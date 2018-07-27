DHA YURT BÜLTENİ 5



Brunson'un evinin önü boşaltıldı



ABD vatandaşı tutumlu rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi ve basın mensupları apartmana 50 metre uzaklıklaki sokağın girişine gönderildi. Apartmanın etrafında 10 polisın yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Evin önüden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mücahit BEKTAŞ, İZMİR ()

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Saç saça kavga eden kadınları erkekler ayırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 kadın, yol verme nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada saç saça, baş başa kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen kadınları çevredeki erkekler ayırdı.

Olay, dün Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre 2 kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sürücülerden birinin arkadaşının da katıldığı tartışma kısa sürede büyüdü ve kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Yolun ortasında kavga eden kadınları bu sırada bölgede bulunan erkekler güçlükle ayırdı.

Tüm bu yaşananlar ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videonun sonunda kavgayı bir kişinin yerel şiveyle yorumlaması ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada yayılan görüntü yüzlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınların kavga etmesi

- Erkeklerin ayırmaya çalışması

- Kadınların ayrılmaları

- Videoyu çekenin yorumu

Haber: Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMARAŞ-()

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Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye'ye döndü.

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alınan Suriyelilerden şu ana kadar 48 bininin döndüğü belirtildi. Bayram ziyaretine ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü için son tarihin 31 Temmuz olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin işlemleri yapılırken

- Suriyeliler ile yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-()

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Yeğenine tacizle suçlanan amca iddiaları yalanladı

MANİSA'nın Kula ilçesinde amcasının tacizine uğradığını öne sürerek video çeken Bahar Doğrul'un (18) suçladığı amcası Ali Doğrul, iddiaları yalanladı.

Kula'nın bir köyünde yaşayan, geçen mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında amcasının babasına ait malları ellerinden aldığını öne süren Bahar Doğrul, bir süre önce sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Öz amcasının kendisini taciz ettiğini öne sürüp, cezasını çekmesini istedi. Mart ayında, Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Bahar Doğrul'un, tacizle suçladığı amcasının aynı zamanda kendilerine şiddet uyguladığını, şizofreni hastası olan babası Hayati Doğrul'un rahatsızlığından faydalanarak mal varlıklarını üzerine geçirdiğini ve hastalandıkları zaman dahi kendilerini hastaneye götürmediğini iddia ettiği öğrenildi. Bir süredir İzmir'de yaşayan Bahar Doğrul'un sosyal medyadaki yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Gereken tüm desteğin ve takibin sağlanacağı belirtildi. Kendisine yönelik olumsuz eleştiriler gelmesi üzerine Bahar Doğrul, bir video daha paylaşıp, tepki gösterenlere sitem etti.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIM"

Kardeşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını, bu nedenle kardeşinin kızlarının yıllardır tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Hayalli Mahallesi Muhtarı Ali Doğrul, ise açıklama yaptı. Yüzünün gözükmesini istemeyen Ali Doğrul, "Daha önce de böyle iftiralarda bulundular. Televizyon programlarına çıktılar, bir sonuca varamadılar. Mal varlıklarına konmak istediğimi söylemişler. Ama ortada şöyle bir şey var ki, bu kızların yıllardan beri ne ihtiyacı varsa hep ben karşıladım. Kendi evimde ne varsa, kızların evine de aynılarını aldım. Hiçbir şeyi eksik etmedim. Ama yine de yaranamadım. Üzerime bu iftirayı attılar. Bu iftiraya duyarsız kalmayarak hukuki süreci başlattım" dedi.

BAZI MAHALLE SAKİNLERİNDEN AMCAYA DESTEK

Ali Doğrul'un dayısının oğlu Sait Çil ise, "Yakın akrabam olan muhtar Ali Doğrul'a böylesine büyük bir iftara atılmasından dolayı çok üzgünüz. Bu kızlar, küçüklüğünden beri bir işe gidip de para kazanıp gelmezler. Hep para harcamayı ve lüks yaşamayı severler. Daha önce de amcalarına iftiralarda bulunmuşlardı. Fakat bunların hepsinin yalan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bence bu kızlar köyde durmak istemiyor. Başka şehirlere gitmek istiyor. Para koparmak için amcasına iftiralarda bulunuyor. Babaları çalışmadığı için bu kızlara, küçüklüğünden beri Ali Doğrul bakıyor. Ben şahidim. Ne ihtiyaçları varsa amcaları karşılıyordu" diye konuştu.

Aynı zamanda çiftçi olan Ali Doğrul'un iş ortağı olan Hüseyin Çavdar ise, "Amcasına iftara atan bu kızlar bir günden bir güne işe gitmediler. Fakat muhtar, bu kızların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Muhtarın kızların ihtiyaçlarını karşıladığına birebir şahidim. Bu kızların gözü yükseklerde, köyde durmak istemiyorlar. Daha önce de aynı iftara bulunmuşlar ve televizyon programına çıkmışlardı. Uzun yıllardır tanıdığım muhtar, bu kişilikte bir insan değil. 3 dönemdir muhtarımız olan Ali Doğrul'a böyle bir iftira atıldığından dolayı çok üzgünüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sait Çil açıklama

- Hüseyin Çavdar açıklama

- Evden görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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