gelin ve damat kanlı ay tutulmasını halay çekerek izledi. Mutlu günlerinin  21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasına denk gelmesine çok sevinen Topçu çiftçi, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. 
Öte yandan Oltu’nun Yaylaçayır Mahallesi sakinleri ise ay tutulmasını daha güzel izleyebilmek için köyün üst tarafında bulunan seyir tepesinin üzerinde kamp kurdu. Ay tutulması tamamlandığında çayları yudumlayan mahalle sakinleri davul zurna eşliğinde halay çektiler.
Köy Muhtarı Ergün Yıldırım, “Köylülerimizle beraber bu güzel gecede ay tutulmasını izlemek için kamp kurduk. Oldukça güzel bir görüntüye tanık olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ayın görüntüsü
-Ay tutulması 
-Ay tutulurken Gelin damat halay çekmesi
-Röportajla
-Köylülerin ay tutulması izlemesi
-Köylülerin ateş başında halay çekmesi
-Köylüler ile röp

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / (Oltu)ERZURUM /
366mb


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103 türden 5 bin 240 kuşu halkaladılar

Bedir ALTUNOK/KARS,

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